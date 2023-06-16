Teknolojinin dünya çapında endüstrileri yeniden şekillendirmesi ve alt üst etmesiyle, teknik olmayan kurucular, yazılım geliştirme ve teknoloji endüstrisi ile ilgili temel kavramları anlamak için bir teknoloji moda sözcükleri denizinde gezinmek zorundadır. Bu kapsamlı kılavuz, bu terimleri açıklığa kavuşturmayı ve teknoloji ortamındaki en önemli kavramların sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Teknik jargonun gizemini çözmeye yardımcı olacak ve işletmenizin teknoloji stratejisi hakkında bilinçli kararlar alabilmenizi sağlayacaktır.

Yazılım Uygulama Geliştirmeyi Anlamak

Yazılım uygulama geliştirme, belirli görevler için kullanılan uygulamaları oluşturma, tasarlama, test etme, dağıtma ve sürdürme sürecini ifade eder. Uygulamalar, masaüstü, web ve mobil cihazlar gibi farklı platformlar için oluşturulabilir. Yazılım geliştirme tipik olarak proje yönetimi, gereksinim analizi, tasarım, programlama, test etme ve konuşlandırmayı içerir. Waterfall, Agile ve DevOps gibi yazılım geliştirme süreçlerini yönetmek için çeşitli metodolojiler vardır.

Programlama dilleri, yazılım geliştirme için çok önemlidir. Geliştiricilerin uygulama oluşturması için temel sağlarlar. Popüler programlama dilleri arasında Java, Python , JavaScript, C++ ve C# bulunur. Farklı diller genellikle değişen görevler ve teknolojiler için uygundur.

Çerçeveler, belirli programlama dilleri için yeniden kullanılabilir bileşenler sağlayarak geliştirme sürecini basitleştiren kod kitaplıkları ve araçları koleksiyonlarıdır. Gereksiz kod miktarını azaltırlar ve geliştirme sürecini hızlandırırlar. Bazı popüler çerçeveler Angular, React, Django ve Ruby on Rails'dir.

Veritabanları , bir uygulamadaki tüm verileri depolar, yönetir ve düzenler. Genellikle tabloları kullanarak verileri yapılandırılmış bir biçimde depolayan ilişkisel veritabanları (RDBMS) ve anahtar-değer çiftleri, belgeler veya grafikler gibi farklı veri düzenleme yapılarını kullanan NoSQL veritabanları olarak sınıflandırılırlar. Popüler veritabanlarına örnek olarak MySQL, PostgreSQL , MongoDB ve Redis verilebilir.

No-Code ve Düşük Kodlu Platformlar

Kodsuz ve düşük kodlu platformlar, teknik olmayan kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel arayüzler ve şablonlar sağlayan, geleneksel yazılım geliştirmeye alternatif olarak ortaya çıkıyor. Sürükle ve bırak arabirimi, yerleşik kod oluşturma ve hızlı prototipleme, geliştiricilere daha az bağımlılık, daha düşük maliyetler ve minimum teknik borç sağlayan erişilebilir kitaplıklar ile karakterize edilirler.

No-code platformlar, önceden programlama bilgisi olmayanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Teknik olmayan kullanıcıların görsel bir geliştirme ortamı kullanarak tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanırlar. Platform, altta yatan kodu otomatik olarak işler. no-code platformların bazı örnekleri arasında AppMaster , Bubble ve Adalo yer alır.

Kodsuz bir platformun harika bir örneği, kullanıcıların herhangi bir kodlama gereksinimi olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir no-code araç olan AppMaster.io'dur. AppMaster görsel BP Tasarımcıları ve drag-and-drop UI modüllerini kullanarak mükemmel ölçeklenebilirlik ve çok çeşitli özellikler sunar. Sonuç olarak platform, uygulama geliştirme sürecini düzene sokarak tüm kullanıcılar için daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir.

Low-code platformlar, biraz programlama deneyimi olan kullanıcılar için daha uygundur ve gerektiğinde kodu özelleştirme esnekliği ile kod no-code kolaylığını dengeler. Bu platformlar görsel bir arayüz sağlar, ancak aynı zamanda uygulamayı belirli iş gereksinimlerine göre uyarlamak için özel kod entegrasyonuna izin verir. low-code platformlara örnek olarak OutSystems, Mendix ve Microsoft Power Apps verilebilir.

no-code ve low-code platformlar arasında seçim yapmak, projenizin karmaşıklığına, teknik geçmişinize, bütçe kısıtlamalarınıza ve istenen özelleştirme düzeyine bağlıdır. Her iki seçenek de geliştirme sürecini kolaylaştırmaya, maliyetleri düşürmeye ve ürünleri pazara daha hızlı sunmaya yardımcı olur.

