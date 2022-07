Como tornar-se um programador de software com ferramentas sem código?

No post anterior, aprendeu como o surgimento de plataformas sem código permite a qualquer pessoa tornar-se um programador profissional de software. Agora, deve explorar as dicas específicas e ferramentas não codificadoras que deve utilizar para se tornar um programador de software, uma vez que a sua procura está a aumentar extremamente.

É comum as pessoas pensarem no desenvolvimento de software como um procedimento altamente complexo que envolve longas linhas de codificação. As linguagens tradicionais de codificação exigem certamente uma vasta experiência e capacidades analíticas para um desenvolvimento eficiente.

O que é bom é que há uma mudança significativa na indústria de desenvolvimento de software que está a evoluir. Plataformas sem código e ferramentas de programação visual estão a trazer mais avanço tecnológico e acessibilidade para assegurar que mesmo as pessoas que não possuem conhecimentos de TI possam trabalhar em plataformas sem código ou de baixo código para desenvolver soluções de nível empresarial.

Continue a ler para aprender como pode tornar-se um programador de software com ferramentas sem código.

Posso fazer software sem codificar?

Pode construir o software dos seus sonhos sem saber codificar com a ajuda de ferramentas de programação visual. Um conceito é suficiente para utilizar várias ferramentas sem código para construir software personalizado de acordo com as suas necessidades. O desenvolvimento sem código nunca poderá substituir completamente a codificação tradicional. As pessoas que conseguem aprofundar uma situação para a melhorar, terão sempre um papel no desenvolvimento de software.

Trata-se da experiência única de domínio que fará de si um excelente programador, e não das capacidades tradicionais de codificação. Só você sabe o que tornará o seu trabalho mais simples, e ninguém compreende melhor a sua ideia e os seus detalhes do que você sobre o que irá acelerar e melhorar a eficiência do seu fluxo de trabalho.

Aprender a utilizar uma plataforma sem código de forma eficiente é útil para satisfazer os seus requisitos de TI. O bom é que tais plataformas se baseiam nos princípios da programação visual, para que os possa aprender rapidamente. Além disso, as empresas por detrás das ferramentas de programação visual também fornecem guias e tutoriais completos para ajudar os principiantes a aprender a utilização de tais plataformas.

Ajuda-o a resolver os problemas que o impedem, a si e à sua equipa, de desempenhar as suas funções da forma mais eficaz e eficiente possível todos os dias. A programação visual através de construtores de aplicações de arrastar e largar e de ferramentas sem código tornou possível reconstruir, reestruturar, e reorganizar todos esses processos por si próprio. Espera-se que a popularidade da abordagem de desenvolvimento sem código mantenha o aumento à medida que cada vez mais pessoas se interessam em construir software sem escrever código.

O que se pode fazer com ferramentas sem código?

Actualmente não existem restrições ao que pode fazer com uma ferramenta que lhe permita criar software sem escrever linhas de código. Na realidade, há várias coisas que já fez anteriormente sem se aperceber de que não tinham código. Há muitas opções, desde a concepção de um website até ao desenvolvimento de uma aplicação. Pode gerir os seus dados, automatizar tarefas em casa ou no trabalho, ou utilizar métodos de pagamento sem código para ser compensado.

Lembra-se da última vez que realizou um inquérito na Internet? Esse também foi um método sem código. Pode ou não codificar. Já não é essa a questão. O não-código utiliza várias técnicas e não está concentrado num único sector da economia ou linha de negócio. Não altera a realidade de que cada ferramenta sem código serve uma função, quer seja numa empresa ou noutra.

Quais são os três exemplos de ferramentas sem código?

Existe hoje uma enorme variedade de ferramentas na indústria de software que o ajudam a construir software sem escrever código, porque muitas empresas diferentes oferecem ferramentas de programação visual. Com o tempo, estas ferramentas estão a tornar-se cada vez mais avançadas para suportar requisitos complexos e permitir que as pessoas desenvolvam aplicações sem escrever código.

Seguem-se os 3 principais exemplos de ferramentas sem código:

Backendless

Esta plataforma sem código é perfeita para startups uma vez que oferece uma variedade de peças, temas e APIs que permitem aos utilizadores criar aplicações visuais sem a ajuda de programadores. Usando esta plataforma, pode-se facilmente criar um frontend e backend escalável, o que aumenta as suas funcionalidades.

