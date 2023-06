Avec la technologie qui remodèle et perturbe les industries du monde entier, les fondateurs non-techniciens doivent naviguer dans une mer de mots à la mode pour comprendre les concepts essentiels liés au développement de logiciels et à l'industrie de la technologie. Ce guide complet vise à clarifier ces termes et à fournir une solide compréhension des concepts les plus importants dans l'environnement technologique. Il vous aidera à démystifier le jargon technique et vous permettra de prendre des décisions éclairées sur la stratégie technologique de votre entreprise.

Comprendre le développement d'applications logicielles

Le développement d'applications logicielles désigne le processus de création, de conception, de test, de déploiement et de maintenance d'applications utilisées pour des tâches spécifiques. Les applications peuvent être conçues pour différentes plateformes, telles que les ordinateurs de bureau, le web et les appareils mobiles. Le développement de logiciels comprend généralement la gestion de projet, l'analyse des besoins, la conception, la programmation, les tests et le déploiement. Il existe plusieurs méthodologies pour gérer les processus de développement de logiciels, telles que Waterfall, Agile et DevOps.

Leslangages de programmation sont essentiels au développement de logiciels. Ils servent de base aux développeurs pour créer des applications. Les langages de programmation les plus courants sont Java, Python, JavaScript, C++ et C#. Différents langages sont souvent adaptés à différentes tâches et technologies.

Lescadres sont des collections de bibliothèques de code et d'outils qui simplifient le processus de développement en fournissant des composants réutilisables pour des langages de programmation spécifiques. Ils réduisent la quantité de code redondant et accélèrent le processus de développement. Parmi les frameworks les plus populaires, citons Angular, React, Django et Ruby on Rails.

Lesbases de données stockent, gèrent et organisent toutes les données d'une application. Elles sont souvent classées en bases de données relationnelles (SGBDR), qui stockent les données dans un format structuré à l'aide de tableaux, et en bases de données NoSQL, qui utilisent différentes structures d'organisation des données comme les paires clé-valeur, les documents ou les graphiques. MySQL, PostgreSQL, MongoDB et Redis sont des exemples de bases de données populaires.

No-Code Plates-formes sans code et à code réduit

Les plateformessans code et à faible code sont des alternatives émergentes au développement traditionnel de logiciels, fournissant des interfaces visuelles et des modèles qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer des applications rapidement. Elles se caractérisent par une interface "glisser-déposer", une génération de code intégrée et des bibliothèques accessibles, ce qui permet un prototypage rapide, une dépendance réduite vis-à-vis des développeurs, des coûts moindres et une dette technique minimale.

No-code Lesplates-formes de développement sont spécialement conçues pour ceux qui n'ont pas de connaissances préalables en matière de programmation. Elles permettent aux utilisateurs non techniques de créer des applications entièrement fonctionnelles à l'aide d'un environnement de développement visuel. La plateforme gère automatiquement le code sous-jacent. Parmi les exemples de plateformes no-code, on peut citer AppMaster, Bubble et Adalo.

Un excellent exemple de plateforme sans code est AppMaster.io, un puissant outil no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans aucune exigence de codage. AppMaster offre une excellente évolutivité et une large gamme de fonctionnalités utilisant des concepteurs visuels de BP et des modules d'interface utilisateur drag-and-drop. En conséquence, la plateforme rationalise le processus de développement d'applications, le rendant plus accessible et plus rentable pour tous les utilisateurs.

Low-code Lesplates-formes de type "B" sont plus adaptées aux utilisateurs ayant une certaine expérience de la programmation, car elles équilibrent la facilité de no-code et la flexibilité de personnaliser le code en cas de besoin. Ces plateformes fournissent une interface visuelle mais permettent également l'intégration de codes personnalisés afin d'adapter l'application aux besoins spécifiques de l'entreprise. OutSystems, Mendix et Microsoft Power Apps sont des exemples de plateformes low-code.