SaaS, PaaS ve IaaS

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) , Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) arasındaki farkları anlamak, teknik olmayan kurucular için çok önemlidir, çünkü bu kavramlar birçok modern yazılım çözümünün belkemiğini oluşturur.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

SaaS, uygulamaların bireysel bilgisayarlara kurulmak yerine internet üzerinden sağlandığı bir yazılım lisanslama ve teslim modelini ifade eder. SaaS sağlayıcıları altyapıyı, bakımı ve yazılım güncellemelerini yöneterek müşterilerin bir web tarayıcısı aracılığıyla yazılıma erişmesine ve yazılımı kullanmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların donanım ve yazılım kurulumu ve yönetimi konusunda endişelenme ihtiyacını ortadan kaldırır. SaaS platformlarına örnek olarak müşteri ilişkileri yönetimi için Salesforce, iş üretkenliği paketi olarak Google Workspace ve ekip işbirliği için Slack verilebilir.

Hizmet Olarak Platform (PaaS)

PaaS, geliştiricilerin yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir ortamdır. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve sunucuları, veritabanlarını ve ağları sağlama ve yönetme gibi zaman alan görevleri ortadan kaldıran araçlar ve hizmetler sağlar. Bu, geliştiricilerin altyapı yönetimi konusunda endişelenmeden kod yazmaya ve özellikler tasarlamaya odaklanmasını sağlar. PaaS, şirket içi BT ekipleri için sınırlı kaynaklara sahip yeni başlayanlar ve küçük ila orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) arasında özellikle popülerdir. Bir PaaS örneği, müşterilerin programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olan AppMaster.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)

IaaS, internet üzerinden depolama, sunucular ve ağ bileşenleri gibi sanal bilgi işlem kaynakları sağlar. Bu model, işletmelerin fiziksel donanıma yatırım yapmaya gerek kalmadan kaynakları talebe göre artırmasına veya azaltmasına olanak tanır. IaaS, özellikle iş ortamlarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğine ihtiyaç duyan yeni başlayanlar ve KOBİ'ler için daha fazla esneklik ve maliyet verimliliği sunar. IaaS sağlayıcılarına örnek olarak Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure ve Google Cloud Platform verilebilir.

Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme

Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenimi (ML) ve Derin Öğrenme (DL), teknoloji endüstrisini ve uygulamaların tasarlanma ve inşa edilme şeklini dönüştüren birbiriyle ilişkili üç kavramdır.

Yapay Zeka (AI)

AI, görsel algı, konuşma tanıma, karar verme ve doğal dili anlama gibi geleneksel olarak insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini ifade eder. AI iki kategoriye ayrılabilir:

Dar Yapay Zeka : Satranç oynamak veya hastalıkları teşhis etmek gibi belirli görevlerde üstün olan, ancak alanlar arasında genelleme yapma yeteneğinden yoksun olan uzmanlaşmış sistemler. Genel Yapay Zeka : Çok çeşitli alanlarda, bir insanın yapabileceği herhangi bir entelektüel görevi gerçekleştirme yeteneğine sahip varsayımsal sistemler.

Makine Öğrenimi (ML)

Makine öğrenimi, makinelere verilerden nasıl öğreneceklerini öğretmek için istatistiksel tekniklerin ve algoritmaların kullanımını içeren bir yapay zeka alt kümesidir. Makine öğrenimi modelleri kalıpları tanıyabilir, tahminlerde bulunabilir ve daha fazla veri ve eğitime maruz kalarak performanslarını otomatik olarak iyileştirebilir. Temelde makine öğrenimi, bilgisayarların bu görevleri gerçekleştirmek için açıkça programlanmadan görevleri gerçekleştirmelerini sağlar. Denetimli öğrenme (modelin etiketli veriler üzerinde eğitildiği), denetimsiz öğrenme (etiketlenmemiş verilerdeki kalıpları keşfetme) ve pekiştirmeli öğrenme (deneme yanılmaya dayalı en uygun eylemleri öğrenme) gibi çeşitli makine öğrenimi türleri vardır.

