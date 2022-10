As redes sociais são utilizadas por 70% das empresas para avaliar os candidatos, e esta percentagem também se aplica aos candidatos a emprego. Uma das aplicações mais populares actualmente para empresas e redes de contactos é o LinkedIn. O LinkedIn é uma aplicação dirigida a empresas e marketeiros que procuram uma plataforma online. O LinkedIn é uma plataforma que permite às empresas e profissionais estabelecer perfis e utilizá-los para a criação de redes, marketing, contratação, e procura de emprego. O LinkedIn tem um excesso de mais de 850 milhões de utilizadores em Dezembro de 2021. Devido à sua enorme base de utilizadores, o LinkedIn é indiscutivelmente a plataforma preferida para o desenvolvimento de negócios, recrutamento, e redes profissionais.

O que é o LinkedIn, e como é que funciona?

O LinkedIn decidiu tornar-se público em Janeiro de 2011 e solicitou um IPO. Tornou-se um negócio negociado publicamente no dia 19 de Maio desse mesmo ano. No entanto, a aquisição mais cara da Microsoft até à data foi o LinkedIn, que a empresa comprou em Dezembro de 2018 por uns espantosos 26,2 mil milhões de USD. Como resultado, a Microsoft Product Revenue and Service e outras divisões de receitas incluíam o LinkedIn. O LinkedIn utiliza três fluxos de receitas diferentes para se sustentar a si próprio. Após anúncios e afiliações premium, a contratação de soluções gera a maior parcela do dinheiro.

A maioria das pessoas concorda que o LinkedIn é a plataforma ideal para a contratação online. Na realidade, as plataformas de recrutamento social e profissional utilizam-no agora como uma plataforma de facto, de acordo com as fontes de dados. A aplicação móvel do LinkedIn é popular entre os profissionais, candidatos a emprego, e estudantes para partilhar conteúdos educativos na plataforma, sendo também um dos portais de emprego com empresas e candidatos a emprego na mesma plataforma.

Principais características que deve acrescentar para tornar a aplicação semelhante ao LinkedIn

Processo de registo

Os utilizadores terão de se registar na sua aplicação de rede social antes de acederem ao conteúdo da aplicação. Deve assegurar-se que o processo de registo é simples e que não requer mais do que alguns cliques.

Perfil de Utilizador Inbuilt

A capacidade de criar uma conta completa juntamente com as suas qualificações e currículos deve estar disponível tanto para empregadores como para trabalhadores. Os candidatos a emprego e as empresas beneficiarão deste instrumento, uma vez que lhes permite destacar as suas qualificações, distinções e certificações.

Possibilidade de Mensagens Pessoais

Permita que os utilizadores da sua aplicação comuniquem entre si através da aplicação. A aplicação de rede social ou uma aplicação de rede profissional sem comunicação não é possível. Empregadores e candidatos a emprego podem comunicar uns com os outros utilizando esta função.

Disponibilidade dos grupos

Permita aos utilizadores da sua aplicação estabelecer grupos, convidar ou acrescentar membros, e participar em discussões com outros que partilhem os seus interesses. A capacidade de modificar os parâmetros do grupo, livrar-se de membros, ou mesmo dissolver o grupo, deve estar sempre disponível para os criadores do grupo.

Ligações incorporadas

Os utilizadores de software de rede como o LinkedIn podem comunicar com outros utilizadores do programa. Toda a finalidade de plataformas de redes sociais como o LinkedIn é facilitar a construção de ligações.

Alimentação de Notificações

Esta capacidade permite aos utilizadores publicarem material único, tal como posts e artigos de forma curta, e partilharem material que outros já tenham contribuído. Permite aos utilizadores de aplicações interagir com o material, partilhando, gostando, e comentando sobre ele.

Publicação de trabalhos

Identificar os melhores candidatos para empregos não preenchidos dentro da sua empresa e possível que os empregadores possam publicar convenientemente postos de trabalho e distribuí-los a outros utilizadores da aplicação.

