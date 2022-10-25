تستخدم 70٪ من الشركات وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم المتقدمين ، وتنطبق هذه النسبة أيضًا على المرشحين للتوظيف. يعد LinkedIn أحد أكثر التطبيقات شيوعًا للأعمال والشبكات في الوقت الحاضر. LinkedIn هو تطبيق يستهدف الشركات والمسوقين الذين يبحثون عن منصة على الإنترنت. LinkedIn هي عبارة عن منصة تتيح للشركات والمهنيين إنشاء ملفات تعريفية واستخدامها في التواصل والتسويق والتوظيف والبحث عن الوظائف. لدى LinkedIn أكثر من 850 مليون مستخدم اعتبارًا من ديسمبر 2021. نظرًا لقاعدة مستخدميه الهائلة ، يمكن القول إن LinkedIn هو النظام الأساسي المفضل لتطوير الأعمال والتوظيف والشبكات المهنية.

ما هو LinkedIn وكيف يعمل؟

قررت LinkedIn طرح أسهمها للاكتتاب العام في يناير 2011 وتقدمت بطلب للاكتتاب العام. أصبح نشاطًا تجاريًا مطروحًا للتداول العام في 19 مايو من نفس العام. ومع ذلك ، فإن أغلى عملية استحواذ لشركة Microsoft حتى الآن كانت LinkedIn ، التي اشترتها الشركة في ديسمبر 2018 مقابل 26.2 مليار دولار أمريكي. ونتيجة لذلك ، تضمنت أقسام الإيرادات والخدمات الأخرى من Microsoft Product Revenue and Service ، LinkedIn. يستخدم LinkedIn ثلاثة مصادر مختلفة للإيرادات لدعم نفسه. بعد الإعلانات والعضويات المتميزة ، يولد توظيف الحلول الجزء الأكبر من المال.

يتفق معظم الناس على أن LinkedIn هي المنصة المثالية للتوظيف عبر الإنترنت. في الواقع ، تستخدمه منصات التوظيف الاجتماعية والمهنية الآن كمنصة فعلية ، وفقًا لمصادر البيانات. يحظى تطبيق LinkedIn للأجهزة المحمولة بشعبية كبيرة بين المحترفين والباحثين عن عمل والطلاب لمشاركة المحتوى التعليمي على المنصة ، بينما يعد أيضًا أحد بوابات الوظائف مع الشركات والباحثين عن عمل على نفس النظام الأساسي.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لجعل التطبيق مشابهًا لـ LinkedIn

عملية التسجيل

سيتعين على المستخدمين التسجيل في تطبيق الشبكات الاجتماعية الخاص بك قبل الوصول إلى محتوى التطبيق. يجب التأكد من أن عملية التسجيل بسيطة ولا تتطلب أيضًا أكثر من نقرتين.

ملف تعريف المستخدم يحمل في ثناياه عوامل

يجب أن تكون القدرة على إنشاء حساب شامل إلى جانب مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية متاحة لكل من أصحاب العمل والعمال. سيستفيد الباحثون عن عمل والشركات من هذه الأداة لأنها تتيح لهم إبراز مؤهلاتهم ومراتبهم وشهاداتهم.

إمكانية المراسلة الشخصية

اسمح لمستخدمي تطبيقك بالتواصل مع بعضهم البعض من خلال التطبيق. لا يمكن تطبيق الشبكات الاجتماعية أو تطبيق الشبكات المهنية دون الاتصال. يمكن لأصحاب العمل والباحثين عن عمل التواصل مع بعضهم البعض باستخدام هذه الوظيفة.

توافر المجموعات

اسمح لمستخدمي تطبيقك بإنشاء مجموعات ودعوة أو إضافة أعضاء والمشاركة في المناقشات مع الآخرين الذين يشاركونهم اهتماماتهم. يجب أن تكون القدرة على تعديل معلمات المجموعة ، أو التخلص من الأعضاء ، أو حتى تفكيك المجموعة متاحة دائمًا لمبدعي المجموعة.

وصلات مدمجة

يمكن لمستخدمي برامج الشبكات مثل LinkedIn التواصل مع مستخدمين آخرين للبرنامج. الغرض الكامل من منصات الشبكات الاجتماعية مثل LinkedIn هو تسهيل بناء الاتصال.

تغذية الإخطارات

تسمح هذه الإمكانية للمستخدمين بنشر مواد فريدة ، مثل المنشورات والمقالات المختصرة ، ومشاركة الأشياء التي ساهم بها الآخرون بالفعل. اسمح لمستخدمي التطبيق بالتفاعل مع المواد من خلال مشاركتها وإبداء الإعجاب بها والتعليق عليها.

نشر الوظائف

لتحديد أفضل المرشحين للوظائف الشاغرة داخل شركتهم ومن الممكن لأصحاب العمل أن يكونوا قادرين على نشر منشورات الوظائف بسهولة وتوزيعها على مستخدمي التطبيق الآخرين.

