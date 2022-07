Comment devenir un développeur de logiciels avec les outils no-code ?

Dans le billet précédent, vous avez appris comment l'émergence des plateformes no-code permet à tout un chacun de devenir un développeur de logiciels professionnel. Maintenant, vous devriez explorer les astuces spécifiques et les outils sans code que vous devriez utiliser pour devenir un développeur de logiciels car sa demande est extrêmement croissante.

Il est courant que les gens pensent que le développement de logiciels est une procédure très complexe qui implique de longues lignes de codage. Les langages de codage traditionnels exigent certainement une grande expérience et des compétences analytiques pour un développement efficace.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement significatif dans l'évolution du secteur du développement de logiciels. Les plates-formes sans code et les outils de programmation visuelle apportent davantage d'avancées technologiques et d'accessibilité pour garantir que même les personnes qui ne possèdent pas de compétences informatiques peuvent travailler sur des plates-formes sans code ou à faible code pour développer des solutions au niveau de l'entreprise.

Continuez à lire pour apprendre comment vous pouvez devenir un programmeur de logiciels avec des outils no-code.

Puis-je créer un logiciel sans coder ?

Vous pouvez créer le logiciel de vos rêves sans savoir coder à l'aide d'outils de programmation visuelle. Il suffit d'un concept pour utiliser divers outils no-code afin de créer un logiciel personnalisé selon vos besoins. Le développement sans code ne pourra jamais remplacer complètement le codage traditionnel. Les personnes capables de creuser en profondeur une situation pour l'améliorer auront toujours un rôle à jouer dans le développement de logiciels.

C'est l'expertise unique du domaine qui fera de vous un excellent programmeur, et non les compétences de codage traditionnelles. Vous seul savez ce qui rendra votre travail plus simple, et personne ne comprend mieux que vous votre idée et les détails de ce qui accélérera et améliorera l'efficacité de votre flux de travail.

Apprendre à utiliser efficacement une plateforme sans code est utile pour répondre à vos besoins informatiques. La bonne nouvelle est que ces plates-formes sont basées sur les principes de la programmation visuelle, de sorte que vous pouvez les apprendre rapidement. De plus, les entreprises à l'origine des outils de programmation visuelle fournissent également des guides et des didacticiels complets pour aider les débutants à apprendre à utiliser ces plateformes.

Elles vous aident à résoudre les problèmes qui vous empêchent, vous et votre équipe, de remplir vos fonctions de manière aussi efficace que possible chaque jour. La programmation visuelle par le biais de constructeurs d'applications par glisser-déposer et d'outils no-code vous permet de reconstruire, restructurer et réorganiser tous ces processus par vous-même. La popularité de l'approche de développement no-code devrait continuer à augmenter car de plus en plus de personnes s'intéressent à la création de logiciels sans écrire de code.

Que pouvez-vous faire avec les outils no-code ?

Il n'y a actuellement aucune restriction sur ce que vous pouvez faire avec un outil qui vous permet de créer des logiciels sans écrire de lignes de code. En réalité, il y a plusieurs choses que vous avez déjà faites sans vous rendre compte qu'elles étaient sans code. Les possibilités sont nombreuses, de la conception d'un site web au développement d'une application. Vous pouvez gérer vos données, automatiser des tâches à la maison ou au travail, ou utiliser des méthodes de paiement sans code pour être rémunéré.

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez réalisé une enquête sur Internet ? C'était également une méthode sans code. Vous pouvez coder ou non. La question ne se pose plus. Le no-code utilise diverses techniques et n'est pas concentré sur un seul secteur de l'économie ou une seule branche d'activité. Cela ne change rien au fait que chaque outil no-code remplit une fonction, que ce soit dans une entreprise ou une autre.

Quels sont trois exemples d'outils no-code ?

L'industrie du logiciel propose aujourd'hui une grande variété d'outils qui vous aident à créer des logiciels sans écrire de code, car de nombreuses entreprises proposent des outils de programmation visuelle. Avec le temps, ces outils deviennent de plus en plus avancés pour prendre en charge des exigences complexes et permettre aux gens de développer des applications sans écrire de code.

Voici les trois principaux exemples d'outils sans code :

Backendless

Cette plateforme no-code est parfaite pour les startups car elle offre une variété de pièces, de thèmes et d'API qui permettent aux utilisateurs de créer des applications visuelles sans l'aide de programmeurs. En utilisant cette plateforme, on peut facilement créer un frontend et un backend évolutifs, ce qui augmente ses fonctionnalités.