Como criar uma aplicação semelhante ao LinkedIn

É necessário tempo e disponibilidade de fundos alargados, bem como a contratação de pessoal devidamente qualificado, quando se constrói uma aplicação desde o início. Nem todas as empresas ou proprietários de empresas têm um tal pool de recursos, o que por vezes os leva a desistir da noção de desenvolver uma aplicação. O único objectivo da AppMaster é popularizar a tecnologia, permitindo a todos criar aplicações a um preço que possam pagar.

A plataforma permite a qualquer pessoa criar uma aplicação sem se preocupar com custos, requisitos técnicos, ou restrições de tempo. Vejamos como se pode criar uma aplicação semelhante ao LinkedIn enquanto se ultrapassam todas as dificuldades mencionadas acima.

Dê um nome à sua aplicação

Obtenha as características certas

Teste a sua aplicação e vá para o ar

A utilização de modelos pode ajudá-lo a evitar ter de começar do zero. Uma vez que muitas características de aplicação são comparáveis, não se deve perder tempo a aprendê-las. Certifique-se de se concentrar nas características distintivas que dão valor aos utilizadores da sua aplicação. O círculo de desenvolvimento deve ser breve, o que é a primeira e possivelmente a mais importante consideração. O seu ciclo de libertação do produto mínimo viável (MVP) não deve durar mais de 90 dias. Para identificar as qualidades mais cruciais, deve, no entanto, recolher dados empíricos e informações do cliente. O objectivo é manter a funcionalidade do aplicativo, cumprindo simultaneamente os critérios fundamentais operacionais e de segurança.

Quanto custará a construção de uma aplicação semelhante ao LinkedIn?

Os promotores com conhecimentos e experiência devem lidar com a administração e manutenção de uma comunidade social e de uma aplicação eficaz. Para satisfazer as exigências dos utilizadores ou os seus objectivos empresariais, uma equipa de especialistas em desenvolvimento de aplicações irá transformar o seu conceito numa aplicação funcional. É importante reconhecer que a criação de uma aplicação semelhante ao LinkedIn com processos relacionados requer várias experiências.

Os custos profissionais de desenvolvimento e implementação de redes sociais podem variar com base no tipo, funcionalidade, complexidade e arquitectura das redes. Assim, a construção de uma plataforma de complexidade média pode levar até 1600 horas. Pode calcular o custo de desenvolvimento para a sua área multiplicando estes números pela taxa horária de cada profissional. Na América do Norte, o salário horário padrão varia entre 50 e 120 dólares. Portanto, na América e Europa, o preço da criação de um website como o LinkedIn começa em 80.000 dólares. Se não tiver um tal orçamento, considere a implementação do projecto sem código.

Quanto tempo vai demorar?

Tudo depende da funcionalidade do aplicativo em questão, bem como de quaisquer outros critérios que possa querer incluir. Uma aplicação semelhante ao LinkedIn demora entre quatro e seis meses a criar uma aplicação. A linha temporal habitual de desenvolvimento em fase de desenvolvimento seguir-se-ia, como se mostra abaixo.

Documentação - cerca de 25 horas

Desenvolvimento de estruturas - até 60 horas

DesenhoUI/ UX- até 120 horas

Desenvolvimento de interfaces - até 180 horas

Desenvolvimento básico - até 960 horas

Testes - até 250 horas

Sem solução de código

Embora seja um desafio, é possível criar um clone do LinkedIn. Tudo o que tem de fazer é arranjar-se e reunir os recursos financeiros e humanos necessários. A maioria das características essenciais do aplicativo, incluindo armazenamento e recuperação de dados, regras comerciais e desenvolvimento de API, são geradas no backend. Uma boa escolha para completar eficazmente o seu desenvolvimento de backend é o AppMaster. A particularidade do AppMaster reside no facto de gerar o código fonte, tornando-o mais do que um simples não-código. Por outras palavras, a plataforma imita uma equipa de desenvolvimento. Com AppMaster, é possível fazer aplicações web, aplicações móveis, e backend tudo em um.