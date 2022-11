Come diventare uno sviluppatore di software con gli strumenti no-code?

Nel post precedente, avete appreso come l'emergere delle piattaforme no-code consenta a chiunque di diventare uno sviluppatore software professionista. Ora dovreste esplorare i suggerimenti specifici e gli strumenti non-coding che dovreste utilizzare per diventare uno sviluppatore di software, dato che la sua domanda è in forte aumento.

È comune pensare allo sviluppo di software come a una procedura molto complessa che implica lunghe linee di codifica. I linguaggi di codifica tradizionali richiedono certamente una vasta esperienza e capacità analitiche per uno sviluppo efficiente.

La cosa positiva è che il settore dello sviluppo del software si sta evolvendo in modo significativo. Le piattaforme no-code e gli strumenti di programmazione visiva stanno portando un maggiore progresso tecnologico e una maggiore accessibilità per garantire che anche le persone che non possiedono competenze informatiche possano lavorare su piattaforme no-code o low-code per sviluppare soluzioni di livello aziendale.

Continuate a leggere per scoprire come potete diventare programmatori di software con gli strumenti no-code.

Posso creare software senza codificare?

Con l'aiuto di strumenti di programmazione visuale, è possibile creare il software dei propri sogni senza saper codificare. È sufficiente un'idea per utilizzare vari strumenti no-code per creare software personalizzati in base alle proprie esigenze. Lo sviluppo no-code non potrà mai prendere completamente il posto della codifica tradizionale. Le persone in grado di scavare a fondo in una situazione per migliorarla avranno sempre un ruolo nello sviluppo del software.

È l'esperienza unica nel dominio che vi renderà un programmatore eccellente, non le abilità di codifica tradizionali. Solo voi sapete cosa renderà più semplice il vostro lavoro e nessuno meglio di voi può comprendere le vostre idee e i dettagli di ciò che velocizzerà e migliorerà l'efficienza del vostro flusso di lavoro.

Imparare a utilizzare in modo efficiente una piattaforma no-code è utile per soddisfare le vostre esigenze informatiche. L'aspetto positivo è che queste piattaforme si basano sui principi della programmazione visuale, quindi si possono imparare rapidamente. Inoltre, le aziende che producono strumenti di programmazione visiva forniscono anche guide ed esercitazioni approfondite per aiutare i principianti ad apprendere l'uso di tali piattaforme.

Questo vi aiuta a risolvere i problemi che impediscono a voi e al vostro team di svolgere le vostre mansioni nel modo più efficace ed efficiente possibile ogni giorno. La programmazione visiva attraverso i costruttori di app drag-and-drop e gli strumenti no-code ha reso possibile ricostruire, ristrutturare e riorganizzare tutti questi processi da soli. Si prevede che la popolarità dell'approccio allo sviluppo no-code continuerà ad aumentare, poiché sempre più persone si interessano alla creazione di software senza scrivere codice.

Cosa si può fare con gli strumenti no-code?

Attualmente non ci sono restrizioni su ciò che si può fare con uno strumento che consente di creare software senza scrivere righe di codice. In realtà, ci sono molte cose che avete fatto in precedenza senza rendervi conto che erano no-code. Ci sono molte opzioni, dalla progettazione di un sito web allo sviluppo di un'applicazione. Potete gestire i vostri dati, automatizzare le faccende di casa o di lavoro o utilizzare metodi di pagamento no-code per essere compensati.

Ricordate l'ultima volta che avete condotto un sondaggio su Internet? Anche quello era un metodo no-code. Si può codificare o meno. La questione non si pone più. Il no-code utilizza diverse tecniche e non si concentra su un singolo settore economico o su una singola linea di business. Ciò non toglie che ogni strumento no-code abbia una funzione, sia in un'azienda che in un'altra.

Quali sono tre esempi di strumenti no-code?

Oggi nel settore del software è disponibile un'enorme varietà di strumenti che aiutano a creare software senza scrivere codice, perché molte aziende diverse offrono strumenti di programmazione visiva. Col tempo, questi strumenti sono diventati sempre più avanzati per supportare requisiti complessi e consentire alle persone di sviluppare applicazioni senza scrivere codice.

Di seguito sono riportati i 3 principali esempi di strumenti no-code:

Backendless

Questa piattaforma no-code è perfetta per le startup, poiché offre una varietà di parti, temi e API che consentono agli utenti di creare applicazioni visive senza l'aiuto di programmatori. Utilizzando questa piattaforma, si può facilmente creare un frontend e un backend scalabili, che aumentano le funzionalità.

