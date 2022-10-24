Reddit هو موقع ويب وتطبيق جوال يوفر تجميعًا للأخبار ومراجعات ومنتديات مناقشة. وهي تتألف من مجموعة من المجتمعات حيث يمكن للأفراد إجراء محادثات متعمقة حول هواياتهم واهتماماتهم وشغفهم. يستخدم 52 مليون شخص Reddit يوميًا ، ويزوره 430 مليونًا مرة واحدة على الأقل كل شهر. تشتهر المنصة بمجموعة واسعة من الموضوعات ، بما في ذلك التلفزيون والرياضة ورواية المعجبين ودوريات الخيال والأعمال. لدى Reddit العديد من مجموعات المجتمع الأصغر التي تسمى subreddits بينما يكون موقعًا ضخمًا في حد ذاته. يُعرف المجتمع الصغير الذي يركز على قضية أو موضوع معين باسم subreddit. كل هذه subreddits لها قواعدها الخاصة وحتى سماتها.

ما هو Reddit وكيف يعمل؟

عند عدم تسجيل الدخول ، سيتم عرض المنشورات القادمة من subreddits المختلفة على صفحة Reddit الرئيسية. يمكنك عرض تفاصيل المنشور ، وصورة ، ورابط ، وتعليقات بمجرد النقر عليه. على الموقع ، يمكنك إبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بأي مادة وعرض عدد الأصوات الذي حصل عليه كل عنصر بجانبه. سواء كنت تحب المادة أم لا ، فأنت تشير إلى أنه يمكن رؤية المزيد من الأشخاص من خلال التصويت عليها. وبالمثل ، فإن التصويت المعزول يعني أن المحتوى لا يجذب انتباه الآخرين. يمكن أن يظهر عملك على الصفحة الرئيسية للتطبيق ليتم عرضه إذا حصل على عدد كافٍ من الأصوات المؤيدة.

يجب إضافة أفضل الميزات لإنشاء تطبيقات مثل Reddit

التطبيق عبارة عن برنامج فريد له قاعدة كبيرة والعديد من المستخدمين النشطين. يوجد الآن أهم مصدر للمعرفة التي يهتم بها الأشخاص في مجتمع عبر الإنترنت. على الرغم من ذلك ، فقد نجح عدد قليل منهم في مطابقة نطاق Reddit ووعده. الميزات المضمنة في Reddit هي ما جعلها تنمو بشكل هائل.

التسجيل

قبل استخدام المواد الموجودة في تطبيقك ، يجب على مستخدمي التطبيق تسجيل حساب ليتم إنشاؤه. يجب على المستخدمين حفظ ما يعجبهم وما يكرهون بعد التسجيل حتى يكون لديهم تجربة مخصصة كلما قاموا بتسجيل الدخول.

ملف تعريفي للمستخدم

ينشئ مستخدمو التطبيق ملفًا شخصيًا ، ويسردون تفضيلاتهم واهتماماتهم وموضوعات اهتمامهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين عرض جميع إجراءاتهم ، مثل محفوظات التعليقات ، والتصويت ، والمعلومات الأخرى التي يعرضونها في التطبيق.

مركز فعالي

يتم عرض جميع الأنشطة الشائعة للتطبيق في موجز النشاط. ثلاث موجزات للأنشطة متاحة لمستخدمي التطبيق هي المنزل ، والشعبية ، وكلها. يتم عرض المحتوى من الحسابات التي اشترك فيها المستخدمون في موجز "الصفحة الرئيسية". يعرض موجز "الشعبية" المناقشات والمنشورات والاتجاهات الأكثر طلبًا.

الفرز والبحث

تعمل وظيفتا الفرز والبحث على تمكين تطبيقك من إظهار العناصر الأكثر صلة للعملاء. يمكن لمستخدمي تطبيقك البحث عن أي مادة محددة باستخدام أداة البحث دون البحث في جبل من الأشياء. بمساعدة الفرز ، قد يغير المستخدمون معايير البحث الخاصة بهم وتظهر النتائج إما بترتيب شائع أو ترتيب زمني.

إنشاء المشاركات

يتمثل المفهوم الأساسي وراء تطوير التطبيقات التي يمكن مقارنتها بـ Reddit في منح المستخدمين القدرة على نشر المواد والمشاركة من خلال إبداء التعليقات واختيار التصويت المؤيِّد أو التصويت معارضًا.

