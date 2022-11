Jak zostać programistą oprogramowania dzięki narzędziom no-code?

W poprzednim poście dowiedziałeś się, jak pojawienie się platform no-code pozwala każdemu zostać profesjonalnym programistą oprogramowania. Teraz powinieneś zbadać konkretne wskazówki i narzędzia niekodowania, których powinieneś używać, aby zostać programistą oprogramowania, ponieważ jego zapotrzebowanie jest niezwykle rosnące.

Powszechne jest, że ludzie myślą o rozwoju oprogramowania jako wysoce złożonej procedurze, która obejmuje długie linie kodowania. Tradycyjne języki kodowania z pewnością wymagają dużego doświadczenia i umiejętności analitycznych dla efektywnego rozwoju.

Dobrą rzeczą jest to, że istnieje znacząca zmiana w branży rozwoju oprogramowania ewoluuje. Platformy no-code i narzędzia programowania wizualnego przynoszą więcej postępu technologicznego i dostępności, aby zapewnić, że nawet osoby, które nie posiadają umiejętności informatycznych, mogą pracować na platformach no-code lub low-code, aby rozwijać rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz zostać programistą oprogramowania za pomocą narzędzi no-code.

Czy mogę tworzyć oprogramowanie bez kodowania?

Możesz zbudować oprogramowanie swoich marzeń bez znajomości kodu za pomocą narzędzi do programowania wizualnego. Wystarczy koncepcja, aby użyć różnych narzędzi no-code, aby zbudować niestandardowe oprogramowanie na swoje wymagania. Rozwój no-code nigdy nie może całkowicie zająć miejsca tradycyjnego kodowania. Ludzie, którzy mogą kopać w głąb sytuacji, aby ją poprawić, zawsze będą mieli rolę w rozwoju oprogramowania.

Chodzi o unikalną wiedzę o domenie, która uczyni Cię doskonałym programistą, a nie o tradycyjne umiejętności kodowania. Tylko ty wiesz, co sprawi, że twoja praca będzie prostsza, a nikt nie rozumie lepiej od ciebie twojego pomysłu i szczegółów tego, co przyspieszy i poprawi efektywność twojego przepływu pracy.

Nauka efektywnego korzystania z platformy no-code jest pomocna w spełnianiu Twoich wymagań informatycznych. Dobrą rzeczą jest to, że takie platformy są oparte na zasadach programowania wizualnego, więc możesz szybko się ich nauczyć. Ponadto firmy stojące za narzędziami do programowania wizualnego zapewniają również dokładne przewodniki i samouczki, aby pomóc początkującym w nauce korzystania z takich platform.

Pomaga to rozwiązać problemy, które uniemożliwiają Tobie i Twojemu zespołowi wykonywanie obowiązków tak skutecznie i efektywnie, jak to możliwe każdego dnia. Programowanie wizualne poprzez drag-and-drop app builders i no-code tools umożliwiło Ci przebudowę, restrukturyzację i zmianę organizacji wszystkich tych procesów na własną rękę. Oczekuje się, że popularność podejścia do rozwoju bez kodu będzie nadal rosła, ponieważ coraz więcej osób interesuje się budowaniem oprogramowania bez pisania kodu.

Co można zrobić za pomocą narzędzi no-code?

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co można zrobić za pomocą narzędzia, które pozwala tworzyć oprogramowanie bez pisania linii kodu. W rzeczywistości istnieje kilka rzeczy, które wcześniej zrobiłeś, nie zdając sobie sprawy, że były one no-code. Istnieje wiele opcji, od zaprojektowania strony internetowej do opracowania aplikacji. Możesz zarządzać swoimi danymi, zautomatyzować obowiązki w domu lub pracy, lub użyć metod płatności bez kodu, aby uzyskać wynagrodzenie.

Czy pamiętasz, kiedy ostatnio przeprowadziłeś ankietę internetową? To też była metoda no-code a. Możesz albo kodować, albo nie. To już nie jest pytanie. No-code wykorzystuje różne techniki i nie jest skoncentrowany na jednym sektorze gospodarki lub linii biznesowej. Nie zmienia to rzeczywistości, że każde narzędzie no-code spełnia jakąś funkcję, czy to w tym czy innym biznesie.

Jakie są trzy przykłady narzędzi no-code?

Obecnie w branży oprogramowania dostępna jest ogromna różnorodność narzędzi, które pomagają budować oprogramowanie bez pisania kodu, ponieważ wiele różnych firm oferuje narzędzia do programowania wizualnego. Z czasem te narzędzia stają się coraz bardziej zaawansowane, aby wspierać złożone wymagania i umożliwić ludziom tworzenie aplikacji bez pisania kodu.

Poniżej znajdują się 3 najlepsze przykłady narzędzi bez kodu:

Backendless

Ta platforma no-code jest idealna dla startupów, ponieważ oferuje wiele części, motywów i API, które umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji wizualnych bez pomocy programistów. Korzystając z tej platformy, można łatwo stworzyć skalowalny frontend i backend, co zwiększa jego funkcjonalność.

