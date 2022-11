Sociale media worden door 70% van de bedrijven gebruikt om sollicitanten te beoordelen, en dit percentage geldt ook voor sollicitanten. Een van de populairste apps voor bedrijven en netwerken is tegenwoordig LinkedIn. LinkedIn is een app gericht op bedrijven en marketeers die op zoek zijn naar een online platform. LinkedIn is een platform waarop bedrijven en professionals profielen kunnen aanmaken en gebruiken voor netwerken, marketing, aanwerving en het zoeken naar werk. LinkedIn heeft vanaf december 2021 meer dan 850 miljoen gebruikers. Vanwege het enorme aantal gebruikers is LinkedIn waarschijnlijk het favoriete platform voor bedrijfsontwikkeling, werving en professioneel netwerken.

Wat is LinkedIn, en hoe werkt het?

LinkedIn besloot in januari 2011 naar de beurs te gaan en diende een beursgang in. Het werd een beursgenoteerd bedrijf op 19 mei van datzelfde jaar. De duurste overname door Microsoft tot nu toe was echter LinkedIn, dat het bedrijf in december 2018 kocht voor maar liefst 26,2 miljard USD. Als gevolg daarvan omvatte Microsoft Product Revenue en Service en andere inkomstendivisies LinkedIn. LinkedIn gebruikt drie verschillende inkomstenstromen om zichzelf te ondersteunen. Na advertenties en premium lidmaatschappen genereert het inhuren van oplossingen het grootste deel van het geld.

De meeste mensen zijn het erover eens dat LinkedIn het ideale platform is voor online aanwerving. In werkelijkheid gebruiken sociale en professionele rekruteringsplatforms het nu als een de facto platform, volgens gegevensbronnen. De mobiele app van LinkedIn is populair onder professionals, werkzoekenden en studenten om educatieve content op het platform te delen, terwijl het ook een van de vacatureportalen is met bedrijven en werkzoekenden op hetzelfde platform.

Topfuncties die u moet toevoegen om de app vergelijkbaar te maken met LinkedIn

Registratieproces

Gebruikers zullen zich moeten registreren op uw sociale netwerk-app voordat ze toegang krijgen tot de inhoud van de app. Het registratieproces moet eenvoudig zijn en niet meer dan een paar klikken vereisen.

Ingebouwd gebruikersprofiel

De mogelijkheid om een gedegen account aan te maken met hun kwalificaties en cv's moet beschikbaar zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Werkzoekenden en bedrijven zullen profiteren van deze tool omdat het hen in staat stelt hun kwalificaties, onderscheidingen en certificeringen te benadrukken.

Mogelijkheid tot persoonlijke berichtgeving

Laat gebruikers van uw app met elkaar communiceren via de app. Een sociale netwerk app of een professionele netwerk app zonder communicatie is niet mogelijk. Werkgevers en werkzoekenden kunnen via deze functie met elkaar communiceren.

Beschikbaarheid van groepen

Laat gebruikers van uw app groepen oprichten, leden uitnodigen of toevoegen en deelnemen aan discussies met anderen die hun interesses delen. De mogelijkheid om groepsparameters te wijzigen, leden te verwijderen of zelfs de groep te ontbinden moet altijd beschikbaar zijn voor de makers van de groep.

Ingebouwde connecties

Gebruikers van netwerksoftware zoals LinkedIn moeten kunnen communiceren met andere gebruikers van het programma. Het hele doel van sociale netwerkplatforms zoals LinkedIn is het opbouwen van connecties te vergemakkelijken.

Berichtenfeed

Met deze mogelijkheid kunnen gebruikers uniek materiaal publiceren, zoals korte berichten en artikelen, en delen wat anderen al hebben bijgedragen. App-gebruikers kunnen met het materiaal interageren door het te delen, te liken en er commentaar op te geven.

Vacatures plaatsen

Om de beste kandidaten voor openstaande vacatures binnen hun bedrijf te identificeren en werkgevers in staat te stellen gemakkelijk vacatures te publiceren en te verspreiden onder andere app-gebruikers.

Hoe maak je een app vergelijkbaar met LinkedIn?

