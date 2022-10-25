Sosyal medya, şirketlerin %70'i tarafından başvuru sahiplerini değerlendirmek için kullanılmaktadır ve bu yüzde istihdam için adaylar için de geçerlidir. Günümüzde iş ve ağ oluşturma için en popüler uygulamalardan biri LinkedIn'dir. LinkedIn, çevrimiçi bir platform arayan şirketlere ve pazarlamacılara yönelik bir uygulamadır. LinkedIn, işletmelerin ve profesyonellerin profiller oluşturmasına ve bunları ağ oluşturma, pazarlama, işe alma ve iş arama için kullanmalarına olanak tanıyan bir platformdur. LinkedIn, Aralık 2021 itibariyle 850 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Muazzam kullanıcı tabanı nedeniyle LinkedIn, iş geliştirme , işe alım ve profesyonel ağ oluşturma için tartışmasız tercih edilen platformdur.

LinkedIn nedir ve nasıl çalışır?

LinkedIn Ocak 2011'de halka açılmaya karar verdi ve halka arz için başvuruda bulundu. Aynı yılın 19 Mayıs'ında halka açık bir iş haline geldi. Bununla birlikte, Microsoft tarafından bugüne kadarki en pahalı satın alma, şirketin Aralık 2018'de şaşırtıcı bir 26,2 milyar USD karşılığında satın aldığı LinkedIn oldu. Sonuç olarak, Microsoft Ürün Geliri ve Hizmeti ve diğer gelir bölümleri LinkedIn'i içeriyordu. LinkedIn, kendisini desteklemek için üç farklı gelir akışı kullanır. Reklamlardan ve premium üyeliklerden sonra, çözümlerin işe alınması paranın en büyük bölümünü oluşturur.

Çoğu kişi, LinkedIn'in çevrimiçi işe alım için ideal bir platform olduğu konusunda hemfikirdir. Gerçekte, sosyal ve profesyonel işe alım platformları, veri kaynaklarına göre artık onu fiili bir platform olarak kullanıyor. LinkedIn mobil uygulaması, platformda eğitim içeriği paylaşmak için profesyoneller, iş arayanlar ve öğrenciler arasında popüler olmakla birlikte, aynı platformda şirketler ve iş arayanlar ile iş portallarından biridir.

Uygulamayı LinkedIn'e benzetmek için eklemeniz gereken en önemli özellikler

Kayıt süreci

Kullanıcıların, uygulamanın içeriğine erişmeden önce sosyal ağ uygulamanıza kaydolmaları gerekir. Kayıt işleminin basit olması ve birkaç tıklamadan fazlasını gerektirmemesi sağlanmalıdır.

Dahili Kullanıcı profili

Nitelikleri ve özgeçmişleri ile birlikte kapsamlı bir hesap oluşturma yeteneği hem işverenler hem de işçiler için mevcut olmalıdır. İş arayanlar ve şirketler, niteliklerini, onurlarını ve sertifikalarını vurgulamalarına izin verdiği için bu araçtan faydalanacaktır.

Kişisel Mesajlaşma İmkanı

Uygulamanızın kullanıcılarının uygulama aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasına izin verin. İletişim olmadan sosyal ağ uygulaması veya profesyonel bir ağ uygulaması mümkün değildir. İşverenler ve iş arayanlar bu işlevi kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilirler.

Grupların Kullanılabilirliği

Uygulamanızın kullanıcılarının gruplar oluşturmasına, üye davet etmesine veya eklemesine ve kendi ilgi alanlarını paylaşan diğer kişilerle tartışmalara katılmasına izin verin. Grup parametrelerini değiştirme, üyelerden kurtulma ve hatta grubu dağıtma yeteneği, grup yaratıcıları için her zaman mevcut olmalıdır.

Dahili bağlantılar

LinkedIn gibi ağ yazılımı kullanıcıları, programın diğer kullanıcılarıyla iletişim kurabilir. LinkedIn gibi sosyal ağ platformlarının tüm amacı, bağlantı kurmayı kolaylaştırmaktır.

Bildirimler feed'i

Bu yetenek, kullanıcıların kısa biçimli gönderiler ve makaleler gibi benzersiz materyal yayınlamalarına ve diğerlerinin zaten katkıda bulunduğu şeyleri paylaşmalarına olanak tanır. Uygulama kullanıcılarının materyali paylaşarak, beğenerek ve yorum yaparak etkileşime girmesine izin verin.

İş İlanı

Firmaların içindeki doldurulmamış işler için en iyi adayları belirlemek ve işverenlerin iş ilanlarını rahatça yayınlayabilmesi ve diğer uygulama kullanıcılarına dağıtabilmesi mümkün.