كيفية إنشاء تطبيق مشابه لـ Reddit؟

لقد قدم مطورو التطبيقات تاريخياً مجموعة متنوعة من الصعوبات. إنه يستلزم التزامًا كبيرًا بالموارد في المتطلبات المؤهلة تأهيلا عاليا. تفتقر معظم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ورواد الأعمال إلى هذه الموارد. نتيجة لذلك ، يوفر منشئ التطبيقات بدون رمز من AppMaster للشركات الطريقة المثالية لإنشاء تطبيق. يمكن استخدام الخطوات التالية في إنشاء التطبيق.

أدخل اسم التطبيق الخاص بك

بمجرد تسمية التطبيق ، يمكن للمرء اختيار فئة التطبيق المناسبة وموضوع التصميم والتخطيط.

اسحب الميزات وأفلتها في التطبيق

باستخدام واجهة السحب والإفلات الممتعة ، ارجع إلى القائمة وأضف كل ميزة إلى مشروعك.

اختبر التطبيق ونقل مباشر

قم بإجراء تغييرات على التطبيق حتى الوصول إلى الجودة المطلوبة أثناء اختبار التطبيق في سيناريو واقعي. بعد إزالة المشكلات ، يمكن تشغيل التطبيق في متجر التطبيقات .

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Reddit؟

يمكن أن تتكلف برامج مثل Reddit ما بين 20000 دولار و 50000 دولار لتطويرها. اعتمادًا على درجة التعقيد وطبيعة الميزات والوظائف. على الرغم من أنها قد تبدو باهظة الثمن ، إلا أنها تستحق الاستثمار إذا كانت متطورة.

لتوفير الميزانية ، قد ترغب في التفكير في نهج تطوير بدون رمز . مع عدم وجود رمز ، يمكنك خفض ميزانيتك بمقدار 10 مرات مقارنة بالتطوير التقليدي إذا كان فريق التطوير الخاص بك من الولايات المتحدة و 3 مرات إذا كان فريق التطوير الخاص بك من جنوب أو وسط آسيا.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

بالنظر إلى كل هذا ، فإن إنشاء برنامج يحركه المستخدم مثل Reddit سيفيد بشكل كبير مجتمع الأسئلة والأجوبة ، مما يقودنا إلى المشكلة الحاسمة: كم يكلف تصميم تطبيق مشابه لـ Reddit؟ والمثير للدهشة أنها تكلف أقل بكثير من رسوم تطبيقات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديك ، مثل تلك الخاصة بـ Facebook و Instagram وما إلى ذلك. يستغرق تنفيذ هذه الميزة الرئيسية من 20 إلى 25 ساعة. قد يستغرق تطوير إعلام الدفع ما بين 12 و 16 ساعة. قد يتراوح الوقت اللازم لإنشاء وظيفة البحث من 12 إلى 15 ساعة أو أكثر. سيستغرق إعداد ميزات عملية البث ما يصل إلى 120 ساعة. قد يستغرق إنشاء تكامل بسيط للشعار ما بين 8 و 12 ساعة. يمكن أن يستغرق إعداد التحليلات ما يصل إلى 2 إلى 6 ساعات.

كل هذا صحيح بالنسبة للنهج التقليدي للتنمية. باستخدام نظام أساسي بدون رمز ، سيتم إطلاق تطبيقك بشكل أسرع.

حل بدون كود

إذا أراد المرء تطوير تطبيق مثل Reddit ، فسيكون AppMaster هو الحل الأفضل. تبرز المنصة من الحلول الأخرى التي لا تحتوي على كود لأنها تنشئ الكود المصدري ، مما يمنحها وظائف إضافية. أو بعبارة أخرى ، تحاكي المنصة فريق المطورين. إذا تم تكليف النظام الأساسي بمهمة ، فسوف ينتج عنه نفس النتائج كما لو أن فريق التطوير قد تعامل معها ، ولكنه سيفعل ذلك بسرعة وفعالية وبتكلفة معقولة. أصبح هذا ممكنًا بفضل قدرة النظام الأساسي على إنشاء كود المصدر بمعدل 22000 سطر في الثانية وكتابة الوثائق الفنية تلقائيًا. كل هذا يمنح المستخدمين خيار أخذ شفرة المصدر الخاصة بهم. يمكن للمرء إنشاء خلفيات وتطبيقات للهاتف المحمول وتطبيقات الويب كلها في واحد باستخدام AppMaster.