Le choix entre les plateformes no-code et low-code dépend de la complexité de votre projet, de vos connaissances techniques, des contraintes budgétaires et du niveau de personnalisation souhaité. Les deux options permettent de rationaliser le processus de développement, de réduire les coûts et de commercialiser les produits plus rapidement.

SaaS, PaaS et IaaS

Comprendre les différences entre le logiciel en tant que service (SaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et l'infrastructure en tant que service (IaaS) est essentiel pour les fondateurs non techniques, car ces concepts constituent l'épine dorsale de nombreuses solutions logicielles modernes.

Logiciel en tant que service (SaaS)

Le SaaS fait référence à un modèle de licence et de fourniture de logiciels dans lequel les applications sont fournies via l'internet, plutôt que d'être installées sur des ordinateurs individuels. Les fournisseurs de SaaS gèrent l'infrastructure, la maintenance et les mises à jour des logiciels, ce qui permet aux clients d'accéder au logiciel et de l'utiliser via un navigateur web. Les utilisateurs n'ont donc plus à se préoccuper de l'installation et de la gestion du matériel et des logiciels. Parmi les exemples de plateformes SaaS, citons Salesforce pour la gestion de la relation client, Google Workspace comme suite de productivité professionnelle et Slack pour la collaboration en équipe.

Plateforme en tant que service (PaaS)

Le PaaS est un environnement basé sur le cloud qui permet aux développeurs de créer, de déployer et de gérer des applications logicielles. Il fournit des outils et des services qui simplifient le processus de développement et éliminent les tâches fastidieuses de provisionnement et de gestion des serveurs, des bases de données et des réseaux. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur l'écriture du code et la conception des fonctionnalités sans se soucier de la gestion de l'infrastructure. Le PaaS est particulièrement populaire parmi les startups et les petites et moyennes entreprises (PME) qui disposent de ressources limitées pour leurs équipes informatiques internes.

Infrastructure en tant que service (IaaS)

L'IaaS fournit des ressources informatiques virtuelles telles que le stockage, les serveurs et les composants de réseau par l'intermédiaire de l'internet. Ce modèle permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire les ressources en fonction de la demande, sans avoir à investir dans du matériel physique. L'IaaS offre une flexibilité et une rentabilité accrues, en particulier pour les startups et les PME qui doivent pouvoir s'adapter rapidement aux changements de leur environnement professionnel. Parmi les fournisseurs d'IaaS, on peut citer Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond

L'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'apprentissage profond (DL) sont trois concepts interdépendants qui transforment l'industrie technologique et la manière dont les applications sont conçues et construites.

Intelligence artificielle (IA)

L'IA fait référence au développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches nécessitant traditionnellement l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise de décision et la compréhension du langage naturel. L'IA peut être classée en deux catégories :

IA étroite: systèmes spécialisés qui excellent dans des tâches spécifiques, comme jouer aux échecs ou diagnostiquer des maladies, mais qui n'ont pas la capacité de se généraliser à d'autres domaines. IAgénérale: systèmes hypothétiques capables d'effectuer toutes les tâches intellectuelles qu'un être humain peut accomplir, dans un large éventail de domaines.

Apprentissage machine (ML)

L'apprentissage automatique est un sous-ensemble de l'IA impliquant l'utilisation de techniques statistiques et d'algorithmes pour enseigner aux machines comment apprendre à partir de données. Les modèles d'apprentissage automatique peuvent reconnaître des modèles, faire des prédictions et améliorer automatiquement leurs performances grâce à l'exposition à davantage de données et à la formation. Par essence, l'apprentissage automatique permet aux ordinateurs d'effectuer des tâches sans être explicitement programmés pour les réaliser. Il existe plusieurs types d'apprentissage automatique, tels que l'apprentissage supervisé (où le modèle est formé sur des données étiquetées), l'apprentissage non supervisé (découverte de modèles dans des données non étiquetées) et l'apprentissage par renforcement (apprentissage d'actions optimales sur la base d'essais et d'erreurs).