LinkedIn'e benzer bir uygulama nasıl oluşturulur?

En baştan bir uygulama oluştururken, geniş zaman ve fon mevcudiyetinin yanı sıra uygun şekilde kalifiye personelin işe alınması gereklidir. Her şirket veya işletme sahibi böyle bir kaynak havuzuna sahip değildir ve bu da bazen uygulama geliştirme fikrinden vazgeçmelerine neden olur. AppMaster'ın tek amacı, herkesin karşılayabileceği bir fiyata uygulamalar oluşturmasını sağlayarak teknolojiyi popüler hale getirmektir.

Platform, herkesin maliyetler, teknik gereksinimler veya zaman kısıtlamaları hakkında endişelenmeden bir uygulama oluşturmasına olanak tanır. Yukarıda bahsedilen tüm zorlukların üstesinden gelirken, LinkedIn'e benzer bir uygulamanın nasıl oluşturulabileceğine bir göz atalım.

Uygulamanıza bir ad verin

Doğru özellikleri edinin

Uygulamanızı test edin ve yayına başlayın

Şablonları kullanmak, sıfırdan başlamak zorunda kalmamanıza yardımcı olabilir. Birçok uygulama özelliği karşılaştırılabilir olduğundan, bunları öğrenmek için zaman kaybetmemelisiniz. Uygulamanızın kullanıcılarına değer katan ayırt edici özelliklere odaklandığınızdan emin olun. Geliştirme döngüsü, ilk ve muhtemelen en önemli husus olan kısa olmalıdır. Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) sürüm döngünüz 90 günden uzun sürmemelidir. En önemli nitelikleri belirlemek için yine de deneysel veriler ve müşteri girdisi toplamalısınız. Amaç, temel operasyonel ve güvenlik kriterlerini karşılarken uygulamanın işlevselliğini korumaktır.

LinkedIn'e benzer bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Bilgili ve deneyimli geliştiriciler, toplumsal bir topluluğun ve etkili bir uygulamanın yönetimini ve bakımını üstlenmelidir. Kullanıcı taleplerini veya iş hedeflerinizi karşılamak için uygulama geliştirmede uzman bir ekip, konseptinizi işleyen bir uygulamaya dönüştürecektir. İlgili süreçlerle LinkedIn'e benzer bir uygulama oluşturmanın çeşitli deneyimler gerektirdiğini kabul etmek önemlidir.

Profesyonel sosyal ağ geliştirme ve dağıtım maliyetleri , ağın türüne, işlevselliğine, karmaşıklığına ve mimarisine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, orta karmaşıklıkta bir platform oluşturmak 1600 saate kadar sürebilir. Bu rakamları her bir uzmanın saatlik ücreti ile çarparak bölgeniz için geliştirme maliyetini hesaplayabilirsiniz. Kuzey Amerika'da standart saatlik ücret 50 ila 120 dolar arasında değişmektedir. Bu nedenle Amerika ve Avrupa'da LinkedIn gibi bir web sitesi oluşturmanın fiyatı 80.000 dolardan başlıyor. Böyle bir bütçeniz yoksa projeyi no-code ile uygulamayı düşünün.

Ne kadar sürer?

Her şey, söz konusu uygulamanın işlevselliğine ve eklemek isteyebileceğiniz diğer kriterlere bağlıdır. LinkedIn'e benzer bir uygulamanın, uygulama oluşturması dört ila altı ay sürer. Her zamanki aşama bazında geliştirme zaman çizelgesi aşağıda gösterildiği gibi takip edecektir.

Belgeler – kabaca yaklaşık 25 saat

Çerçevelerin geliştirilmesi – 60 saate kadar

UI/ UX Tasarım – 120 saate kadar

Arayüz geliştirme – 180 saate kadar

Temel geliştirme – 960 saate kadar

Test – 250 saate kadar

Kodsuz Çözüm

Zorlayıcı olsa da, bir LinkedIn klonu oluşturmak mümkündür. Tek yapmanız gereken kendinizi düzenlemek ve gerekli mali ve insan kaynaklarını toplamak. Veri depolama ve alma, iş kuralları ve API geliştirme dahil olmak üzere uygulamanın temel özelliklerinin çoğu arka uçta oluşturulur. Arka uç geliştirmenizi verimli bir şekilde tamamlamak için iyi bir seçim AppMaster'dır. AppMaster'ın ayırt edici özelliği, kaynak kodu oluşturması ve onu kodsuz olmaktan daha fazlası haline getirmesidir. Başka bir deyişle, platform bir geliştirme ekibini taklit eder. AppMaster ile web uygulamaları, mobil uygulamalar yapabilir ve hepsini bir arada arka uç yapabilirsiniz.