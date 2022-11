Thuật ngữ "tuyển dụng không cần lập trình viên" có nghĩa là một bước tiến lớn trong công nghệ. Nghiên cứu cho thấy rằng vào năm 2022, thị trường cho thuê các giải pháp không mã sẽ trở nên ấn tượng bằng cách thuê một nhóm không mã.





Mặc dù nó không được mong đợi, sự gia tăng của các giải pháp không mã đã khiến việc thuê các chuyên gia không cần lập trình viên để xây dựng các ứng dụng kinh doanh dễ dàng hơn. Bạn có thể tự động hóa quy trình công việc hiện tại của họ mà không cần mã hóa bằng cách thuê một nhóm không viết mã. Bạn có thể thuê người không lập trình và biến họ thành chuyên gia trong việc phát triển các tùy chọn.

Các công ty vẫn sẽ gặp khó khăn khi thiếu nhân viên CNTT có trình độ và nhu cầu ngày càng tăng để xây dựng các ứng dụng kinh doanh mới thông qua việc thuê một nhóm không có mã. Bằng cách đào tạo và nâng cấp nhân viên với các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng không mã, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa phát triển người tiêu dùng bằng cách tuyển dụng một nhóm không mã, sẽ có thể giải quyết những thách thức này và đảm bảo tính bền vững và bền vững của doanh nghiệp trong những tháng tới. Nó có thể được hưởng lợi từ các giải pháp không mã.

Việc thuê một nhóm không mã, những người học các kỹ năng không mã có thể tăng số lượng công việc họ có thể làm hoặc thay đổi hoàn toàn mục tiêu của họ. Có nhiều cách để thăng tiến trong sự nghiệp, từ việc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn ở công ty hiện tại đến chuyển sang một vị trí tốt và một công việc được trả lương cao hơn ở nơi khác.

Một công việc mới trong lĩnh vực CNTT: Tại sao bạn nên thuê một nhân viên không phải là lập trình viên?

Do thiếu người có trình độ trong lĩnh vực này, kỹ thuật phần mềm là một trong những cơ hội công nghệ thông tin được trả nhiều tiền nhất. Do đó, mức lương trung bình hàng năm cho một nhà phát triển phần mềm đã là hơn 110.000 đô la. Việc thuê một nhóm không viết mã sẽ tạo ra các công cụ không mã để xây dựng ứng dụng vì việc phát triển ứng dụng cần dễ dàng hơn và rẻ hơn so với việc thuê một người không có mã.

Các giải pháp không mã cung cấp cho khách hàng giao diện người dùng đơn giản để thực hiện tất cả công việc bằng cách thuê một nhóm không mã sử dụng các công cụ không mã. Bằng cách thuê một nhóm không có mã, bạn có thể sử dụng các khối xây dựng thư viện để xây dựng và khởi chạy các tính năng độc đáo cho phép những người lao động khác tham gia và làm việc cùng nhau trong các giải pháp không mã.

Việc sử dụng một nhóm không có mã sử dụng các công cụ không có mã để đào tạo lại và đào tạo lại các công nhân hiện tại trở thành các nhà phát triển công dân giải pháp không mã có một số lợi thế cho các doanh nghiệp. Chúng bao gồm các giai đoạn xử lý ứng dụng nhỏ, sự kết thúc của hoạt động công nghệ bất hợp pháp, các thủ tục kinh doanh dễ tiếp cận hơn và hơn thế nữa. Việc xây dựng các giải pháp không mã giảm bớt công việc mà nhân viên CNTT làm việc quá sức phải làm để tập trung vào các công cụ không mã và các dự án quan trọng hơn bằng cách thuê một nhóm không mã.

Những công việc có nhu cầu trong tương lai sẽ đòi hỏi sự thành thạo các kỹ năng công nghệ hiện đại, chẳng hạn như không có mã.