Os utilizadores de aplicações podem criar lógica e APIs utilizando os blocos sem código fornecidos pelo Backendless. As características Backendless que não requerem codificação incluem notificações pós-lançamento push, mensagens emapp, modelos de e-mail, gestão visual de utilizadores, e muito mais. Será capaz de obter bons resultados sob a forma de aplicações eficientes sem escrever código.

O seu plano sem testes transforma Backendless num criador de aplicações gratuito que não requer codificação, e não lhe custa nada desenvolver aplicações porque não há necessidade de programadores. Em última análise, pode confiar em plataformas sem código para se tornar um excelente programador visual.

AppMaster

AppMaster é uma plataforma que permite aos utilizadores e empresários criarem as suas próprias aplicações web e móveis, sem terem de envolver os programadores. A plataforma fornece aos utilizadores um backend alimentado por IA que será indistinguível do que os programadores profissionais teriam fornecido.

Uma vez terminada a construção da sua aplicação e assegurada a eliminação de todos os bugs, pode publicá-los em qualquer lugar e para qualquer nuvem. Isto inclui a nuvem AppMaster, GCS, Azure, AWS - assim como a sua própria nuvem privada. Estas características farão de si um programador visual fiável.

Uma vantagem adicional é a capacidade de agarrar o código fonte da sua aplicação em formato de ficheiro binário. Eliminando assim a dependência da plataforma. Os documentos técnicos também são gerados automaticamente, o que significa que se precisar de actualizar o código fonte da sua aplicação, será fácil e indolor. Terá finalmente a flexibilidade necessária e não ficará mais preso a um canto.

Tudo isto faz da plataforma AppMaster uma das mais poderosas soluções sem código por aí.

Adalo

Adalo é uma ferramenta de programação visual que torna muito simples a criação de aplicações centradas no front end. O sistema de arrastar e largar na ferramenta de aplicação é uma característica excelente para os startups causarem uma forte impressão visual e tornarem simples para a aplicação transmitir o conceito de interface de utilizador. Não é necessária qualquer habilidade especial de programação para utilizar esta plataforma.

Além disso, as aplicações sem código criadas com este construtor de aplicações podem ser publicadas em várias plataformas. Adalo não fornece lógica backend. Quando constrói uma aplicação com Adalo, tem a capacidade de ligar páginas e adicionar funcionalidades como notificações push. Esta é a ferramenta ideal para qualquer pessoa que queira tornar-se um programador visual.

Como é que começo sem código?

Uma vez iniciada a sua jornada para se tornar um programador de software sem código ou de baixo código, deve ser claro sobre o seu caminho e o tipo específico de ferramentas que irá utilizar para cumprir o seu objectivo.

Como diz o título, nenhuma plataforma de código significa que não tem de escrever código ao criar a sua aplicação. Pode começar a construir software em qualquer altura com a ajuda de tais plataformas, mesmo que não tenha ou tenha conhecimentos limitados de programação.

Pode criar aplicações poderosas com funcionalidade de arrastar e largar e usar IA para construir bases de dados com plataformas como AppMaster. Por outro lado, a abordagem de programação de baixo código depende principalmente de plataformas sem código com um pouco de codificação. A abordagem de código baixo é adequada para pessoas que estão familiarizadas com as noções básicas de programação.

O bom das abordagens de desenvolvimento de código baixo e sem código é que se pode construir software altamente eficiente e escalável que mesmo as organizações de maior escala podem utilizar para gerir dados empresariais com segurança.

Posso criar o meu próprio software?

Pode facilmente criar a sua aplicação ou software personalizado através de uma plataforma fiável sem código, sem escrever código. As etapas típicas envolvidas no desenvolvimento de uma aplicação utilizando uma plataforma sem código são:

Planear a aplicação para garantir que tem todos os requisitos que pretende cumprir através da aplicação. Escolha se pretende construir uma aplicação web progressiva ou uma aplicação nativa. Seleccionar uma plataforma adequada sem código ou de código baixo. Iniciar a concepção e desenvolvimento com a página inicial, contacto, e outros ecrãs. Criar um backend fiável com uma plataforma como a AppMaster para tratar de dados comerciais e integrar os componentes. Testar e publicar a aplicação.

