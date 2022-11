I social media sono utilizzati dal 70% delle aziende per valutare i candidati, e questa percentuale vale anche per i candidati all'assunzione. Una delle applicazioni più popolari per il business e il networking è LinkedIn. LinkedIn è un'applicazione rivolta alle aziende e ai professionisti del marketing alla ricerca di una piattaforma online. LinkedIn è una piattaforma che consente alle aziende e ai professionisti di creare profili e di utilizzarli per il networking, il marketing, l'assunzione e la ricerca di lavoro. A dicembre 2021 LinkedIn contava più di 850 milioni di utenti. Grazie alla sua enorme base di utenti, LinkedIn è probabilmente la piattaforma preferita per lo sviluppo del business, il reclutamento e il networking professionale.

Cos'è LinkedIn e come funziona?

LinkedIn ha deciso di quotarsi in borsa nel gennaio 2011 e ha presentato un'offerta pubblica di acquisto. È diventata un'azienda quotata in borsa il 19 maggio dello stesso anno. Tuttavia, l'acquisizione più costosa effettuata da Microsoft fino ad oggi è stata LinkedIn, che l'azienda ha acquistato nel dicembre 2018 per l'incredibile cifra di 26,2 miliardi di dollari. Di conseguenza, le divisioni Microsoft Product Revenue e Service and other revenue includevano LinkedIn. LinkedIn utilizza tre diversi flussi di entrate per sostenersi. Dopo le inserzioni pubblicitarie e gli abbonamenti premium, il noleggio di soluzioni genera la maggior parte del denaro.

La maggior parte delle persone concorda sul fatto che LinkedIn sia la piattaforma ideale per le assunzioni online. In realtà, secondo le fonti di dati, le piattaforme di reclutamento sociale e professionale lo utilizzano come piattaforma di fatto. L'applicazione mobile di LinkedIn è popolare tra i professionisti, i cercatori di lavoro e gli studenti per condividere contenuti educativi sulla piattaforma, mentre è anche uno dei portali di lavoro con aziende e cercatori di lavoro sulla stessa piattaforma.

Caratteristiche principali da aggiungere per rendere l'app simile a LinkedIn

Processo di registrazione

Gli utenti dovranno registrarsi sulla vostra app di social network prima di accedere ai contenuti dell'app. Bisogna assicurarsi che il processo di registrazione sia semplice e non richieda più di un paio di clic.

Profilo utente incorporato

Sia i datori di lavoro che i lavoratori devono avere la possibilità di creare un account completo con le proprie qualifiche e il proprio curriculum. Le persone in cerca di lavoro e le aziende trarranno vantaggio da questo strumento, in quanto consente loro di mettere in evidenza le proprie qualifiche, onorificenze e certificazioni.

Possibilità di messaggistica personale

Consentite agli utenti della vostra app di comunicare tra loro attraverso l'applicazione. Un'app di social networking o un'app di networking professionale senza comunicazione non è possibile. I datori di lavoro e le persone in cerca di lavoro possono comunicare tra loro utilizzando questa funzione.

Disponibilità di gruppi

Consentite agli utenti della vostra app di creare gruppi, invitare o aggiungere membri e partecipare a discussioni con altre persone che condividono i loro interessi. La possibilità di modificare i parametri del gruppo, eliminare i membri o addirittura sciogliere il gruppo deve essere sempre disponibile per i creatori del gruppo.

Connessioni integrate

Gli utenti di software di networking come LinkedIn devono essere in grado di comunicare con altri utenti del programma. L'intero scopo delle piattaforme di social networking come LinkedIn è quello di facilitare la creazione di connessioni.

Feed di notifiche

Questa funzionalità consente agli utenti di pubblicare materiale unico, come post e articoli di breve durata, e di condividere i contributi degli altri. Consente agli utenti dell'app di interagire con il materiale condividendolo, apprezzandolo e commentandolo.

Pubblicazione di offerte di lavoro

Per identificare i migliori candidati per i posti di lavoro non occupati all'interno della propria azienda e per consentire ai datori di lavoro di pubblicare comodamente annunci di lavoro e distribuirli agli altri utenti dell'app.

