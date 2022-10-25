70%的公司使用社交媒体来评估申请人，这一比例也适用于求职者。当今最流行的商业和网络应用之一是LinkedIn。LinkedIn是一个针对公司和营销人员寻找在线平台的应用程序。LinkedIn是一个平台，允许企业和专业人士建立档案，并利用它们进行网络、营销、招聘和求职。截至2021年12月，LinkedIn拥有超过8.5亿的用户。由于其巨大的用户基础，LinkedIn可以说是业务发展、招聘和专业网络的首选平台。

什么是LinkedIn，它是如何工作的？

LinkedIn在2011年1月决定上市，并申请了IPO。同年5月19日，它成为一个公开交易的企业。然而，微软迄今为止最昂贵的收购是LinkedIn，该公司在2018年12月以惊人的262亿美元收购了LinkedIn。因此，微软产品收入和服务及其他收入部门包括LinkedIn。LinkedIn使用三种不同的收入来源来支持自己。在广告和高级会员资格之后，雇用解决方案产生了最大部分的资金。

大多数人都认为，LinkedIn是网上招聘的理想平台。根据数据来源，在现实中，社交和专业招聘平台现在将其作为一个事实上的平台。LinkedIn的移动应用在专业人士、求职者和学生中很受欢迎，可以在平台上分享教育内容，同时它也是企业和求职者在同一平台上的工作门户之一。

要使应用程序与LinkedIn相似，你必须添加的首要功能是

注册过程

用户在访问应用程序的内容之前，必须在你的社交网络应用程序上注册。必须确保注册过程简单，同时也不需要超过几次点击的次数。

内置的用户档案

雇主和工人都必须有能力建立一个彻底的账户，以及他们的资格和简历。求职者和公司将从这个工具中受益，因为它允许他们突出自己的资格、荣誉和证书。

个人信息传递的可能性

允许你的应用程序的用户通过应用程序相互沟通。社交网络应用或职业网络应用没有沟通是不可能的。雇主和求职者可以利用这一功能相互沟通。

群组的可用性

允许你的应用程序的用户建立群组，邀请或添加成员，并与有共同兴趣的人参与讨论。修改群组参数、摆脱成员、甚至解散群组的能力应该始终对群组创建者可用。

内置连接

像LinkedIn这样的网络软件的用户能够与该程序的其他用户交流。像LinkedIn这样的社交网络平台的全部目的是为了促进连接的建立。

通知馈送

这种能力允许用户发布独特的材料，如短文和文章，并分享别人已经贡献的东西。允许应用程序用户通过分享、喜欢和评论来与材料互动。

发布工作

为其公司内部未填补的职位确定最佳候选人，并可能让雇主能够方便地发布工作岗位，并将其分发给其他应用程序用户。

如何创建一个类似于LinkedIn的应用程序

从一开始建立一个应用程序时，大量的时间和可用的资金，以及雇用适当的合格工作人员是必要的。不是每个公司或企业主都有这样的资源库，这有时会导致他们放弃开发应用程序的想法。AppMaster的唯一目标是普及技术，使每个人都能以他们能够承受的价格创建应用程序。

该平台允许任何人创建一个应用程序，而不必担心成本、技术要求或时间限制。让我们看看如何在克服上述所有困难的同时创建一个类似于LinkedIn的应用程序。

为你的应用程序命名

获得正确的功能

测试你的应用程序并上线

使用模板可以帮助你避免从头开始。由于许多应用程序的功能是可比的，你不应该浪费时间学习它们。确保专注于为你的应用程序的用户提供价值的与众不同的特点。开发圈应该是简短的，这是第一个也可能是最重要的考虑。你的最小可行产品（MVP）发布周期不应超过90天。为了确定最关键的品质，你还是必须收集经验数据和客户意见。目标是保持应用程序的功能，同时满足基本的操作和安全标准。

建立一个类似于LinkedIn的应用程序需要多少钱？

知识渊博、经验丰富的开发人员必须处理社会社区和有效应用程序的管理和维护。为了满足用户需求或你的商业目标，应用程序开发的专家团队将把你的概念变成一个正常的应用程序。必须承认，创建一个类似于LinkedIn的应用程序的相关流程需要各种经验。

专业的社交网络开发和部署成本可能根据网络的种类、功能、复杂性和架构而有所不同。因此，构建一个中等复杂程度的平台可能需要1600小时。你可以通过将这些数字乘以每个专业人员的小时工资来计算你所在地区的开发成本。在北美，标准时薪从50美元到120美元不等。因此，在美国和欧洲，创建像LinkedIn这样的网站的价格从80,000美元开始。如果你没有这样的预算，可以考虑用无代码的方式实施该项目。

这需要多长时间？

这完全取决于有关应用程序的功能，以及你可能希望包括的任何其他标准。一个类似于LinkedIn的应用程序需要四到六个月的时间来创建应用程序。通常的阶段性开发时间表如下所示。

文档--大约25小时

框架的开发--长达60小时

UI/UX设计--长达120小时

界面开发 - 长达180小时

基本开发 - 长达960小时

测试 - 长达250小时

无代码解决方案

虽然这很有挑战性，但创建一个克隆的LinkedIn是可能的。你所要做的就是安排好自己，收集必要的财政和人力资源。应用程序的大部分基本功能，包括数据存储和检索、业务规则和API开发，都在后台生成。AppMaster是有效完成后端开发的一个好选择。AppMaster的与众不同之处在于它能生成源代码，使其不仅仅是一个无代码。换句话说，该平台模仿了一个开发团队。有了AppMaster，你就可以将网络应用、移动应用和后台开发融为一体。