كيفية إنشاء تطبيق مشابه لـ LinkedIn

يعد الوقت الطويل وتوافر الأموال ، بالإضافة إلى تعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب ، أمرًا ضروريًا عند إنشاء تطبيق من البداية. لا تمتلك كل شركة أو صاحب عمل مثل هذا التجمع من الموارد ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التخلي عن فكرة تطوير التطبيق. الهدف الوحيد من AppMaster هو تعميم التكنولوجيا من خلال تمكين الجميع من إنشاء تطبيقات بسعر يمكنهم تحمله.

تتيح المنصة لأي شخص إنشاء تطبيق دون القلق بشأن التكاليف أو المتطلبات الفنية أو قيود الوقت. دعونا نلقي نظرة على كيفية إنشاء تطبيق مشابه لـ LinkedIn مع التغلب على جميع الصعوبات المذكورة أعلاه.

اسم التطبيق الخاص بك

احصل على الميزات الصحيحة

اختبر تطبيقك وابدأ في البث المباشر

يمكن أن يساعدك استخدام القوالب في تجنب الاضطرار إلى البدء من نقطة الصفر. نظرًا لأن العديد من ميزات التطبيق قابلة للمقارنة ، فلا يجب إضاعة الوقت في تعلمها. تأكد من التركيز على الخصائص المميزة التي توفر قيمة لمستخدمي تطبيقك. يجب أن تكون دائرة التطوير مختصرة ، وهذا هو الاعتبار الأول وربما الأكثر أهمية. يجب ألا تستمر دورة إطلاق المنتج القابل للتطبيق (MVP) الخاص بك لمدة تزيد عن 90 يومًا. لتحديد الصفات الأكثر أهمية ، يجب عليك مع ذلك جمع البيانات التجريبية ومدخلات العميل. الهدف هو الحفاظ على وظائف التطبيق مع تلبية معايير التشغيل والأمان الأساسية.

كم سيكلف إنشاء تطبيق مشابه لـ LinkedIn؟

يجب على المطورين ذوي المعرفة والخبرة التعامل مع الإدارة والحفاظ على المجتمع المجتمعي والتطبيق الفعال. لتلبية متطلبات المستخدم أو أهداف عملك ، سيقوم فريق من المتخصصين في تطوير التطبيق بتحويل مفهومك إلى تطبيق فعال. من المهم أن ندرك أن إنشاء تطبيق مشابه لـ LinkedIn مع العمليات ذات الصلة يتطلب تجارب مختلفة.

قد تختلف تكاليف تطوير ونشر الشبكات الاجتماعية المهنية بناءً على نوع الشبكة ووظائفها ودرجة تعقيدها وبنيتها. وبالتالي ، قد يستغرق إنشاء منصة متوسطة التعقيد ما يصل إلى 1600 ساعة. يمكنك حساب تكلفة التطوير لمنطقتك بضرب هذه الأرقام في معدل الساعة لكل محترف. في أمريكا الشمالية ، يتراوح أجر الساعة القياسي من 50 إلى 120 دولارًا. لذلك ، في أمريكا وأوروبا ، يبدأ سعر إنشاء موقع ويب مثل LinkedIn من 80 ألف دولار. إذا لم يكن لديك مثل هذه الميزانية ، ففكر في تنفيذ المشروع بدون رمز .

كم من الوقت سوف يستغرق؟

يعتمد الأمر كله على وظائف التطبيق المعني بالإضافة إلى أي معايير أخرى قد ترغب في تضمينها. يستغرق تطبيق مشابه لـ LinkedIn ما بين أربعة وستة أشهر لإنشاء التطبيق. سيتبع الجدول الزمني المعتاد للتطوير على مراحل كما هو موضح أدناه.

التوثيق - حوالي 25 ساعة

تطوير الأطر - حتى 60 ساعة

UI / UX Desig n - حتى 120 ساعة

تطوير الواجهة - حتى 180 ساعة

التطوير الأساسي - ما يصل إلى 960 ساعة

الاختبار - ما يصل إلى 250 ساعة

لا يوجد حل كود

على الرغم من أنه يمثل تحديًا ، إلا أنه من الممكن إنشاء نسخة من LinkedIn. كل ما عليك فعله هو الترتيب بنفسك وجمع الموارد المالية والبشرية اللازمة. يتم إنشاء معظم الميزات الأساسية للتطبيق ، بما في ذلك تخزين البيانات واسترجاعها ، وقواعد العمل ، وتطوير واجهة برمجة التطبيقات في الخلفية. يعد AppMaster اختيارًا جيدًا لإكمال تطوير الواجهة الخلفية بكفاءة. يكمن تميز AppMaster في حقيقة أنه يولد الكود المصدري ، مما يجعله أكثر من مجرد رمز بدون كود. بمعنى آخر ، النظام الأساسي يقلد فريق التطوير. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال والخلفية كلها في جهاز واحد.