Użytkownicy aplikacji mogą tworzyć logikę i API za pomocą bezkodowych bloków dostarczanych przez Backendless. Funkcje Backendless, które nie wymagają kodowania, obejmują powiadomienia push po uruchomieniu, wiadomości w aplikacji, szablony wiadomości e-mail, wizualne zarządzanie użytkownikami i wiele innych. Będziesz mógł uzyskać dobre wyniki w postaci wydajnych aplikacji bez pisania kodu.

Ich plan bez prób zamienia Backendless w darmowy kreator aplikacji, który nie wymaga kodowania, a tworzenie aplikacji nic cię nie kosztuje, ponieważ nie ma potrzeby korzystania z programistów. Ostatecznie możesz polegać na platformach bez kodu, aby stać się doskonałym programistą wizualnym.

AppMaster

AppMaster to platforma, która pozwala użytkownikom i przedsiębiorcom tworzyć własne aplikacje internetowe i mobilne, bez konieczności angażowania programistów. Platforma zapewnia użytkownikom zasilany przez AI backend, który będzie nie do odróżnienia od tego, co zapewniliby profesjonalni programiści.

Po zakończeniu budowania aplikacji i upewnieniu się, że wszystkie błędy zostały usunięte, możesz opublikować je w dowolnym miejscu i do dowolnej chmury. Obejmuje to chmurę AppMaster, GCS, Azure, AWS - jak również Twoją własną prywatną chmurę. Te cechy sprawią, że staniesz się niezawodnym programistą wizualnym.

Dodatkowym atutem jest możliwość zgarnięcia kodu źródłowego Twojej aplikacji w formacie pliku binarnego. Tym samym eliminując zależność od platformy. Dokumenty techniczne są również generowane automatycznie, co oznacza, że jeśli będziesz musiał zaktualizować kod źródłowy swojej aplikacji, będzie to łatwe i bezbolesne. Wreszcie będziesz miał potrzebną elastyczność i nie utkniesz już w kącie.

Wszystko to sprawia, że platforma AppMaster jest jednym z najpotężniejszych rozwiązań bez kodu.

Adalo

Adalo to narzędzie do programowania wizualnego, które sprawia, że tworzenie aplikacji skoncentrowanych na frontend jest bardzo proste. System drag-and-drop w narzędziu do tworzenia aplikacji jest doskonałą funkcją dla startupów, aby zrobić silne wrażenie wizualne i sprawić, że aplikacja będzie prosta do przekazania koncepcji UI. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności programistycznych, aby korzystać z tej platformy.

Dodatkowo aplikacje bez kodu utworzone za pomocą tego konstruktora aplikacji mogą być publikowane na różnych platformach. Adalo nie dostarcza logiki backendowej. Kiedy budujesz aplikację za pomocą Adalo, masz możliwość łączenia stron i dodawania funkcji, takich jak powiadomienia push. Jest to idealne narzędzie dla każdego, kto chce zostać wizualnym programistą.

Jak zacząć pracę z no-code?

Kiedy rozpoczniesz swoją podróż, aby stać się programistą no-code lub low-code, powinieneś mieć jasność co do swojej ścieżki i konkretnego rodzaju narzędzi, których użyjesz, aby spełnić swój cel.

Jak mówi tytuł, platformy no code oznaczają, że nie musisz pisać kodu podczas tworzenia swojej aplikacji. Możesz zacząć budować oprogramowanie w dowolnym momencie z pomocą takich platform, nawet jeśli nie masz żadnych lub ograniczonych umiejętności programowania.

Możesz tworzyć potężne aplikacje z funkcją przeciągania i upuszczania oraz używać AI do budowania baz danych za pomocą platform takich jak AppMaster. Z drugiej strony, podejście do programowania o niskim kodzie zależy głównie od platform bez kodu z odrobiną kodowania. Podejście o niskim kodzie jest odpowiednie dla osób, które są zaznajomione z podstawami programowania.

Dobrą rzeczą w podejściu do rozwoju low-code i no-code jest to, że można zbudować wysoce wydajne i skalowalne oprogramowanie, które nawet najbardziej rozbudowane organizacje mogą wykorzystać do bezpiecznego zarządzania danymi biznesowymi.

Czy mogę stworzyć własne oprogramowanie?

Możesz łatwo stworzyć swoją aplikację lub niestandardowe oprogramowanie za pośrednictwem niezawodnej platformy no-code bez pisania kodu. Typowe kroki związane z tworzeniem aplikacji za pomocą platformy no-code to:

Planowanie aplikacji, aby upewnić się, że masz każdy wymóg, który chcesz spełnić za pośrednictwem aplikacji. Wybierz, czy chcesz zbudować progresywną aplikację internetową lub natywną aplikację. Wybierz odpowiednią platformę no-code lub low-code. Rozpocznij projektowanie i rozwój od strony głównej, kontaktu i innych ekranów. Stwórz niezawodny backend za pomocą platformy takiej jak AppMaster, aby obsłużyć dane biznesowe i zintegrować komponenty. Przetestuj i opublikuj aplikację.

