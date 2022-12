Joga jest wysoce korzystną i skuteczną praktyką umysłu i ciała, która zapewnia szeroki zakres korzyści emocjonalnych, fizycznych i duchowych. Według statystyk, szacowana liczba praktykujących jogę na całym świecie wynosi 300 milionów, a globalny przemysł jogi jest wart 80 miliardów dolarów amerykańskich. Statystyki te wskazują na ogromną popularność jogi. Może być wiele różnych powodów, dla których chciałbyś zacząć praktykować jogę. Nawet jeśli jesteś doświadczonym praktykiem jogi, powinieneś zacząć używać nowoczesnych narzędzi i technologii jako skutecznej mobilnej aplikacji do jogi, aby poprawić swoją kondycję i ogólne samopoczucie.

Dlatego, jeśli szukasz dokładnego przewodnika po budowaniu aplikacji do jogi bez kodowania, to jesteś w idealnym miejscu. Pod koniec tego artykułu poznasz niezbędne umiejętności i wiedzę, których potrzebujesz, aby użyć AppMaster do rozwoju aplikacji do jogi i stworzyć przyjazną dla użytkownika aplikację do śledzenia swojej kondycji i rutyny treningowej. Przede wszystkim, zacznijmy od podstaw.

Jak rozpocząć aplikację do jogi w domu?

Popularność jogi rośnie, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jej fizycznych i psychologicznych korzyści. Większość osób, które praktykują jogę, mówi, że są zainteresowane samorozwojem i wzmocnieniem swojej duchowości. Takie czynniki muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu aplikacji do jogi, aby zapewnić użytkownikom zaangażowanie i zainteresowanie praktyką jogi za pośrednictwem aplikacji.

Kiedy rozważasz czynniki takie jak to, jak rozpocząć jogę poprzez aplikację mobilną, musisz wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak docelowa publiczność, aby określić, czego szukają. Różne rodzaje odbiorców mogą szukać praktyki jogi z różnych powodów, takich jak eliminacja złych nawyków z ich życia, modyfikacja stylu życia, pokonanie choroby, poprawa zdrowia i ogólnego samopoczucia.

Cechy aplikacji do jogi

Jeśli chodzi o dodanie różnych funkcji do mobilnej aplikacji do jogi, możesz rozważyć wiele różnych cech i funkcjonalności w zależności od wymagań. Niezawodnym sposobem na upewnienie się, że dodajesz wszystkie istotne funkcje jest myślenie o sobie jako o docelowej grupie odbiorców i rozważenie funkcji, których oczekiwałbyś od aplikacji do jogi. Oto niektóre z najbardziej krytycznych funkcji, które należy dodać do aplikacji jogi.

Klasy jogi

Celem stworzenia i pobrania aplikacji do jogi jest zapewnienie, że jesteś w stanie zachować wszystkie zapisy z sesji jogi lub lekcji. Dlatego aplikacja musi mieć sekcję dla klas jogi, gdzie możesz dodać różne zdjęcia, filmy i animacje. Instruktorzy jogi również kochają tę funkcję, ponieważ pozwala im zachować dobrze zorganizowany harmonogram zajęć. Istnieje duże zapotrzebowanie na aplikację, która może pozwolić instruktorom jogi łatwo zmienić harmonogram lub przełożyć lekcje jogi w nagłych przypadkach, więc powinieneś dodać również tę funkcję.

Blog

Dodanie sekcji bloga do aplikacji do jogi może przenieść Twój pomysł na wyższy poziom. Wiele osób chce zdobyć wiedzę o jodze i dowiedzieć się, jak ją praktykować. Dobrze zaprojektowana aplikacja mobilna do jogi to ta, która jest przydatna zarówno dla początkujących, jak i ekspertów jogi. Dlatego zintegrowanie sekcji jogi z Twoją aplikacją do jogi jest świetnym sposobem na zaspokojenie potrzeb szerszej publiczności. Zwiększy to również szanse na to, że Twoja aplikacja stanie się bardziej popularna i odniesie sukces, ponieważ ludzie będą udostępniać linki do bloga na platformach społecznościowych. Podobnie instruktorzy mogą po prostu odsyłać swoich uczniów do blogów lub filmów w Twojej aplikacji, co jest przydatne w zdobywaniu uznania i wiarygodności.

