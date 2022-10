El 70% de las empresas utilizan las redes sociales para evaluar a los solicitantes, y este porcentaje también se aplica a los candidatos a un puesto de trabajo. Una de las aplicaciones más populares para los negocios y la creación de redes hoy en día es LinkedIn. LinkedIn es una aplicación dirigida a empresas y profesionales del marketing que buscan una plataforma online. LinkedIn es una plataforma que permite a las empresas y a los profesionales establecer perfiles y utilizarlos para la creación de redes, el marketing, la contratación y la búsqueda de empleo. LinkedIn cuenta con más de 850 millones de usuarios a partir de diciembre de 2021. Debido a su enorme base de usuarios, LinkedIn es posiblemente la plataforma preferida para el desarrollo de negocios, la contratación y la creación de redes profesionales.

¿Qué es LinkedIn y cómo funciona?

LinkedIn decidió salir a bolsa en enero de 2011 y solicitó una OPV. Se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa el 19 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, la adquisición más cara de Microsoft hasta la fecha fue LinkedIn, que la compañía compró en diciembre de 2018 por la asombrosa cifra de 26.200 millones de dólares. Como resultado, las divisiones de ingresos de productos y servicios y otros ingresos de Microsoft incluyeron a LinkedIn. LinkedIn utiliza tres flujos de ingresos diferentes para mantenerse. Después de los anuncios y las membresías premium, la contratación de soluciones genera la mayor parte del dinero.

La mayoría de la gente está de acuerdo en que LinkedIn es la plataforma ideal para la contratación en línea. En realidad, las plataformas de contratación social y profesional la utilizan ahora como plataforma de facto, según fuentes de datos. La aplicación móvil de LinkedIn es muy popular entre los profesionales, los buscadores de empleo y los estudiantes para compartir contenidos educativos en la plataforma, mientras que también es uno de los portales de empleo con empresas y buscadores de empleo en la misma plataforma.

Principales características que debes añadir para que la app sea similar a LinkedIn

Proceso de registro

Los usuarios tendrán que registrarse en tu app de red social antes de acceder al contenido de la misma. Hay que asegurarse de que el proceso de registro sea sencillo y no requiera más de un par de clics.

Perfil de usuario incorporado

Tanto los empleadores como los trabajadores deben tener la posibilidad de crear una cuenta completa junto con sus calificaciones y currículos. Los solicitantes de empleo y las empresas se beneficiarán de esta herramienta, ya que les permite destacar sus cualificaciones, honores y certificaciones.

Posibilidad de mensajería personal

Permita que los usuarios de su aplicación se comuniquen entre sí a través de la misma. Una aplicación de red social o una aplicación de red profesional sin comunicación no es posible. Los empleadores y los solicitantes de empleo pueden comunicarse entre sí mediante esta función.

Disponibilidad de grupos

Permite a los usuarios de tu app establecer grupos, invitar o añadir miembros y participar en debates con otras personas que comparten sus intereses. La capacidad de modificar los parámetros del grupo, deshacerse de los miembros o incluso disolver el grupo debe estar siempre disponible para los creadores del grupo.

Conexiones integradas

Los usuarios de programas de redes sociales como LinkedIn deben poder comunicarse con otros usuarios del programa. El objetivo de las plataformas de redes sociales como LinkedIn es facilitar la creación de conexiones.

Fuente de notificaciones

Esta capacidad permite a los usuarios publicar material único, como posts y artículos de formato corto, y compartir el material que otros ya han aportado. Permite a los usuarios de la aplicación interactuar con el material compartiéndolo, dándole a me gusta y comentándolo.

Publicación de puestos de trabajo

Identificar a los mejores candidatos para puestos de trabajo no cubiertos dentro de su empresa y que los empleadores puedan publicar cómodamente puestos de trabajo y distribuirlos a otros usuarios de la app.