Derin Öğrenme (DL)

DL, makine öğreniminin yapay sinir ağlarına, özellikle derin sinir ağlarına odaklanan bir alt alanıdır. Bu ağlar, insan beyninden esinlenmiştir ve son derece karmaşık kararlar almak için büyük miktarda veriyi işleyerek derin öğrenmeyi özellikle görüntü ve konuşma tanıma, doğal dil işleme ve otonom sürüş sistemleri gibi görevler için uygun hale getirir. Derin öğrenme, çok miktarda eğitim verisi ve hesaplama gücü gerektirir, ancak ilerlemeleri, çok sayıda yenilikçi uygulama ve yapay zeka yeteneklerinde bir devrim ile sonuçlanmıştır.

API'ler ve Mikro Hizmetler

Teknik olmayan kurucular, her ikisi de modern yazılım geliştirmede ve çeşitli teknoloji platformlarının entegrasyonunda çok önemli bir rol oynadığından, Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) ve mikro hizmetler kavramlarının farkında olmalıdır.

Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler)

API'ler, farklı yazılım uygulamalarının iletişim kurmasını ve verileri paylaşmasını sağlayan kural ve protokol kümeleridir. API'ler sistemler, yazılım bileşenleri ve hizmetler arasında bir köprü görevi görerek geliştiricilerin harici verilere ve işlevlere onları sıfırdan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan erişmesine ve bunlarla etkileşimde bulunmasına olanak tanır. API'ler, kodun yeniden kullanımını teşvik eder, platform bağımsızlığını sağlar ve çeşitli yazılım sistemlerini ve hizmetlerini entegre etme sürecini kolaylaştırır.

mikro hizmetler

Mikro hizmetler, bir yazılım sisteminin çok sayıda küçük, gevşek bağlı ve bağımsız olarak konuşlandırılabilir bileşenlere bölündüğü bir mimari stildir. Her mikro hizmet, uygulama içindeki belirli bir işlevden veya etki alanından sorumludur, bağımsız olarak çalışır ve iyi tanımlanmış arabirimler aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurar. Bu yaklaşım, yekpare mimarilere göre aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

Her bir mikro hizmet bağımsız olarak geliştirilebildiği, dağıtılabildiği ve ölçeklenebildiği için artan esneklik .

. Sorunlar genellikle belirli bileşenlerde izole edildiğinden daha kolay bakım ve sorun giderme .

. Bir mikro hizmetin arızalanması tüm sistemi çökertmediği için geliştirilmiş esneklik .

. Daha küçük ekipler belirli mikro hizmetlere odaklanabildiğinden daha hızlı geliştirme ve devreye alma döngüleri . Mikro hizmetler önemli faydalar sağlayabilse de koordinasyon, yönetim ve izleme açısından karmaşıklığı da beraberinde getirebilir.

Bununla birlikte, sürekli değişen yazılım geliştirme endüstrisinde başarılı bir şekilde gezinmek isteyen teknik olmayan kurucular için API'ler ve mikro hizmetler kavramlarını anlamak çok önemlidir.

Çevik ve DevOps

Günümüzün hızlı tempolu dijital dönüşüm dünyasında, işletmelerin müşteri gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılayan çözümleri hızla uyarlaması ve sunması gerekiyor. Bunu başarmak için, geliştirme ve operasyon ekipleri arasında sürekli iyileştirme, esneklik ve işbirliğini vurgulayan Agile ve DevOps gibi geliştirme metodolojilerine yönelirler.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Çevik Metodoloji

Agile, esnekliğe, işbirliğine ve müşteri memnuniyetine değer veren bir proje yönetimi ve ürün geliştirme yaklaşımıdır. Kapsamlı planlama ve önceden tanımlanmış proje adımlarına sıkı sıkıya bağlılık gerektiren geleneksel şelale metodolojilerine bir alternatif olarak ortaya çıktı. Agile'ın ana hedefi, çalışan özellikleri sık sık sunmaya ve proje planını müşteri geri bildirimlerine ve değişen gereksinimlere göre ayarlamaya odaklanan artımlı ve yinelemeli geliştirmedir.

