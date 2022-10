Soziale Medien werden von 70 % der Unternehmen zur Beurteilung von Bewerbern genutzt, und dieser Prozentsatz gilt auch für Bewerber um eine Stelle. Eine der beliebtesten Apps für Unternehmen und Networking ist heutzutage LinkedIn. LinkedIn ist eine App, die sich an Unternehmen und Vermarkter richtet, die nach einer Online-Plattform suchen. LinkedIn ist eine Plattform, die es Unternehmen und Fachleuten ermöglicht, Profile anzulegen und diese für Networking, Marketing, Einstellungen und die Stellensuche zu nutzen. LinkedIn hat mehr als 850 Millionen Nutzer (Stand: Dezember 2021). Aufgrund seiner enormen Nutzerbasis ist LinkedIn wohl die bevorzugte Plattform für Geschäftsentwicklung, Personalbeschaffung und professionelles Networking.

Was ist LinkedIn, und wie funktioniert es?

LinkedIn beschloss im Januar 2011, an die Börse zu gehen, und beantragte einen IPO. Am 19. Mai desselben Jahres wurde es zu einem börsennotierten Unternehmen. Die bisher teuerste Übernahme von Microsoft war jedoch LinkedIn, das das Unternehmen im Dezember 2018 für stolze 26,2 Milliarden USD erwarb. Infolgedessen wurde LinkedIn in die Geschäftsbereiche Product Revenue und Service und andere Einnahmen von Microsoft integriert. LinkedIn nutzt drei verschiedene Einnahmequellen, um sich zu finanzieren. Nach Anzeigen und Premium-Mitgliedschaften generiert die Vermietung von Lösungen den größten Teil des Geldes.

Die meisten Menschen sind sich einig, dass LinkedIn die ideale Plattform für die Online-Vermittlung ist. In der Realität nutzen soziale und professionelle Rekrutierungsplattformen es nun als De-facto-Plattform, wie Datenquellen zeigen. Die LinkedIn-Mobil-App ist bei Fachleuten, Stellensuchenden und Studenten beliebt, um Bildungsinhalte auf der Plattform zu teilen, während sie auch eines der Jobportale mit Unternehmen und Stellensuchenden auf derselben Plattform ist.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie hinzufügen müssen, um die App mit LinkedIn vergleichbar zu machen

Registrierungsprozess

Die Nutzer müssen sich bei Ihrer Social-Networking-App registrieren, bevor sie auf die Inhalte der App zugreifen können. Es muss sichergestellt werden, dass der Registrierungsprozess einfach ist und nicht mehr als ein paar Klicks erfordert.

Eingebautes Benutzerprofil

Sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern muss die Möglichkeit geboten werden, ein umfassendes Konto mit ihren Qualifikationen und Lebensläufen einzurichten. Stellensuchende und Unternehmen profitieren von diesem Tool, da es ihnen ermöglicht, ihre Qualifikationen, Auszeichnungen und Zertifizierungen hervorzuheben.

Möglichkeit zum persönlichen Messaging

Ermöglichen Sie den Nutzern Ihrer App, über die App miteinander zu kommunizieren. Eine Social-Networking-App oder eine professionelle Networking-App ohne Kommunikation ist nicht möglich. Arbeitgeber und Arbeitssuchende können über diese Funktion miteinander kommunizieren.

Verfügbarkeit von Gruppen

Ermöglichen Sie den Nutzern Ihrer App, Gruppen einzurichten, Mitglieder einzuladen oder hinzuzufügen und an Diskussionen mit anderen teilzunehmen, die ihre Interessen teilen. Die Möglichkeit, Gruppenparameter zu ändern, Mitglieder loszuwerden oder die Gruppe sogar aufzulösen, sollte für Gruppenersteller immer verfügbar sein.

Eingebaute Verbindungen

Nutzer von Networking-Software wie LinkedIn sollten mit anderen Nutzern des Programms kommunizieren können. Der gesamte Zweck von Social-Networking-Plattformen wie LinkedIn besteht darin, den Aufbau von Verbindungen zu erleichtern.

Benachrichtigungs-Feed

Mit dieser Funktion können Nutzer einzigartiges Material veröffentlichen, z. B. kurze Beiträge und Artikel, und Inhalte teilen, die andere bereits beigetragen haben. Erlauben Sie den Nutzern der App, mit dem Material zu interagieren, indem sie es teilen, liken und kommentieren.

Veröffentlichung von Stellenangeboten

Um die besten Kandidaten für offene Stellen in ihrem Unternehmen zu identifizieren und Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, Stellenanzeigen bequem zu veröffentlichen und an andere App-Nutzer zu verteilen.