Các kỹ năng không mã trong một nơi làm việc liên tục thay đổi

Hơn tám mươi phần trăm các công ty sử dụng các công cụ không mã hoặc xây dựng chuyên môn bằng cách thuê một nhóm không mã. Ngoài ra, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuyên bố rằng vào năm 2030, hơn một tỷ người lao động sẽ cần học các kỹ năng không mã và sử dụng các công cụ không mã. Bằng cách này, họ có thể hưởng lợi từ các giải pháp không mã.

Bởi vì các kỹ năng không cần mã quan trọng như giao tiếp, toán học, sắp xếp vấn đề, kỹ năng kỹ thuật số và nỗ lực nhóm là cần thiết cho hầu hết các công việc, thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng trong các giải pháp không mã. Việc thuê một nhóm không có mã có thể phát triển các tài năng mới về khách hàng tiềm năng, nguồn nhân lực, giáo dục và chăm sóc. Trong môi trường mới này, các nhà tuyển dụng khổng lồ muốn nhân viên của họ sử dụng các công cụ không mã và không có các kỹ năng không cần mã như quy trình phát triển, huấn luyện, sáng tạo, quy trình và họ xây dựng các mối quan hệ.

Tính đến năm 2022, danh sách việc làm công nghệ được yêu cầu cao bao gồm các nhà khoa học và phân tích dữ liệu, các chuyên gia về AI và CNTT máy tính, kỹ sư CNTT, các nhà lãnh đạo và chuyên gia tuyển dụng tiếp thị, chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số và nhiều người khác. Đáng ngạc nhiên là không phải tất cả các vị trí này đều cần bạn biết cách viết mã hoặc sử dụng các công cụ không mã trong các giải pháp không mã. Tuy nhiên, việc thuê một nhóm không có mã đòi hỏi phải biết cách sử dụng các kỹ năng kỹ thuật số mới, chẳng hạn như các công cụ không mã.

Có ý nghĩa gì bởi "Kỹ năng không có mã"?

No-coder có thể xây dựng các công cụ không mã quan trọng và phát triển đi kèm với các giải pháp không mã. Những người được gọi là "nhà phát triển công dân" này biết các vấn đề kinh doanh phải được giải quyết và các bộ thông tin cần thiết để có được những hiểu biết sâu sắc về các kỹ năng không cần mã. Tùy thuộc vào các vấn đề họ được yêu cầu giải quyết, một "nhà phát triển công dân giải pháp không mã" có thể là kỹ sư quản lý hoạt động, thuê một chuyên gia tự động hóa bền vững hoặc một nhà phát triển ứng dụng không cần mã hóa nhanh chóng.

Kỹ năng không mã là những kỹ năng mà nhân viên không chuyên về kỹ thuật có thể có và sử dụng các công cụ không mã để xây dựng các ứng dụng kinh doanh, tự động hóa quy trình làm việc và hợp lý hóa các quy trình thông qua các giải pháp không mã. Tất cả điều này được thực hiện bằng cách thuê một nhóm không mã.

Làm thế nào mọi người có thể sử dụng kỹ năng không mã để cải thiện công việc của họ vào năm 2022?

Các kỹ năng không mã có thể giúp ứng viên có được công việc và làm cho họ có giá trị hơn thông qua các công cụ không mã. Dưới đây là bốn lý do quan trọng nhất tại sao bạn nên xây dựng một ứng dụng không mã và tìm kiếm các giải pháp không mã:

Cách dễ dàng để khám phá thế giới CNTT

Bằng cách thuê một nhóm không có mã, bạn có thể có các kỹ năng không cần mã có thể là một cách đơn giản để một người nào đó tham gia vào CNTT nếu họ muốn có nhiều lựa chọn công việc hơn. Khi nhân viên học cách sử dụng các giải pháp không mã và công cụ không mã để tự động hóa quy trình làm việc và cải thiện hoạt động kinh doanh, họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về công việc của công ty mình và bắt đầu hiểu các nguyên tắc cơ bản của mã hóa.