Çevik metodolojilerin bazı temel ilkeleri şunları içerir:

Sözleşme müzakeresi yerine müşteri işbirliğini vurgulama

Çalışan çözümlere kapsamlı dokümantasyondan daha fazla değer vermek

Sabit bir planı körü körüne takip etmek yerine değişime tepki vermek

Çalışma özellikleri aracılığıyla sık yinelemeler sağlama ve ilerlemeyi değerlendirme

Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) ve daha fazlası gibi çok sayıda Çevik çerçeve ve metodoloji vardır. Uygulamada farklılıkları olabilir, ancak hepsi Çevik Manifesto tarafından sağlanan aynı yol gösterici ilkeleri takip eder.

DevOps

DevOps, yazılım geliştirmede geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) arasındaki boşluğu dolduran bir dizi uygulama ve kültürel değişimdir. DevOps'un temel amacı, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve entegrasyonu geliştirerek ekiplerin yeni özellikleri, düzeltmeleri ve güncellemeleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yayınlayabileceği bir ortam yaratmaktır.

DevOps'un bazı önemli avantajları şunları içerir:

Daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha kısa pazara sürüm süresi

Ekipler arasında geliştirilmiş işbirliği ve iletişim

Test ve devreye alma gibi rutin görevlerin daha fazla otomasyonu

Değişen gereksinimlere ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlama

Yazılım uygulamalarının gelişmiş güvenilirliği, güvenliği ve performansı

DevOps, sürekli entegrasyon, sürekli teslim, kod olarak altyapı ve izleme ve günlüğe kaydetme gibi çeşitli araçları, uygulamaları ve felsefeleri içerir. Bu bileşenler, kararlı ve hızlı uygulama sürümlerini kolaylaştırarak yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC) kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Hem Çevik hem de DevOps, modern yazılım geliştirmede çok önemli roller oynar. Çevik, müşteri merkezli, esnek ve yinelemeli geliştirmeye odaklanırken DevOps, geliştirme döngülerini kısaltmak ve verimliliği artırmak için geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki kusursuz işbirliğini vurgular. Agile ve DevOps birlikte, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli çözümleri hızlı bir şekilde sunmasını sağlar.

Bulut Bilişim ve Uç Bilişim

Bilgi işlem kaynaklarına olan talep artmaya devam ederken, işletmeler giderek daha fazla ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenilir çözümler arıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için ortaya çıkan iki temel teknoloji, her biri modern bilgi işlem alanının farklı yönlerine hitap eden bulut bilgi işlem ve uç bilgi işlemdir.

Bulut bilişim

Bulut bilgi işlem, depolama, işlem gücü, veritabanları, ağ iletişimi ve daha fazlası gibi bilgi işlem kaynaklarının internet üzerinden sunulmasını ifade eder. Bu kaynaklar talep üzerine sağlanır ve kullanıcıların fiziksel donanım veya veri merkezlerinin bakımına ihtiyaç duymadan kullanımlarını gereksinimlere göre ölçeklendirmelerine olanak tanır. Bulut bilgi işlem, maliyet tasarrufu, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve gelişmiş teknolojilere ve araçlara kolay erişim dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.

Uç Bilişim

Uç bilgi işlem, yalnızca merkezi veri merkezlerine güvenmek yerine verileri veri kaynağına daha yakın bir yerde işleyen ve depolayan bir bilgi işlem modelidir. Uç bilgi işlem bunu yaparak gecikmeyi azaltabilir, bant genişliği kullanımını azaltabilir ve veri gizliliğini ve güvenliğini iyileştirebilir. Bu, gerçek zamanlı uygulamalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve düşük gecikme süresinin ve gerçek zamanlı veri işlemenin optimum performans için hayati önem taşıdığı diğer gecikmeye duyarlı sistemler için özellikle önemlidir.

Uç bilgi işlemin bazı önemli avantajları şunları içerir:

Gerçek zamanlı uygulamalar için azaltılmış gecikme ve iyileştirilmiş yanıt süreleri

Verileri yerel olarak işleyerek azaltılmış ağ tıkanıklığı ve bant genişliği kullanımı

Yerel veri depolama ve işleme yoluyla artırılmış veri güvenliği ve gizliliği

Dağıtılmış bilgi işlem kaynakları aracılığıyla daha iyi güvenilirlik ve yedeklilik

Bulut bilgi işlem ve uç bilgi işlem rakip teknolojiler gibi görünse de aslında birçok kullanım durumunda birbirlerini tamamlayabilirler. Şirketler, kapsamlı işlem gücü ve depolama yetenekleri gerektiren görevler için bulut bilişimi ve gerçek zamanlı işleme ve gecikmeye duyarlı uygulamalar için uç bilişimi kullanarak her iki yaklaşımın avantajlarından yararlanabilir.