Rejestracja

Nie powinieneś ignorować znaczenia oferowania niestandardowych treści, ponieważ obecnie coraz więcej użytkowników domaga się takich treści. Ponadto, jeśli planujesz oferować zakupy w aplikacji poprzez swoją aplikację do jogi, to musisz uwzględnić funkcjonalności rejestracji i logowania. Upewnij się, że proces rejestracji jest szybki i łatwy, aby każdy mógł zarejestrować się w Twojej aplikacji, podając podstawowe informacje, takie jak imię, wiek, informacje kontaktowe i krótkie wprowadzenie. W dzisiejszych czasach integracja z platformami social media jest łatwa, więc powinieneś zapewnić opcję tworzenia nowego konta poprzez Facebook, Gmail i inne tego typu sieci.

Powiadomienia

Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego ktoś zainstaluje aplikację do jogi na swoim telefonie jest to, że chce rozwinąć rutynę jogi, aby osiągnąć jej maksymalne korzyści. Możesz im w tym pomóc dzięki powiadomieniom push. Ta funkcja jest niezbędna, ponieważ jako użytkownicy mamy tendencję do zapominania o niej, jeśli nie używamy aplikacji regularnie. Stąd codzienne powiadomienia pomogą Ci nawiązać połączenie z użytkownikami Twojej aplikacji do jogi. Istnieją różne sposoby wykorzystania powiadomień push w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników. Na przykład, możesz wysyłać codzienne cytaty motywacyjne lub krótko omówić korzyści płynące z jogi, aby zainspirować użytkowników do uczęszczania na zajęcia jogi. Co więcej, powiadomienia są również korzystne w przypominaniu użytkownikom o nadchodzących działaniach i wydarzeniach w pobliżu.

Sklep internetowy

Trend oferowania zakupów w aplikacji staje się coraz bardziej powszechny i popularny, zwłaszcza po pandemii COVID-19, kiedy branża eCommerce jest na fali wznoszącej. Istnieje wiele różnych produktów i usług do sprzedania w branży jogi. Na przykład sukienka do jogi, maty, torby, ręczniki, oferty produktów do stworzenia obszaru medytacji i wiele innych produktów, które zwiększają korzyści z jogi. Jeśli zdecydujesz się dodać sklep internetowy do swojej aplikacji do jogi, będziesz musiał skupić się na wdrożeniu skutecznych i bezpiecznych bramek płatności. Użytkownicy preferują aplikacje i sklepy z różnymi opcjami płatności, takimi jak tradycyjna karta kredytowa / debetowa i różne opcje bankowości mobilnej, takie jak PayPal i Apple Pay. W przeciwieństwie do funkcji na tej liście, dodanie sklepu internetowego do aplikacji jogi jest całkowicie opcjonalną funkcją, ponieważ prawdopodobnie możesz nie chcieć sprzedawać żadnych produktów. Dlatego powinieneś najpierw rozważyć własne wymagania, a następnie zdecydować, jakie funkcje chcesz zaoferować swoim docelowym odbiorcom.

Wyzwania

Dodawanie codziennych i tygodniowych wyzwań do aplikacji to kolejny niezawodny sposób na zwiększenie zaangażowania użytkowników aplikacji. Takie wyzwania sprawią, że ludzie będą regularnie ćwiczyć jogę i będą mieli wewnętrzną motywację do ukończenia wyzwań. Ponadto, jeśli chcesz zatrzymać użytkowników aplikacji, powinieneś nagradzać ich za ukończenie wyzwań. Nagroda może być w prostej formie cyfrowej odznaki lub kilku kuponów do Twojego sklepu internetowego, jeśli go masz. Poczucie osiągnięcia przyniesie użytkownikom ogromną satysfakcję.