Trở thành nhà lãnh đạo CNTT của công ty bạn

Các kỹ năng không mã mạnh mẽ giúp một người chuyển sang vai trò chuyên gia công nghệ thông tin hoàn chỉnh, nơi họ phụ trách triển khai các giải pháp không mã.

Được trả nhiều hơn

Mức lương có thể thay đổi dựa trên kiến thức và chuyên môn cần thiết để thuê một người không phải lập trình viên.

Giúp nhân viên trở nên hạnh phúc hơn

Bảy mươi mốt phần trăm nhân viên nghĩ rằng công ty của họ sẽ sử dụng công nghệ để mang lại cho họ trải nghiệm dịch vụ khách hàng tương tự như hàng tiêu dùng. Một công ty có thể xây dựng danh tiếng và làm cho nhân viên của mình hạnh phúc hơn bằng cách triển khai và quảng cáo các giải pháp không mã. Bằng cách thuê một nhóm không sử dụng mã, các kỹ năng không cần mã của họ có thể giúp bạn chuyển sang CNTT, thăng tiến trong công ty của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo công nghệ, kiếm được nhiều tiền hơn và tận hưởng công việc của bạn khi bạn thuê không có mã để sử dụng các công cụ không mã .

Việc làm không cần lập trình viên

Giám đốc sản phẩm

Giám đốc sản phẩm còn được gọi là "chủ sở hữu sản phẩm", chịu trách nhiệm về chiến lược, thiết kế và triển khai các sản phẩm của công ty họ. Ở Thung lũng Silicon, họ còn được trả nhiều hơn các nhà phát triển phần mềm. Mặc dù bạn không cần phải biết cách viết mã cho công việc này, nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn làm thông qua các công cụ không mã. Việc thuê một nhóm không có mã thường yêu cầu nhiều kinh nghiệm hơn các công việc khác trong danh sách.

Chủ nhiệm Dự án

Theo một số cách, điều này cũng giống như quản lý sản phẩm, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Việc thuê một nhóm không có mã có thể tốt trong việc nhìn thấy cả bức tranh lớn và các chi tiết nhỏ hơn trong các giải pháp không mã. Họ phụ trách các dự án cụ thể từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành. Họ làm việc với các nhóm không có mã khác và thu hút các kỹ sư, nhà tiếp thị, chuyên gia sản phẩm, v.v.

Người viết kỹ thuật

Tùy thuộc vào nơi bạn làm việc, khả năng viết mã có thể giúp bạn trở thành một người viết kỹ thuật tốt hơn để sử dụng các công cụ không cần mã. Tuy nhiên, nhiều thông tin kỹ thuật không liên quan đến mã hóa, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, thông cáo báo chí về sản phẩm, hướng dẫn và các trường hợp sử dụng. Bằng cách thuê một nhóm không mã, bạn có thể yên tâm và tận hưởng việc sử dụng các công cụ không mã.

Nhà phân tích thị trường sản phẩm

Thiết kế UX có thể dành cho bạn nếu bạn giỏi trong việc tìm kiếm và giải thích những ưu và nhược điểm của sản phẩm, hiểu người dùng muốn gì, sắp xếp thông qua dữ liệu và sử dụng các công cụ không mã. Bằng cách thuê một nhóm không có mã, bạn cũng sẽ hài lòng với việc làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn.

Trình thiết kế giao diện người dùng

Thiết kế giao diện người dùng là một trong những kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trên LinkedIn vào năm 2017. Nhóm không sử dụng mã chủ yếu sử dụng phần mềm hoặc các công cụ không cần mã để xây dựng giao diện người dùng dễ sử dụng, hoạt động tốt và trông đẹp mắt. Đó là một công việc công nghệ tuyệt vời khi thuê họa sĩ và nhà thiết kế đồ họa không cần lập trình viên.