Apprentissage en profondeur (DL)

L'apprentissage profond est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur les réseaux neuronaux artificiels, en particulier les réseaux neuronaux profonds. Ces réseaux s'inspirent du cerveau humain et peuvent traiter de grandes quantités de données pour prendre des décisions très complexes, ce qui rend l'apprentissage profond particulièrement adapté à des tâches telles que la reconnaissance d'images et de la parole, le traitement du langage naturel et les systèmes de conduite autonome. L'apprentissage profond nécessite une grande quantité de données d'entraînement et de puissance de calcul, mais ses progrès ont donné lieu à de nombreuses applications innovantes et à une révolution dans les capacités de l'IA.

API et microservices

Les fondateurs non techniciens doivent connaître les concepts d'interfaces de programmation d'applications (API) et de microservices, car ils jouent tous deux un rôle crucial dans le développement de logiciels modernes et l'intégration de diverses plateformes technologiques.

Interfaces de programmation d'applications (API)

Les API sont des ensembles de règles et de protocoles qui permettent à différentes applications logicielles de communiquer et de partager des données. Les API servent de passerelle entre les systèmes, les composants logiciels et les services, permettant aux développeurs d'accéder et d'interagir avec des données et des fonctionnalités externes sans avoir à les recréer à partir de zéro. Les API favorisent la réutilisation du code, garantissent l'indépendance de la plateforme et rationalisent le processus d'intégration de divers systèmes et services logiciels.

Microservices

Les microservices sont un style architectural dans lequel un système logiciel est divisé en plusieurs composants de petite taille, faiblement couplés et pouvant être déployés indépendamment. Chaque microservice est responsable d'une fonction ou d'un domaine spécifique au sein de l'application, fonctionne de manière indépendante et communique avec les autres via des interfaces bien définies. Cette approche présente plusieurs avantages par rapport aux architectures monolithiques, notamment

Une plus grande flexibilité , car chaque microservice peut être développé, déployé et mis à l'échelle de manière indépendante.

, car chaque microservice peut être développé, déployé et mis à l'échelle de manière indépendante. Une maintenance et un dépannage plus faciles , car les problèmes sont souvent isolés à des composants spécifiques.

, car les problèmes sont souvent isolés à des composants spécifiques. Une meilleure résilience , car la défaillance d'un microservice n'entraîne pas nécessairement l'effondrement de l'ensemble du système.

, car la défaillance d'un microservice n'entraîne pas nécessairement l'effondrement de l'ensemble du système. descycles de développement et de déploiement plus rapides, car des équipes plus restreintes peuvent se concentrer sur des microservices spécifiques. Si les microservices peuvent apporter des avantages significatifs, ils peuvent également introduire une certaine complexité en termes de coordination, de gestion et de surveillance.

Néanmoins, la compréhension des concepts d'API et de microservices est essentielle pour les fondateurs non techniques qui cherchent à naviguer avec succès dans le secteur en constante évolution du développement de logiciels.

Agile et DevOps

Dans le monde actuel de la transformation numérique rapide, les entreprises doivent s'adapter rapidement et fournir des solutions qui répondent efficacement aux exigences des clients. Pour y parvenir, elles se tournent vers des méthodologies de développement comme Agile et DevOps, qui mettent l'accent sur l'amélioration continue, la flexibilité et la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation.

Méthodologie Agile

Agile est une approche de gestion de projet et de développement de produits qui valorise la flexibilité, la collaboration et la satisfaction du client. Elle est apparue comme une alternative aux méthodologies traditionnelles en cascade, qui nécessitaient une planification approfondie et une adhésion stricte à des étapes de projet prédéfinies. L'objectif principal de la méthode Agile est le développement incrémental et itératif, avec un accent sur la livraison fréquente de fonctionnalités fonctionnelles et l'ajustement du plan du projet en fonction du retour d'information du client et de l'évolution des besoins.

