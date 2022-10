Reddit es un sitio web y una aplicación móvil que ofrece agregación de noticias, reseñas y foros de debate. Comprende un grupo de comunidad donde los individuos pueden tener conversaciones en profundidad sobre sus aficiones, intereses y pasiones. Cincuenta y dos millones de personas utilizan Reddit a diario, y 430 millones lo visitan al menos una vez al mes. La plataforma es conocida por su amplia gama de temas, como la televisión, los deportes, la ficción de los fans, las ligas de fantasía y los negocios. Reddit tiene muchos grupos comunitarios más pequeños llamados subreddits, a la vez que es un sitio masivo en sí mismo. Una pequeña comunidad centrada en un asunto o tema concreto se conoce como subreddit. Cada uno de estos subreddits tiene sus propias reglas e incluso temas.

¿Qué es Reddit y cómo funciona?

Cuando no estés conectado, se mostrarán las próximas publicaciones de varios subreddits en la página principal de Reddit. Puedes ver los detalles del post, una foto, un enlace y los comentarios una vez que hagas clic en él. En el sitio, puedes dar "me gusta" o "no me gusta" a cualquier material y ver el recuento de votos que ha recibido cada artículo junto a él. Tanto si te gusta el material como si no, indicas que debe ser visto por más gente votándolo hacia arriba. Del mismo modo, votar hacia abajo implica que el contenido no llama la atención de otras personas. Tu trabajo puede aparecer en la página de inicio de la aplicación para ser visto si recibe suficientes upvotes.

Principales características que se deben añadir para que las aplicaciones sean como Reddit

La app es un programa único con una base considerable y muchos usuarios activos. La fuente más importante de conocimiento que interesa a la gente se encuentra ahora en una comunidad online. Sin embargo, pocas han conseguido igualar el alcance y la promesa de Reddit. Las características incorporadas de Reddit son las que han hecho que tenga un crecimiento tan grande.

Registro de

Antes de utilizar el material de tu aplicación, los usuarios de la misma deben registrar una cuenta para ser creada. Los usuarios deben guardar sus gustos y disgustos después de registrarse para que puedan tener una experiencia personalizada cada vez que se conecten.

Perfil del usuario

Los usuarios de la app construyen un perfil en el que figuran sus preferencias, intereses y temas de interés. Además, los usuarios pueden mostrar todas sus acciones, como su historial de comentarios, upvotes y otra información que muestran en la app.

Centro de actividades

Las actividades de tendencia de la aplicación se muestran en el feed de actividad. Los usuarios de la aplicación tienen a su disposición tres canales de actividad: el de inicio, el popular y el de todos. El contenido de las cuentas a las que los usuarios se han suscrito se muestra en el feed "Inicio". El feed "Popular" muestra los debates, publicaciones y tendencias más demandados.

Ordenar y buscar

Las dos funcionalidades de clasificación y búsqueda permiten a tu aplicación mostrar a los consumidores lo más pertinente. Los usuarios de tu aplicación pueden buscar cualquier material específico utilizando la herramienta de búsqueda sin tener que rebuscar entre una montaña de cosas. Con la ayuda de la clasificación, tus usuarios pueden cambiar sus criterios de búsqueda y hacer que los resultados se muestren en orden popular o cronológico.

Creación de mensajes

El concepto fundamental detrás del desarrollo de aplicaciones comparables a Reddit es dar a los usuarios la posibilidad de publicar material y participar haciendo comentarios y optando por upvote o downvote.

¿Cómo crear una aplicación similar a Reddit?

Eldesarrollo de aplicacionesha presentado históricamente diversas dificultades. Requiere un importante compromiso de recursos en requisitos altamente cualificados. La mayoría de las startups, pequeñas empresas y emprendedores carecen de estos recursos. Como resultado, el constructor de aplicaciones sin código de AppMaster ofrece a las empresas la forma ideal de crear una aplicación. Para crear una app se pueden seguir los siguientes pasos.

Introduce el nombre de tu app

Una vez que se ha nombrado la aplicación, se puede elegir la categoría de la aplicación, el tema de diseño y el diseño adecuados.

Arrastrar y soltar las características a la app

Utilizando la agradable interfaz de arrastrar y soltar, consulta la lista y añade cada característica a tu proyecto.

Prueba de la aplicación y transferencia en vivo

Realiza cambios en la aplicación hasta alcanzar la calidad deseada mientras pruebas la aplicación en un escenario real. Después de eliminar los problemas, la aplicación se puede lanzar en una tienda de aplicaciones.

¿Cuánto cuesta crear una aplicación como Reddit?

El desarrollo de un software como Reddit puede costar entre 20.000 y 50.000 dólares. Dependiendo del grado de complejidad y de la naturaleza de las características y funciones. Aunque pueda parecer bastante caro, merece la pena la inversión si está bien desarrollado.

Para ahorrar en el presupuesto, puede considerar un enfoque de desarrollo sin código. Con el desarrollo sin código, puede reducir su presupuesto 10 veces en comparación con el desarrollo tradicional si su equipo de desarrollo es de Estados Unidos y 3 veces si su equipo de desarrollo es del sur o del centro de Asia.

¿Cuánto tiempo se tarda?

Teniendo en cuenta todo esto, la creación de un software orientado al usuario como Reddit beneficiaría enormemente a la comunidad de preguntas y respuestas, lo que nos lleva a la cuestión crucial: ¿Cuánto cuesta diseñar una aplicación similar a Reddit? Sorprendentemente, cuesta mucho menos que cualquiera de las tarifas de aplicaciones de redes sociales preferidas, como las de Facebook, Instagram, etc. La implementación de esta característica principal lleva entre 20 y 25 horas. El desarrollo de las notificaciones push puede llevar entre 12 y 16 horas. El tiempo necesario para construir una función de búsqueda puede oscilar entre 12 y 15 horas o más. La configuración de las características del proceso de streaming llevará hasta más de 120 horas. Construir una integración sencilla de banners puede llevar entre 8 y 12 horas. Configurar los análisis puede llevar de 2 a 6 horas.

Todo esto es cierto para el enfoque tradicional de desarrollo. Con una plataforma sin código, su aplicación se lanzará significativamente más rápido.

Solución sin código

Si uno quiere desarrollar una aplicación como Reddit, AppMaster sería la mejor solución. La plataforma se distingue de otras soluciones sin código porque genera el código fuente, lo que le da una funcionalidad adicional. O, dicho de otro modo, la plataforma imita al equipo de desarrolladores. Si la plataforma recibe una tarea, producirá los mismos resultados que si un equipo de desarrollo se encargara de ella, pero lo hará de forma más rápida, eficaz y asequible. Esto es posible gracias a la capacidad de la plataforma para generar código fuente a un ritmo de 22.000 líneas por segundo y escribir automáticamente la documentación técnica. Todo ello ofrece a los usuarios la opción de llevar su código fuente. Uno puede crear backends, aplicaciones móviles y aplicaciones web todo en uno usando AppMaster.