Wraz z przekształcaniem się technologii i rewolucją w branżach na całym świecie, nietechniczni założyciele muszą poruszać się po morzu modnych słów technicznych, aby zrozumieć podstawowe pojęcia związane z tworzeniem oprogramowania i branżą technologiczną. Ten kompleksowy przewodnik ma na celu wyjaśnienie tych terminów i zapewnienie solidnego zrozumienia najważniejszych pojęć w środowisku technologicznym. Pomoże on zdemistyfikować techniczny żargon i zapewni możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących strategii technologicznej firmy.

Zrozumienie tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji odnosi się do procesu tworzenia, projektowania, testowania, wdrażania i utrzymywania aplikacji wykorzystywanych do określonych zadań. Aplikacje mogą być tworzone na różne platformy, takie jak komputery stacjonarne, strony internetowe i urządzenia mobilne. Tworzenie oprogramowania zazwyczaj obejmuje zarządzanie projektem, analizę wymagań, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie. Istnieje kilka metodologii zarządzania procesami tworzenia oprogramowania, takich jak Waterfall, Agile i DevOps.

Języki programowania mają kluczowe znaczenie dla rozwoju oprogramowania. Stanowią one podstawę dla deweloperów do tworzenia aplikacji. Popularne języki programowania to Java, Python, JavaScript, C++ i C#. Różne języki są często odpowiednie dla różnych zadań i technologii.

Frameworki to zbiory bibliotek kodu i narzędzi, które upraszczają proces rozwoju poprzez dostarczanie komponentów wielokrotnego użytku dla określonych języków programowania. Zmniejszają one ilość zbędnego kodu i przyspieszają proces rozwoju. Niektóre popularne frameworki to Angular, React, Django i Ruby on Rails.

Bazy danych przechowują, zarządzają i organizują wszystkie dane w aplikacji. Są one często klasyfikowane jako relacyjne bazy danych (RDBMS), które przechowują dane w ustrukturyzowanym formacie przy użyciu tabel, oraz bazy danych NoSQL, które wykorzystują różne struktury organizacji danych, takie jak pary klucz-wartość, dokumenty lub wykresy. Przykładami popularnych baz danych są MySQL, PostgreSQL, MongoDB i Redis.

No-Code i platformy niskokodowe

Platformyno-code i low-code to pojawiające się alternatywy dla tradycyjnego tworzenia oprogramowania, zapewniające wizualne interfejsy i szablony, które umożliwiają użytkownikom nietechnicznym szybkie tworzenie aplikacji. Charakteryzują się one interfejsem " przeciągnij i upuść ", wbudowanym generowaniem kodu i dostępnymi bibliotekami, które umożliwiają szybkie prototypowanie, zmniejszoną zależność od programistów, niższe koszty i minimalny dług techniczny.

No-code Platformy są specjalnie zaprojektowane dla osób bez wcześniejszej wiedzy programistycznej. Umożliwiają one nietechnicznym użytkownikom tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji przy użyciu wizualnego środowiska programistycznego. Platforma automatycznie obsługuje kod bazowy. Niektóre przykłady platform no-code obejmują AppMaster, Bubble i Adalo.

No-code Platformy są specjalnie zaprojektowane dla osób bez wcześniejszej wiedzy programistycznej. Umożliwiają one nietechnicznym użytkownikom tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji przy użyciu wizualnego środowiska programistycznego. Platforma automatycznie obsługuje kod bazowy. Niektóre przykłady platform no-code obejmują Bubble i Adalo.

Low-code Platformy te są bardziej odpowiednie dla użytkowników z pewnym doświadczeniem w programowaniu, równoważąc łatwość no-code z elastycznością dostosowywania kodu w razie potrzeby. Platformy te zapewniają wizualny interfejs, ale pozwalają również na integrację niestandardowego kodu w celu dostosowania aplikacji do konkretnych wymagań biznesowych. Przykładami platform low-code są OutSystems, Mendix i Microsoft Power Apps.