Não é o futuro sem código?

Sim, não, ou a codificação limitada está destinada a tornar-se mais popular com o tempo na indústria de desenvolvimento de software devido ao rápido aumento da procura de soluções informáticas e à capacidade das plataformas sem código para construir aplicações sem escrever código. Estas plataformas permitem a todos construir software sem capacidades de codificação e conhecimentos de programação.

Seguem-se os benefícios significativos das plataformas sem código que provam que não há codificação ou codificação limitada é o futuro:

Acessibilidade

A introdução de ferramentas de programação visual está a contribuir significativamente para o sector das TI e para a indústria de desenvolvimento de software. O advento de plataformas sem código permite que pessoas sem ou com conhecimentos limitados de codificação se juntem à indústria de desenvolvimento e comecem a exprimir-se através do desenvolvimento de software.

O não-código proporciona àqueles que têm a oportunidade de se tornarem criadores que de outra forma não teriam essa oportunidade. Independentemente dos conhecimentos especializados, as modernas plataformas sem código permitem às pessoas completar mais tarefas rapidamente.

Surgiram construtores de websites mais complicados que poderiam criar websites com elementos visuais complexos, animações dinâmicas, e outras características interactivas que as plataformas originais sem código não poderiam.

Existem muitas aplicações para desenvolver aplicações sem escrever código. Vai além da simples criação de sítios web. Pode ser utilizado para criar ferramentas internas, integrações, aplicações de voz, aplicações móveis, aplicações web, e automatização de tarefas.

Sem escrever uma única linha de código, é possível utilizar Shopify para executar lojas online, ligar várias aplicações com Zapier, e criar fluxos de trabalho automatizados. Plataformas sem código como a AppMaster podem desenvolver ferramentas especializadas para melhorar os seus processos de negócio. As capacidades da no-code estão a expandir-se no seu âmbito.

Desenvolvedores e pessoas com formação técnica mais aprofundada aliviam a carga de escrever código do zero, libertando o seu tempo para trabalhar em projectos mais complexos. A ausência de código não os torna desnecessários. As suas competências no desenvolvimento e optimização de soluções tecnológicas serão sempre procuradas.

Protótipo simples

As plataformas sem código fornecem uma camada de abstracção sobre o código. Por outras palavras, transformam as bases da codificação numa simples solução de arrastar e largar, permitindo aos programadores construir graficamente aplicações e websites de vanguarda. Os protótipos de um produto digital muitas vezes não necessitam de despesas técnicas quase tão elevadas como na fase de lançamento.

Menos Dependências

A capacidade das tecnologias sem código para excluir ou restringir o cidadão desenvolvedor de várias operações de projecto é o que lhes dá o seu valor. As equipas de marketing podem representar o seu conteúdo numa base de dados utilizável em vez de simplesmente um diagrama ou folha de cálculo, se tiverem as ferramentas necessárias.

Não importa em que disciplina trabalhem, qualquer pessoa que já tenha gerido um projecto sabe que a logística da sua entrega a tempo e dentro do orçamento se torna mais desafiante.

Mais rápido

Em vez de pedir a um engenheiro para construir e ligar uma base de dados aos seus sites de conteúdo dinâmico, as equipas de marketing e design podem agora implementar e ligar quaisquer formulários necessários utilizando plataformas de última geração que o ajudam a construir aplicações sem escrever código.

A sua equipa de marketing será libertada da necessidade de confiar em outros para completar tarefas, o que acelerará e simplificará o processo de lançamento. O seu designer poderá integrar e ligar quaisquer formulários necessários em vez de retirar um desenvolvedor da produção do produto. O seu estratega de conteúdo pode tomar conta da modelagem e estrutura em vez de trazer um engenheiro para construir e ligar uma base de dados aos seus sites de conteúdo dinâmico.

Conclusão

A revolução sem código na indústria de software engloba mais do que o simples desenvolvimento de aplicações ou websites. Trata-se de reunir as pessoas e proporcionar-lhes a oportunidade de beneficiarem da indústria de software sem ou com uma experiência limitada em codificação. Por conseguinte, deve utilizar ferramentas sem código como o AppMaster para desfrutar destes benefícios.