Reddit ist eine Website und mobile App, die Nachrichten, Rezensionen und Diskussionsforen bereitstellt. Es besteht aus einer Gruppe von Gemeinschaften, in denen Einzelpersonen eingehende Gespräche über ihre Hobbys, Interessen und Leidenschaften führen können. Zweiundfünfzig Millionen Menschen nutzen Reddit täglich, und 430 Millionen besuchen es mindestens einmal pro Monat. Die Plattform ist bekannt für ihr breites Spektrum an Themen, darunter Fernsehen, Sport, Fan-Fiction, Fantasy-Ligen und Wirtschaft. Reddit hat viele kleinere Community-Gruppen, die sogenannten Subreddits, und ist gleichzeitig eine riesige Website. Eine kleine Gemeinschaft, die sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert, wird als Subreddit bezeichnet. Diese Subreddits haben jeweils ihre eigenen Regeln und sogar Themen.

Was ist Reddit, und wie funktioniert es?

Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden auf der Reddit-Startseite die nächsten Beiträge aus verschiedenen Subreddits angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die Details des Beitrags, ein Foto, einen Link und die Kommentare sehen. Auf der Website können Sie jedes Material mögen oder nicht mögen und die Anzahl der Stimmen anzeigen, die jedes Element neben ihm erhalten hat. Unabhängig davon, ob Ihnen das Material gefällt oder nicht, zeigen Sie an, dass mehr Menschen es sehen sollen, indem Sie es hochstufen. Ein "Downvoting" bedeutet, dass der Inhalt die Aufmerksamkeit anderer Leute nicht erregt. Ihre Arbeit kann auf der Startseite der App angezeigt werden, wenn sie genügend Upvotes erhält.

Die wichtigsten Funktionen, die hinzugefügt werden sollten, um Apps wie Reddit zu machen

Die App ist ein einzigartiges Programm mit einer beträchtlichen Basis und vielen aktiven Nutzern. Die wichtigste Wissensquelle für interessierte Menschen findet sich heute in einer Online-Community. Nur wenigen ist es jedoch gelungen, den Umfang und das Versprechen von Reddit zu erreichen. Die eingebauten Funktionen von Reddit haben dem Programm ein so großes Wachstum beschert.

Registrierung von

Bevor Sie das Material in Ihrer App verwenden können, müssen sich die Nutzer der App registrieren, damit ein Konto erstellt werden kann. Nach der Registrierung sollten die Nutzer ihre Vorlieben und Abneigungen speichern, damit sie bei jeder Anmeldung eine maßgeschneiderte Erfahrung machen können.

Benutzerprofil

Die Nutzer der App erstellen ein Profil, in dem sie ihre Vorlieben, Interessen und Interessensgebiete angeben. Außerdem können die Benutzer alle ihre Aktionen anzeigen, wie z. B. ihren Kommentarverlauf, ihre Bewertungen und andere Informationen, die sie in der App anzeigen.

Aktivitätszentrum

Die aktuellen Aktivitäten in der App werden im Aktivitäts-Feed angezeigt. Den Nutzern der App stehen drei Aktivitätsfeeds zur Verfügung: Home, Beliebt und Alle. Im "Home"-Feed werden die Inhalte der Konten angezeigt, die die Nutzer abonniert haben. Der Feed "Beliebt" zeigt die am meisten nachgefragten Debatten, Veröffentlichungen und Trends an.

Sortieren und Suchen

Die beiden Funktionen Sortieren und Suchen ermöglichen es Ihrer App, den Nutzern die relevantesten Inhalte anzuzeigen. Die Nutzer Ihrer App können mit der Suchfunktion nach bestimmten Inhalten suchen, ohne sich durch einen Berg von Material wühlen zu müssen. Mit Hilfe der Sortierfunktion können Ihre Nutzer ihre Suchkriterien ändern und sich die Ergebnisse entweder in beliebter oder chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen.

Erstellung von Beiträgen

Das grundlegende Konzept hinter der Entwicklung von Apps, die mit Reddit vergleichbar sind, besteht darin, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Material zu veröffentlichen und sich zu beteiligen, indem sie Kommentare abgeben und sich für ein Upvote oder Downvote entscheiden.

Wie erstellt man eine mit Reddit vergleichbare App?