Gli utenti delle applicazioni possono creare logica e API utilizzando i blocchi senza codice forniti da Backendless. Le funzionalità di Backendless che non richiedono codifica includono le notifiche push post-lancio, la messaggistica in-app, i modelli di e-mail, la gestione visiva degli utenti e altro ancora. Sarete in grado di ottenere buoni risultati sotto forma di app efficienti senza scrivere codice.

Il piano di prova gratuito trasforma Backendless in un creatore di app gratuito che non richiede alcuna codifica, e lo sviluppo di app non costa nulla perché non c'è bisogno di sviluppatori. In definitiva, potete affidarvi alle piattaforme no-code per diventare eccellenti programmatori visivi.

AppMaster

AppMaster è una piattaforma che consente agli utenti e agli imprenditori di creare le proprie applicazioni web e mobili, senza dover coinvolgere gli sviluppatori. La piattaforma fornisce agli utenti un backend alimentato dall'intelligenza artificiale che sarà indistinguibile da quello fornito dagli sviluppatori professionisti.

Una volta terminata la costruzione dell'applicazione e assicuratisi che tutti i bug siano stati eliminati, è possibile pubblicarla ovunque e su qualsiasi cloud. Questo include il cloud AppMaster, GCS, Azure, AWS e anche il vostro cloud privato. Queste caratteristiche vi renderanno un programmatore visivo affidabile.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di acquisire il codice sorgente dell'applicazione in formato binario. In questo modo si elimina la dipendenza dalla piattaforma. I documenti tecnici vengono inoltre generati automaticamente, il che significa che se avete bisogno di aggiornare il codice sorgente della vostra applicazione, sarà facile e indolore. Avrete finalmente la flessibilità necessaria e non sarete più bloccati in un angolo.

Tutto ciò rende la piattaforma AppMaster una delle soluzioni no-code più potenti in circolazione.

Adalo

Adalo è uno strumento di programmazione visuale che rende molto semplice la creazione di applicazioni incentrate sul frontend. Il sistema drag-and-drop dello strumento per le app è una caratteristica eccellente per le startup che vogliono dare una forte impressione visiva e semplificare l'applicazione per trasmettere il concetto di interfaccia utente. Non sono necessarie particolari competenze di programmazione per utilizzare questa piattaforma.

Inoltre, le applicazioni no-code create con questo app builder possono essere pubblicate su varie piattaforme. Adalo non fornisce la logica di backend. Quando si costruisce un'applicazione con Adalo, si ha la possibilità di collegare pagine e aggiungere funzionalità come le notifiche push. È lo strumento ideale per chi vuole diventare un programmatore visivo.

Come si inizia con il no-code?

Una volta iniziato il viaggio per diventare un programmatore software no-code o low-code, è necessario avere chiaro il proprio percorso e il tipo specifico di strumenti da utilizzare per raggiungere il proprio obiettivo.

Come dice il titolo, le piattaforme no-code significano che non dovete scrivere codice quando create la vostra applicazione. Con l'aiuto di queste piattaforme potete iniziare a creare software in qualsiasi momento, anche se non avete competenze di programmazione o le avete limitate.

È possibile creare applicazioni potenti con funzionalità drag-and-drop e utilizzare l'intelligenza artificiale per costruire database con piattaforme come AppMaster. D'altra parte, l'approccio di programmazione a basso codice dipende principalmente dalle piattaforme no-code con un po' di codifica. L'approccio low-code è adatto a persone che hanno familiarità con le basi della programmazione.

L'aspetto positivo degli approcci di sviluppo low-code e no-code è che si può costruire un software altamente efficiente e scalabile che anche le organizzazioni più grandi possono utilizzare per gestire i dati aziendali in modo sicuro.

Posso creare il mio software?

È possibile creare facilmente la propria app o il proprio software personalizzato attraverso una piattaforma no-code affidabile, senza dover scrivere codice. Le fasi tipiche dello sviluppo di un'applicazione tramite una piattaforma no-code sono:

Pianificare l'applicazione per assicurarsi di avere tutti i requisiti che si desidera soddisfare attraverso l'applicazione. Scegliere se costruire un'applicazione web progressiva o un'applicazione nativa. Selezionare una piattaforma no-code o low-code adatta. Iniziare la progettazione e lo sviluppo con la home page, i contatti e altre schermate. Creare un backend affidabile con una piattaforma come AppMaster per gestire i dati aziendali e integrare i componenti. Testate e pubblicate l'applicazione.