Wydarzenia

Wydarzenia związane z jogą są popularne na całym świecie. Może być wiele takich wydarzeń jak warsztaty jogi na świeżym powietrzu, seminaria guru jogi, lokalne lekcje jogi i różne inne wydarzenia. Powinieneś dodać funkcję tworzenia i zarządzania wydarzeniami związanymi z jogą, aby użytkownicy mogli być na bieżąco ze wszystkimi aktywnościami związanymi z jogą. Zwiększy to również zaangażowanie w Twoją aplikację poprzez liczne kampanie i wydarzenia.

Projekt i układ

Ogólna struktura i układ, lub w terminologii technicznej, projekt UX i UI aplikacji, może być czynnikiem decydującym o sukcesie i popularności każdej aplikacji mobilnej. Wszystkie powyższe cechy muszą być zaprezentowane w logiczny i przyjazny dla użytkownika sposób. Użytkownicy mają tendencję do oceniania wiarygodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie jej wyglądu. Dlatego też powinieneś położyć szczególny nacisk na to, aby aplikacja była atrakcyjna, angażująca i przyjazna dla użytkownika, tak aby wszystkie typy użytkowników mogły korzystać z różnych funkcji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji do jogi?

Ilość czasu i pieniędzy wymaganych do opracowania aplikacji do jogi bezpośrednio zależy od rodzaju i liczby funkcji, które chcesz w nim. Inne czynniki, takie jak grupa docelowa, złożoność projektu UI/UX, specyficzne funkcjonalności, skalowalność i platforma docelowa (iOS lub Android) również wpływają na budżet rozwoju aplikacji do jogi. Szacowany koszt wymagany do opracowania profesjonalnej aplikacji jogi jest w dowolnym miejscu między 15.000 dolarów do 35.000 dolarów. Jest oczywiste, że tradycyjny sposób tworzenia mobilnych aplikacji do jogi jest kosztowny i skomplikowany. Dobrą rzeczą jest to, że AppMaster pozwala zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, czasu i energii, korzystając z platformy bez kodu, aby zbudować niezawodną, wydajną i przyjazną dla użytkownika aplikację.

Jak stworzyć aplikację dla Twojej siłowni i lekcji jogi?

Teraz, gdy znasz już podstawowe cechy aplikacji mobilnej do jogi, jesteś w dobrej pozycji, aby zrozumieć, jak możesz stworzyć aplik ację dla swojej siłowni, centrum fitness lub osobistych zajęć jogi. Wykonaj te trzy kroki, aby stworzyć przyjazną dla użytkownika aplikację:

Krok 1 - Planowanie

Planowanie jest prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego projektu, w tym rozwoju aplikacji mobilnych. Powinieneś przeprowadzić dokładne badania przed wybraniem konkretnego typu aplikacji do jogi, którą chcesz stworzyć. Faza planowania obejmuje identyfikację grupy docelowej, ocenę oczekiwanego udziału w rynku oraz wymyślenie nowoczesnych rozwiązań w celu wyprzedzenia konkurencji. Dane zebrane i przeanalizowane podczas tego etapu są ważne w całym procesie rozwoju. Stanowią one również podstawę funkcjonalności aplikacji do jogi, skali, budżetu, platformy i ogólnego projektu.

