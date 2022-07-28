كيف تصبح مطور برامج بأدوات بدون تعليمات برمجية؟

في المنشور السابق ، تعلمت كيف أن ظهور الأنظمة الأساسية بدون رمز يسمح لأي شخص بأن يصبح مطور برامج محترفًا . الآن ، يجب عليك استكشاف النصائح المحددة والأدوات غير المشفرة التي يجب أن تستخدمها لتصبح مطور برامج لأن الطلب عليها في تزايد كبير.

من الشائع أن يفكر الناس في تطوير البرمجيات كإجراء شديد التعقيد يتضمن صفوفًا طويلة من الترميز. تتطلب لغات الترميز التقليدية بالتأكيد خبرة واسعة ومهارات تحليلية من أجل التطوير الفعال.

الشيء الجيد هو أن هناك تغييرًا كبيرًا في تطور صناعة تطوير البرمجيات. تجلب الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية وأدوات البرمجة المرئية مزيدًا من التقدم التكنولوجي وإمكانية الوصول لضمان أنه حتى الأشخاص الذين لا يمتلكون مهارات تكنولوجيا المعلومات يمكنهم العمل على الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو برموز منخفضة لتطوير حلول على مستوى المؤسسة.

استمر في القراءة لتتعلم كيف يمكنك أن تصبح مبرمجًا بدون أدوات التعليمات البرمجية.

هل يمكنني صنع برنامج بدون تشفير؟

يمكنك بناء برنامج أحلامك دون معرفة كيفية البرمجة بمساعدة أدوات البرمجة المرئية. المفهوم كافٍ لاستخدام العديد من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية لإنشاء برامج مخصصة وفقًا لمتطلباتك. لا يمكن أن يحل تطوير عدم وجود رمز محل الترميز التقليدي تمامًا. الأشخاص الذين يمكنهم التعمق في الموقف لتحسينه سيكون لهم دائمًا دور في تطوير البرامج.

يتعلق الأمر بخبرة المجال الفريدة التي ستجعلك مبرمجًا ممتازًا ، وليس مهارات الترميز التقليدية. أنت فقط تعرف ما الذي سيجعل عملك أكثر وضوحًا ، ولا أحد يفهم فكرتك وتفاصيلك بشكل أفضل منك مما سيسرع ويحسن كفاءة سير عملك.

تعلم كيفية استخدام نظام أساسي بدون رمز بكفاءة مفيد في تلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. الشيء الجيد هو أن مثل هذه المنصات تعتمد على مبادئ البرمجة المرئية ، حتى تتمكن من تعلمها بسرعة. علاوة على ذلك ، توفر الشركات التي تقف وراء أدوات البرمجة المرئية أيضًا إرشادات ودروسًا شاملة لمساعدة المبتدئين في تعلم استخدام مثل هذه الأنظمة الأساسية.

يساعدك على حل المشكلات التي تمنعك أنت وفريقك من أداء واجباتك بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة كل يوم. جعلت البرمجة المرئية من خلال أدوات إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات والأدوات بدون تعليمات برمجية من الممكن إعادة بناء كل هذه العمليات وإعادة هيكلتها وإعادة ترتيبها بنفسك. من المتوقع أن تحافظ شعبية نهج التطوير بدون كود على الزيادة حيث أن المزيد والمزيد من الناس يهتمون ببناء البرامج دون كتابة التعليمات البرمجية.

ماذا يمكنك أن تفعل بأدوات عدم وجود كود؟

لا توجد حاليًا قيود على ما يمكنك القيام به باستخدام أداة تسمح لك بإنشاء برنامج دون كتابة أسطر من التعليمات البرمجية. في الواقع ، هناك العديد من الأشياء التي قمت بها سابقًا دون أن تدرك أنها لم تكن رمزًا. هناك العديد من الخيارات ، من تصميم موقع على شبكة الإنترنت إلى تطوير التطبيق. يمكنك إدارة بياناتك ، أو أتمتة الأعمال المنزلية في المنزل أو العمل ، أو استخدام طرق دفع بدون رمز للحصول على تعويض.

