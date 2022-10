Les médias sociaux sont utilisés par 70 % des entreprises pour évaluer les candidats, et ce pourcentage s'applique également aux candidats à l'embauche. L'une des applications les plus populaires pour les affaires et le réseautage est aujourd'hui LinkedIn. LinkedIn est une application destinée aux entreprises et aux spécialistes du marketing à la recherche d'une plateforme en ligne. LinkedIn est une plateforme qui permet aux entreprises et aux professionnels de créer des profils et de les utiliser pour le réseautage, le marketing, l'embauche et la recherche d'emploi. En décembre 2021, LinkedIn comptait plus de 850 millions d'utilisateurs. En raison de son énorme base d'utilisateurs, LinkedIn est sans doute la plateforme privilégiée pour le développement commercial, le recrutement et le réseautage professionnel.

LinkedIn a décidé d'entrer en bourse en janvier 2011 et a déposé une demande d'introduction en bourse. Elle est devenue une entreprise cotée en bourse le 19 mai de la même année. Cependant, l'acquisition la plus coûteuse de Microsoft à ce jour est celle de LinkedIn, que l'entreprise a achetée en décembre 2018 pour la somme faramineuse de 26,2 milliards USD. Par conséquent, les divisions des revenus des produits et des services et autres revenus de Microsoft comprenaient LinkedIn. LinkedIn utilise trois flux de revenus différents pour subvenir à ses besoins. Après les publicités et les adhésions premium, l'embauche de solutions génère la plus grande partie de l'argent.

La plupart des gens s'accordent à dire que LinkedIn est la plateforme idéale pour le recrutement en ligne. En réalité, les plateformes de recrutement social et professionnel l'utilisent désormais comme une plateforme de facto, selon les sources de données. L'application mobile LinkedIn est populaire parmi les professionnels, les chercheurs d'emploi et les étudiants pour partager du contenu éducatif sur la plateforme, tandis qu'elle est également l'un des portails d'emploi avec des entreprises et des chercheurs d'emploi sur la même plateforme.

Principales fonctionnalités que vous devez ajouter pour rendre votre application similaire à LinkedIn

Processus d'inscription

Les utilisateurs devront s'inscrire sur votre application de réseau social avant d'accéder au contenu de l'application. Il faut veiller à ce que le processus d'inscription soit simple et ne nécessite pas plus de quelques clics.

Profil d'utilisateur intégré

Les employeurs et les travailleurs doivent avoir la possibilité de créer un compte complet avec leurs qualifications et leur curriculum vitae. Les demandeurs d'emploi et les entreprises bénéficieront de cet outil puisqu'il leur permet de mettre en évidence leurs qualifications, leurs distinctions et leurs certifications.

Possibilité de messagerie personnelle

Permettez aux utilisateurs de votre application de communiquer entre eux par le biais de l'application. Une application de réseau social ou une application de réseau professionnel sans communication n'est pas possible. Les employeurs et les demandeurs d'emploi peuvent communiquer entre eux grâce à cette fonction.

Disponibilité des groupes

Permettez aux utilisateurs de votre application de créer des groupes, d'inviter ou d'ajouter des membres, et de participer à des discussions avec d'autres personnes partageant leurs intérêts. La possibilité de modifier les paramètres du groupe, de se débarrasser de ses membres ou même de le dissoudre doit toujours être accessible aux créateurs de groupes.

Connexions intégrées

Les utilisateurs de logiciels de réseautage comme LinkedIn doivent pouvoir communiquer avec d'autres utilisateurs du programme. L'objectif des plateformes de réseautage social comme LinkedIn est de faciliter la création de liens.

Flux de notifications

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de publier des contenus uniques, tels que des messages et des articles courts, et de partager des contenus déjà publiés par d'autres. Permettez aux utilisateurs de l'application d'interagir avec le matériel en le partageant, en l'aimant et en le commentant.

Publication d'offres d'emploi

Identifier les meilleurs candidats pour les postes non pourvus au sein de leur entreprise et permettre aux employeurs de publier facilement des offres d'emploi et de les diffuser aux autres utilisateurs de l'application.