Les utilisateurs d'applications peuvent créer une logique et des API à l'aide des blocs sans code fournis par Backendless. Les fonctionnalités de Backendless qui ne nécessitent pas de codage comprennent les notifications push post-lancement, la messagerie in-app, les modèles d'e-mail, la gestion visuelle des utilisateurs, etc. Vous serez en mesure d'obtenir de bons résultats sous la forme d'applications efficaces sans écrire de code.

Son plan d'essai gratuit fait de Backendless un créateur d'applications gratuit qui ne nécessite aucun codage, et le développement d'applications ne vous coûte rien car vous n'avez pas besoin de développeurs. En définitive, vous pouvez compter sur les plateformes no-code pour devenir un excellent programmeur visuel.

AppMaster

AppMaster est une plateforme qui permet aux utilisateurs et aux entrepreneurs de créer leurs propres applications web et mobiles, sans avoir à faire appel à des développeurs. La plateforme fournit aux utilisateurs un backend alimenté par l'IA qui sera indiscernable de ce que les développeurs professionnels auraient fourni.

Une fois que vous avez terminé de construire votre application et que vous vous êtes assuré que tous les bugs ont disparu, vous pouvez la publier n'importe où et sur n'importe quel cloud. Cela inclut le nuage AppMaster, GCS, Azure, AWS - ainsi que votre propre nuage privé. Ces fonctionnalités feront de vous un programmeur visuel fiable.

Un avantage supplémentaire est la possibilité de récupérer le code source de votre application au format de fichier binaire. Vous éliminez ainsi la dépendance à la plateforme. Les documents techniques sont également générés automatiquement, ce qui signifie que si vous devez mettre à jour le code source de votre application, ce sera facile et sans douleur. Vous aurez enfin la flexibilité nécessaire et ne serez plus coincé dans un coin.

Tout cela fait de la plateforme AppMaster l'une des solutions no-code les plus puissantes du marché.

Adalo

Adalo est un outil de programmation visuelle qui rend la création d'applications centrées sur le front-end très simple. Le système de glisser-déposer de l'outil d'application est une excellente fonction pour les startups, qui permet de faire une forte impression visuelle et de simplifier la transmission du concept d'interface utilisateur à l'application. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en programmation pour utiliser cette plateforme.

De plus, les applications sans code créées avec ce constructeur d'applications peuvent être publiées sur diverses plateformes. Adalo ne fournit pas de logique backend. Lorsque vous construisez une application avec Adalo, vous avez la possibilité de connecter des pages et d'ajouter des fonctionnalités comme les notifications push. C'est l'outil idéal pour quiconque souhaite devenir un programmeur visuel.

Comment puis-je commencer avec no-code ?

Une fois que vous avez commencé votre voyage pour devenir un programmeur logiciel no-code ou low-code, vous devez être clair sur votre chemin et sur le type spécifique d'outils que vous utiliserez pour atteindre votre objectif.

Comme le titre l'indique, les plateformes sans code signifient que vous n'avez pas à écrire de code lors de la création de votre application. Vous pouvez commencer à créer des logiciels à tout moment avec l'aide de ces plates-formes, même si vous n'avez pas ou peu de compétences en programmation.

Vous pouvez créer des applications puissantes avec une fonctionnalité de glisser-déposer et utiliser l'IA pour construire des bases de données avec des plateformes comme AppMaster. D'autre part, l'approche de programmation à faible code dépend principalement des plateformes sans code avec un peu de codage. L'approche low-code convient aux personnes qui connaissent les bases de la programmation.

L'avantage des approches de développement low-code et no-code est que vous pouvez créer des logiciels très efficaces et évolutifs que même les organisations les plus importantes peuvent utiliser pour gérer les données commerciales en toute sécurité.

Puis-je créer mon propre logiciel ?

Vous pouvez facilement créer votre application ou votre logiciel personnalisé par le biais d'une plateforme no-code fiable, sans écrire de code. Les étapes typiques du développement d'une application à l'aide d'une plateforme no-code sont les suivantes :

Planification de l'application pour s'assurer que vous avez toutes les exigences que vous souhaitez remplir par le biais de l'application. Choisir si vous voulez construire une application web progressive ou une application native. Sélectionner une plateforme no-code ou low-code appropriée. Commencez la conception et le développement de la page d'accueil, du contact et d'autres écrans. Créez un backend fiable avec une plateforme comme AppMaster pour gérer les données de l'entreprise et intégrer les composants. Testez et publiez l'application.