هل تتذكر آخر مرة أجريت فيها مسحًا على الإنترنت؟ كان ذلك أيضًا طريقة بدون رمز. يمكنك إما الرمز أم لا. لم يعد هذا هو السؤال. يستخدم No-code تقنيات مختلفة ولا يركز على قطاع واحد من الاقتصاد أو خط الأعمال. إنه لا يغير حقيقة أن كل أداة لا تحتوي على كود تخدم وظيفة ، سواء كان ذلك في عمل أو آخر.

ما هي الأمثلة الثلاثة لأدوات عدم وجود كود؟

تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات في صناعة البرمجيات في الوقت الحاضر والتي تساعدك على إنشاء البرامج دون كتابة التعليمات البرمجية لأن العديد من الشركات المختلفة تقدم أدوات البرمجة المرئية. مع مرور الوقت ، أصبحت هذه الأدوات متقدمة بشكل متزايد لدعم المتطلبات المعقدة والسماح للأشخاص بتطوير التطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية.

فيما يلي أهم 3 أمثلة لأدوات بدون تعليمات برمجية:

عارية الذراعين

يعد هذا النظام الأساسي بدون رمز مثاليًا للشركات الناشئة لأنه يوفر مجموعة متنوعة من الأجزاء والسمات وواجهات برمجة التطبيقات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات مرئية دون مساعدة المبرمجين. باستخدام هذا النظام الأساسي ، يمكن للمرء بسهولة إنشاء واجهة أمامية وخلفية قابلة للتطوير ، مما يزيد من وظائفها.

يمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء منطق وواجهات برمجة تطبيقات باستخدام الكتل التي لا تحتوي على تعليمات برمجية المقدمة من Backendless. تشمل الميزات التي لا نهاية لها والتي لا تتطلب الترميز إشعارات الدفع بعد الإطلاق والمراسلة داخل التطبيق وقوالب البريد الإلكتروني وإدارة المستخدم المرئية والمزيد. ستتمكن من الحصول على نتائج جيدة في شكل تطبيقات فعالة دون كتابة كود.

تعمل خطتهم الخالية من التجربة على تحويل Backendless إلى منشئ تطبيقات مجاني لا يتطلب أي ترميز ، ولا يكلفك أي شيء لتطوير التطبيقات لأنه لا توجد حاجة للمطورين. في النهاية ، يمكنك الاعتماد على الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لتصبح مبرمجًا مرئيًا ممتازًا.

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين ورجال الأعمال إنشاء تطبيقات الويب والجوال الخاصة بهم ، دون الحاجة إلى إشراك المطورين. يوفر النظام الأساسي للمستخدمين خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي لا يمكن تمييزها عما كان سيقدمه المطورون المحترفون.

بمجرد الانتهاء من إنشاء التطبيق الخاص بك والتأكد من اختفاء جميع الأخطاء ، يمكنك نشرها في أي مكان وعلى أي سحابة. يتضمن ذلك سحابة AppMaster و GCS و Azure و AWS - بالإضافة إلى السحابة الخاصة بك. ستجعلك هذه الميزات مبرمجًا مرئيًا موثوقًا به.

ميزة إضافية هي القدرة على الحصول على التعليمات البرمجية المصدر للتطبيق الخاص بك في تنسيق ملف ثنائي. وبالتالي القضاء على الاعتماد على النظام الأساسي. يتم أيضًا إنشاء المستندات الفنية تلقائيًا ، مما يعني أنه إذا كنت بحاجة إلى تحديث الكود المصدري للتطبيق الخاص بك ، فسيكون ذلك سهلاً وغير مرهق. ستتمتع أخيرًا بالمرونة المطلوبة ولن تكون عالقًا في الزاوية بعد الآن.

كل هذا يجعل منصة AppMaster واحدة من أقوى حلول عدم وجود كود على الإطلاق.