Kiến trúc sư thông tin

Khi bạn nhìn vào các trang web, bạn có bao giờ nghĩ, "Điều này có thể được thiết lập tốt hơn rất nhiều"? Bạn có thể giỏi trong việc xây dựng thông tin thông qua các giải pháp không mã. Công việc tuyển dụng này, một phần của thiết kế và trải nghiệm người dùng, là về việc cải thiện tổ chức và cấu trúc trang web bằng cách thuê một nhóm không có mã và sử dụng các công cụ không có mã.

Một nhà phát triển di động

Nhìn vào một trang web trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có thể rất khác so với cách nó trông trên màn hình lớn hơn. Thuê các nhà thiết kế di động không cần mã hóa và sử dụng các công cụ không cần mã để đảm bảo rằng các trang web và ứng dụng hoạt động tốt trên các thiết bị khác nhau. Bằng cách thuê một nhóm không mã, họ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia trong các giải pháp không mã.

Chuyên gia SEO

Công cụ tìm kiếm vẫn quan trọng vì mọi người sử dụng chúng hàng ngày trong các giải pháp không mã. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và thuê các chuyên gia tiếp thị không cần lập trình viên chịu trách nhiệm cải thiện xếp hạng không phải trả tiền của trang web và biến một số tìm kiếm đó thành lưu lượng truy cập chuyển đổi. Đây là một trong những kỹ năng tuyển dụng sinh lợi nhất của LinkedIn cho năm 2017.

Người phụ trách Tiếp thị Tự động hóa

Tự động hóa trong tiếp thị rất có lợi, đặc biệt là đối với việc thuê các doanh nghiệp không cần lập trình viên lớn hơn. Họ thiết lập kênh email, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng tốt và sử dụng các công cụ tiếp thị không cần mã để cắt giảm công việc bận rộn hàng ngày. Họ cũng quản lý các chiến dịch tiếp thị bằng cách thuê một nhóm không mã và sử dụng các kỹ năng của họ trong các giải pháp không mã.

Giám đốc điều hành

Khi thuê một nhóm không có mã, những người quản lý hoạt động sẽ xây dựng các ứng dụng thông qua các công cụ không có mã và giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Họ có thể phụ trách chuỗi cung ứng, làm việc với các nhà thầu và đảm bảo rằng con người và thiết bị đến được nơi họ cần bằng các giải pháp không mã.

Người kiểm tra chất lượng của phần mềm

Trước khi phần mềm được đưa ra thị trường, để thuê một người không phải lập trình viên là phải kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng. Nếu bạn giỏi sử dụng các công cụ và phần mềm không mã và thực hiện các thử nghiệm để cố gắng phá vỡ nó, bạn sẽ xây dựng được một trình thử nghiệm tốt.

Tại sao phải làm việc trong lĩnh vực công nghệ nếu bạn không biết cách viết mã?

Thanh toán có lãi

Hầu hết các công việc công nghệ đều có mức lương tương đương với các công việc khác trong cùng lĩnh vực. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc được thanh toán.

Kinh doanh công nghệ cạnh tranh

Nó có rất nhiều cơ hội việc làm. Nếu bạn có các kỹ năng và kiến thức phù hợp, bạn có thể tìm được một công việc phù hợp nhất với bản thân và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Rào cản nhập cảnh thấp

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, có những công việc công nghệ được trả lương cao cho những người mới bắt đầu. Một số công việc ở cấp độ đầu vào không yêu cầu bạn biết cách viết mã.

Tại sao bạn nên thuê No-coder?

Bạn nên thuê một người không phải lập trình viên vì:

Họ sử dụng các công cụ không mã đắt tiền hơn có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn.

Bạn có thể thêm các công cụ không mã bằng cách sử dụng đội ngũ nhân viên bạn đã có hoặc bằng cách thuê một nhóm không mã.

Bằng cách tự động hóa các quy trình với các giải pháp không mã, việc thuê một nhóm không mã vốn đã rất bận rộn có thể mang lại nhiều không gian thở hơn.