Büyük Veri ve Veri Bilimi

İşletmeler, bireyler ve cihazlar tarafından üretilen verilerin hacmi ve karmaşıklığı benzeri görülmemiş bir hızla artarken, bu verilerden değerli içgörüler çıkarmak kuruluşların başarısı için kritik bir faktör haline geldi. Büyük veri ve veri bilimi, büyük veri kümelerini eyleme geçirilebilir zekaya dönüştürerek bu zorluğun üstesinden gelmeye odaklanan birbiriyle ilişkili iki alandır.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Büyük veri

Büyük veri, geleneksel veri yönetimi araçlarını ve metodolojilerini kullanarak işlemesi, depolaması, analiz etmesi ve görselleştirmesi zor olan büyük, çeşitli ve karmaşık veri kümelerini ifade eder. Bu veri kümeleri, işlem veritabanları ve elektronik tablolar gibi yapılandırılmış verilerden metin, resimler ve videolar gibi yapılandırılmamış verilere kadar değişebilir. Büyük veri tipik olarak üç V ile karakterize edilir: Hacim (verinin boyutu), Hız (verinin üretilme hızı) ve Çeşitlilik (farklı veri türleri).

Büyük veri analizinin bazı önemli faydaları şunları içerir:

Veriye dayalı içgörüler ve tahminler aracılığıyla iyileştirilmiş karar alma

Proses optimizasyonu sayesinde artan verimlilik ve maliyet tasarrufu

Kişiselleştirme ve hedefli pazarlama yoluyla gelişmiş müşteri deneyimleri

Çeşitli sektörlerde hızlandırılmış keşif ve yenilik

Veri Bilimi

Veri bilimi, büyük verilerden içgörü ve bilgi elde etmek için istatistik, bilgisayar bilimi, alan bilgisi ve çeşitli diğer disiplinleri birleştiren disiplinler arası bir alandır. Veri bilimcileri, karmaşık veri kümelerindeki gizli kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri keşfetmek için analitik, istatistiksel ve programlama tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanarak kuruluşların daha bilinçli kararlar almasına, gelecekteki sonuçları tahmin etmesine ve önceden bilinmeyen fırsatları ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Veri biliminde kullanılan bazı temel teknikler şunları içerir:

Tahmine dayalı modelleme ve örüntü tanıma için makine öğrenimi algoritmaları

Metin analizi ve duyarlılık tespiti için doğal dil işleme (NLP)

İlişki ve ağ analizi için grafik analitiği

Trend tahmini ve anormallik tespiti için zaman serisi analizi

Karmaşık verileri anlaşılır bir biçimde sunmak için veri görselleştirme teknikleri

Sonuç olarak, büyük veri ve veri bilimi, modern kuruluşların veri stratejilerinin temel bileşenleridir. İşletmeler, büyük verilerin gücünden yararlanarak ve gelişmiş veri bilimi tekniklerini kullanarak değerli içgörüler elde edebilir, karar vermeyi geliştirebilir ve inovasyonu yönlendirebilir. Bu, yalnızca veri varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda giderek daha fazla veri odaklı hale gelen bir dünyada rekabet avantajı da sağlar.

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Şehirler

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihazlar ve sistemlerle iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü fiziksel nesneler veya "nesneler" ağıdır. IoT cihazları, akıllı termostatlar ve cihazlar gibi günlük ev eşyalarından endüstriyel makine ve araçlara kadar çeşitlilik gösterebilir. IoT'nin birincil hedefi, birbirine daha bağlı bir dünya yaratmak ve süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin genel verimliliğini artırmaktır.

Akıllı şehirler, veri toplamak ve kentsel altyapıya entegre etmek için IoT teknolojisini kullanır ve şehirleri daha verimli, sürdürülebilir ve veri odaklı hale getirir. Bu, sensörleri ve iletişim teknolojilerini, ulaşım, kamu hizmetleri, kamu hizmetleri ve hatta vatandaşların günlük yaşamı dahil olmak üzere bir şehrin ortamının çeşitli yönlerine yerleştirerek gerçekleştirilir. Bu cihazlar, verileri toplar ve bilgileri analiz eden, verilere dayalı kararlar alan ve cihazlara komutlar gönderen merkezi sistemlere iletir, böylece şehrin genel sistemlerini ve süreçlerini daha verimli ve sakinlerinin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirir.