Wybór między platformami no-code i low-code zależy od złożoności projektu, zaplecza technicznego, ograniczeń budżetowych i pożądanego poziomu dostosowania. Obie opcje pomagają usprawnić proces rozwoju, obniżyć koszty i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

SaaS, PaaS i IaaS

Zrozumienie różnic między oprogramowaniem jako usługą (SaaS ), platformą jako usługą (PaaS) i infrastrukturą jako usługą (IaaS) ma kluczowe znaczenie dla założycieli nietechnicznych, ponieważ koncepcje te stanowią podstawę wielu nowoczesnych rozwiązań programowych.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

SaaS odnosi się do modelu licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym aplikacje są dostarczane przez Internet, a nie instalowane na poszczególnych komputerach. Dostawcy SaaS zarządzają infrastrukturą, konserwacją i aktualizacjami oprogramowania, umożliwiając klientom dostęp i korzystanie z oprogramowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Eliminuje to konieczność martwienia się przez użytkowników o instalację i zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem. Przykłady platform SaaS obejmują Salesforce do zarządzania relacjami z klientami, Google Workspace jako pakiet produktywności biznesowej i Slack do współpracy zespołowej.

Platforma jako usługa (PaaS)

PaaS to środowisko oparte na chmurze, które umożliwia programistom tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami. Zapewnia narzędzia i usługi upraszczające proces rozwoju i eliminujące czasochłonne zadania związane z udostępnianiem i zarządzaniem serwerami, bazami danych i siecią. Pozwala to programistom skupić się na pisaniu kodu i projektowaniu funkcji bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą. PaaS jest szczególnie popularny wśród startupów i małych i średnich firm (SMB) z ograniczonymi zasobami dla wewnętrznych zespołów IT.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

IaaS zapewnia wirtualne zasoby obliczeniowe, takie jak pamięć masowa, serwery i komponenty sieciowe za pośrednictwem Internetu. Model ten umożliwia firmom skalowanie zasobów w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania, bez konieczności inwestowania w fizyczny sprzęt. IaaS oferuje zwiększoną elastyczność i efektywność kosztową, szczególnie dla startupów i małych i średnich firm, które wymagają możliwości szybkiego dostosowania się do zmian w ich środowisku biznesowym. Przykładami dostawców IaaS są Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i uczenie głębokie

Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i głębokie uczenie (DL) to trzy powiązane ze sobą koncepcje, które przekształcają branżę technologiczną oraz sposób projektowania i tworzenia aplikacji.

Sztuczna inteligencja (AI)

Sztuczna inteligencja odnosi się do rozwoju systemów komputerowych, które mogą wykonywać zadania tradycyjnie wymagające ludzkiej inteligencji, takie jak percepcja wzrokowa, rozpoznawanie mowy, podejmowanie decyzji i rozumienie języka naturalnego. Sztuczną inteligencję można podzielić na dwie kategorie:

Wąska sztuczna inteligencja: wyspecjalizowane systemy, które wyróżniają się w określonych zadaniach, takich jak gra w szachy lub diagnozowanie chorób, ale nie są w stanie generalizować w różnych dziedzinach. Ogólnasztuczna inteligencja: hipotetyczne systemy zdolne do wykonywania dowolnego zadania intelektualnego, które może wykonać człowiek, w szerokim zakresie dziedzin.

Uczenie maszynowe (ML)

ML to podzbiór sztucznej inteligencji obejmujący wykorzystanie technik statystycznych i algorytmów do uczenia maszyn uczenia się na podstawie danych. Modele ML mogą rozpoznawać wzorce, przewidywać i automatycznie poprawiać swoją wydajność poprzez ekspozycję na więcej danych i szkolenie. Zasadniczo uczenie maszynowe umożliwia komputerom wykonywanie zadań bez ich wyraźnego zaprogramowania. Istnieje kilka rodzajów uczenia maszynowego, takich jak uczenie nadzorowane (gdzie model jest trenowany na oznaczonych danych), uczenie nienadzorowane (odkrywanie wzorców w nieoznaczonych danych) i uczenie ze wzmocnieniem (uczenie się optymalnych działań na podstawie prób i błędów).