Voici quelques-uns des principes clés des méthodologies agiles :

Privilégier la collaboration avec le client plutôt que la négociation d'un contrat

Valoriser les solutions pratiques plutôt qu'une documentation exhaustive

Réagir au changement plutôt que de suivre aveuglément un plan fixe

Fournir des itérations fréquentes et évaluer les progrès grâce à des fonctionnalités fonctionnelles.

Il existe de nombreux cadres et méthodologies agiles, tels que Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), etc. Leur mise en œuvre peut différer, mais elles suivent toutes les mêmes principes directeurs énoncés dans le Manifeste Agile.

DevOps

DevOps est un ensemble de pratiques et un changement culturel dans le développement de logiciels, qui comble le fossé entre le développement (Dev) et les opérations informatiques (Ops). L'objectif principal de DevOps est de créer un environnement dans lequel les équipes peuvent publier de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour rapidement et de manière fiable en améliorant la communication, la collaboration et l'intégration entre les équipes de développement et d'exploitation.

Les principaux avantages de DevOps sont les suivants

Cycles de développement plus rapides et délais de mise sur le marché plus courts

Amélioration de la collaboration et de la communication entre les équipes

Une plus grande automatisation des tâches de routine, telles que les tests et le déploiement

Meilleure adaptabilité à l'évolution des exigences et des besoins des clients

Amélioration de la fiabilité, de la sécurité et des performances des applications logicielles.

DevOps implique divers outils, pratiques et philosophies, tels que l'intégration continue, la livraison continue, l'infrastructure en tant que code, ainsi que la surveillance et la journalisation. Ces éléments contribuent à rationaliser le cycle de vie du développement logiciel (SDLC), facilitant ainsi la mise à disposition d'applications stables et rapides.

Agile et DevOps jouent tous deux un rôle crucial dans le développement moderne de logiciels. Alors qu'Agile se concentre sur le développement itératif, flexible et centré sur le client, DevOps met l'accent sur une collaboration transparente entre les équipes de développement et d'exploitation afin de raccourcir les cycles de développement et d'améliorer l'efficacité. Ensemble, Agile et DevOps permettent aux entreprises de fournir rapidement des solutions de haute qualité qui répondent aux besoins des clients.

Informatique en nuage et informatique de pointe

Alors que la demande en ressources informatiques ne cesse de croître, les entreprises recherchent de plus en plus des solutions évolutives, rentables et fiables. Deux technologies clés sont apparues pour répondre à ce besoin : le " cloud computing " et l'"edge computing", chacune répondant à des aspects différents de la sphère informatique moderne.

L'informatique en nuage

L'informatique en nuage fait référence à la fourniture de ressources informatiques telles que le stockage, la puissance de traitement, les bases de données, la mise en réseau et autres, via l'internet. Ces ressources sont fournies à la demande, ce qui permet aux utilisateurs de moduler leur utilisation en fonction de leurs besoins sans avoir à entretenir du matériel physique ou des centres de données. L'informatique en nuage offre plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts, l'évolutivité, la fiabilité et l'accès facile aux technologies et outils avancés.

Informatique en périphérie

L'informatique en périphérie est un modèle informatique qui traite et stocke les données au plus près de leur source plutôt que de s'appuyer uniquement sur des centres de données centralisés. Ce faisant, l'informatique en périphérie peut réduire la latence, diminuer l'utilisation de la bande passante et améliorer la confidentialité et la sécurité des données. Ceci est particulièrement important pour les applications en temps réel, les appareils de l'Internet des objets (IoT) et d'autres systèmes sensibles à la latence où une faible latence et un traitement des données en temps réel sont essentiels pour des performances optimales.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'edge computing :

Réduction de la latence et amélioration des temps de réponse pour les applications en temps réel.

Réduction de l'encombrement du réseau et de l'utilisation de la bande passante grâce au traitement local des données

Amélioration de la sécurité et de la confidentialité des données grâce au stockage et au traitement locaux des données

Amélioration de la fiabilité et de la redondance grâce à des ressources informatiques distribuées.