Er is veel tijd en geld nodig om een app vanaf het begin op te bouwen en goed gekwalificeerd personeel in te huren. Niet elk bedrijf of bedrijfseigenaar beschikt over dergelijke middelen, waardoor ze soms afzien van het idee om een app te ontwikkelen. Het enige doel van AppMaster is het populariseren van technologie door iedereen in staat te stellen apps te maken voor een betaalbare prijs.

Met het platform kan iedereen een app maken zonder zich zorgen te maken over kosten, technische vereisten of tijdsbeperkingen. Laten we eens kijken hoe je een app kunt maken die vergelijkbaar is met LinkedIn, terwijl je alle bovengenoemde moeilijkheden overwint.

Geef uw app een naam

Zorg voor de juiste functies

Test je app en ga live

Door sjablonen te gebruiken kun je voorkomen dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Aangezien veel functies van applicaties vergelijkbaar zijn, moet je geen tijd verspillen aan het leren ervan. Zorg ervoor dat u zich concentreert op de onderscheidende kenmerken die de gebruikers van uw app waarde bieden. De ontwikkelingscirkel moet kort zijn, wat de eerste en mogelijk belangrijkste overweging is. Je Minimum Viable Product (MVP) release cyclus zou niet langer dan 90 dagen moeten duren. Om de meest cruciale kwaliteiten te identificeren, moet je toch empirische gegevens en input van klanten verzamelen. Het doel is om de functionaliteit van de app te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de fundamentele operationele en veiligheidscriteria.

Hoeveel kost het om een app als LinkedIn te bouwen?

Bekwame en ervaren ontwikkelaars moeten het beheer en onderhoud van een maatschappelijke gemeenschap en een effectieve app op zich nemen. Om te voldoen aan de eisen van de gebruiker of uw zakelijke doelstellingen, zal een team van specialisten in app-ontwikkeling uw concept omzetten in een functionerende app. Het is belangrijk te erkennen dat het maken van een app zoals LinkedIn met bijbehorende processen verschillende ervaringen vereist.

De ontwikkelings- en implementatiekosten van professionele sociale netwerken kunnen variëren op basis van het soort, de functionaliteit, de complexiteit en de architectuur van het netwerk. Zo kan het tot 1600 uur duren om een platform van gemiddelde complexiteit te bouwen. U kunt de ontwikkelingskosten voor uw regio berekenen door deze cijfers te vermenigvuldigen met het uurtarief van elke professional. In Noord-Amerika varieert het standaard uurloon van 50 tot 120 dollar. Daarom begint in Amerika en Europa de prijs voor het maken van een website als LinkedIn bij 80.000 dollar. Als u niet over een dergelijk budget beschikt, overweeg dan om het project met no-code uit te voeren.

Hoe lang duurt het?

Dat hangt af van de functionaliteit van de app in kwestie en van eventuele andere criteria die u wilt opnemen. Een app vergelijkbaar met LinkedIn duurt tussen de vier en zes maanden om te maken. De gebruikelijke fasegewijze ontwikkelingslijn is zoals hieronder aangegeven.

Documentatie - ongeveer 25 uur

Ontwikkeling van kaders - tot 60 uur

UI/ UX-ontwerp - tot 120 uur

Interface-ontwikkeling - tot 180 uur

Basisontwikkeling - tot 960 uur

Testen - tot 250 uur

Geen code oplossing

Hoewel het een uitdaging is, is het mogelijk om een LinkedIn-kloon te maken. Het enige wat je moet doen is jezelf regelen en de nodige financiële en personele middelen verzamelen. De meeste essentiële functies van de app, waaronder het opslaan en ophalen van gegevens, bedrijfsregels en API-ontwikkeling, worden aan de achterkant gegenereerd. Een goede keuze voor het efficiënt afronden van je backend-ontwikkeling is AppMaster. Het onderscheidende vermogen van AppMaster ligt in het feit dat het de broncode genereert, waardoor het meer is dan een no-code. Met andere woorden, het platform imiteert een dev-team. Met AppMaster kun je webapps, mobiele apps en backend in één maken.