Deep Learning (DL)

DL to poddziedzina ML, która koncentruje się na sztucznych sieciach neuronowych, w szczególności głębokich sieciach neuronowych. Sieci te są inspirowane ludzkim mózgiem i mogą przetwarzać duże ilości danych w celu podejmowania bardzo złożonych decyzji, dzięki czemu głębokie uczenie się szczególnie nadaje się do zadań takich jak rozpoznawanie obrazu i mowy, przetwarzanie języka naturalnego i autonomiczne systemy jazdy. Uczenie głębokie wymaga ogromnej ilości danych treningowych i mocy obliczeniowej, ale jego postępy zaowocowały wieloma innowacyjnymi aplikacjami i rewolucją w możliwościach sztucznej inteligencji.

Interfejsy API i mikrousługi

Założyciele nietechniczni powinni być świadomi koncepcji interfejsów programowania aplikacji ( API) i mikrousług, ponieważ oba odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania i integracji różnych platform technologicznych.

Interfejsy programowania aplikacji (API)

Interfejsy API to zestawy reguł i protokołów, które umożliwiają różnym aplikacjom komunikację i udostępnianie danych. Interfejsy API służą jako pomost między systemami, komponentami oprogramowania i usługami, umożliwiając programistom dostęp do zewnętrznych danych i funkcji oraz interakcję z nimi bez konieczności ich ponownego tworzenia od podstaw. Interfejsy API promują ponowne wykorzystanie kodu, zapewniają niezależność platformy i usprawniają proces integracji różnych systemów oprogramowania i usług.

Mikrousługi

Mikrousługi to styl architektoniczny, w którym system oprogramowania jest podzielony na wiele małych, luźno powiązanych i niezależnie wdrażanych komponentów. Każda mikrousługa jest odpowiedzialna za określoną funkcję lub domenę w aplikacji, działa niezależnie i komunikuje się z innymi za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych interfejsów. Podejście to oferuje kilka zalet w porównaniu z architekturami monolitycznymi, w tym

Większą elastyczność , ponieważ każda mikrousługa może być rozwijana, wdrażana i skalowana niezależnie.

, ponieważ każda mikrousługa może być rozwijana, wdrażana i skalowana niezależnie. Łatwiejsza konserwacja i rozwiązywanie problemów , ponieważ problemy są często izolowane do określonych komponentów.

, ponieważ problemy są często izolowane do określonych komponentów. Większa odporność , ponieważ awaria jednej mikrousługi nie musi powodować awarii całego systemu.

, ponieważ awaria jednej mikrousługi nie musi powodować awarii całego systemu. Szybsze cykle rozwoju i wdrażania, ponieważ mniejsze zespoły mogą skupić się na konkretnych mikrousługach. Chociaż mikrousługi mogą zapewnić znaczące korzyści, mogą również wprowadzać złożoność pod względem koordynacji, zarządzania i monitorowania.

Niemniej jednak, zrozumienie koncepcji API i mikrousług jest niezbędne dla nietechnicznych założycieli, którzy chcą z powodzeniem poruszać się po ciągle zmieniającej się branży tworzenia oprogramowania.

Agile i DevOps

W dzisiejszym świecie szybkiej transformacji cyfrowej firmy muszą szybko dostosowywać się i dostarczać rozwiązania, które skutecznie spełniają wymagania klientów. Aby to osiągnąć, sięgają po metodologie rozwoju, takie jak Agile i DevOps, które kładą nacisk na ciągłe doskonalenie, elastyczność i współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Metodologia Agile

Agile to podejście do zarządzania projektami i rozwoju produktów, które ceni elastyczność, współpracę i satysfakcję klienta. Pojawiła się jako alternatywa dla tradycyjnych metodologii kaskadowych, które wymagały rozległego planowania i ścisłego przestrzegania predefiniowanych etapów projektu. Głównym celem Agile jest przyrostowy i iteracyjny rozwój, z naciskiem na częste dostarczanie działających funkcji i dostosowywanie planu projektu w oparciu o opinie klientów i zmieniające się wymagania.

Niektóre kluczowe zasady metodologii Agile obejmują:

Podkreślanie współpracy z klientem zamiast negocjowania umów

przedkładanie działających rozwiązań nad obszerną dokumentację

Reagowanie na zmiany zamiast ślepego podążania za ustalonym planem

Dostarczanie częstych iteracji i ocena postępów poprzez działające funkcje.

