Media społecznościowe są wykorzystywane przez 70% firm do oceny kandydatów, a odsetek ten dotyczy również kandydatów do pracy. Jedną z najpopularniejszych obecnie aplikacji do prowadzenia biznesu i nawiązywania kontaktów jest LinkedIn. LinkedIn to aplikacja skierowana do firm i marketerów poszukujących platformy online. LinkedIn to platforma, która pozwala firmom i profesjonalistom zakładać profile i wykorzystywać je do networkingu, marketingu, zatrudniania i poszukiwania pracy. LinkedIn ma nadmiar ponad 850 milionów użytkowników według stanu na grudzień 2021 roku. Ze względu na ogromną bazę użytkowników, LinkedIn jest prawdopodobnie preferowaną platformą do rozwoju biznesu, rekrutacji i profesjonalnych sieci.

Co to jest LinkedIn i jak to działa?

LinkedIn W styczniu 2011 roku firma zdecydowała się wejść na giełdę i złożyła wniosek o IPO. Stała się ona przedsiębiorstwem notowanym na giełdzie 19 maja tego samego roku. Jednak najdroższym dotychczasowym przejęciem Microsoftu był LinkedIn, który firma kupiła w grudniu 2018 roku za oszałamiającą kwotę 26,2 mld USD. W rezultacie działy przychodów z produktów i usług Microsoft oraz innych przychodów obejmowały LinkedIn. LinkedIn wykorzystuje trzy różne strumienie przychodów, aby się utrzymać. Po reklamach i członkostwach premium, wynajmowanie rozwiązań generuje największą część pieniędzy.

Większość ludzi zgadza się, że LinkedIn jest idealną platformą do zatrudniania online. W rzeczywistości, według źródeł danych, społecznościowe i profesjonalne platformy rekrutacyjne używają go teraz jako platformy de facto. Aplikacja mobilna LinkedIn jest popularna wśród profesjonalistów, osób poszukujących pracy i studentów, aby udostępniać treści edukacyjne na platformie, podczas gdy jest to również jeden z portali pracy z firmami i osobami poszukującymi pracy na tej samej platformie.

Najważniejsze cechy, które musisz dodać, aby aplikacja była podobna do LinkedIn

Proces rejestracji

Użytkownicy będą musieli zarejestrować się w Twojej aplikacji społecznościowej przed uzyskaniem dostępu do zawartości aplikacji. Należy upewnić się, że proces rejestracji jest prosty, a jednocześnie nie wymaga więcej niż kilku kliknięć.

Wbudowany profil użytkownika

Możliwość dokładnego założenia konta wraz z ich kwalifikacjami i CV musi być dostępna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Osoby poszukujące pracy i firmy skorzystają z tego narzędzia, ponieważ pozwala ono na podkreślenie ich kwalifikacji, wyróżnień i certyfikatów.

Możliwość wysyłania wiadomości osobistych

Pozwól użytkownikom Twojej aplikacji komunikować się ze sobą za jej pośrednictwem. Aplikacja społecznościowa lub profesjonalna aplikacja sieciowa bez komunikacji nie jest możliwa. Pracodawcy i osoby poszukujące pracy mogą komunikować się ze sobą za pomocą tej funkcji.

Dostępność grup

Pozwól użytkownikom Twojej aplikacji zakładać grupy, zapraszać lub dodawać członków oraz uczestniczyć w dyskusjach z innymi osobami, które podzielają ich zainteresowania. Możliwość modyfikacji parametrów grupy, pozbycia się członków, a nawet rozwiązania grupy powinna być zawsze dostępna dla twórców grup.

Wbudowane połączenia

Użytkownicy oprogramowania sieciowego takiego jak LinkedIn powinni mieć możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami programu. Całym celem platform społecznościowych takich jak LinkedIn jest ułatwienie budowania połączeń.

Kanał powiadomień

Ta możliwość pozwala użytkownikom na publikowanie unikalnych materiałów, takich jak krótkie posty i artykuły, oraz udostępnianie rzeczy, które inni już wnieśli. Pozwól użytkownikom aplikacji na interakcję z materiałem poprzez udostępnianie, polubienie i komentowanie go.

Zamieszczanie ofert pracy

Aby zidentyfikować najlepszych kandydatów do nieobsadzonych miejsc pracy wewnątrz firmy i możliwe dla pracodawców, aby móc wygodnie publikować oferty pracy i rozpowszechniać je wśród innych użytkowników aplikacji.