Bien que l'informatique en nuage et l'informatique en périphérie puissent sembler être des technologies concurrentes, elles peuvent en fait se compléter dans de nombreux cas d'utilisation. Les entreprises peuvent tirer parti des avantages des deux approches, en utilisant l'informatique en nuage pour les tâches qui nécessitent une puissance de traitement et des capacités de stockage importantes, et l'informatique en périphérie pour le traitement en temps réel et les applications sensibles à la latence.

Big Data et science des données

Le volume et la complexité des données générées par les entreprises, les individus et les appareils augmentant à un rythme sans précédent, l'extraction d'informations précieuses à partir de ces données est devenue un facteur essentiel de la réussite des organisations. Le big data et la science des données sont deux domaines connexes qui s'attachent à relever ce défi en transformant des ensembles de données massives en informations exploitables.

Big Data

Les big data désignent des ensembles de données volumineux, diversifiés et complexes qu'il est difficile de traiter, de stocker, d'analyser et de visualiser à l'aide d'outils et de méthodologies de gestion de données traditionnels. Ces ensembles de données peuvent aller des données structurées, telles que les bases de données transactionnelles et les feuilles de calcul, aux données non structurées, telles que le texte, les images et les vidéos. Les Big Data sont généralement caractérisées par les trois V : Volume (taille des données), Vélocité (vitesse à laquelle les données sont générées) et Variété (différents types de données).

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'analyse des big data

Amélioration de la prise de décision grâce à des informations et des prédictions basées sur les données

grâce à des informations et des prédictions basées sur les données Efficacité accrue et réduction des coûts grâce à l'optimisation des processus

grâce à l'optimisation des processus Amélioration de l'expérience client grâce à la personnalisation et au marketing ciblé

grâce à la personnalisation et au marketing ciblé Accélération de la découverte et de l'innovation dans divers secteurs d'activité

Science des données

La science des données est un domaine interdisciplinaire qui combine les statistiques, l'informatique, la connaissance du domaine et diverses autres disciplines pour extraire des informations et des connaissances à partir de données volumineuses. Les scientifiques des données utilisent une combinaison de techniques analytiques, statistiques et de programmation pour découvrir des modèles cachés, des tendances et des relations dans des ensembles de données complexes, aidant ainsi les organisations à prendre des décisions mieux informées, à prédire les résultats futurs et à découvrir des opportunités jusqu'alors inconnues.

Parmi les techniques clés utilisées dans la science des données, on peut citer

les algorithmes d'apprentissage automatique pour la modélisation prédictive et la reconnaissance des formes

le traitement du langage naturel (NLP) pour l'analyse de texte et la détection des sentiments

l'analyse graphique pour l'analyse des relations et des réseaux

L'analyse des séries temporelles pour la prévision des tendances et la détection des anomalies

Techniques de visualisation des données pour présenter des données complexes dans un format compréhensible.

En conclusion, les big data et la science des données sont des composantes essentielles des stratégies de données des organisations modernes. En exploitant la puissance du big data et en employant des techniques avancées de science des données, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses, améliorer la prise de décision et stimuler l'innovation. Cela permet non seulement de maximiser la valeur de leurs actifs de données, mais aussi d'obtenir un avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus axé sur les données.

Internet des objets et villes intelligentes

L'internet des objets (Id O) est un réseau d'objets physiques ou de "choses" équipés de capteurs, de logiciels et d'autres technologies pour communiquer et échanger des données avec d'autres appareils et systèmes sur l'internet. Les dispositifs IdO peuvent aller des articles ménagers courants, tels que les thermostats et les appareils électroménagers intelligents, aux machines industrielles et aux véhicules. L'objectif principal de l'IdO est de créer un monde plus interconnecté et d'améliorer l'efficacité globale des processus, des systèmes et des services.

