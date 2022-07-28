如何利用无代码工具成为一名软件开发人员？

在上一篇文章中，你了解到无代码平台的出现如何使任何人都能成为专业的软件开发人员。现在，你应该探索成为软件开发人员应该使用的具体技巧和非编码工具，因为它的需求正在极度增加。

人们普遍认为软件开发是一个高度复杂的程序，涉及长行的编码。传统的编码语言当然需要丰富的经验和分析能力来进行有效的开发。

好在，软件开发行业正在发生重大变化。无代码平台和可视化编程工具正在带来更多的技术进步和可及性，以确保即使是不具备IT技能的人也能在无代码或低代码平台上工作，开发企业级解决方案。

继续阅读，了解如何利用无代码工具成为一名软件程序员。

我可以不通过编码来制作软件吗？

在可视化编程工具的帮助下，你可以在不知道如何编码的情况下建立你梦想中的软件。有一个概念就足够了，可以使用各种无代码工具，按照你的要求建立定制软件。无代码开发永远不可能完全取代传统编码的位置。能够深入挖掘情况并加以改进的人，在软件开发中总是会有作用的。

让你成为优秀程序员的是独特的领域专业知识，而不是传统的编码技能。只有你知道什么会让你的工作更直接，没有人比你更了解你的想法和细节，什么会加速和提高你工作流程的效率。

学习如何有效地使用无码平台，对满足你的IT要求很有帮助。好在这种平台是基于可视化编程的原则，所以你可以很快学会。此外，可视化编程工具背后的公司还提供详尽的指南和教程，帮助初学者学习此类平台的用法。

它可以帮助你解决那些阻碍你和你的团队每天尽可能有效和高效地履行职责的问题。通过拖放式应用程序构建器和无代码工具进行可视化编程，使你有可能自行重建、重组和重新安排所有这些流程。随着越来越多的人对不写代码就能构建软件感兴趣，预计无代码开发方式的普及率将保持上升趋势。

你能用无代码工具做什么？

目前，对于你能用一个允许你在不写代码的情况下创建软件的工具来做什么，没有任何限制。在现实中，有几件你以前做的事情没有意识到它们是无代码的。有很多选择，从设计一个网站到开发一个应用程序。你可以管理你的数据，自动处理家庭或工作中的杂事，或使用无代码支付方式来获得报酬。

你还记得你上次进行互联网调查的时候吗？那也是无码的一种方法。你可以选择编码或不编码。这已经不是问题了。无码使用各种技术，并不集中于单一的经济部门或业务线。这并没有改变一个现实，即每一个无码工具都有一个功能，无论是在一个企业还是其他企业。

无代码工具的三个例子是什么？

现在的软件行业有大量的工具可以帮助你在不写代码的情况下构建软件，因为许多不同的公司提供可视化的编程工具。随着时间的推移，这些工具越来越先进，可以支持复杂的要求，让人们在不写代码的情况下开发应用程序。

以下是无代码工具的前3个例子。

Backendless

这个无代码平台非常适合初创企业，因为它提供了各种部件、主题和API，使用户能够在没有程序员的帮助下创建可视化应用程序。使用这个平台，人们可以轻松地创建一个可扩展的前端和后端，从而增加其功能。

应用程序用户可以使用Backendless提供的无代码块创建逻辑和API。Backendless不需要编码的功能包括启动后推送通知、应用内消息、电子邮件模板、可视化用户管理等。你无需编写代码，就能以高效应用程序的形式获得良好的效果。

他们的免试用计划将Backendless变成了一个不需要编码的免费应用程序创建者，而且由于不需要开发人员，你开发应用程序不需要任何费用。最终，你可以依靠无代码平台，成为一个优秀的视觉程序员。

AppMaster

AppMaster是一个让用户和企业家创建自己的网络和移动应用程序的平台，而不需要开发人员参与。该平台为用户提供人工智能驱动的后端，将与专业开发人员提供的服务没有区别。

一旦你完成了你的应用程序的构建，并确保所有的错误都消失了，你可以在任何地方和任何云上发布它们。这包括AppMaster云、GCS、Azure、AWS - 以及你自己的私有云。这些功能将使你成为一个可靠的可视化程序员。

另一个优势是能够以二进制文件格式抓取你的应用程序的源代码。从而消除了对平台的依赖性。技术文档也是自动生成的，这意味着如果你需要更新你的应用程序的源代码，这将是很容易和无痛的。你将最终拥有所需的灵活性，不会再被困在一个角落里。

所有这些都使AppMaster平台成为最强大的无代码解决方案之一。

阿达罗

Adalo是一个可视化的编程工具，使创建以前端为重点的应用程序非常简单。应用工具中的拖放系统对于初创企业来说是一个很好的功能，可以给人以强烈的视觉印象，使应用简单地传达UI概念。你不需要任何特殊的编程技巧来使用这个平台。

