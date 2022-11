Reddit è un sito web e un'applicazione mobile che offre aggregazione di notizie, recensioni e forum di discussione. Comprende un gruppo di comunità in cui gli individui possono discutere approfonditamente dei loro hobby, interessi e passioni. Cinquantadue milioni di persone usano Reddit ogni giorno e 430 milioni lo visitano almeno una volta al mese. La piattaforma è rinomata per la sua vasta gamma di argomenti, tra cui TV, sport, fan fiction, campionati fantasy e affari. Reddit ha molti gruppi di comunità più piccoli, chiamati subreddit, pur essendo un sito enorme di per sé. Una piccola comunità focalizzata su un particolare problema o argomento è nota come subreddit. Ognuno di questi subreddit ha le proprie regole e persino i propri temi.

Cos'è Reddit e come funziona?

Quando non si effettua il login, sulla homepage di Reddit vengono visualizzati i post in arrivo dai vari subreddit. Una volta cliccato, è possibile visualizzare i dettagli del post, una foto, un link e i commenti. Sul sito è possibile mettere "mi piace" o "non mi piace" a qualsiasi materiale e visualizzare il numero di voti ricevuti da ogni elemento accanto ad esso. Sia che il materiale piaccia o meno, l'utente indica che deve essere visto da più persone votando in alto. Allo stesso modo, il downvoting indica che il contenuto non attira l'attenzione di altre persone. Il vostro lavoro può apparire sulla home page dell'app per essere visualizzato se riceve un numero sufficiente di upvotes.

Caratteristiche principali da aggiungere per rendere le app simili a Reddit

L'app è un programma unico con una base considerevole e molti utenti attivi. La più importante fonte di conoscenza che interessa le persone si trova oggi in una comunità online. Poche di esse, tuttavia, sono riuscite a eguagliare la portata e le promesse di Reddit. Le caratteristiche integrate di Reddit sono ciò che ne ha determinato l'enorme crescita.

Registrazione

Prima di utilizzare il materiale della vostra app, gli utenti devono registrare un account. Dopo la registrazione, gli utenti dovrebbero salvare i loro gusti e le loro preferenze, in modo da avere un'esperienza personalizzata ogni volta che accedono.

Profilo dell'utente

Gli utenti dell'app creano un profilo che elenca le loro preferenze, i loro interessi e gli argomenti di loro interesse. Inoltre, gli utenti possono visualizzare tutte le loro azioni, come la cronologia dei commenti, i voti alti e altre informazioni che visualizzano nell'app.

Centro attività

Le attività di tendenza dell'app sono tutte visualizzate nel feed delle attività. I tre feed di attività disponibili per gli utenti dell'app sono home, popular e all. I contenuti degli account a cui gli utenti si sono iscritti sono visualizzati nel feed "Home". Il feed "Popolare" visualizza i dibattiti, le pubblicazioni e le tendenze più richieste.

Ordinamento e ricerca

Le due funzionalità di ordinamento e ricerca consentono alla vostra app di mostrare ai consumatori le cose più pertinenti. Gli utenti della vostra app possono cercare qualsiasi materiale specifico utilizzando lo strumento di ricerca, senza dover scavare in una montagna di materiale. Con l'aiuto dell'ordinamento, gli utenti possono modificare i criteri di ricerca e visualizzare i risultati in ordine popolare o cronologico.

Creazione di post

Il concetto fondamentale che sta alla base dello sviluppo di app paragonabili a Reddit è quello di dare agli utenti la possibilità di pubblicare materiale e di impegnarsi facendo commenti e optando per un upvote o un downvote.

Come creare un'app simile a Reddit?

Losviluppo di apppresenta storicamente una serie di difficoltà. Richiede un impegno significativo di risorse in requisiti altamente qualificati. La maggior parte delle startup, delle piccole imprese e degli imprenditori non dispone di tali risorse. Di conseguenza, l'app builder no-code di AppMaster offre alle aziende il modo ideale per creare un'app. Per creare un'app si possono seguire i seguenti passaggi.

Inserire il nome dell'app

Una volta assegnato il nome all'app, si può scegliere la categoria, il tema e il layout appropriati.

Trascinare e rilasciare le funzionalità nell'app

Utilizzando la comoda interfaccia drag-and-drop, fate riferimento all'elenco e aggiungete ogni funzionalità al vostro progetto.

Test dell'app e trasferimento in tempo reale

Modificate l'app fino a raggiungere la qualità desiderata, testando l'app su uno scenario reale. Dopo aver eliminato i problemi, l'app può essere lanciata su un app store.

Quanto costa costruire un'app come Reddit?

Lo sviluppo di un software come Reddit può costare da 20.000 a 50.000 dollari. A seconda del grado di complessità e della natura delle caratteristiche e delle funzioni. Anche se può sembrare piuttosto costoso, vale la pena di investire se ben sviluppato.

Per risparmiare sul budget, si può prendere in considerazione un approccio di sviluppo no-code. Con il no-code, è possibile ridurre il budget di 10 volte rispetto allo sviluppo tradizionale se il team di sviluppo proviene dagli Stati Uniti e di 3 volte se il team di sviluppo proviene dall'Asia meridionale o centrale.

Quanto tempo ci vuole?

Alla luce di tutto ciò, la creazione di un software guidato dagli utenti come Reddit sarebbe di grande beneficio per la comunità delle domande e risposte, il che ci porta alla questione cruciale: Quanto costa progettare un'applicazione simile a Reddit? Sorprendentemente, il costo è di gran lunga inferiore a quello di qualsiasi altra applicazione per social media, come quelle per Facebook, Instagram, ecc. L'implementazione di questa funzione principale richiede dalle 20 alle 25 ore. Lo sviluppo delle notifiche push potrebbe richiedere dalle 12 alle 16 ore. Il tempo necessario per creare una funzione di ricerca può variare da 12 a 15 ore o più. L'impostazione delle funzioni del processo di streaming richiede oltre 120 ore. La costruzione di una semplice integrazione di banner può richiedere dalle 8 alle 12 ore. L'impostazione delle analisi può richiedere da 2 a 6 ore.

Tutto questo vale per l'approccio tradizionale allo sviluppo. Con una piattaforma no-code, la vostra applicazione sarà lanciata molto più velocemente.

Soluzione no-code

Se si vuole sviluppare un'applicazione come Reddit, AppMaster è la soluzione migliore. La piattaforma si distingue dalle altre soluzioni no-code perché genera il codice sorgente, che le conferisce ulteriori funzionalità. In altre parole, la piattaforma imita il team di sviluppatori. Se alla piattaforma viene affidato un compito, produrrà gli stessi risultati di un team di sviluppo, ma lo farà in modo più rapido, efficace e conveniente. Ciò è reso possibile dalla capacità della piattaforma di generare codice sorgente a una velocità di 22.000 righe al secondo e di scrivere automaticamente la documentazione tecnica. Tutto questo offre agli utenti la possibilità di prendere il proprio codice sorgente. Con AppMaster è possibile creare backend, applicazioni mobili e applicazioni web in un'unica soluzione.