Les villes intelligentes utilisent la technologie de l'IdO pour collecter des données et les intégrer dans l'infrastructure urbaine, rendant ainsi les villes plus efficaces, durables et axées sur les données. Pour ce faire, des capteurs et des technologies de communication sont intégrés dans divers aspects de l'environnement d'une ville, notamment les transports, les services publics et même la vie quotidienne des citoyens. Ces dispositifs collectent et transmettent des données à des systèmes centraux, qui analysent les informations, prennent des décisions fondées sur des données et renvoient des commandes aux dispositifs, ce qui rend les systèmes et processus globaux de la ville plus efficaces et plus réactifs aux besoins de ses habitants.

Voici quelques exemples d'applications de l'IdO dans les villes intelligentes :

Des systèmes de transport intelligents qui optimisent la circulation et minimisent les embouteillages.

Des réseaux énergétiques intelligents qui distribuent et gèrent efficacement l'électricité en fonction de la demande en temps réel.

Des solutions de gestion des déchets qui optimisent les itinéraires, les horaires et les coûts de collecte.

Des systèmes de construction intelligents qui surveillent et ajustent les conditions environnementales pour optimiser la consommation d'énergie et le confort des occupants.

Les systèmes de sécurité publique qui utilisent des technologies de surveillance et de détection avancées pour améliorer la sécurité dans toute la ville.

La technologie IdO n'est cependant pas sans poser de problèmes. La sécurité, la protection de la vie privée et la gestion des données sont des préoccupations majeures qui doivent être prises en compte à mesure que le nombre d'appareils connectés augmente de manière exponentielle. En outre, le coût et la complexité du déploiement, de l'intégration et de la gestion des systèmes IdO peuvent peser sur les budgets et les ressources des villes. Malgré ces défis, la technologie IdO continuera à jouer un rôle essentiel dans le développement des villes intelligentes et dans la transformation de la vie urbaine telle que nous la connaissons.

Réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte

La réalité augmentée(RA), la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM) sont trois technologies proches mais distinctes qui modifient la façon dont nous percevons et interagissons avec les informations numériques et le monde physique. Elles ont le potentiel de révolutionner les industries, y compris les jeux, l'éducation, les soins de santé et la vente au détail, en offrant des expériences immersives et attrayantes.

Laréalité augmentée (RA ) superpose du contenu numérique, tel que des images, du texte ou des modèles 3D, à la vue de l'utilisateur dans le monde réel. Cela peut se faire à l'aide de smartphones, de tablettes ou de casques spécifiques à la RA, comme le HoloLens de Microsoft. Les applications de RA peuvent offrir des informations supplémentaires, telles que des instructions de navigation sur une carte ou des détails sur un produit dans un magasin de détail, et permettre des expériences plus interactives, telles que les jeux ou la visualisation de la conception.

Laréalité virtuelle ( RV) plonge les utilisateurs dans un environnement entièrement numérique, en coupant leur lien avec le monde physique. Les casques de RV, tels que l'Oculus Rift ou le HTC Vive, utilisent des capteurs et un suivi de la position pour détecter les mouvements de l'utilisateur, ce qui donne un sentiment de présence et permet une interaction naturelle au sein de l'espace virtuel. La RV peut être utilisée pour des simulations de formation, des visites virtuelles, des divertissements et des interactions sociales.

Laréalité mixte (RM ) combine le meilleur de la RA et de la RV pour créer une expérience mixte où le contenu numérique et le monde réel interagissent l'un avec l'autre. Les dispositifs de RM, comme le Magic Leap One, permettent aux utilisateurs de voir et de manipuler du contenu holographique dans leur environnement physique, ce qui ouvre la voie à des interactions plus naturelles et à des expériences immersives. La RM peut être appliquée à divers scénarios, tels que la collaboration à distance, la formation médicale et la conception de produits.