La création d'une application dès le départ nécessite beaucoup de temps et de fonds, ainsi que l'embauche de personnel qualifié. Toutes les entreprises ou tous les propriétaires d'entreprises ne disposent pas de telles ressources, ce qui les pousse parfois à abandonner l'idée de développer une application. L'unique objectif d'AppMaster est de populariser la technologie en permettant à chacun de créer des applications à un prix abordable.

La plateforme permet à chacun de créer une application sans se soucier des coûts, des exigences techniques ou des contraintes de temps. Voyons comment créer une application similaire à LinkedIn en surmontant toutes les difficultés mentionnées ci-dessus.

Nommez votre application

Obtenez les bonnes fonctionnalités

Testez votre application et mettez-la en ligne

L'utilisation de modèles peut vous éviter de devoir partir de zéro. Étant donné que de nombreuses caractéristiques des applications sont comparables, vous ne devez pas perdre de temps à les apprendre. Veillez à vous concentrer sur les caractéristiques distinctives qui apportent de la valeur aux utilisateurs de votre application. Le cercle de développement doit être bref, ce qui est la première considération et peut-être la plus importante. Le cycle de lancement de votre produit minimum viable (MVP ) ne devrait pas durer plus de 90 jours. Pour identifier les qualités les plus cruciales, vous devez néanmoins recueillir des données empiriques et les commentaires des clients. L'objectif est de maintenir la fonctionnalité de l'application tout en respectant les critères fondamentaux de fonctionnement et de sécurité.

Combien cela coûtera-t-il de créer une application similaire à LinkedIn ?

Des développeurs compétents et expérimentés doivent s'occuper de l'administration et de la maintenance d'une communauté sociétale et d'une application efficace. Pour répondre aux demandes des utilisateurs ou à vos objectifs commerciaux, une équipe de spécialistes du développement d'applications transformera votre concept en une application fonctionnelle. Il est important de reconnaître que la création d'une application similaire à LinkedIn avec des processus connexes nécessite diverses expériences.

Les coûts de développement et de déploiement d'un réseau social professionnel peuvent varier en fonction du type, de la fonctionnalité, de la complexité et de l'architecture du réseau. Ainsi, il peut falloir jusqu'à 1600 heures pour construire une plateforme de complexité moyenne. Vous pouvez calculer le coût de développement pour votre région en multipliant ces chiffres par le taux horaire de chaque professionnel. En Amérique du Nord, le salaire horaire standard varie entre 50 et 120 dollars. Par conséquent, en Amérique et en Europe, le prix de la création d'un site Web comme LinkedIn commence à 80 000 dollars. Si vous ne disposez pas d'un tel budget, envisagez de réaliser le projet avec no-code.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Tout dépend de la fonctionnalité de l'application en question ainsi que de tout autre critère que vous souhaitez inclure. La création d'une application similaire à celle de LinkedIn prend entre quatre et six mois. La chronologie habituelle du développement par étapes est indiquée ci-dessous.

Documentation - environ 25 heures

Développement de cadres de travail - jusqu'à 60 heures

Conception UI/UX- jusqu'à 120 heures

Développement de l'interface - jusqu'à 180 heures

Développement de base - jusqu'à 960 heures

Tests - jusqu'à 250 heures

Solution sans code

Bien que cela représente un défi, il est possible de créer un clone de LinkedIn. Il suffit de s'organiser et de réunir les ressources financières et humaines nécessaires. La plupart des fonctionnalités essentielles de l'application, notamment le stockage et la récupération des données, les règles de gestion et le développement d'API, sont générées au niveau du back-end. Un bon choix pour compléter efficacement votre développement backend est AppMaster. La particularité d'AppMaster réside dans le fait qu'il génère le code source, ce qui en fait plus qu'un simple no-code. En d'autres termes, la plateforme imite une équipe de développement. Avec AppMaster, vous pouvez créer des applications web, des applications mobiles et un backend tout en un.