此外，用这个应用程序生成器创建的无代码应用程序可以在各种平台上发布。Adalo不提供后端逻辑。当你用Adalo构建一个应用程序时，你有能力连接页面并添加推送通知等功能。这是任何想成为可视化程序员的人的理想工具。

我如何开始使用无代码？

一旦你开始了成为无代码或低代码软件程序员的旅程，你应该清楚你的道路和你将使用的具体工具类型来实现你的目标。

正如标题所说，无代码平台意味着你在创建应用程序时不必写代码。在这种平台的帮助下，你可以随时开始构建软件，即使你没有编程技能或编程技能有限。

你可以通过AppMaster等平台创建具有拖放功能的强大应用程序，并使用人工智能来构建数据库。另一方面，低代码编程方法主要依赖于无代码平台，只需要一点点编码。低代码方法适合于熟悉编程基础知识的人。

低代码和无代码开发方法的好处是，你可以建立高效和可扩展的软件，即使是最大规模的组织也可以用它来安全管理业务数据。

我可以创建我自己的软件吗？

你可以通过一个可靠的无代码平台轻松地创建你的应用程序或定制软件，而不需要写代码。使用无代码平台开发一个应用程序所涉及的典型步骤是。

规划应用程序，以确保你有每一个你想通过应用程序实现的要求。 选择你想建立一个渐进式网络应用程序或一个本地应用。 选择一个合适的无代码或低代码平台。 从主页、联系人和其他屏幕开始设计和开发。 用AppMaster这样的平台创建一个可靠的后端，以处理业务数据并整合组件。 测试并发布应用程序。

无代码是未来的趋势吗？

是的，由于对IT解决方案的需求迅速上升，以及无代码平台能够在不写代码的情况下构建应用程序，无代码或有限的代码必将随着时间的推移在软件开发行业变得更加流行。这些平台允许每个人在没有编码技能和编程知识的情况下构建软件。

以下是无码平台的重要优势，证明无码或有限的编码是未来的趋势。

可访问性

可视化编程工具的引入为IT部门和软件开发行业做出了重大贡献。无代码平台的出现使没有或有限的编码专业知识的人能够加入开发行业，并开始通过软件开发表达自己。

无码为那些有机会成为创造者的人提供了机会，否则他们就没有机会。无论专业知识如何，现代无码平台使人们能够快速完成更多任务。

更复杂的网站建设者出现了，他们可以创建具有复杂视觉元素、动态动画和其他互动功能的网站，而这是原来的无代码平台所不能做到的。

在不写代码的情况下开发应用程序有很多应用。它不仅仅是创建网站。它可以用来创建内部工具、集成、语音应用、移动应用、网络应用和任务自动化。

不用写一行代码，就可以用Shopify来运行在线商店，用Zapier连接各种应用程序，并创建自动化工作流程。像AppMaster这样的无代码平台可以开发专门的工具来加强他们的业务流程。无代码的能力正在扩大范围。

开发人员和具有更深入技术背景的人减轻了从头开始写代码的负担，腾出时间从事更复杂的项目。无代码并没有让他们成为多余的人。他们在开发和优化技术解决方案方面的技能将永远被需要。

简单的原型

无代码的平台在代码之上提供了一个抽象层。换句话说，他们将编码的基础转化为一个简单的拖放解决方案，使开发人员能够以图形方式构建尖端的应用程序和网站。一个数字产品的原型往往不需要像在发布阶段那样多的技术支出。

更少的依赖性

无代码技术能够排除或限制公民开发者的各种项目操作，这正是它们的价值所在。如果营销团队拥有必要的工具，他们可以在一个可使用的数据库中表示他们的内容，而不是简单的图表或电子表格。

无论他们在哪个学科工作，任何曾经管理过一个项目的人都知道，在预算范围内按时交付项目的后勤工作变得更具挑战性。

更快

营销和设计团队现在可以使用最先进的平台来实施和连接任何必要的表格，而不是要求工程师构建数据库并将其连接到你的动态内容网站，这些平台可以帮助你在不写代码的情况下建立应用程序。

你的营销团队将不再需要依赖他人来完成任务，这将加快和简化启动过程。你的设计师可以整合和连接任何必要的表格，而不是让开发人员离开产品生产。你的内容策略师可以负责建模和结构，而不是让工程师来构建和连接数据库到你的动态内容网站。

总结

软件行业的无代码革命不仅仅包括开发应用程序或网站。它是关于将人们聚集在一起，为他们提供从软件行业中受益的机会，而他们没有或只有有限的编码经验。因此，你应该使用像AppMaster这样的无代码工具来享受这些好处。