Le no-code est-il l'avenir ?

Oui, l'absence de codage ou le codage limité est appelé à devenir plus populaire au fil du temps dans le secteur du développement de logiciels, en raison de l'augmentation rapide de la demande de solutions informatiques et de la capacité des plateformes no-code à créer des applications sans écrire de code. Ces plates-formes permettent à chacun de créer des logiciels sans compétences en codage ni connaissances en programmation.

Voici les principaux avantages des plateformes no-code qui prouvent que l'avenir appartient à l'absence ou à la limitation du codage :

Accessibilité

L'introduction d'outils de programmation visuelle apporte une contribution importante au secteur informatique et à l'industrie du développement de logiciels. L'avènement des plateformes no-code permet aux personnes n'ayant aucune ou peu d'expertise en matière de codage de rejoindre le secteur du développement et de commencer à s'exprimer à travers le développement de logiciels.

Le no-code offre à ceux qui n'en auraient pas la possibilité autrement la possibilité de devenir des créateurs. Quelle que soit l'expertise, les plates-formes modernes sans code permettent aux gens d'accomplir plus de tâches rapidement.

Des créateurs de sites web plus complexes sont apparus, capables de créer des sites web avec des éléments visuels complexes, des animations dynamiques et d'autres fonctions interactives que les plateformes no-code originales ne pouvaient pas offrir.

Il existe de nombreuses applications pour le développement d'applications sans écriture de code. Cela va au-delà de la simple création de sites Web. Il peut être utilisé pour créer des outils internes, des intégrations, des applications vocales, des applications mobiles, des applications Web et l'automatisation des tâches.

Sans écrire une seule ligne de code, il est possible d'utiliser Shopify pour gérer des boutiques en ligne, connecter diverses applications avec Zapier et créer des flux de travail automatisés. Les plateformes no-code comme AppMaster peuvent développer des outils spécialisés pour améliorer leurs processus métier. Les capacités du no-code s'étendent de plus en plus.

Les développeurs et les personnes ayant un bagage technique plus approfondi se libèrent de la charge d'écrire du code à partir de rien, ce qui leur permet de consacrer du temps à des projets plus complexes. L'absence de code ne les rend pas inutiles. Leurs compétences en matière de développement et d'optimisation des solutions technologiques seront toujours recherchées.

Prototype simple

Les plateformes sans code fournissent une couche d'abstraction par rapport au code. En d'autres termes, elles transforment les fondements du codage en une simple solution de glisser-déposer, permettant aux développeurs de construire graphiquement des applications et des sites web de pointe. Les prototypes d'un produit numérique ne nécessitent souvent pas autant de dépenses techniques que lors de la phase de lancement.

Moins de dépendances

La capacité des technologies no-code à exclure ou à restreindre le développeur citoyen des diverses opérations du projet est ce qui leur confère leur valeur. Les équipes marketing peuvent représenter leur contenu dans une base de données utilisable plutôt que dans un simple diagramme ou une feuille de calcul si elles disposent des outils nécessaires.

Quelle que soit la discipline dans laquelle ils travaillent, tous ceux qui ont déjà géré un projet savent que la logistique pour le livrer à temps et dans le respect du budget devient plus difficile.

Plus rapide

Au lieu de demander à un ingénieur de construire et de relier une base de données à vos sites de contenu dynamique, les équipes de marketing et de conception peuvent désormais mettre en œuvre et connecter tous les formulaires nécessaires à l'aide de plateformes de pointe qui vous aident à créer des applications sans écrire de code.

Votre équipe de marketing n'aura plus besoin de faire appel à d'autres personnes pour accomplir certaines tâches, ce qui accélérera et simplifiera le processus de lancement. Votre concepteur peut intégrer et connecter tous les formulaires nécessaires plutôt que de retirer un développeur de la production du produit. Votre stratège de contenu peut s'occuper de la modélisation et de la structure plutôt que de faire appel à un ingénieur pour construire et relier une base de données à vos sites de contenu dynamique.

Conclusion

La révolution no-code dans l'industrie du logiciel ne se limite pas au développement d'applications ou de sites Web. Il s'agit de rassembler les gens et de leur donner la possibilité de profiter de l'industrie du logiciel sans expérience ou avec une expérience limitée du codage. Par conséquent, vous devriez utiliser des outils no-code comme AppMaster pour profiter de ces avantages.