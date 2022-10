Reddit est un site web et une application mobile qui propose des agrégations de nouvelles, des critiques et des forums de discussion. Il comprend un groupe de communauté où les individus peuvent avoir des discussions approfondies sur leurs hobbies, leurs intérêts et leurs passions. Cinquante-deux millions de personnes utilisent Reddit quotidiennement, et 430 millions le visitent au moins une fois par mois. La plateforme est réputée pour son large éventail de sujets, notamment la télévision, le sport, les fanfictions, les ligues de fantasy et les affaires. Reddit compte de nombreux petits groupes communautaires appelés subreddits tout en étant un site massif en soi. Une petite communauté centrée sur une question ou un sujet particulier est connue sous le nom de subreddit. Ces subreddits ont chacun leurs propres règles et même leurs propres thèmes.

Lorsque vous n'êtes pas connecté, les messages à venir des différents subreddits s'affichent sur la page d'accueil de Reddit. Vous pouvez afficher les détails du message, une photo, un lien et des commentaires en cliquant dessus. Sur le site, vous pouvez aimer ou ne pas aimer n'importe quel contenu et voir le nombre de votes que chaque élément a reçu à côté de lui. Que vous aimiez ou non le contenu, vous indiquez qu'il doit être vu par un plus grand nombre de personnes en le votant. De même, le vote négatif implique que le contenu n'attire pas l'attention d'autres personnes. Votre travail peut apparaître sur la page d'accueil de l'application pour être consulté s'il reçoit suffisamment de "upvotes".

Principales fonctionnalités à ajouter pour faire des applications comme Reddit

L'application est un programme unique avec une base importante et de nombreux utilisateurs actifs. La plus importante source de connaissances qui intéressait les gens se trouve désormais dans une communauté en ligne. Peu d'entre elles, cependant, ont réussi à égaler l'ampleur et la promesse de Reddit. Ce sont les fonctionnalités intégrées de Reddit qui lui ont permis de connaître une telle croissance.

Enregistrement de

Avant d'utiliser le matériel dans votre application, les utilisateurs de l'application doivent s'inscrire pour créer un compte. Les utilisateurs doivent enregistrer leurs préférences et leurs aversions après s'être inscrits afin de pouvoir bénéficier d'une expérience personnalisée à chaque fois qu'ils se connectent.

Profil de l'utilisateur

Les utilisateurs de l'application créent un profil, dans lequel ils répertorient leurs préférences, leurs intérêts et leurs sujets d'intérêt. En outre, les utilisateurs peuvent afficher toutes leurs actions, comme l'historique de leurs commentaires, les votes positifs et d'autres informations qu'ils affichent dans l'application.

Centre d'activité

Les activités les plus courantes de l'application sont toutes affichées dans le flux d'activités. Trois flux d'activité sont disponibles pour les utilisateurs de l'application : Accueil, Populaire et Tous. Le contenu des comptes auxquels les utilisateurs sont abonnés est affiché dans le flux "Accueil". Le flux "Populaire" affiche les débats, les publications et les tendances les plus demandés.

Tri et recherche

Les deux fonctionnalités de tri et de recherche permettent à votre application de montrer aux consommateurs les informations les plus pertinentes. Les utilisateurs de votre application peuvent rechercher un document spécifique à l'aide de l'outil de recherche sans avoir à fouiller dans une montagne de documents. Avec l'aide du tri, vos utilisateurs peuvent modifier leurs critères de recherche et voir les résultats s'afficher dans un ordre populaire ou chronologique.

Création de messages

Le concept fondamental derrière le développement d'applications comparables à Reddit est de donner aux utilisateurs la possibilité de publier du matériel et de s'engager en faisant des commentaires et en choisissant de voter à la hausse ou à la baisse.

Ledéveloppement d'applicationsa toujours présenté diverses difficultés. Il nécessite un engagement important de ressources dans des exigences hautement qualifiées. La plupart des startups, des petites entreprises et des entrepreneurs ne disposent pas de ces ressources. Par conséquent, le constructeur d'applications sans code d'AppMaster offre aux entreprises le moyen idéal de créer une application. Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour créer une application.

Entrez le nom de votre application

Une fois l'application nommée, on peut choisir la catégorie d'application, le thème de conception et la mise en page appropriés.

Glissez et déposez les fonctionnalités dans l'application

En utilisant l'agréable interface de glisser-déposer, consultez la liste et ajoutez chaque fonctionnalité à votre projet.

Testez l'application et le transfert en direct

Apportez des modifications à l'application jusqu'à ce que vous atteigniez la qualité souhaitée tout en testant l'application sur un scénario réel. Après avoir éliminé les problèmes, l'application peut être lancée sur un magasin d'applications.

Combien coûte la création d'une application comme Reddit ?

Le développement d'une application comme Reddit peut coûter entre 20 000 et 50 000 dollars. Cela dépend du degré de complexité et de la nature des caractéristiques et des fonctions. Bien que cela puisse paraître assez cher, l'investissement en vaut la peine s'il est bien développé.

Pour économiser sur le budget, vous pouvez envisager une approche de développement sans code. Avec le no-code, vous pouvez réduire votre budget de 10 fois par rapport au développement traditionnel si votre équipe de développement est américaine et de 3 fois si votre équipe de développement est originaire d'Asie du Sud ou centrale.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Compte tenu de tout cela, la création d'un logiciel orienté utilisateur comme Reddit profiterait grandement à la communauté des questions-réponses, ce qui nous amène à la question cruciale : Combien coûte la conception d'une application similaire à Reddit ? Étonnamment, cela coûte bien moins cher que n'importe laquelle de vos applications de médias sociaux préférées, comme celles de Facebook, Instagram, etc. La mise en œuvre de la fonctionnalité principale prend 20 à 25 heures. Le développement des notifications push peut prendre entre 12 et 16 heures. Le temps nécessaire à la création d'une fonction de recherche peut varier de 12 à 15 heures, voire plus. La mise en place des fonctions de traitement en continu prendra jusqu'à 120 heures ou plus. L'intégration d'une simple bannière peut prendre entre 8 et 12 heures. La mise en place de fonctions d'analyse peut prendre de 2 à 6 heures.

Tout cela est vrai pour l'approche traditionnelle du développement. Avec une plateforme no-code, votre application sera lancée beaucoup plus rapidement.

Solution no-code

Si l'on veut développer une application comme Reddit, AppMaster est la meilleure solution. La plateforme se distingue des autres solutions no-code car elle génère le code source, ce qui lui confère des fonctionnalités supplémentaires. Ou, pour le dire autrement, la plateforme imite l'équipe des développeurs. Si la plate-forme se voit confier une tâche, elle produira les mêmes résultats que si une équipe de développement s'en chargeait, mais elle le fera plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. Cela est rendu possible par la capacité de la plate-forme à générer du code source à un rythme de 22 000 lignes par seconde et à rédiger automatiquement de la documentation technique. Tout cela donne aux utilisateurs la possibilité de prendre leur code source. On peut créer des backends, des applications mobiles et des applications web en une seule fois en utilisant AppMaster.