Reddit là một trang web và ứng dụng di động cung cấp các diễn đàn tổng hợp tin tức, đánh giá và thảo luận. Nó bao gồm một nhóm cộng đồng nơi các cá nhân có thể nói chuyện chuyên sâu về sở thích, mối quan tâm và niềm đam mê của họ. 52 triệu người sử dụng Reddit hàng ngày và 430 triệu người truy cập Reddit ít nhất một lần mỗi tháng. Nền tảng này nổi tiếng với nhiều chủ đề, bao gồm TV, thể thao, tiểu thuyết của người hâm mộ, giải đấu giả tưởng và kinh doanh. Reddit có nhiều nhóm cộng đồng nhỏ hơn được gọi là subreddits trong khi bản thân nó là một trang web lớn. Một cộng đồng nhỏ tập trung vào một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể được gọi là subreddit. Mỗi subreddits này đều có quy tắc và thậm chí cả chủ đề riêng.

Reddit là gì và nó hoạt động như thế nào?

Khi chưa đăng nhập, các bài đăng sắp tới từ nhiều subreddits khác nhau trên trang chủ của Reddit sẽ được hiển thị. Bạn có thể xem chi tiết của bài đăng, ảnh, liên kết và nhận xét sau khi bạn nhấp vào bài đăng đó. Trên trang web, bạn có thể thích hoặc không thích bất kỳ nội dung nào và xem số phiếu bầu mà mỗi nội dung nhận được bên cạnh nội dung đó. Cho dù bạn có thích tài liệu này hay không, bạn chỉ ra rằng sẽ có nhiều người nhìn thấy hơn bằng cách ủng hộ nó. Tương tự, downvoting ngụ ý rằng nội dung không thu hút sự chú ý của người khác. Công việc của bạn có thể xuất hiện trên trang chủ của ứng dụng để được xem nếu nó nhận được đủ số lượt ủng hộ.

Các tính năng hàng đầu sẽ được thêm vào để tạo các ứng dụng như Reddit

Ứng dụng này là một chương trình độc đáo với cơ sở khá lớn và nhiều người dùng tích cực. Nguồn kiến thức quan trọng nhất mà những người quan tâm hiện nay được tìm thấy trong một cộng đồng trực tuyến. Tuy nhiên, rất ít trong số họ đã thành công trong việc phù hợp với phạm vi và lời hứa của Reddit. Các tính năng tích hợp sẵn của Reddit là thứ đã giúp nó phát triển vượt bậc như vậy.

đăng ký

Trước khi sử dụng tài liệu trong ứng dụng của bạn, người dùng ứng dụng phải đăng ký tài khoản để được tạo. Người dùng nên lưu các lượt thích và không thích sau khi đăng ký để họ có thể có trải nghiệm phù hợp bất cứ khi nào họ đăng nhập.

Thông tin người dùng

Người dùng ứng dụng tạo hồ sơ, liệt kê các sở thích, mối quan tâm và chủ đề họ quan tâm. Ngoài ra, người dùng có thể hiển thị tất cả các hành động của họ, chẳng hạn như lịch sử nhận xét, lượt ủng hộ và các thông tin khác mà họ hiển thị trong ứng dụng.

Trung tâm hoạt động

Tất cả các hoạt động theo xu hướng của ứng dụng đều được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Ba nguồn cấp dữ liệu hoạt động có sẵn cho người dùng ứng dụng là gia đình, phổ biến và tất cả. Nội dung từ các tài khoản mà người dùng đã đăng ký được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu "Trang chủ". Nguồn cấp dữ liệu "Phổ biến" hiển thị các cuộc tranh luận, ấn phẩm và xu hướng được yêu cầu nhiều nhất.

Sắp xếp và Tìm kiếm

Hai chức năng sắp xếp và tìm kiếm cho phép ứng dụng của bạn hiển thị cho người tiêu dùng những nội dung thích hợp nhất. Người dùng ứng dụng của bạn có thể tìm kiếm bất kỳ tài liệu cụ thể nào bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm mà không cần tìm kiếm trong một núi nội dung. Với sự trợ giúp của tính năng sắp xếp, người dùng của bạn có thể thay đổi tiêu chí tìm kiếm của họ và hiển thị kết quả theo thứ tự phổ biến hoặc theo thứ tự thời gian.

Tạo bài viết

Khái niệm cơ bản đằng sau việc phát triển các ứng dụng có thể so sánh được với Reddit là cung cấp cho người dùng khả năng xuất bản tài liệu và tương tác bằng cách đưa ra nhận xét cũng như chọn upvote hoặc downvote.