Istnieje wiele frameworków i metodologii Agile, takich jak Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) i inne. Mogą się one różnić pod względem implementacji, ale wszystkie opierają się na tych samych zasadach przewodnich zawartych w Manifeście Agile.

DevOps

DevOps to zestaw praktyk i zmiana kulturowa w tworzeniu oprogramowania, która wypełnia lukę między rozwojem (Dev) a operacjami IT (Ops). Głównym celem DevOps jest stworzenie środowiska, w którym zespoły mogą szybko i niezawodnie wydawać nowe funkcje, poprawki i aktualizacje poprzez usprawnienie komunikacji, współpracy i integracji między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Niektóre kluczowe korzyści DevOps obejmują:

szybsze cykle rozwoju i krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

Lepsza współpraca i komunikacja między zespołami

większa automatyzacja rutynowych zadań, takich jak testowanie i wdrażanie

Lepsze dostosowanie do zmieniających się wymagań i potrzeb klientów

Większa niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność aplikacji.

DevOps obejmuje różne narzędzia, praktyki i filozofie, takie jak ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, infrastruktura jako kod oraz monitorowanie i rejestrowanie. Komponenty te pomagają usprawnić cykl życia oprogramowania (SDLC), ułatwiając stabilne i szybkie wydawanie aplikacji.

Zarówno Agile, jak i DevOps odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania. Podczas gdy Agile koncentruje się na zorientowanym na klienta, elastycznym i iteracyjnym rozwoju, DevOps kładzie nacisk na płynną współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi w celu skrócenia cykli rozwoju i poprawy wydajności. Agile i DevOps umożliwiają firmom szybkie dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań spełniających potrzeby klientów.

Cloud Computing i Edge Computing

Ponieważ zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe stale rośnie, firmy coraz częściej poszukują skalowalnych, opłacalnych i niezawodnych rozwiązań. Dwie kluczowe technologie, które pojawiły się, aby zaspokoić tę potrzebę, to przetwarzanie w chmurze i przetwarzanie brzegowe, z których każda obsługuje różne aspekty nowoczesnej sfery obliczeniowej.

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze odnosi się do dostarczania zasobów obliczeniowych, takich jak pamięć masowa, moc obliczeniowa, bazy danych, sieci i inne, przez Internet. Zasoby te są dostarczane na żądanie, umożliwiając użytkownikom skalowanie ich wykorzystania w oparciu o wymagania bez konieczności utrzymywania fizycznego sprzętu lub centrów danych. Chmura obliczeniowa oferuje szereg korzyści, w tym oszczędność kosztów, skalowalność, niezawodność i łatwy dostęp do zaawansowanych technologii i narzędzi.

Edge Computing

Edge computing to model obliczeniowy, który przetwarza i przechowuje dane bliżej źródła danych, zamiast polegać wyłącznie na scentralizowanych centrach danych. W ten sposób przetwarzanie brzegowe może zmniejszyć opóźnienia, zmniejszyć wykorzystanie przepustowości oraz poprawić prywatność i bezpieczeństwo danych. Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji działających w czasie rzeczywistym, urządzeń Internetu rzeczy (IoT) i innych systemów wrażliwych na opóźnienia, w których niskie opóźnienia i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie dla optymalnej wydajności.

Niektóre kluczowe korzyści przetwarzania brzegowego obejmują

Zmniejszone opóźnienia i lepsze czasy reakcji dla aplikacji działających w czasie rzeczywistym

Zmniejszone przeciążenie sieci i wykorzystanie przepustowości dzięki lokalnemu przetwarzaniu danych

Zwiększone bezpieczeństwo i prywatność danych dzięki lokalnemu przechowywaniu i przetwarzaniu danych

Większa niezawodność i redundancja dzięki rozproszonym zasobom obliczeniowym.

Chociaż przetwarzanie w chmurze i przetwarzanie brzegowe mogą wydawać się konkurencyjnymi technologiami, w rzeczywistości mogą się wzajemnie uzupełniać w wielu przypadkach użycia. Firmy mogą wykorzystać zalety obu podejść, używając chmury obliczeniowej do zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej i możliwości przechowywania danych, a przetwarzania brzegowego do przetwarzania w czasie rzeczywistym i aplikacji wrażliwych na opóźnienia.

