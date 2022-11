Reddit to strona internetowa i aplikacja mobilna, która zapewnia agregację wiadomości, recenzje i fora dyskusyjne. Składa się z grupy społecznościowej, w której osoby mogą prowadzić dogłębne rozmowy na temat swoich hobby, zainteresowań i pasji. Pięćdziesiąt dwa miliony osób korzysta z Reddita codziennie, a 430 milionów odwiedza go co najmniej raz w miesiącu. Platforma jest znana z szerokiego zakresu tematów, w tym telewizji, sportu, fan fiction, lig fantasy i biznesu. Reddit posiada wiele mniejszych grup społecznościowych zwanych subredditami, będąc jednocześnie ogromną stroną samą w sobie. Mała społeczność skupiona na konkretnym zagadnieniu lub temacie jest znana jako podreddit. Każda z nich ma swoje własne zasady, a nawet tematy.

Czym jest Reddit i jak działa?

Gdy nie jesteś zalogowany, na stronie głównej Reddita będą wyświetlane nadchodzące posty z różnych podredditów. Po kliknięciu w post możesz zobaczyć jego szczegóły, zdjęcie, link i komentarze. Na stronie możesz polubić lub nie polubić dowolny materiał i zobaczyć liczbę głosów, które każdy element otrzymał obok niego. Niezależnie od tego, czy materiał się podoba, czy nie, wskazujesz, że więcej osób ma go zobaczyć poprzez upvoting. Podobnie downvoting oznacza, że dana treść nie przyciąga uwagi innych osób. Twoja praca może pojawić się na stronie głównej aplikacji do obejrzenia, jeśli otrzyma wystarczająco dużo upvotów.

Najważniejsze cechy, które należy dodać, aby aplikacje były jak Reddit

Aplikacja jest unikalnym programem z pokaźną bazą i wieloma aktywnymi użytkownikami. Najważniejsze źródło wiedzy, które interesowało ludzi, znajduje się teraz w społeczności internetowej. Niewielu z nich udało się jednak dorównać zakresowi i obietnicy Reddita. Wbudowane funkcje Reddita są tym, co sprawiło, że jego wzrost jest tak ogromny.

Rejestracja

Przed użyciem materiałów w Twojej aplikacji, użytkownicy aplikacji muszą zarejestrować konto, które zostanie utworzone. Użytkownicy powinni zapisać swoje upodobania i preferencje po zarejestrowaniu się, aby mogli mieć dostosowane doświadczenie za każdym razem, gdy się zalogują.

Profil użytkownika

Użytkownicy aplikacji budują profil, wymieniając swoje preferencje, zainteresowania i tematy, którymi się interesują. Dodatkowo, użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie swoje działania, takie jak historia komentarzy, upvotes i inne informacje, które wyświetlają w aplikacji.

Centrum aktywności

W kanale aktywności wyświetlane są wszystkie trendy aktywności w aplikacji. Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji trzy kanały aktywności: domowy, popularny i wszystkie. Treści z kont, które użytkownicy zasubskrybowali, są wyświetlane w kanale "Dom". W kanale "Popular" wyświetlane są debaty, publikacje i trendy, które cieszą się największym zainteresowaniem.

Sortowanie i wyszukiwanie

Dwie funkcjonalności sortowania i wyszukiwania pozwalają Twojej aplikacji pokazać konsumentom najbardziej trafne rzeczy. Użytkownicy Twojej aplikacji mogą szukać konkretnych materiałów za pomocą narzędzia wyszukiwania bez przekopywania się przez górę rzeczy. Z pomocą sortowania, użytkownicy mogą zmienić swoje kryteria wyszukiwania i mieć wyniki pokazane w popularnej lub chronologicznej kolejności.

Tworzenie postów

Podstawową koncepcją tworzenia aplikacji porównywalnych z Reddit jest danie użytkownikom możliwości publikowania materiałów i angażowania się poprzez komentarze i decydowanie się na upvote lub downvote.