Làm cách nào để tạo một ứng dụng tương tự như Reddit?

Quá trình phát triển ứng dụng đã từng gặp nhiều khó khăn trong lịch sử. Nó đòi hỏi một cam kết đáng kể đối với các nguồn lực trong các yêu cầu có trình độ cao. Hầu hết các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân đều thiếu các nguồn lực này. Do đó, trình tạo ứng dụng không cần mã từ AppMaster cung cấp cho doanh nghiệp cách lý tưởng để tạo ứng dụng. Các bước sau đây có thể được sử dụng để tạo một ứng dụng.

Nhập tên ứng dụng của bạn

Khi ứng dụng đã được đặt tên, người dùng có thể chọn danh mục ứng dụng, chủ đề thiết kế và bố cục phù hợp.

Kéo và thả các tính năng vào ứng dụng

Sử dụng giao diện kéo và thả thú vị, hãy tham khảo danh sách và thêm từng tính năng vào dự án của bạn.

Kiểm tra ứng dụng và chuyển trực tiếp

Thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng cho đến khi đạt được chất lượng mong muốn trong khi thử nghiệm ứng dụng trên tình huống thực tế. Sau khi loại bỏ các vấn đề, ứng dụng có thể được khởi chạy trên cửa hàng ứng dụng .

Chi phí để xây dựng một ứng dụng như Reddit là bao nhiêu?

Phần mềm như Reddit có thể tốn từ 20.000 đến 50.000 USD để phát triển. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp và tính chất của các tính năng và chức năng. Mặc dù nó có vẻ khá đắt tiền, nhưng nó đáng để đầu tư nếu được phát triển tốt.

Để tiết kiệm ngân sách , bạn có thể xem xét phương pháp phát triển không dùng mã . Với no-code, bạn có thể cắt giảm ngân sách của mình 10 lần so với cách phát triển truyền thống nếu nhóm phát triển của bạn đến từ Mỹ và 3 lần nếu nhóm phát triển của bạn đến từ Nam hoặc Trung Á.

Làm cái đó mất bao lâu?

Với tất cả những điều này, việc tạo ra một phần mềm do người dùng điều khiển như Reddit sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng hỏi đáp, điều này dẫn chúng ta đến một vấn đề quan trọng: Chi phí thiết kế một ứng dụng tương tự như Reddit là bao nhiêu? Đáng ngạc nhiên là chi phí này thấp hơn nhiều so với bất kỳ khoản phí ứng dụng mạng xã hội ưa thích nào của bạn, chẳng hạn như phí dành cho Facebook, Instagram, v.v. Việc triển khai tính năng chính này mất từ 20 đến 25 giờ. Quá trình phát triển thông báo đẩy có thể mất từ 12 đến 16 giờ. Thời gian cần thiết để xây dựng chức năng tìm kiếm có thể từ 12 đến 15 giờ hoặc hơn. Việc thiết lập các tính năng của quy trình phát trực tuyến sẽ mất tới hơn 120 giờ. Có thể mất từ 8 đến 12 giờ để xây dựng tích hợp biểu ngữ đơn giản. Quá trình thiết lập phân tích có thể mất tới 2 đến 6 giờ.

Tất cả điều này đúng với cách tiếp cận truyền thống để phát triển. Với nền tảng không có mã, ứng dụng của bạn sẽ được khởi chạy nhanh hơn đáng kể.

Giải pháp không có mã

Nếu một người muốn phát triển một ứng dụng như Reddit, AppMaster sẽ là giải pháp tốt nhất. Nền tảng này nổi bật so với các giải pháp không cần mã khác vì nó tạo ra mã nguồn, cung cấp cho nó chức năng bổ sung. Hay nói cách khác, nền tảng bắt chước nhóm của các nhà phát triển. Nếu nền tảng được giao một nhiệm vụ, nó sẽ tạo ra kết quả tương tự như khi một nhóm phát triển xử lý nó, nhưng nó sẽ thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và chi phí hợp lý hơn. Điều này có thể thực hiện được nhờ khả năng tạo mã nguồn của nền tảng với tốc độ 22.000 dòng mỗi giây và tự động viết tài liệu kỹ thuật. Tất cả điều này cung cấp cho người dùng tùy chọn lấy mã nguồn của họ. Người ta có thể tạo tất cả các chương trình phụ trợ, ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web trong một bằng cách sử dụng AppMaster.