Big Data i nauka o danych

Ponieważ ilość i złożoność danych generowanych przez firmy, osoby fizyczne i urządzenia rośnie w bezprecedensowym tempie, wydobywanie cennych informacji z tych danych stało się kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji. Big data i data science to dwie powiązane dziedziny, które koncentrują się na sprostaniu temu wyzwaniu poprzez przekształcenie ogromnych zbiorów danych w użyteczną inteligencję.

Big Data

Big data odnosi się do dużych, różnorodnych i złożonych zbiorów danych, które są trudne do przetwarzania, przechowywania, analizowania i wizualizacji przy użyciu tradycyjnych narzędzi i metodologii zarządzania danymi. Te zbiory danych mogą obejmować zarówno dane ustrukturyzowane, takie jak transakcyjne bazy danych i arkusze kalkulacyjne, jak i dane nieustrukturyzowane, takie jak tekst, obrazy i filmy. Duże zbiory danych są zazwyczaj charakteryzowane przez trzy V: Volume (rozmiar danych), Velocity (szybkość generowania danych) i Variety (różne typy danych).

Niektóre kluczowe korzyści z analizy dużych zbiorów danych obejmują

Lepsze podejmowanie decyzji dzięki spostrzeżeniom i prognozom opartym na danych.

dzięki spostrzeżeniom i prognozom opartym na danych. Zwiększona wydajność i oszczędność kosztów dzięki optymalizacji procesów

kosztów dzięki optymalizacji procesów Lepsze doświadczenia klientów dzięki personalizacji i ukierunkowanemu marketingowi

dzięki personalizacji i ukierunkowanemu marketingowi Przyspieszone odkrywanie i innowacje w różnych branżach.

Nauka o danych

Nauka o danych to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy statystykę, informatykę, wiedzę dziedzinową i różne inne dyscypliny w celu wydobycia wglądu i wiedzy z dużych zbiorów danych. Naukowcy zajmujący się danymi wykorzystują kombinację technik analitycznych, statystycznych i programistycznych do odkrywania ukrytych wzorców, trendów i relacji w złożonych zbiorach danych, pomagając organizacjom podejmować bardziej świadome decyzje, przewidywać przyszłe wyniki i odkrywać nieznane wcześniej możliwości.

Niektóre kluczowe techniki stosowane w nauce o danych obejmują:

algorytmy uczenia maszynowego do modelowania predykcyjnego i rozpoznawania wzorców

przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizy tekstu i wykrywania nastrojów

Analiza grafów do analizy relacji i sieci

Analiza szeregów czasowych do prognozowania trendów i wykrywania anomalii

Techniki wizualizacji danych do prezentacji złożonych danych w zrozumiałym formacie.

Podsumowując, big data i data science są niezbędnymi elementami strategii danych nowoczesnych organizacji. Wykorzystując moc big data i stosując zaawansowane techniki data science, firmy mogą uzyskać cenne spostrzeżenia, usprawnić podejmowanie decyzji i napędzać innowacje. Pomaga to nie tylko zmaksymalizować wartość ich zasobów danych, ale także zapewnia przewagę konkurencyjną w świecie coraz bardziej opartym na danych.

Internet rzeczy i inteligentne miasta

Internet rzeczy (IoT) to sieć fizycznych obiektów lub "rzeczy", które są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie do komunikacji i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu. Urządzenia IoT mogą obejmować zarówno przedmioty codziennego użytku, takie jak inteligentne termostaty i urządzenia, jak i maszyny przemysłowe i pojazdy. Głównym celem IoT jest stworzenie bardziej połączonego świata i poprawa ogólnej wydajności procesów, systemów i usług.