Jak stworzyć aplikację podobną do Reddita?

Tworzenie aplikacjihistorycznie wiąże się z wieloma trudnościami. Wymaga znacznego zaangażowania środków w wysoko wykwalifikowane wymagania. Większość startupów, małych firm i przedsiębiorców nie ma takich zasobów. W związku z tym, no-code app builder od AppMaster oferuje firmom idealny sposób na stworzenie aplikacji. Poniższe kroki mogą być wykorzystane przy tworzeniu aplikacji.

Wpisz nazwę aplikacji

Po nazwaniu aplikacji można wybrać odpowiednią kategorię aplikacji, motyw graficzny i układ.

Przeciągnij i upuść funkcje do aplikacji

Korzystając z przyjemnego interfejsu przeciągania i upuszczania, zapoznaj się z listą i dodaj każdą funkcję do swojego projektu.

Testuj aplikację i przesyłaj na żywo

Wprowadzaj zmiany w aplikacji, aż do osiągnięcia pożądanej jakości podczas testowania aplikacji na prawdziwym scenariuszu. Po usunięciu problemów, aplikacja może zostać uruchomiona w sklepie z aplikacjami.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji takiej jak Reddit?

Stworzenie oprogramowania takiego jak Reddit może kosztować od 20 000 do 50 000 dolarów. W zależności od stopnia złożoności i charakteru cech i funkcji. Chociaż może się to wydawać dość drogie, jest to warte inwestycji, jeśli jest dobrze opracowane.

Aby zaoszczędzić na budżecie, możesz rozważyć podejście do rozwoju bez kodu. Z no-code, możesz zmniejszyć swój budżet 10 razy w porównaniu do tradycyjnego rozwoju, jeśli twój zespół programistów jest z USA i 3 razy, jeśli twój zespół programistów jest z Azji Południowej lub Środkowej.

Jak długo to potrwa?

Biorąc to wszystko pod uwagę, stworzenie oprogramowania napędzanego przez użytkownika, takiego jak Reddit, przyniosłoby ogromne korzyści społeczności pytań i odpowiedzi, co prowadzi nas do kluczowej kwestii: Ile kosztuje zaprojektowanie aplikacji podobnej do Reddita? Co zaskakujące, kosztuje to znacznie mniej niż jakakolwiek z preferowanych opłat za aplikację do mediów społecznościowych, takich jak te dla Facebooka, Instagrama itp. Implementacja tej głównej funkcji zajmuje od 20 do 25 godzin. Rozwój powiadomień push może zająć od 12 do 16 godzin. Czas potrzebny do zbudowania funkcji wyszukiwania może wynosić od 12 do 15 godzin lub więcej. Konfiguracja funkcji procesów strumieniowych zajmie do 120+ godzin. Zbudowanie prostej integracji banerowej może zająć od 8 do 12 godzin. Konfiguracja analityki może zająć od 2 do 6 godzin.

Wszystko to jest prawdą w przypadku tradycyjnego podejścia do rozwoju. Dzięki platformie no-code, Twoja aplikacja zostanie uruchomiona znacznie szybciej.

Rozwiązanie no-code

Jeśli ktoś chce rozwijać aplikację taką jak Reddit, AppMaster będzie najlepszym rozwiązaniem. Platforma wyróżnia się na tle innych rozwiązań no-code, ponieważ generuje kod źródłowy, który nadaje mu dodatkową funkcjonalność. Lub, mówiąc inaczej, platforma naśladuje zespół deweloperów. Jeśli platforma otrzyma zadanie, to osiągnie takie same rezultaty, jak gdyby zajął się nim zespół programistów, ale zrobi to szybciej, skuteczniej i taniej. Jest to możliwe dzięki zdolności platformy do generowania kodu źródłowego w tempie 22 000 linii na sekundę i automatycznego pisania dokumentacji technicznej. Wszystko to daje użytkownikom możliwość wzięcia swojego kodu źródłowego. Można tworzyć backendy, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe w jednym za pomocą AppMaster.