أدالو

Adalo هي أداة برمجة مرئية تجعل إنشاء تطبيقات تركز على الواجهة الأمامية أمرًا بسيطًا للغاية. يعد نظام السحب والإفلات في أداة التطبيق ميزة ممتازة للشركات الناشئة لإحداث انطباع مرئي قوي وتسهيل نقل مفهوم واجهة المستخدم للتطبيق. لا تحتاج إلى أي مهارات برمجة خاصة لاستخدام هذه المنصة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم نشر التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية التي تم إنشاؤها باستخدام منشئ التطبيقات هذا على أنظمة أساسية مختلفة. لا يوفر Adalo منطق الخلفية. عندما تقوم بإنشاء تطبيق باستخدام Adalo ، يكون لديك القدرة على ربط الصفحات وإضافة ميزات مثل دفع الإخطارات. هذه هي الأداة المثالية لمن يريد أن يصبح مبرمجًا بصريًا.

كيف أبدأ بدون كود؟

بمجرد أن تبدأ رحلتك لتصبح مبرمجًا بدون رمز أو برمجيات منخفضة الكود ، يجب أن تكون واضحًا بشأن مسارك ونوع الأدوات المحددة التي ستستخدمها لتحقيق هدفك.

كما يقول العنوان ، لا يعني عدم وجود أنظمة أساسية للتعليمات البرمجية أنك لست مضطرًا إلى كتابة التعليمات البرمجية عند إنشاء تطبيقك. يمكنك البدء في إنشاء البرامج في أي وقت بمساعدة هذه الأنظمة الأساسية ، حتى لو لم تكن لديك مهارات برمجة أو كانت لديك مهارات برمجية محدودة.

يمكنك إنشاء تطبيقات قوية بوظيفة السحب والإفلات واستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء قواعد بيانات مع منصات مثل AppMaster. من ناحية أخرى ، يعتمد نهج البرمجة منخفضة الشفرة بشكل أساسي على منصات بدون كود مع القليل من الترميز. نهج الكود المنخفض مناسب للأشخاص الذين هم على دراية بأساسيات البرمجة.

الشيء الجيد في مناهج تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية هو أنه يمكنك إنشاء برامج عالية الكفاءة وقابلة للتطوير حتى يمكن لمعظم المؤسسات الكبيرة استخدامها لإدارة بيانات الأعمال بأمان.

هل يمكنني إنشاء برنامجي الخاص؟

يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقك أو برنامجك المخصص من خلال نظام أساسي موثوق به لا يحتوي على تعليمات برمجية دون كتابة رمز. الخطوات النموذجية المتضمنة في تطوير تطبيق باستخدام نظام أساسي بدون رمز هي:

تخطيط التطبيق للتأكد من أن لديك كل المتطلبات التي تريد الوفاء بها من خلال التطبيق. اختر ما إذا كنت تريد إنشاء تطبيق ويب تقدمي أو تطبيق محلي . حدد نظام أساسي مناسب بدون رمز أو نظام أساسي منخفض الكود. ابدأ التصميم والتطوير بالصفحة الرئيسية ، والاتصال ، والشاشات الأخرى. قم بإنشاء خلفية موثوقة باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster للتعامل مع بيانات الأعمال ودمج المكونات. اختبر التطبيق وانشره.

هل لا يوجد رمز المستقبل؟

نعم ، لا بد أن يصبح الترميز المحدود أكثر شيوعًا مع مرور الوقت في صناعة تطوير البرمجيات نظرًا للطلب المتزايد بسرعة على حلول تكنولوجيا المعلومات وقدرة الأنظمة الأساسية بدون رمز على إنشاء تطبيقات بدون كتابة تعليمات برمجية. تسمح هذه المنصات للجميع ببناء برامج بدون مهارات في البرمجة ومعرفة برمجية.

فيما يلي الفوائد المهمة للمنصات الخالية من التعليمات البرمجية التي تثبت أن المستقبل لا يوجد تشفير أو ترميز محدود:

إمكانية الوصول

يساهم إدخال أدوات البرمجة المرئية بشكل كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة تطوير البرمجيات. يسمح ظهور الأنظمة الأساسية بدون رمز للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الترميز أو لديهم خبرة محدودة في الترميز بالانضمام إلى صناعة التطوير والبدء في التعبير عن أنفسهم من خلال تطوير البرامج.