Wie man eine App ähnlich wie LinkedIn erstellt

Um eine App von Anfang an zu erstellen, sind viel Zeit und finanzielle Mittel sowie die Einstellung von entsprechend qualifiziertem Personal erforderlich. Nicht jedes Unternehmen oder jeder Geschäftsinhaber verfügt über diese Ressourcen, was sie manchmal dazu veranlasst, den Gedanken an die Entwicklung einer App aufzugeben. Das einzige Ziel von AppMaster ist es, die Technologie zu popularisieren, indem es jedem ermöglicht wird, Apps zu einem erschwinglichen Preis zu erstellen.

Die Plattform ermöglicht es jedem, eine App zu erstellen, ohne sich Gedanken über Kosten, technische Anforderungen oder zeitliche Beschränkungen machen zu müssen. Sehen wir uns an, wie man eine App ähnlich wie LinkedIn erstellen und dabei alle oben genannten Schwierigkeiten überwinden kann.

Benennen Sie Ihre App

Besorgen Sie sich die richtigen Funktionen

Testen Sie Ihre App und gehen Sie live

Die Verwendung von Vorlagen kann Ihnen helfen, nicht bei Null anfangen zu müssen. Da viele Anwendungsfunktionen vergleichbar sind, sollten Sie keine Zeit damit verschwenden, sie zu lernen. Konzentrieren Sie sich auf die besonderen Merkmale, die den Nutzern Ihrer Anwendung einen Mehrwert bieten. Der Entwicklungszyklus sollte kurz sein, was der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist. Der Release-Zyklus für Ihr Minimum Viable Product (MVP) sollte nicht länger als 90 Tage dauern. Um die wichtigsten Eigenschaften zu ermitteln, müssen Sie jedoch empirische Daten und Kundenbeiträge sammeln. Ziel ist es, die Funktionalität der App zu erhalten und gleichzeitig die grundlegenden Betriebs- und Sicherheitskriterien zu erfüllen.

Wie viel wird es kosten, eine App ähnlich wie LinkedIn zu entwickeln?

Sachkundige und erfahrene Entwickler müssen sich um die Verwaltung und Pflege einer gesellschaftlichen Gemeinschaft und einer effektiven App kümmern. Um die Anforderungen der Nutzer oder Ihre Geschäftsziele zu erfüllen, wird ein Team von Spezialisten für die App-Entwicklung Ihr Konzept in eine funktionierende App verwandeln. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Entwicklung einer App, die mit LinkedIn vergleichbar ist und entsprechende Prozesse beinhaltet, verschiedene Erfahrungen erfordert.

Die Kosten für die Entwicklung und Bereitstellung eines professionellen sozialen Netzwerks können je nach Art, Funktionalität, Komplexität und Architektur des Netzwerks variieren. So kann es bis zu 1600 Stunden dauern, eine Plattform mittlerer Komplexität zu erstellen. Sie können die Entwicklungskosten für Ihr Gebiet berechnen, indem Sie diese Zahlen mit dem Stundensatz der einzelnen Fachleute multiplizieren. In Nordamerika liegt der übliche Stundensatz zwischen 50 und 120 Dollar. Daher beginnt der Preis für die Erstellung einer Website wie LinkedIn in Amerika und Europa bei 80.000 Dollar. Wenn Sie nicht über ein solches Budget verfügen, sollten Sie erwägen, das Projekt mit No-Code durchzuführen.

Wie lange wird es dauern?

Das hängt von der Funktionalität der betreffenden App sowie von allen anderen Kriterien ab, die Sie berücksichtigen möchten. Die Entwicklung einer App, die mit LinkedIn vergleichbar ist, dauert zwischen vier und sechs Monaten. Der übliche Zeitplan für die Entwicklung sieht wie folgt aus.

Dokumentation - etwa 25 Stunden

Entwicklung von Frameworks - bis zu 60 Stunden

UI/ UX-Design- bis zu 120 Stunden

Schnittstellenentwicklung - bis zu 180 Stunden

Grundlegende Entwicklung - bis zu 960 Stunden

Testen - bis zu 250 Stunden

No-Code-Lösung

Obwohl es eine Herausforderung ist, ist es möglich, einen LinkedIn-Klon zu erstellen. Sie müssen sich nur arrangieren und die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen aufbringen. Die meisten wesentlichen Funktionen der App, einschließlich Datenspeicherung und -abruf, Geschäftsregeln und API-Entwicklung, werden am Backend erstellt. Eine gute Wahl für die effiziente Abwicklung Ihrer Backend-Entwicklung ist AppMaster. Die Besonderheit von AppMaster liegt in der Tatsache, dass es den Quellcode generiert und damit mehr ist als nur ein No-Code. Mit anderen Worten, die Plattform imitiert ein Entwicklerteam. Mit AppMaster können Sie Webanwendungen, mobile Anwendungen und Backend in einem erstellen.