Jak stworzyć aplikację podobną do LinkedIn

Przy budowaniu aplikacji od początku niezbędna jest duża ilość czasu i dostępność funduszy, a także zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nie każda firma czy właściciel przedsiębiorstwa dysponuje taką pulą zasobów, co czasem powoduje, że rezygnuje z pomysłu stworzenia aplikacji. Jedynym celem AppMaster jest popularyzacja technologii poprzez umożliwienie każdemu tworzenia aplikacji w cenie, na którą może sobie pozwolić.

Platforma pozwala każdemu stworzyć aplikację bez obaw o koszty, wymagania techniczne czy ograniczenia czasowe. Przyjrzyjmy się, jak można stworzyć aplik ację podobną do LinkedIn, jednocześnie pokonując wszystkie trudności wymienione powyżej.

Nazwij swoją aplikację

Zdobądź odpowiednie funkcje

Przetestuj swoją aplikację i przejdź do trybu live

Korzystanie z szablonów może pomóc Ci uniknąć konieczności zaczynania od zera. Ponieważ wiele funkcji aplikacji jest porównywalnych, nie powinieneś tracić czasu na ich naukę. Skoncentruj się na cechach wyróżniających, które zapewniają użytkownikom Twojej aplikacji wartość. Koło rozwoju powinno być krótkie, co jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym założeniem. Twój cykl wydania Minimum Viable Product (MVP) nie powinien trwać dłużej niż 90 dni. Aby określić najbardziej kluczowe cechy, musisz jednak zebrać dane empiryczne i wkład klientów. Celem jest utrzymanie funkcjonalności aplikacji przy jednoczesnym spełnieniu podstawowych kryteriów operacyjnych i bezpieczeństwa.

Ile będzie kosztować zbudowanie aplikacji podobnej do LinkedIn?

Wykwalifikowani i doświadczeni programiści muszą poradzić sobie z administracją i utrzymaniem społeczności i efektywnej aplikacji. Aby sprostać wymaganiom użytkowników lub Twoim celom biznesowym, zespół specjalistów w dziedzinie tworzenia aplikacji przekształci Twoją koncepcję w działającą aplikację. Należy pamiętać, że stworzenie aplikacji podobnej do LinkedIn z powiązanymi procesami wymaga różnych doświadczeń.

Profesjonalny rozwój sieci społecznościowych i koszty wdrożenia mogą się różnić w zależności od rodzaju, funkcjonalności, złożoności i architektury sieci. Tak więc, skonstruowanie platformy o średniej złożoności może zająć do 1600 godzin. Możesz obliczyć koszt rozwoju dla swojego obszaru, mnożąc te liczby przez stawkę godzinową każdego profesjonalisty. W Ameryce Północnej standardowa stawka godzinowa waha się od 50 do 120 dolarów. Dlatego w Ameryce i Europie cena stworzenia strony internetowej takiej jak LinkedIn zaczyna się od 80 000 dolarów. Jeśli nie masz takiego budżetu, rozważ realizację projektu za pomocą no-code.

Jak długo będzie to trwało?

Wszystko zależy od funkcjonalności danej aplikacji, a także wszelkich innych kryteriów, które możesz chcieć uwzględnić. Stworzenie aplikacji podobnej do LinkedIn zajmuje od czterech do sześciu miesięcy. Zwykle etapy rozwoju aplikacji przebiegają zgodnie z poniższym schematem.

Dokumentacja - około 25 godzin

Rozwój frameworków - do 60 godzin

UI / UX Design - do 120 godzin

Rozwój interfejsu - do 180 godzin

Podstawowy rozwój - do 960 godzin

Testowanie - do 250 godzin

Rozwiązanie bez kodu

Choć jest to wyzwanie, stworzenie klona LinkedIn jest możliwe. Wystarczy, że się zorganizujesz i zgromadzisz niezbędne zasoby finansowe i ludzkie. Większość istotnych funkcji aplikacji, w tym przechowywanie i pobieranie danych, reguły biznesowe i rozwój API, jest generowana na backendzie. Dobrym wyborem, aby sprawnie zrealizować backend development jest AppMaster. Wyjątkowość AppMaster polega na tym, że generuje on kod źródłowy, co sprawia, że jest czymś więcej niż tylko no-code. Innymi słowy, platforma imituje zespół deweloperski. Z AppMaster, można zrobić aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend wszystko w jednym.