يوفر No-code لأولئك الذين لديهم الفرصة ليصبحوا مبدعين لا تتاح لهم الفرصة لولا ذلك. بغض النظر عن الخبرة ، تمكّن الأنظمة الأساسية الحديثة بدون رمز الأشخاص من إكمال المزيد من المهام بسرعة.

ظهرت أدوات إنشاء مواقع ويب أكثر تعقيدًا يمكنها إنشاء مواقع ويب تحتوي على عناصر مرئية معقدة ورسوم متحركة ديناميكية وميزات تفاعلية أخرى لم تستطع الأنظمة الأساسية الأصلية الخالية من الشفرات القيام بها.

هناك العديد من التطبيقات لتطوير التطبيقات دون كتابة كود. يتجاوز مجرد إنشاء مواقع الويب. يمكن استخدامه لإنشاء الأدوات الداخلية والتكاملات والتطبيقات الصوتية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب وأتمتة المهام.

بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، من الممكن استخدام Shopify لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت ، وربط التطبيقات المختلفة بـ Zapier ، وإنشاء مهام سير عمل آلية. يمكن للمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster تطوير أدوات متخصصة لتحسين عمليات أعمالها. تتوسع قدرات عدم وجود رمز في النطاق.

يخفف المطورون والأشخاص ذوو الخلفيات التقنية المتعمقة عبء كتابة التعليمات البرمجية من البداية ، مما يوفر وقتهم للعمل في مشاريع أكثر تعقيدًا. لا رمز لا يجعلها غير ضرورية. ستكون مهاراتهم في تطوير الحلول التقنية وتحسينها مطلوبة دائمًا.

نموذج بسيط

توفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز طبقة تجريدية فوق الكود. بمعنى آخر ، يقومون بتحويل أسس الترميز إلى حل سحب وإفلات بسيط ، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب متطورة بشكل بياني. غالبًا ما لا تحتاج النماذج الأولية للمنتج الرقمي إلى نفس القدر من النفقات الفنية كما هو الحال في مرحلة الإطلاق.

تبعيات أقل

إن قدرة التقنيات الخالية من الشفرات على استبعاد أو تقييد المطور المواطن من عمليات المشروع المختلفة هو ما يمنحها قيمتها. قد تمثل فرق التسويق محتواها في قاعدة بيانات قابلة للاستخدام بدلاً من مجرد رسم تخطيطي أو جدول بيانات إذا كان لديهم الأدوات اللازمة.

بغض النظر عن الانضباط الذي يعملون فيه ، يعرف أي شخص سبق له أن أدار مشروعًا أن الخدمات اللوجستية لتسليمه في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية تصبح أكثر صعوبة.

أسرع

بدلاً من مطالبة مهندس بإنشاء قاعدة بيانات وربطها بمواقع المحتوى الديناميكي الخاصة بك ، قد تقوم فرق التسويق والتصميم الآن بتنفيذ أي نماذج ضرورية وربطها باستخدام أحدث الأنظمة الأساسية التي تساعدك في إنشاء التطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية.

سيتم تحرير فريق التسويق الخاص بك من الحاجة إلى الاعتماد على الآخرين لإكمال المهام ، مما سيسرع عملية الإطلاق ويبسطها. قد يقوم المصمم الخاص بك بدمج أي نماذج ضرورية وربطها بدلاً من إبعاد المطور عن إنتاج المنتج. يمكن أن يعتني استراتيجي المحتوى الخاص بك بالنمذجة والهيكل بدلاً من إحضار مهندس لإنشاء قاعدة بيانات وربطها بمواقع المحتوى الديناميكي الخاصة بك.

استنتاج

تشمل ثورة عدم وجود رمز في صناعة البرمجيات أكثر من مجرد تطوير التطبيقات أو مواقع الويب. يتعلق الأمر بجمع الأشخاص معًا وتزويدهم بفرصة الاستفادة من صناعة البرمجيات بدون خبرة تشفير محدودة أو بدونها. لذلك ، يجب عليك استخدام أدوات بدون كود مثل AppMaster للاستمتاع بهذه الفوائد.