Nói chuyện với nhóm không sử dụng mã của bạn về các công cụ không mã và khuyến khích mọi người chia sẻ kỹ năng của họ khi tuyển dụng.

Đạt được niềm tin vào các giải pháp không mã bằng cách sử dụng các công cụ không mã và làm việc trong các dự án nhỏ để thu thập bằng chứng trước khi chia sẻ nó với phần còn lại của tổ chức.

Sử dụng các công cụ đơn giản không cần mã và thuê những người không viết mã để bắt đầu nhìn thấy kết quả ngay lập tức.

Tìm hiểu những vấn đề và nút thắt cổ chai bạn cần khắc phục và vị trí của chúng trong các giải pháp không mã.

Sử dụng các công cụ không mã để theo dõi và phân tích khối lượng công việc hiện tại của bạn.

Sử dụng khả năng mà các công cụ không mã cung cấp cho bạn để giúp nhóm của bạn tiếp tục tiến bộ hơn trong các giải pháp không mã.

Tìm hiểu xem nhóm của bạn thiếu kỹ năng không mã ở đâu và bạn có thể làm gì nếu những khoảng trống đó được lấp đầy bằng các giải pháp không mã.

Xây dựng nhóm của bạn tự túc hơn và theo dõi các giải pháp không cần mã mà bạn cần mà không liên quan đến việc viết mã.

Sử dụng các tài nguyên hiện có của bạn bằng cách đảm bảo đăng ký phần mềm và tuyển dụng của bạn đang hoạt động.

Sử dụng những gì bạn biết về khoảng trống kỹ năng, nhu cầu cao và các giải pháp không mã cần thiết như một phần của việc thuê nhóm không mã.

Các công cụ không mã rất quan trọng vì cả đội kỹ thuật và không kỹ thuật đều có thể sử dụng chúng.

Bạn có thể hưởng lợi từ việc thuê một người không viết mã bởi vì các kỹ năng không cần mã giúp nhiều người có thể xây dựng tài năng và giải quyết vấn đề thông qua các công cụ không mã.

Nếu bạn cần xây dựng các giải pháp không mã nhưng không biết cách viết mã, đã đến lúc bạn nên thuê một người không viết mã.

Có dễ dàng nhận được một công việc kỹ thuật không liên quan đến mã hóa không?

Đúng vậy, rất dễ dàng tìm được công việc thuê máy tính lương cao mà không cần biết cách viết mã. Vô số trang web cung cấp cho những người đang tìm việc một nơi để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực lý tưởng của họ. Việc thuê trên các cộng đồng trực tuyến như LinkedIn cho phép bạn truy cập vào mạng xã hội gồm những người quan tâm đến những điều giống bạn. Điều này giúp bạn gặp gỡ mọi người và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể yêu cầu lời khuyên chuyên môn và học hỏi từ những người đang cố gắng thâm nhập vào ngành công nghiệp máy tính trong khi tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề của họ.

Sự kết luận

Cuối cùng, có những lợi ích khi thuê những người từ nhóm không có mã, các doanh nghiệp có giải pháp không mã và những người thuê không có mã. Những người lao động phi kỹ thuật học được các kỹ năng không cần mã có thể được trả lương cao hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn hoặc thậm chí thay đổi nghề nghiệp. Một trình tạo ứng dụng không mã đáng tin cậy như AppMaster có thể giúp các doanh nghiệp lấp đầy khoảng cách về kỹ năng CNTT, giúp mọi người phát triển ứng dụng dễ dàng hơn và tự động hóa nhiều quy trình công việc hơn trong các giải pháp không mã.

Vào năm 2022, chúng tôi sẽ theo dõi tác động của việc tuyển dụng trên các giải pháp không mã vì nhiều giải pháp trong số đó thay đổi cách thức thực hiện công việc. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ phát triển không cần mã thông qua AppMaster để tự động hóa các quy trình kinh doanh và xây dựng ứng dụng của mình.