Krok 2 - Wybierz rozwiązanie programistyczne

Rozwój aplikacji mobilnych to przemysł na dużą skalę, który oferuje szeroki zakres rozwiązań w postaci stosów rozwojowych, takich jak MEAN i MERN. Powinieneś wybrać odpowiednią technologię w zależności od oczekiwanych funkcji aplikacji i biorąc pod uwagę koszty, które jesteś gotów wydać na rozwój aplikacji. Jednym z najbardziej efektywnych i przyjaznych dla kosztów sposobów rozwoju aplikacji do jogi jest poleganie na rozwiązaniu AppMaster's no-code development. Dzięki temu cały proces rozwoju będzie łatwiejszy, szybszy, tańszy i czystszy. W przeciwnym razie, zatrudnianie profesjonalnych programistów do korzystania z zaawansowanych technologii rozwoju, takich jak React Native, Swift i JavaScript, prawdopodobnie będzie skomplikowane i bardzo kosztowne. Ponieważ koszt rozwoju jest głównym czynnikiem decydującym o rozwoju aplikacji jogi, zaleca się polegać na rozwiązaniu rozwoju bez kodu.

Krok 3 - Zbuduj i przetestuj

Trzeci i ostatni krok w tworzeniu przyjaznej dla użytkownika aplikacji do jogi jest zbudowanie aplikacji ze wszystkimi wymaganymi funkcjami i istotnymi funkcjami, jak omówiono powyżej. Ogólnie rzecz biorąc, wspólne funkcje, takie jak rejestracja, opcje wyszukiwania, integracja z sieciami społecznościowymi i wdrożenie bramek płatności są łatwe do osiągnięcia. Większość czasu rozwoju jest zwykle poświęcona funkcjom, które są unikalne w aplikacji. Na przykład, sekcje dotyczące sesji jogi i wydarzeń są unikalną częścią aplikacji mobilnej do jogi. Po zbudowaniu aplikacji, musisz ją dokładnie przetestować przed uruchomieniem. Proces testowania obejmuje wykrywanie i eliminowanie różnego rodzaju błędów, usterek i potencjalnych braków w aplikacji. Powinieneś przeprowadzić testy użyteczności przed masowym wydaniem, aby upewnić się, że docelowi odbiorcy mogą łatwo i skutecznie współdziałać z aplikacją.

Która aplikacja do jogi jest całkowicie darmowa?

Żyjemy w erze cyfrowej, więc z pewnością możesz znaleźć szeroki wybór darmowych aplikacji mobilnych do jogi w Google Play Store i App Store. Aplikacje takie jak Yoga for Beginners Mind + Body, Simply Yoga, Grokker i Underbelly odcisnęły swoje piętno w branży aplikacji do jogi. Jedną z najbardziej znanych darmowych aplikacji mobilnych do jogi jest Asana Rebel. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich jej ważnych funkcji za darmo i używać jej do wprowadzania istotnych zmian w stylu życia poprzez plany dietetyczne, wskazówki dotyczące ćwiczeń i regularne sesje jogi. Zawiera ona sekcję codziennych wyzwań, dzięki której możesz prowadzić rejestr swoich codziennych treningów i zajęć jogi. Ogólnie rzecz biorąc, Asana Rebel jest użyteczną darmową aplikacją do jogi, którą można używać do czasu stworzenia własnej aplikacji do jogi za pomocą AppMaster.

Podsumowanie

Pomimo obecności wielu aplikacji do jogi, nadal istnieje znaczna przestrzeń dla kolejnych aplikacji i firm, które pojawią się w branży jogi, ponieważ jest to stale rozwijająca się branża. Globalna pandemia sprawiła również, że ludzie są bardziej zainteresowani aplikacjami zdrowotnymi i wellness, więc powinieneś wykorzystać tę okazję i opracować aplikację do jogi, stosując się do wskazówek i sztuczek omówionych w tym artykule. Udana aplikacja do jogi może przynieść wielkie zmiany w społeczeństwie, zachęcając ludzi do stania się zdrowszymi i bardziej sprawnymi. Podobnie, może to być świetna okazja finansowa dla osób zaangażowanych w rozwój i marketing aplikacji do jogi, aby zachęcić ludzi do praktykowania jogi i uzyskania jej licznych korzyści.