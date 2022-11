Reddit is een website en mobiele app die nieuwsaggregatie, recensies en discussieforums biedt. Het bestaat uit een gemeenschap waar individuen diepgaande gesprekken kunnen voeren over hun hobby's, interesses en passies. Tweeënvijftig miljoen mensen gebruiken Reddit dagelijks, en 430 miljoen mensen bezoeken het minstens één keer per maand. Het platform staat bekend om zijn brede scala aan onderwerpen, waaronder tv, sport, fanfictie, fantasieliga's en zaken. Reddit heeft veel kleinere gemeenschapsgroepen, subreddits genaamd, terwijl het een enorme site op zich is. Een kleine gemeenschap die zich richt op een bepaalde kwestie of onderwerp staat bekend als een subreddit. Deze subreddits hebben elk hun eigen regels en zelfs thema's.

Wat is Reddit en hoe werkt het?

Als je niet bent ingelogd, worden de komende berichten van verschillende subreddits op de homepage van Reddit weergegeven. Je kunt de details van de post, een foto, een link en reacties bekijken zodra je erop klikt. Op de site kun je elk materiaal leuk of niet leuk vinden en het aantal stemmen bekijken dat elk item ernaast heeft gekregen. Of u het materiaal nu leuk vindt of niet, u geeft aan dat er meer mensen moeten worden gezien door te upvoten. Ook downvoting houdt in dat de inhoud de aandacht van anderen niet trekt. Je werk kan op de startpagina van de app verschijnen om bekeken te worden als het genoeg upvotes krijgt.

Topfuncties die moeten worden toegevoegd om apps als Reddit te maken

De app is een uniek programma met een aanzienlijke basis en veel actieve gebruikers. De belangrijkste bron van kennis die mensen interesseert is nu te vinden in een online gemeenschap. Weinig daarvan zijn er echter in geslaagd de reikwijdte en de belofte van Reddit te evenaren. De ingebouwde functies van Reddit zijn wat het zo'n enorme groei heeft bezorgd.

Registreren

Alvorens het materiaal in uw app te gebruiken, moeten app-gebruikers een account aanmaken. Gebruikers moeten hun sympathieën en antipathieën opslaan nadat ze zich hebben aangemeld, zodat ze telkens wanneer ze inloggen een ervaring op maat hebben.

Gebruikersprofiel

Gebruikers van de app stellen een profiel op, waarin hun voorkeuren, interesses en onderwerpen van belang worden vermeld. Daarnaast kunnen de gebruikers al hun acties tonen, zoals hun commentaargeschiedenis, upvotes en andere informatie die ze in de app tonen.

Activiteitencentrum

De trending activiteiten van de app worden allemaal weergegeven in de activity feed. Drie activiteitenfeeds die beschikbaar zijn voor app-gebruikers zijn home, populair en alle. Inhoud van de accounts waarop de gebruikers geabonneerd zijn, wordt weergegeven in de "Home"-feed. De feed "Populair" toont de debatten, publicaties en trends waarnaar de meeste vraag is.

Sorteren en zoeken

Met de twee functies sorteren en zoeken kan uw app de consumenten de meest relevante zaken tonen. Gebruikers van uw app kunnen met de zoekfunctie specifiek materiaal zoeken zonder door een berg materiaal te hoeven graven. Met behulp van sorteren kunnen uw gebruikers hun zoekcriteria aanpassen en de resultaten in populaire of chronologische volgorde laten weergeven.

Aanmaken van berichten

Het fundamentele concept achter het ontwikkelen van apps die vergelijkbaar zijn met Reddit is om gebruikers de mogelijkheid te geven materiaal te publiceren en zich te engageren door opmerkingen te maken en te kiezen voor upvote of downvote.

Hoe maak je een app vergelijkbaar met Reddit?

De ontwikkeling van appsbrengt van oudsher verschillende moeilijkheden met zich mee. Het vereist een aanzienlijke inzet van middelen in hooggekwalificeerde vereisten. De meeste startups, kleine ondernemingen en ondernemers beschikken niet over deze middelen. Daarom biedt de no-code app-bouwer van AppMaster bedrijven de ideale manier om een app te maken. De volgende stappen kunnen worden gebruikt bij het maken van een app.

Voer uw app-naam in

Zodra de app een naam heeft gekregen, kan men de juiste app-categorie, het ontwerpthema en de lay-out kiezen.

Sleep de functies naar de app

Gebruik de prettige drag-and-drop interface, raadpleeg de lijst en voeg elke functie toe aan je project.

Test de app en live-overdracht

Breng wijzigingen aan in de app totdat de gewenste kwaliteit is bereikt, terwijl u de app test op een real-life scenario. Na het verwijderen van de problemen kan de app worden gelanceerd in een app store.

Hoeveel kost het om een app als Reddit te bouwen?

Software zoals Reddit kan 20.000 tot 50.000 dollar kosten om te ontwikkelen. Afhankelijk van de mate van complexiteit en de aard van de features en functies. Hoewel het vrij duur lijkt, is het de investering waard als het goed ontwikkeld is.

Om op het budget te besparen, kunt u een no-code ontwikkeling overwegen. Met no-code kunt u uw budget 10 keer verlagen in vergelijking met traditionele ontwikkeling als uw ontwikkelingsteam uit de VS komt en 3 keer als uw ontwikkelingsteam uit Zuid- of Centraal-Azië komt.

Hoe lang duurt het?

Gezien dit alles zou het maken van een gebruikersgedreven software zoals Reddit de vraag-en-antwoordgemeenschap zeer ten goede komen, wat ons bij de cruciale vraag brengt: Hoeveel kost het om een applicatie als Reddit te ontwerpen? Verrassend genoeg kost het veel minder dan de kosten van een van uw favoriete sociale media-apps, zoals die voor Facebook, Instagram, enz. De implementatie van deze hoofdfunctie neemt 20 tot 25 uur in beslag. De ontwikkeling van pushmeldingen kan 12 tot 16 uur in beslag nemen. De tijd die nodig is om een zoekfunctie te bouwen kan variëren van 12 tot 15 uur of meer. Het opzetten van functies voor streamingprocessen neemt tot 120+ uur in beslag. Het kan 8 tot 12 uur duren om een eenvoudige bannerintegratie te bouwen. Het opzetten van analytics kan 2 tot 6 uur in beslag nemen.

Dit alles geldt voor de traditionele aanpak van ontwikkeling. Met een no-code platform wordt uw applicatie aanzienlijk sneller gelanceerd.

No-code oplossing

Als men een app als Reddit wil ontwikkelen, is AppMaster de beste oplossing. Het platform onderscheidt zich van andere no-code oplossingen omdat het de broncode genereert, waardoor het extra functionaliteit biedt. Of, anders gezegd, het platform bootst het team van ontwikkelaars na. Als het platform een taak krijgt, levert het dezelfde resultaten op als een ontwikkelteam, maar dan sneller, doeltreffender en betaalbaarder. Dit is mogelijk doordat het platform broncode kan genereren met een snelheid van 22.000 regels per seconde en automatisch technische documentatie kan schrijven. Dit alles geeft de gebruikers de mogelijkheid om hun broncode mee te nemen. Men kan met AppMaster backends, mobiele apps en webapps in één maken.