Inteligentne miasta wykorzystują technologię IoT do gromadzenia danych i integrowania ich z infrastrukturą miejską, dzięki czemu miasta stają się bardziej wydajne, zrównoważone i oparte na danych. Osiąga się to poprzez osadzanie czujników i technologii komunikacyjnych w różnych aspektach środowiska miejskiego, w tym w transporcie, usługach komunalnych, usługach publicznych, a nawet codziennym życiu mieszkańców. Urządzenia te zbierają i przesyłają dane do systemów centralnych, które analizują informacje, podejmują decyzje oparte na danych i wysyłają polecenia z powrotem do urządzeń, dzięki czemu ogólne systemy i procesy miasta są bardziej wydajne i reagują na potrzeby mieszkańców.

Przykłady zastosowań IoT w inteligentnych miastach obejmują:

Inteligentne systemy transportowe, które optymalizują przepływ ruchu i minimalizują zatory.

Inteligentne sieci energetyczne, które efektywnie dystrybuują i zarządzają energią elektryczną w oparciu o zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania do zarządzania odpadami, które optymalizują trasy zbiórki, harmonogramy i koszty.

Inteligentne systemy budynkowe, które monitorują i dostosowują warunki środowiskowe w celu optymalizacji zużycia energii i komfortu użytkowników.

Systemy bezpieczeństwa publicznego, które wykorzystują zaawansowane technologie nadzoru i wykrywania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w całym mieście.

Technologia IoT nie jest jednak pozbawiona wyzwań. Bezpieczeństwo, prywatność i zarządzanie danymi to główne kwestie, które muszą zostać rozwiązane, ponieważ liczba połączonych urządzeń rośnie wykładniczo. Dodatkowo, koszty i złożoność wdrażania, integracji i zarządzania systemami IoT mogą nadwyrężyć budżety i zasoby miast. Pomimo tych wyzwań, technologia IoT będzie nadal odgrywać kluczową rolę w rozwoju inteligentnych miast i przekształcaniu życia miejskiego, jakie znamy.

Rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość mieszana

Rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość mieszana (MR) to trzy bliskie, ale odrębne technologie, które zmieniają sposób, w jaki postrzegamy i wchodzimy w interakcje z informacjami cyfrowymi i światem fizycznym. Mają one potencjał, aby zrewolucjonizować branże, w tym gry, edukację, opiekę zdrowotną i handel detaliczny, zapewniając wciągające i angażujące doświadczenia.

Rzeczywistość rozszerzona (AR ) nakłada treści cyfrowe, takie jak obrazy, tekst lub modele 3D, na widok rzeczywistego świata użytkownika. Można to osiągnąć za pomocą smartfonów, tabletów lub specjalnych zestawów słuchawkowych AR, takich jak Microsoft HoloLens. Aplikacje AR mogą oferować dodatkowe informacje, takie jak instrukcje nawigacyjne na mapie lub szczegóły produktu w sklepie detalicznym, a także umożliwiać bardziej interaktywne doświadczenia, takie jak gry lub wizualizacje projektów.

Wirtualna rzeczywistość (VR ) zanurza użytkowników w całkowicie cyfrowym środowisku, odcinając ich połączenie ze światem fizycznym. Zestawy VR, takie jak Oculus Rift lub HTC Vive, wykorzystują czujniki i śledzenie pozycji do wykrywania ruchu użytkownika, zapewniając poczucie obecności i umożliwiając naturalną interakcję w przestrzeni wirtualnej. VR może być wykorzystywana do symulacji szkoleniowych, wirtualnych wycieczek, rozrywki i interakcji społecznych.

Rzeczywistość mieszana (MR ) łączy w sobie najlepsze cechy AR i VR, tworząc mieszane doświadczenie, w którym treści cyfrowe i świat rzeczywisty współdziałają ze sobą. Urządzenia MR, takie jak Magic Leap One, pozwalają użytkownikom widzieć i manipulować treściami holograficznymi w ich fizycznym otoczeniu, otwierając możliwości bardziej naturalnych interakcji i wciągających doświadczeń. MR może być stosowany w różnych scenariuszach, takich jak zdalna współpraca, szkolenia medyczne i projektowanie produktów.

W miarę jak technologie AR, VR i MR ewoluują i stają się coraz bardziej dostępne, mogą one potencjalnie zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z technologią i otaczającym nas światem. Ponadto platformy no-code, takie jak AppMaster, mogą potencjalnie ułatwić i przyspieszyć rozwój aplikacji AR, VR i MR, czyniąc te wciągające doświadczenia bardziej dostępnymi zarówno dla programistów, jak i użytkowników końcowych.