À mesure que les technologies AR, VR et MR continuent d'évoluer et deviennent plus accessibles, elles ont le potentiel de remodeler la façon dont nous interagissons avec la technologie et le monde qui nous entoure. En outre, les plateformes no-code telles que AppMaster peuvent potentiellement faciliter et accélérer le développement d'applications AR, VR et MR, rendant ces expériences immersives plus accessibles à la fois aux développeurs et aux utilisateurs finaux.

Blockchain et crypto-monnaie

Lablockchain est un registre numérique décentralisé, transparent et infalsifiable utilisé pour enregistrer les transactions. Elle se compose d'une liste croissante de blocs de données, chacun contenant un ensemble de transactions. Ces blocs sont liés par cryptographie, ce qui garantit que tout nouvel ajout ou modification au grand livre nécessite un consensus entre les participants du réseau. Les blockchains sont donc hautement sécurisées et résistantes à la fraude et aux cyber-attaques.

Voici quelques cas d'utilisation typiques de la technologie blockchain

La gestion de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer la transparence, la traçabilité et l'efficacité.

Les contrats intelligents qui appliquent, vérifient et facilitent automatiquement les transactions en fonction de conditions prédéfinies.

Les systèmes de vote qui garantissent des processus de vote sécurisés, transparents et infalsifiables.

Les systèmes de gestion de l'identité pour une authentification et une autorisation sécurisées au sein des plateformes numériques.

Lacrypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. La crypto-monnaie la plus connue est le bitcoin, qui a été le premier à utiliser la technologie blockchain. Les crypto-monnaies utilisent un contrôle décentralisé par opposition aux monnaies numériques centralisées et aux systèmes bancaires centraux, ce qui en fait une alternative aux systèmes financiers traditionnels. Elles s'appuient sur des réseaux peer-to-peer, dans lesquels les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des fonds directement sans avoir besoin d'un intermédiaire comme une banque ou une institution financière.

Malgré les avantages potentiels de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, leur adoption est encore entravée par plusieurs facteurs, tels que l'incertitude réglementaire, les problèmes d'évolutivité et de performance, les préoccupations en matière de sécurité et le manque de sensibilisation et de confiance des utilisateurs. Cependant, à mesure que la technologie mûrit et qu'un nombre croissant d'industries et d'organisations reconnaissent son potentiel, on s'attend à ce que la blockchain et les crypto-monnaies aient un impact plus important sur la façon dont nous menons nos affaires et nos transactions financières.

Dans le contexte des plateformes no-code et low-code, l'intégration de la blockchain peut renforcer la sécurité et la fiabilité des applications développées à l'aide de ces plateformes.

Conclusion

En tant que fondateur d'entreprise non spécialisé dans la technologie, comprendre les différents mots à la mode dans le domaine de la technologie et leurs implications peut sembler décourageant. Cependant, il est essentiel de se familiariser avec ces concepts pour prendre des décisions éclairées pour votre entreprise et communiquer efficacement avec votre équipe technique.

En apprenant et en comprenant les idées exposées dans ce guide, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le secteur complexe de la technologie. low-code N'oubliez pas que no-code et les plateformes sont des outils puissants qui peuvent aider les entrepreneurs non techniques à combler le fossé entre l'idée et la mise en œuvre, en accélérant le développement et en réduisant les coûts.

L'adoption de nouvelles technologies et tendances, telles que l'IA, le big data, l'IoT et le cloud computing, peut stimuler l'innovation et rendre votre entreprise plus compétitive et plus résiliente à l'ère numérique. Alors que vous explorez ces domaines, il est essentiel de rester au courant des actualités du secteur et des développements en cours pour rester agile dans un domaine qui évolue rapidement.

Le décryptage des mots à la mode dans le domaine de la technologie et des concepts qui y sont associés est une compétence précieuse qui peut permettre aux fondateurs non techniciens de mieux naviguer dans le secteur, de collaborer avec leurs équipes et de prendre des décisions éclairées au sujet de leur entreprise. En continuant à développer votre compréhension de la sphère technologique, vous améliorerez votre capacité à vous adapter au changement et assurerez le succès à long terme de votre entreprise.