Социальные сети используются 70% компаний для оценки соискателей, и этот процент также относится к кандидатам на работу. Одним из самых популярных приложений для бизнеса и налаживания контактов в настоящее время является LinkedIn. LinkedIn - это приложение, ориентированное на компании и маркетологов, которые ищут онлайн-платформу. LinkedIn - это платформа, которая позволяет компаниям и профессионалам создавать профили и использовать их для налаживания контактов, маркетинга, найма и поиска работы. По состоянию на декабрь 2021 года количество пользователей LinkedIn превышает 850 миллионов человек. Благодаря огромной базе пользователей LinkedIn является предпочтительной платформой для развития бизнеса, подбора персонала и создания профессиональных сетей.

Что такое LinkedIn и как он работает?

В январе 2011 года компания LinkedIn решила стать публичной и подала заявку на IPO. Компания стала публично торгуемой 19 мая того же года. Однако самым дорогим приобретением Microsoft на сегодняшний день является LinkedIn, который компания купила в декабре 2018 года за ошеломляющую сумму в 26,2 миллиарда долларов США. В результате подразделения Microsoft по доходам от продуктов и услуг и другим доходам включили LinkedIn. LinkedIn использует три различных потока доходов для поддержания себя. После рекламы и премиум-членов, наем решений генерирует самую большую часть денег.

Большинство людей согласны с тем, что LinkedIn является идеальной платформой для найма в Интернете. В действительности, по данным источников данных, социальные и профессиональные платформы по подбору персонала теперь используют ее как платформу де-факто. Мобильное приложение LinkedIn популярно среди профессионалов, специалистов по поиску работы и студентов, которые делятся на платформе образовательным контентом, а также является одним из порталов по трудоустройству, где компании и соискатели работают на одной платформе.

Основные функции, которые вы должны добавить, чтобы сделать приложение похожим на LinkedIn

Процесс регистрации

Пользователи должны будут зарегистрироваться в вашем приложении для социальных сетей, прежде чем получить доступ к его содержимому. Необходимо убедиться, что процесс регистрации прост и не требует более пары кликов.

Встроенный профиль пользователя

Возможность создать подробную учетную запись вместе со своей квалификацией и резюме должна быть доступна как работодателям, так и работникам. Соискатели и компании только выиграют от этого инструмента, поскольку он позволяет им подчеркнуть свою квалификацию, награды и сертификаты.

Возможность обмена личными сообщениями

Позвольте пользователям вашего приложения общаться друг с другом через приложение. Приложение социальной сети или профессиональной сети без общения невозможно. Работодатели и соискатели могут общаться друг с другом с помощью этой функции.

Доступность групп

Позвольте пользователям вашего приложения создавать группы, приглашать или добавлять в них участников и участвовать в обсуждениях с теми, кто разделяет их интересы. Возможность изменять параметры группы, избавляться от участников или даже распускать группу всегда должна быть доступна создателям групп.

Встроенные связи

Пользователи сетевого программного обеспечения, такого как LinkedIn, должны иметь возможность общаться с другими пользователями программы. Вся цель платформ социальных сетей, таких как LinkedIn, заключается в том, чтобы облегчить создание связей.

Лента уведомлений

Эта возможность позволяет пользователям публиковать уникальные материалы, такие как короткие посты и статьи, и делиться материалами, которые уже разместили другие. Позволяет пользователям приложения взаимодействовать с материалом, делясь им, ставя лайки и комментируя его.

Размещение вакансий

Выявление лучших кандидатов на незаполненные вакансии в своей фирме и возможность для работодателей удобно публиковать объявления о вакансиях и распространять их среди других пользователей приложения.

Как создать приложение, аналогичное LinkedIn

При создании приложения с самого начала необходимы большие временные затраты и наличие средств, а также наем квалифицированного персонала. Не каждая компания или владелец бизнеса располагает такими ресурсами, что иногда заставляет их отказаться от идеи создания приложения. Единственной целью AppMaster является популяризация технологий, позволяя каждому создавать приложения по доступной цене.

Платформа позволяет любому человеку создать приложение, не беспокоясь о стоимости, технических требованиях или временных ограничениях. Давайте рассмотрим, как можно создать приложение, подобное LinkedIn, преодолев при этом все вышеперечисленные трудности.

Назовите свое приложение

Найдите нужные функции

Протестируйте приложение и запустите его

Использование шаблонов поможет вам избежать необходимости начинать с нуля. Поскольку многие функции приложения сопоставимы, не стоит тратить время на их изучение. Сосредоточьтесь на отличительных характеристиках, которые обеспечивают ценность вашего приложения для пользователей. Круг разработки должен быть коротким, что является первым и, возможно, самым важным соображением. Ваш цикл выпуска минимально жизнеспособного продукта (MVP) не должен длиться дольше 90 дней. Чтобы определить наиболее важные качества, необходимо собрать эмпирические данные и мнения клиентов. Задача состоит в том, чтобы сохранить функциональность приложения при соблюдении основных критериев эксплуатации и безопасности.

Сколько будет стоить создание приложения, подобного LinkedIn?

Знающие и опытные разработчики должны заниматься администрированием и поддержанием общественного сообщества и эффективного приложения. Чтобы удовлетворить потребности пользователей или ваши бизнес-цели, команда специалистов по разработке приложений превратит вашу концепцию в функционирующее приложение. Важно понимать, что создание приложения, подобного LinkedIn, с соответствующими процессами требует различного опыта.

Стоимость разработки и развертывания профессиональной социальной сети может варьироваться в зависимости от ее вида, функциональности, сложности и архитектуры. Так, на создание платформы средней сложности может потребоваться до 1600 часов. Вы можете рассчитать стоимость разработки для вашего региона, умножив эти цифры на почасовую ставку каждого специалиста. В Северной Америке стандартная почасовая оплата труда колеблется от 50 до 120 долларов. Таким образом, в Америке и Европе цена создания сайта типа LinkedIn начинается от 80 000 долларов. Если у вас нет такого бюджета, рассмотрите возможность реализации проекта с помощью no-code.

Сколько времени это займет?

Все зависит от функциональности приложения, а также от других критериев, которые вы захотите включить. Для создания приложения, подобного LinkedIn, требуется от четырех до шести месяцев. Обычный график разработки по этапам выглядит следующим образом.

Документация - примерно 25 часов

Разработка фреймворков - до 60 часов

UI/ UX дизайн- до 120 часов

Разработка интерфейса - до 180 часов

Основная разработка - до 960 часов

Тестирование - до 250 часов

Решение без кода

Несмотря на сложность задачи, создать клон LinkedIn возможно. Все, что вам нужно сделать, это организовать себя и собрать необходимые финансовые и человеческие ресурсы. Большинство основных функций приложения, включая хранение и получение данных, бизнес-правила и разработку API, создаются на бэкенде. Хорошим выбором для эффективного завершения разработки бэкенда является AppMaster. Отличительная особенность AppMaster заключается в том, что он генерирует исходный код, что делает его больше, чем просто no-code. Другими словами, платформа имитирует команду разработчиков. С AppMaster вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и бэкенд - все в одном.