Blockchain i kryptowaluty

Blockchain to zdecentralizowana, przejrzysta i odporna na manipulacje cyfrowa księga używana do rejestrowania transakcji. Składa się z rosnącej listy bloków danych, z których każdy zawiera zestaw transakcji. Bloki te są połączone za pomocą kryptografii, zapewniając, że każde nowe dodanie lub modyfikacja księgi wymaga konsensusu między uczestnikami sieci. Dzięki temu łańcuchy bloków są wysoce bezpieczne i odporne na oszustwa i cyberataki.

Niektóre typowe przypadki użycia technologii blockchain obejmują:

Zarządzanie łańcuchem dostaw w celu poprawy przejrzystości, identyfikowalności i wydajności.

Inteligentne kontrakty, które automatycznie wymuszają, weryfikują i ułatwiają transakcje w oparciu o wcześniej zdefiniowane warunki.

Systemy głosowania, które zapewniają bezpieczne, przejrzyste i odporne na manipulacje procesy głosowania.

Systemy zarządzania tożsamością do bezpiecznego uwierzytelniania i autoryzacji w ramach platform cyfrowych.

Kryptowaluta to cyfrowa lub wirtualna waluta, która wykorzystuje kryptografię do bezpiecznych transakcji i kontroli tworzenia nowych jednostek. Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, który jako pierwszy wykorzystał technologię blockchain. Kryptowaluty wykorzystują zdecentralizowaną kontrolę w przeciwieństwie do scentralizowanych walut cyfrowych i centralnych systemów bankowych, co czyni je alternatywą dla tradycyjnych systemów finansowych. Opierają się one na sieciach peer-to-peer, w których użytkownicy mogą wysyłać i otrzymywać środki bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z pośrednika, takiego jak bank lub instytucja finansowa.

Pomimo potencjalnych korzyści płynących z technologii blockchain i kryptowalut, ich przyjęcie jest nadal utrudnione przez kilka czynników, takich jak niepewność regulacyjna, kwestie skalowalności i wydajności, obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz brak świadomości i zaufania użytkowników. Jednak w miarę jak technologia ta dojrzewa, a coraz więcej branż i organizacji dostrzega jej potencjał, oczekuje się, że blockchain i kryptowaluty będą miały bardziej znaczący wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i transakcji finansowych.

W kontekście platform no-code i low-code, integracja blockchain może dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność aplikacji opracowanych przy użyciu takich platform.

Podsumowanie

Jako założyciel spoza branży technologicznej, zrozumienie różnych modnych haseł technologicznych i ich implikacji może wydawać się zniechęcające. Jednak zapoznanie się z tymi pojęciami ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych i skutecznej komunikacji z zespołem technicznym.

Ucząc się i rozumiejąc idee przedstawione w tym przewodniku, będziesz lepiej przygotowany do poruszania się po złożonej branży technologicznej. Pamiętaj, że platformy no-code i low-code to potężne narzędzia, które mogą pomóc nietechnicznym przedsiębiorcom wypełnić lukę między pomysłem a wdrożeniem, przyspieszając rozwój i obniżając koszty.

Uwzględnienie nowych technologii i trendów, takich jak sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, IoT i przetwarzanie w chmurze, może napędzać innowacje i sprawić, że Twoja firma będzie bardziej konkurencyjna i odporna w erze cyfrowej. Podczas eksploracji tych obszarów ważne jest, aby być na bieżąco z nowościami branżowymi i bieżącymi zmianami, aby pozostać sprawnym w szybko rozwijającej się dziedzinie.

Rozszyfrowanie modnych haseł technologicznych i powiązanych z nimi koncepcji jest cenną umiejętnością, która może umożliwić założycielom nietechnicznym lepsze poruszanie się po branży, współpracę z zespołami i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich działalności. Kontynuując rozwijanie swojej wiedzy na temat sfery technologicznej, zwiększysz swoją zdolność dostosowywania się do zmian i zapewnisz długoterminowy sukces swojego przedsięwzięcia.