Il futuro è il no-code?

Sì, il no-code o la codifica limitata sono destinati a diventare sempre più popolari nel settore dello sviluppo del software, grazie alla rapida crescita della domanda di soluzioni IT e alla capacità delle piattaforme no-code di creare applicazioni senza scrivere codice. Queste piattaforme consentono a tutti di creare software senza competenze di codifica e conoscenze di programmazione.

Di seguito sono riportati i vantaggi significativi delle piattaforme no-code, che dimostrano che l'assenza o la limitazione della codifica è il futuro:

Accessibilità

L'introduzione di strumenti di programmazione visuale sta dando un contributo significativo al settore IT e all'industria dello sviluppo del software. L'avvento delle piattaforme no-code consente alle persone con competenze di codifica limitate o nulle di entrare nel settore dello sviluppo e di iniziare a esprimersi attraverso lo sviluppo di software.

Il no-code offre l'opportunità di diventare creatori a chi altrimenti non ne avrebbe la possibilità. Indipendentemente dalle competenze, le moderne piattaforme no-code consentono alle persone di completare più attività in modo rapido.

Sono nati website builder più complicati, in grado di creare siti web con elementi visivi complessi, animazioni dinamiche e altre funzionalità interattive che le piattaforme no-code originali non potevano offrire.

Le applicazioni per sviluppare applicazioni senza scrivere codice sono numerose. Non si tratta solo di creare siti web. Può essere utilizzato per creare strumenti interni, integrazioni, applicazioni vocali, applicazioni mobili, applicazioni web e automazione delle attività.

Senza scrivere una sola riga di codice, è possibile utilizzare Shopify per gestire negozi online, collegare varie applicazioni con Zapier e creare flussi di lavoro automatizzati. Le piattaforme no-code come AppMaster possono sviluppare strumenti specializzati per migliorare i processi aziendali. Le capacità del no-code si stanno espandendo.

Gli sviluppatori e le persone con un background tecnico più approfondito si liberano dell'onere di scrivere codice da zero, liberando il loro tempo per lavorare su progetti più complessi. Il no-code non li rende inutili. Le loro competenze nello sviluppo e nell'ottimizzazione di soluzioni tecnologiche saranno sempre richieste.

Prototipo semplice

Le piattaforme senza codice forniscono un livello di astrazione rispetto al codice. In altre parole, trasformano le basi della codifica in una semplice soluzione drag-and-drop, consentendo agli sviluppatori di costruire applicazioni e siti web all'avanguardia dal punto di vista grafico. I prototipi di un prodotto digitale spesso non necessitano di una spesa tecnica così elevata come nella fase di lancio.

Meno dipendenze

La capacità delle tecnologie no-code di escludere o limitare il citizen developer dalle varie operazioni del progetto è ciò che conferisce loro valore. I team di marketing possono rappresentare i loro contenuti in un database utilizzabile piuttosto che in un semplice diagramma o foglio di calcolo, se dispongono degli strumenti necessari.

Indipendentemente dalla disciplina in cui si lavora, chiunque abbia mai gestito un progetto sa che la logistica per consegnarlo in tempo e nel rispetto del budget diventa più impegnativa.

Più veloce

Invece di chiedere a un ingegnere di costruire e collegare un database ai vostri siti di contenuti dinamici, i team di marketing e progettazione possono ora implementare e collegare tutti i moduli necessari utilizzando piattaforme all'avanguardia che vi aiutano a costruire applicazioni senza scrivere codice.

Il team di marketing non dovrà più affidarsi ad altri per completare le attività, il che accelererà e semplificherà il processo di lancio. Il vostro designer potrà integrare e collegare i moduli necessari, invece di sottrarre uno sviluppatore alla produzione del prodotto. Il vostro content strategist può occuparsi della modellazione e della struttura, invece di coinvolgere un ingegnere per costruire e collegare un database ai vostri siti di contenuti dinamici.

Conclusione

La rivoluzione del no-code nell'industria del software va oltre il semplice sviluppo di applicazioni o siti web. Si tratta di unire le persone e offrire loro l'opportunità di trarre vantaggio dall'industria del software senza o con poca esperienza di codifica. Pertanto, è necessario utilizzare strumenti no-code come AppMaster per godere di questi vantaggi.