Czy no-code to przyszłość?

Tak, brak lub ograniczone kodowanie z pewnością stanie się bardziej popularne z czasem w branży rozwoju oprogramowania ze względu na szybko rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania IT i zdolność platform no-code do budowania aplikacji bez pisania kodu. Platformy te pozwalają każdemu budować oprogramowanie bez umiejętności kodowania i wiedzy programistycznej.

Poniżej przedstawiamy istotne korzyści płynące z platform no-code, które dowodzą, że brak lub ograniczone kodowanie to przyszłość:

Dostępność

Wprowadzenie narzędzi do programowania wizualnego wnosi znaczący wkład do sektora IT i branży rozwoju oprogramowania. Pojawienie się platform no-code pozwala osobom bez lub z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu dołączyć do branży deweloperskiej i zacząć wyrażać siebie poprzez tworzenie oprogramowania.

No-code daje tym osobom możliwość zostania twórcami, którzy w przeciwnym razie nie mieliby takiej szansy. Niezależnie od doświadczenia, nowoczesne platformy no-code pozwalają ludziom na szybsze wykonanie większej ilości zadań.

Pojawiły się bardziej skomplikowane programy do tworzenia stron internetowych, które mogą tworzyć strony ze złożonymi elementami wizualnymi, dynamicznymi animacjami i innymi interaktywnymi funkcjami, których pierwotne platformy bezkodowe nie były w stanie zapewnić.

Istnieje wiele zastosowań dla tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Wykracza to poza samo tworzenie stron internetowych. Można go wykorzystać do tworzenia wewnętrznych narzędzi, integracji, aplikacji głosowych, aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i automatyzacji zadań.

Bez pisania jednej linii kodu można wykorzystać Shopify do prowadzenia sklepów internetowych, łączenia różnych aplikacji za pomocą Zapier i tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy. Platformy no-code, takie jak AppMaster, mogą rozwijać specjalistyczne narzędzia, aby usprawnić procesy biznesowe. Możliwości no-code rozszerzają się w zakresie.

Programiści i osoby z bardziej dogłębnym zapleczem technicznym odciążają się od pisania kodu od podstaw, uwalniając swój czas na pracę nad bardziej złożonymi projektami. No-code nie czyni ich zbędnymi. Ich umiejętności w zakresie tworzenia i optymalizacji rozwiązań technologicznych zawsze będą poszukiwane.

Prosty prototyp

Platformy bez kodu zapewniają warstwę abstrakcji nad kodem. Innymi słowy, przekształcają podstawy kodowania w proste rozwiązanie typu "przeciągnij i upuść", umożliwiając programistom graficzne konstruowanie najnowocześniejszych aplikacji i stron internetowych. Prototypy produktu cyfrowego często nie wymagają aż tak dużych nakładów technicznych, jak w fazie startowej.

Mniej zależności

Zdolność technologii no-code do wyłączenia lub ograniczenia dewelopera obywatelskiego z różnych operacji projektowych jest tym, co nadaje im wartość. Zespoły marketingowe mogą reprezentować swoje treści w użytecznej bazie danych, a nie tylko na diagramie lub w arkuszu kalkulacyjnym, jeśli mają odpowiednie narzędzia.

Bez względu na to, w jakiej dyscyplinie pracują, każdy, kto kiedykolwiek zarządzał projektem, wie, że logistyka dostarczenia go na czas i w ramach budżetu staje się bardziej wymagająca.

Szybciej

Zamiast prosić inżyniera o zbudowanie i połączenie bazy danych z witrynami o dynamicznej zawartości, zespoły marketingowe i projektowe mogą teraz wdrożyć i połączyć wszelkie niezbędne formularze za pomocą najnowocześniejszych platform, które pomagają budować aplikacje bez pisania kodu.

Twój zespół marketingowy zostanie uwolniony od konieczności polegania na innych w celu wykonania zadań, co przyspieszy i uprości proces uruchamiania. Twój projektant może zintegrować i połączyć wszelkie niezbędne formularze, zamiast zabierać dewelopera z produkcji produktu. Twój strateg treści może zająć się modelowaniem i strukturą, zamiast sprowadzać inżyniera do konstruowania i łączenia bazy danych z witrynami o dynamicznej zawartości.

Wniosek

Rewolucja no-code w branży oprogramowania obejmuje więcej niż tylko tworzenie aplikacji czy stron internetowych. Chodzi o łączenie ludzi i zapewnienie im możliwości korzystania z przemysłu oprogramowania bez lub z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu. Dlatego powinieneś używać narzędzi no-code, takich jak AppMaster, aby cieszyć się tymi korzyściami.