Come creare un'app simile a LinkedIn

Per costruire un'app fin dall'inizio sono necessari molto tempo e disponibilità di fondi, oltre all'assunzione di personale adeguatamente qualificato. Non tutte le aziende o i proprietari di attività dispongono di tali risorse, il che a volte li spinge a rinunciare all'idea di sviluppare un'app. L'unico obiettivo di AppMaster è quello di rendere popolare la tecnologia, consentendo a tutti di creare applicazioni a un prezzo accessibile.

La piattaforma consente a chiunque di creare un'app senza preoccuparsi di costi, requisiti tecnici o vincoli di tempo. Vediamo come creare un'app simile a LinkedIn superando tutte le difficoltà sopra menzionate.

Date un nome alla vostra app

Ottenere le caratteristiche giuste

Testate la vostra applicazione e andate in onda

L'utilizzo di modelli può aiutarvi a non dover partire da zero. Poiché molte funzioni dell'applicazione sono paragonabili, non bisogna perdere tempo a impararle. Concentratevi sulle caratteristiche distintive che forniscono valore agli utenti della vostra applicazione. Il ciclo di sviluppo deve essere breve, il che è la prima e forse più importante considerazione. Il ciclo di rilascio del Minimum Viable Product (MVP) non dovrebbe durare più di 90 giorni. Per identificare le qualità più importanti, è necessario raccogliere dati empirici e suggerimenti dei clienti. L'obiettivo è quello di mantenere la funzionalità dell'app rispettando i criteri operativi e di sicurezza fondamentali.

Quanto costa costruire un'app simile a LinkedIn?

Sviluppatori esperti e competenti devono occuparsi dell'amministrazione e della manutenzione di una comunità sociale e di un'app efficace. Per soddisfare le richieste degli utenti o gli obiettivi aziendali, un team di specialisti nello sviluppo di app trasformerà la vostra idea in un'applicazione funzionante. È importante riconoscere che la creazione di un'app simile a LinkedIn, con i relativi processi, richiede diverse esperienze.

I costi di sviluppo e implementazione di un social network professionale possono variare in base al tipo, alla funzionalità, alla complessità e all'architettura della rete. Per esempio, possono essere necessarie fino a 1600 ore per costruire una piattaforma di media complessità. Potete calcolare il costo di sviluppo per la vostra zona moltiplicando queste cifre per la tariffa oraria di ciascun professionista. In Nord America, la paga oraria standard varia da 50 a 120 dollari. Pertanto, in America e in Europa, il prezzo per la creazione di un sito web come LinkedIn parte da 80.000 dollari. Se non disponete di un tale budget, considerate la possibilità di realizzare il progetto con il no-code.

Quanto tempo ci vorrà?

Tutto dipende dalla funzionalità dell'app in questione e da altri criteri che si desidera includere. Per creare un'app simile a LinkedIn occorrono dai quattro ai sei mesi. La normale tempistica di sviluppo per fasi è quella indicata di seguito.

Documentazione - circa 25 ore

Sviluppo di framework - fino a 60 ore

Design UI/ UX - fino a 120 ore

Sviluppo dell'interfaccia - fino a 180 ore

Sviluppo di base - fino a 960 ore

Test - fino a 250 ore

Soluzione senza codice

Anche se è impegnativo, è possibile creare un clone di LinkedIn. Tutto ciò che dovete fare è organizzarvi e raccogliere le risorse finanziarie e umane necessarie. La maggior parte delle funzionalità essenziali dell'app, tra cui l'archiviazione e il recupero dei dati, le regole aziendali e lo sviluppo di API, vengono generate nel backend. Una buona scelta per completare in modo efficiente lo sviluppo del backend è AppMaster. La particolarità di AppMaster risiede nel fatto che genera il codice sorgente, rendendolo più di un semplice no-code. In altre parole, la piattaforma imita un team di sviluppo. Con AppMaster è possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e backend in un'unica soluzione.