Akıllı şehirlerdeki IoT uygulama örnekleri şunları içerir:

Trafik akışını optimize eden ve tıkanıklığı en aza indiren akıllı ulaşım sistemleri.

Gerçek zamanlı talebe göre elektriği verimli bir şekilde dağıtan ve yöneten akıllı enerji şebekeleri.

Toplama rotalarını, programlarını ve maliyetlerini optimize eden atık yönetimi çözümleri.

Optimize edilmiş enerji kullanımı ve bina sakinlerinin konforu için çevresel koşulları izleyen ve ayarlayan akıllı bina sistemleri.

Şehir çapında güvenliği artırmak için gelişmiş gözetim ve tespit teknolojilerini kullanan kamu güvenliği sistemleri.

Bununla birlikte, IoT teknolojisinin zorlukları da var. Güvenlik, gizlilik ve veri yönetimi, bağlı cihazların sayısı katlanarak artarken ele alınması gereken başlıca endişelerdir. Ek olarak, IoT sistemlerini devreye alma, entegre etme ve yönetmenin maliyeti ve karmaşıklığı, şehir bütçelerini ve kaynaklarını zorlayabilir. Bu zorluklara rağmen IoT teknolojisi, akıllı şehirlerin geliştirilmesinde ve bildiğimiz şekliyle kentsel yaşamın dönüştürülmesinde kritik bir rol oynamaya devam edecek.

Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik (AR) , Sanal Gerçeklik (VR) ve Karma Gerçeklik (MR), dijital bilgi ve fiziksel dünyayı algılama ve bunlarla etkileşim kurma biçimimizi değiştiren birbirine yakın ama farklı üç teknolojidir. Sürükleyici ve ilgi çekici deneyimler sunarak oyun, eğitim, sağlık ve perakende dahil olmak üzere sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahipler.

Artırılmış Gerçeklik (AR), görüntüler, metin veya 3B modeller gibi dijital içeriği kullanıcının gerçek dünya görüşüne yerleştirir. Bu, akıllı telefonlar, tabletler veya Microsoft HoloLens gibi AR'ye özgü kulaklıklar kullanılarak elde edilebilir. AR uygulamaları, bir harita üzerinde gezinme talimatları veya bir perakende mağazasındaki ürün ayrıntıları gibi ek bilgiler sunabilir ve oyun veya tasarım görselleştirme gibi daha etkileşimli deneyimler sağlayabilir.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcıları tamamen dijital bir ortama sokarak fiziksel dünyayla bağlantılarını keser. Oculus Rift veya HTC Vive gibi VR kulaklıkları, kullanıcı hareketini algılamak için sensörler ve konumsal izleme kullanır, bir mevcudiyet hissi verir ve sanal alan içinde doğal etkileşime izin verir. VR, eğitim simülasyonları, sanal turlar, eğlence ve sosyal etkileşimler için kullanılabilir.

Karma Gerçeklik (MR), dijital içeriğin ve gerçek dünyanın birbiriyle etkileşime girdiği harmanlanmış bir deneyim yaratmak için hem AR hem de VR'nin en iyi özelliklerini bir araya getirir. Magic Leap One gibi MR cihazları, kullanıcıların holografik içeriği fiziksel çevrelerinde görmelerine ve manipüle etmelerine izin vererek daha doğal etkileşimler ve sürükleyici deneyimler için olanaklar sunuyor. MR, uzaktan işbirliği, tıbbi eğitim ve ürün tasarımı gibi çeşitli senaryolarda uygulanabilir.

AR, VR ve MR teknolojileri gelişmeye ve daha erişilebilir olmaya devam ettikçe, teknoloji ve çevremizdeki dünya ile etkileşim şeklimizi yeniden şekillendirme potansiyeline sahipler. Ek olarak, AppMaster gibi no-code platformlar AR, VR ve MR uygulamalarının geliştirilmesini potansiyel olarak kolaylaştırabilir ve hızlandırarak bu sürükleyici deneyimleri hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirebilir.