DieEntwicklung von Appsist seit jeher mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden. Sie erfordert einen erheblichen Einsatz von Ressourcen in Form von hochqualifizierten Anforderungen. Den meisten Start-ups, Kleinunternehmen und Unternehmern fehlen diese Ressourcen. Daher bietet der No-Code App Builder von AppMaster Unternehmen die ideale Möglichkeit, eine App zu erstellen. Die folgenden Schritte können für die Erstellung einer App verwendet werden.

Geben Sie Ihren App-Namen ein

Sobald die App benannt ist, kann man die passende App-Kategorie, das Designthema und das Layout auswählen.

Ziehen Sie die Funktionen per Drag-and-Drop in die App

Verwenden Sie die angenehme Drag-and-Drop-Oberfläche und fügen Sie die einzelnen Funktionen zu Ihrem Projekt hinzu.

Testen Sie die App und die Live-Übertragung

Nehmen Sie Änderungen an der App vor, bis die gewünschte Qualität erreicht ist, und testen Sie die App in einem realen Szenario. Nachdem die Probleme beseitigt wurden, kann die App in einem App-Store veröffentlicht werden.

Wie viel kostet es, eine App wie Reddit zu entwickeln?

Die Entwicklung einer Software wie Reddit kann zwischen 20.000 und 50.000 US-Dollar kosten. Dies hängt vom Grad der Komplexität und der Art der Funktionen ab. Auch wenn sie recht teuer erscheinen mag, ist sie die Investition wert, wenn sie gut entwickelt ist.

Um Ihr Budget zu schonen, sollten Sie eine Entwicklung ohne Code in Betracht ziehen. Mit No-Code können Sie Ihr Budget im Vergleich zur herkömmlichen Entwicklung um das Zehnfache senken, wenn Ihr Entwicklungsteam aus den USA kommt, und um das Dreifache, wenn Ihr Entwicklungsteam aus Süd- oder Zentralasien stammt.

Wie lange wird es dauern?

In Anbetracht all dessen würde die Entwicklung einer nutzergesteuerten Software wie Reddit der Frage-und-Antwort-Gemeinschaft großen Nutzen bringen, was uns zu der entscheidenden Frage führt: Wie viel kostet es, eine Anwendung ähnlich wie Reddit zu entwickeln? Überraschenderweise kostet es weit weniger als die Gebühren für eine Ihrer bevorzugten Social-Media-Apps, wie z. B. für Facebook, Instagram usw. Für die Implementierung dieser Hauptfunktion werden 20 bis 25 Stunden benötigt. Die Entwicklung von Push-Benachrichtigungen kann zwischen 12 und 16 Stunden dauern. Der Zeitaufwand für die Entwicklung einer Suchfunktion kann zwischen 12 und 15 Stunden oder mehr betragen. Die Einrichtung von Streaming-Prozess-Funktionen kann bis zu 120+ Stunden in Anspruch nehmen. Die Entwicklung einer einfachen Banner-Integration kann zwischen 8 und 12 Stunden in Anspruch nehmen. Die Einrichtung von Analysefunktionen kann 2 bis 6 Stunden in Anspruch nehmen.

All dies gilt für den traditionellen Ansatz der Entwicklung. Mit einer No-Code-Plattform kann Ihre Anwendung wesentlich schneller gestartet werden.

No-Code-Lösung

Wenn man eine App wie Reddit entwickeln möchte, wäre AppMaster die beste Lösung. Die Plattform hebt sich von anderen No-Code-Lösungen ab, da sie den Quellcode generiert, was ihr zusätzliche Funktionen verleiht. Oder anders ausgedrückt, die Plattform ahmt das Entwicklerteam nach. Wenn die Plattform mit einer Aufgabe betraut wird, erzielt sie dieselben Ergebnisse wie ein Entwicklungsteam, aber sie tut dies schneller, effektiver und kostengünstiger. Ermöglicht wird dies durch die Fähigkeit der Plattform, Quellcode mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Zeilen pro Sekunde zu generieren und automatisch technische Dokumentation zu erstellen. All dies gibt den Nutzern die Möglichkeit, ihren Quellcode mitzunehmen. Mit AppMaster kann man Backends, mobile Anwendungen und Webanwendungen in einem erstellen.