Reddit é um website e uma aplicação móvel que fornece agregação de notícias, revisões, e fóruns de discussão. Inclui um grupo de comunidade onde os indivíduos podem ter conversas aprofundadas sobre os seus passatempos, interesses, e paixões. Cinquenta e dois milhões de pessoas utilizam Reddit diariamente, e 430 milhões visitam-no pelo menos uma vez por mês. A plataforma é conhecida pela sua vasta gama de tópicos, incluindo televisão, desporto, ficção de fãs, ligas de fantasia, e negócios. A Reddit tem muitos grupos comunitários mais pequenos chamados subreddits, sendo ao mesmo tempo um site massivo em si mesmo. Uma pequena comunidade centrada num assunto ou tópico em particular é conhecida como subreddit. Cada um destes subreddits tem as suas próprias regras e até temas.

O que é Reddit, e como é que funciona?

Quando não estiver ligado, serão exibidos os próximos posts de vários subreddits na página inicial da Reddit. Poderá ver os detalhes do post, uma fotografia, um link, e comentários uma vez que clique sobre ele. No site, pode gostar ou não de qualquer material e ver a contagem dos votos que cada artigo recebeu ao seu lado. Quer goste ou não do material, indica que mais pessoas devem ser vistas através da votação. Da mesma forma, o voto negativo implica que o conteúdo não é apelativo para a atenção de outras pessoas. O seu trabalho pode aparecer na página inicial do aplicativo para ser visto se receber votos favoráveis suficientes.

Principais características a serem adicionadas para fazer aplicações como Reddit

O aplicativo é um programa único com uma base considerável e muitos utilizadores activos. A mais importante fonte de conhecimento que as pessoas interessadas podem agora encontrar numa comunidade online. Poucos deles, no entanto, conseguiram igualar o âmbito e a promessa da Reddit. As características incorporadas da Reddit são o que fez com que ela crescesse de tal forma.

Registando-se em

Antes de utilizar o material na sua aplicação, os utilizadores da aplicação devem registar uma conta a ser criada. Os utilizadores devem guardar os seus gostos e aversões após a inscrição, para que possam ter uma experiência à sua medida sempre que façam o login.

Perfil do utilizador

Os utilizadores do aplicativo constroem um perfil, listando as suas preferências, interesses e tópicos de interesse. Além disso, os utilizadores podem exibir todas as suas acções, tais como o seu historial de comentários, votos favoráveis, e outras informações que exibem na aplicação.

Centro de Actividades

As actividades de tendências da aplicação são todas afixadas na alimentação da actividade. Três feeds de actividades disponíveis para os utilizadores da app são: home, popular, e todos. O conteúdo das contas que os utilizadores subscreveram é exibido no feed "Home". O feed "Popular" exibe os debates, publicações, e tendências que são mais procurados.

Classificar e Pesquisar

As duas funcionalidades de ordenação e pesquisa permitem à sua aplicação mostrar aos consumidores o material mais pertinente. Os utilizadores da sua aplicação podem procurar qualquer material específico utilizando a ferramenta de pesquisa sem cavar através de uma montanha de material. Com a ajuda da ordenação, os seus utilizadores podem alterar os seus critérios de pesquisa e ter os resultados mostrados por ordem popular ou cronológica.

Criação de Posts

O conceito fundamental por detrás do desenvolvimento de aplicações comparáveis à Reddit é dar aos utilizadores a capacidade de publicar material e de se envolverem, fazendo comentários e optando por subir ou descer a votação.

Como criar uma aplicação semelhante à Reddit?

Odesenvolvimento de aplicaçõestem apresentado, historicamente, uma variedade de dificuldades. Requer um compromisso significativo de recursos em requisitos altamente qualificados. A maioria das empresas em fase de arranque, pequenas empresas, e empresários carecem destes recursos. Como resultado, o criador de aplicações sem código da AppMaster oferece às empresas a forma ideal de criar uma aplicação. Os seguintes passos poderiam ser utilizados na criação de uma aplicação.

Introduza o nome da sua aplicação

Uma vez nomeado o aplicativo, pode-se escolher a categoria apropriada do aplicativo, o tema do design, e o layout.

Arrastar e largar as características para a aplicação

Usando a agradável interface de arrastar e largar, consulte a lista e adicione cada característica ao seu projecto.

Teste a aplicação e transferência em directo

Fazer alterações à aplicação até atingir a qualidade desejada enquanto se testa a aplicação num cenário da vida real. Após a remoção dos problemas, a aplicação pode ser lançada numa loja de aplicações.

Quanto custa a construção de uma aplicação como a Reddit?

Software como o Reddit pode custar desde $20.000 até $50.000 para desenvolver. Dependendo do grau de complexidade e da natureza das características e funções. Embora possa parecer bastante caro, vale a pena o investimento se for bem desenvolvido.

Para poupar no orçamento, pode querer considerar uma abordagem de desenvolvimento sem código. Sem código, pode reduzir o seu orçamento em 10 vezes em relação ao desenvolvimento tradicional se a sua equipa de desenvolvimento for dos EUA e 3 vezes se a sua equipa de desenvolvimento for da Ásia do Sul ou Central.

Quanto tempo vai demorar?

Tendo em conta tudo isto, a criação de um software orientado para o utilizador como o Reddit beneficiaria grandemente a comunidade de perguntas e respostas, o que nos leva à questão crucial: Quanto custa conceber uma aplicação semelhante à Reddit? Surpreendentemente, custa muito menos do que qualquer uma das suas taxas preferidas de aplicação de redes sociais, tais como as do Facebook, Instagram, etc. A implementação desta característica principal leva 20 a 25 horas. O desenvolvimento de notificações push pode demorar entre 12 e 16 horas. O tempo necessário para construir uma função de pesquisa pode variar entre 12 a 15 horas ou mais. A criação de funcionalidades do processo de streaming demorará até 120+ horas. Pode demorar entre 8 e 12 horas para construir uma simples integração de banners. A configuração da análise pode demorar até 2 a 6 horas.

Tudo isto é verdade para a abordagem tradicional do desenvolvimento. Com uma plataforma sem código, a sua aplicação será lançada significativamente mais rapidamente.

Solução sem código

Se se quiser desenvolver uma aplicação como a Reddit, a AppMaster seria a melhor solução. A plataforma destaca-se de outras soluções sem código, uma vez que gera o código fonte, o que lhe confere funcionalidade adicional. Ou, dito de outra forma, a plataforma imita a equipa de programadores. Se a plataforma receber uma tarefa, produzirá os mesmos resultados como se uma equipa de desenvolvimento a tratasse, mas fá-lo-á de forma mais rápida, eficaz, e económica. Isto é possível graças à capacidade da plataforma para gerar código fonte a uma taxa de 22.000 linhas por segundo e escrever automaticamente documentação técnica. Tudo isto dá aos utilizadores a opção de escolher o seu código-fonte. Pode-se criar backends, aplicações móveis, e aplicações web tudo em um utilizando o AppMaster.