Blockchain ve Kripto Para Birimi

Blockchain, işlemleri kaydetmek için kullanılan merkezi olmayan, şeffaf ve kurcalamaya karşı korumalı bir dijital defterdir. Her biri bir dizi işlem içeren, büyüyen bir veri blokları listesinden oluşur. Bu bloklar, kriptografi kullanılarak birbirine bağlanır ve deftere yapılan her yeni ekleme veya değişikliğin, ağın katılımcıları arasında bir fikir birliği gerektirdiğini garanti eder. Bu, blok zincirlerini son derece güvenli ve dolandırıcılığa ve siber saldırılara karşı dirençli hale getirir.

Blockchain teknolojisi için bazı tipik kullanım durumları şunları içerir:

Şeffaflığı, izlenebilirliği ve verimliliği artırmak için tedarik zinciri yönetimi.

Önceden tanımlanmış koşullara göre işlemleri otomatik olarak uygulayan, doğrulayan ve kolaylaştıran akıllı sözleşmeler.

Güvenli, şeffaf ve kurcalamaya dayanıklı oylama süreçleri sağlayan oylama sistemleri.

Dijital platformlarda güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme için kimlik yönetim sistemleri.

Cryptocurrency, güvenli işlemler ve yeni birim oluşturma kontrolü için kriptografi kullanan dijital veya sanal bir para birimidir. En bilinen kripto para birimi, blockchain teknolojisini ilk kullanan Bitcoin'dir. Kripto para birimleri, merkezi dijital para birimi ve merkezi bankacılık sistemlerinin aksine merkezi olmayan kontrolü kullanır ve bu da onları geleneksel finansal sistemlere bir alternatif haline getirir. Kullanıcıların banka veya finans kurumu gibi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan para gönderip alabileceği eşler arası ağlara güvenirler.

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin potansiyel faydalarına rağmen, düzenleyici belirsizlik, ölçeklenebilirlik ve performans sorunları, güvenlik endişeleri ve kullanıcı farkındalığı ve güven eksikliği gibi çeşitli faktörler benimsenmesini hala engelliyor. Bununla birlikte, teknoloji olgunlaştıkça ve artan sayıda endüstri ve kuruluş onun potansiyelini fark ettikçe, blok zincir ve kripto para birimlerinin ticari ve finansal işlemleri yürütme şeklimiz üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

no-code ve low-code platformlar bağlamında, blockchain entegrasyonu, bu tür platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların güvenliğini ve güvenilirliğini daha da artırabilir . Örneğin, AppMaster, potansiyel olarak, kullanıcıların blockchain teknolojisini uygulamalarıyla entegre etmelerine olanak tanıyan, güvenli, şeffaf ve merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için yeni olasılıklar dünyasının kapılarını açan özellikler sunabilir.

Çözüm

Teknoloji dışından bir kurucu olarak, çeşitli teknoloji terimlerini ve bunların etkilerini anlamak göz korkutucu görünebilir. Ancak, işletmeniz için bilinçli kararlar almak ve teknik ekibinizle etkin bir şekilde iletişim kurmak için bu kavramlara aşina olmanız çok önemlidir.

Bu kılavuzda belirtilen fikirleri öğrenerek ve anlayarak, karmaşık teknoloji endüstrisinde gezinmek için daha donanımlı olacaksınız. AppMaster gibi no-code ve low-code platformların, teknik olmayan girişimcilerin fikir ve uygulama arasındaki boşluğu doldurmasına, geliştirmeyi hızlandırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilecek güçlü araçlar olduğunu unutmayın.

Yapay zeka, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve bulut bilgi işlem gibi yeni teknolojileri ve trendleri benimsemek inovasyonu teşvik edebilir ve işletmenizi dijital çağda daha rekabetçi ve dirençli hale getirebilir. Bu alanları keşfederken, hızla gelişen bir alanda çevik kalmak için sektör haberleri ve devam eden gelişmelerden haberdar olmak çok önemlidir.

Teknoloji terimlerini ve bunlarla ilgili kavramları çözmek, teknik olmayan kurucuları sektörde daha iyi gezinme, ekipleriyle işbirliği yapma ve işletmeleri hakkında bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirebilecek değerli bir beceridir. Teknoloji alanına ilişkin anlayışınızı geliştirmeye devam ederek, değişime uyum sağlama yeteneğinizi geliştirecek ve girişiminizin uzun vadeli başarısını garanti edeceksiniz.