Cómo crear una app similar a LinkedIn

A la hora de crear una app desde el principio es necesario disponer de mucho tiempo y de fondos, así como de la contratación de personal debidamente cualificado. No todos los propietarios de empresas o negocios disponen de este tipo de recursos, lo que a veces les hace renunciar a la idea de desarrollar una aplicación. El único objetivo de AppMaster es popularizar la tecnología permitiendo a todo el mundo crear aplicaciones a un precio asequible.

La plataforma permite a cualquiera crear una aplicación sin preocuparse por los costes, los requisitos técnicos o las limitaciones de tiempo. Veamos cómo se puede crear una aplicación similar a la de LinkedIn superando todas las dificultades mencionadas anteriormente.

Ponerle un nombre a tu aplicación

Consigue las características adecuadas

Prueba tu aplicación y ponla en marcha

El uso de plantillas puede ayudarte a evitar tener que empezar desde cero. Dado que muchas de las características de la aplicación son comparables, no debes perder el tiempo aprendiéndolas. Asegúrate de concentrarte en las características distintivas que aportan valor a los usuarios de tu app. El círculo de desarrollo debe ser breve, lo cual es la primera y posiblemente más importante consideración. El ciclo de lanzamiento de tu producto mínimo viable ( MVP) no debería durar más de 90 días. No obstante, para identificar las cualidades más cruciales, debes recopilar datos empíricos y la opinión de los clientes. El objetivo es mantener la funcionalidad de la aplicación y cumplir los criterios fundamentales de funcionamiento y seguridad.

¿Cuánto cuesta crear una aplicación similar a la de LinkedIn?

Los desarrolladores con conocimientos y experiencia deben encargarse de la administración y el mantenimiento de una comunidad social y una aplicación eficaz. Para satisfacer las demandas de los usuarios o los objetivos de su empresa, un equipo de especialistas en desarrollo de aplicaciones convertirá su concepto en una aplicación que funcione. Es importante reconocer que la creación de una app similar a la de LinkedIn con procesos afines requiere diversas experiencias.

Los costes de desarrollo e implementación de una red social profesional pueden variar en función del tipo, la funcionalidad, la complejidad y la arquitectura de la red. Así, la construcción de una plataforma de complejidad media puede llevar hasta 1600 horas. Puede calcular el coste de desarrollo para su zona multiplicando estas cifras por la tarifa horaria de cada profesional. En Norteamérica, el salario por hora estándar oscila entre 50 y 120 dólares. Por lo tanto, en América y Europa, el precio de la creación de un sitio web como LinkedIn comienza en 80.000 dólares. Si no dispone de tal presupuesto, considere la posibilidad de realizar el proyecto sin código.

¿Cuánto tiempo llevará?

Todo depende de la funcionalidad de la aplicación en cuestión, así como de cualquier otro criterio que desee incluir. Una aplicación similar a la de LinkedIn tarda entre cuatro y seis meses en crearse. El calendario habitual de desarrollo por etapas sería el que se muestra a continuación.

Documentación - aproximadamente unas 25 horas

Desarrollo de frameworks - hasta 60 horas

DiseñoUI/ UX- hasta 120 horas

Desarrollo de la interfaz - hasta 180 horas

Desarrollo básico - hasta 960 horas

Pruebas - hasta 250 horas

Solución sin código

Aunque es un reto, es posible crear un clon de LinkedIn. Lo único que hay que hacer es organizarse y reunir los recursos financieros y humanos necesarios. La mayoría de las funciones esenciales de la aplicación, como el almacenamiento y la recuperación de datos, las reglas de negocio y el desarrollo de la API, se generan en el backend. Una buena opción para completar eficazmente el desarrollo del backend es AppMaster. El carácter distintivo de AppMaster reside en el hecho de que genera el código fuente, lo que lo convierte en algo más que un simple no-código. En otras palabras, la plataforma imita a un equipo de desarrollo. Con AppMaster, puedes hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles y backend todo en uno.