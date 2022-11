In de vorige post heb je geleerd hoe de opkomst van no-code platforms iedereen in staat stelt een professionele softwareontwikkelaar te worden. Nu moet u de specifieke tips en niet-coderende tools verkennen die u moet gebruiken om softwareontwikkelaar te worden, aangezien de vraag ernaar extreem toeneemt.

Het is gebruikelijk voor mensen om te denken van software-ontwikkeling als een zeer complexe procedure die lange lijnen van codering omvat. Traditionele codeertalen vereisen zeker uitgebreide ervaring en analytische vaardigheden voor efficiënte ontwikkeling.

Het goede ding is dat er een belangrijke verandering in de software-ontwikkeling industrie evolueert. No-code platforms en visuele programmeertools zorgen voor meer technologische vooruitgang en toegankelijkheid, zodat zelfs mensen zonder IT-vaardigheden kunnen werken op no-code of low-code platforms om oplossingen op bedrijfsniveau te ontwikkelen.

Blijf lezen om te leren hoe je een software programmeur kunt worden met no-code tools.

Kan ik software maken zonder te coderen?

U kunt de software van uw dromen bouwen zonder te weten hoe u moet coderen met behulp van visuele programmeertools. Een concept volstaat om verschillende no-code tools te gebruiken om software op maat te bouwen volgens uw vereisten. No-code ontwikkeling kan nooit volledig de plaats innemen van traditioneel coderen. Mensen die diep in een situatie kunnen graven om deze te verbeteren, zullen altijd een rol blijven spelen in softwareontwikkeling.

Het gaat om de unieke domeinexpertise die van u een uitstekende programmeur maakt, niet om de traditionele codeervaardigheden. Alleen u weet wat uw werk eenvoudiger zal maken, en niemand begrijpt uw idee en details beter dan u van wat uw workflow zal versnellen en efficiënter zal maken.

Leren hoe een no-code platform efficiënt te gebruiken is nuttig bij het vervullen van uw IT-eisen. Het goede is dat dergelijke platforms gebaseerd zijn op de principes van visueel programmeren, zodat u ze snel kunt leren. Bovendien bieden de bedrijven achter visuele programmeertools ook grondige gidsen en tutorials om beginners te helpen het gebruik van dergelijke platforms te leren.

Het helpt u om de problemen op te lossen die u en uw team ervan weerhouden om uw taken elke dag zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Visual programming via drag-and-drop app builders en no-code tools heeft het voor u mogelijk gemaakt om al die processen zelf te herbouwen, herstructureren en opnieuw in te richten. De populariteit van de no-code ontwikkelingsaanpak zal naar verwachting blijven toenemen omdat steeds meer mensen geïnteresseerd raken in het bouwen van software zonder code te schrijven.

Er zijn momenteel geen beperkingen op wat je kunt maken met een tool waarmee je software kunt maken zonder regels code te schrijven. In werkelijkheid zijn er verschillende dingen die u eerder hebt gedaan zonder te beseffen dat ze no-code waren. Er zijn veel mogelijkheden, van het ontwerpen van een website tot het ontwikkelen van een app. U kunt uw gegevens beheren, klusjes thuis of op het werk automatiseren, of no-code betaalmethoden gebruiken om gecompenseerd te worden.

Weet u nog de laatste keer dat u een internetenquête hield? Dat was ook een no-code methode. U kunt coderen of niet. Dat is niet langer de vraag. No-code gebruikt verschillende technieken en is niet gericht op een enkele sector van de economie of branche. Dat neemt niet weg dat elk no-code-instrument een functie vervult, of het nu in de ene of de andere branche is.

In de software-industrie is tegenwoordig een enorme verscheidenheid aan tools beschikbaar die u helpen software te bouwen zonder code te schrijven, omdat veel verschillende bedrijven visuele programmeertools aanbieden. Mettertijd worden deze tools steeds geavanceerder om complexe eisen te ondersteunen en mensen in staat te stellen apps te ontwikkelen zonder code te schrijven.

Hieronder volgen de top 3 voorbeelden van no-code tools:

Backendless

Dit no-code platform is perfect voor startups omdat het een verscheidenheid aan onderdelen, thema's en API's biedt waarmee gebruikers visuele applicaties kunnen maken zonder de hulp van programmeurs. Met behulp van dit platform kan men gemakkelijk een schaalbare frontend en backend maken, waardoor de functionaliteiten toenemen.

Gebruikers van applicaties kunnen logica en API's creëren met behulp van de codeloze blokken die Backendless biedt. Backendless functies die geen codering vereisen zijn post-launch push notificaties, in-app messaging, e-mail templates, visueel gebruikersbeheer, en meer. Je zult in staat zijn om goede resultaten te krijgen in de vorm van efficiënte apps zonder code te schrijven.

Hun proefabonnement maakt van Backendless een gratis app-maker die geen codering vereist, en het kost je niets om apps te ontwikkelen omdat er geen ontwikkelaars nodig zijn. Uiteindelijk kun je vertrouwen op no-code platforms om een uitstekende visuele programmeur te worden.

AppMaster

AppMaster is een platform waarmee gebruikers en ondernemers hun eigen web- en mobiele applicaties kunnen maken, zonder ontwikkelaars in te schakelen. Het platform voorziet gebruikers van een AI-aangedreven backend die niet te onderscheiden is van wat professionele ontwikkelaars zouden hebben geleverd.

Zodra je klaar bent met het bouwen van je applicatie en ervoor hebt gezorgd dat alle bugs eruit zijn, kun je deze overal en naar elke cloud publiceren. Dit omvat de AppMaster cloud, GCS, Azure, AWS - maar ook uw eigen private cloud. Deze functies maken je een betrouwbare visuele programmeur.

Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om de broncode van uw applicatie in binair bestandsformaat op te halen. Zo wordt platformafhankelijkheid geëlimineerd. Technische documenten worden ook automatisch gegenereerd, wat betekent dat als u de broncode van uw applicatie moet bijwerken, dit eenvoudig en pijnloos zal zijn. U krijgt eindelijk de nodige flexibiliteit en zit niet meer vast in een hoekje.

Dit alles maakt het AppMaster-platform tot een van de krachtigste no-code-oplossingen die er zijn.

Adalo

Adalo is een visuele programmeertool die het maken van frontend-gerichte apps heel eenvoudig maakt. Het drag-and-drop systeem in de app-tool is een uitstekende functie voor startups om een sterke visuele indruk te maken en het UI-concept eenvoudig over te brengen. U hebt geen speciale programmeervaardigheden nodig om dit platform te gebruiken.

Bovendien kunnen de no-code applicaties gemaakt met deze app builder worden gepubliceerd op verschillende platforms. Adalo biedt geen backend-logica. Wanneer u een applicatie bouwt met Adalo, hebt u de mogelijkheid om pagina's te koppelen en functies zoals push-notificaties toe te voegen. Dit is de ideale tool voor iedereen die een visuele programmeur wil worden.

Hoe begin ik met no-code?

Zodra je begint aan je reis om een no-code of low-code software programmeur te worden, moet je duidelijk zijn over je pad en het specifieke type tools dat je gaat gebruiken om je doel te bereiken.

Zoals de titel al zegt, betekenen no-code platforms dat u geen code hoeft te schrijven bij het maken van uw app. U kunt op elk moment beginnen met het bouwen van software met behulp van dergelijke platforms, zelfs als u geen of beperkte programmeervaardigheden hebt.

Je kunt krachtige apps maken met drag-and-drop functionaliteit en AI gebruiken om databases te bouwen met platforms als AppMaster. Aan de andere kant is de low-code programmeeraanpak vooral afhankelijk van no-code platforms met een klein beetje codering. De low-code aanpak is geschikt voor mensen die bekend zijn met de basis van programmeren.

Het goede van low-code en no-code ontwikkelingsbenaderingen is dat u zeer efficiënte en schaalbare software kunt bouwen die zelfs de meest grootschalige organisaties kunnen gebruiken om bedrijfsgegevens veilig te beheren.

Kan ik mijn eigen software maken?

U kunt gemakkelijk uw app of aangepaste software maken via een betrouwbaar no-code platform zonder code te schrijven. De typische stappen bij het ontwikkelen van een app via een no-code platform zijn:

Planning van de app om ervoor te zorgen dat u elke vereiste die u wilt vervullen via de app. Kiezen of u een progressieve web app of een native app wilt bouwen. Selecteer een geschikt no-code of low-code platform. Start het ontwerp en de ontwikkeling met de homepage, contact en andere schermen. Maak een betrouwbare backend met een platform als AppMaster om bedrijfsgegevens af te handelen en de componenten te integreren. Test en publiceer de app.

Is no-code de toekomst?

Ja, geen of beperkte codering zal met de tijd populairder worden in de softwareontwikkelingsindustrie vanwege de snel stijgende vraag naar IT-oplossingen en de mogelijkheid van no-code platforms om apps te bouwen zonder code te schrijven. Met deze platforms kan iedereen software bouwen zonder coderingsvaardigheden en programmeerkennis.

Hieronder volgen de belangrijke voordelen van no-code platforms die bewijzen dat geen of beperkte codering de toekomst is:

Toegankelijkheid

De introductie van visuele programmeertools levert belangrijke bijdragen aan de IT-sector en de softwareontwikkelingsindustrie. Dankzij de komst van no-code-platforms kunnen mensen zonder of met beperkte coderingsexpertise toetreden tot de ontwikkelingsindustrie en zich via softwareontwikkeling uitdrukken.

No-code biedt mensen de kans om makers te worden die anders de kans niet zouden krijgen. Ongeacht de expertise, stellen moderne no-code platforms mensen in staat om meer taken snel te voltooien.

Er ontstonden meer ingewikkelde websitebouwers die websites konden maken met complexe visuele elementen, dynamische animaties en andere interactieve functies die de oorspronkelijke no-code platforms niet konden.

Er zijn veel toepassingen voor het ontwikkelen van apps zonder code te schrijven. Het gaat verder dan alleen het maken van websites. Het kan worden gebruikt om interne tooling, integraties, voice apps, mobiele apps, web apps en taakautomatisering te maken.

Zonder een enkele regel code te schrijven, is het mogelijk om Shopify te gebruiken om online winkels te runnen, verschillende applicaties te verbinden met Zapier, en geautomatiseerde workflows te creëren. No-code platforms zoals AppMaster kunnen gespecialiseerde tools ontwikkelen om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. De mogelijkheden van no-code breiden zich steeds verder uit.

Ontwikkelaars en mensen met een meer diepgaande technische achtergrond verlichten de last van het vanaf nul schrijven van code, waardoor hun tijd vrijkomt om aan complexere projecten te werken. No-code maakt hen niet overbodig. Naar hun vaardigheden in het ontwikkelen en optimaliseren van technologische oplossingen zal altijd vraag zijn.

Eenvoudig prototype

Platformen zonder code bieden een abstractielaag over code. Met andere woorden, ze transformeren de basis van codering in een eenvoudige drag-and-drop oplossing, waardoor ontwikkelaars geavanceerde toepassingen en websites grafisch kunnen bouwen. Voor de prototypes van een digitaal product zijn vaak veel minder technische uitgaven nodig dan in de lanceringsfase.

Minder afhankelijkheden

Het vermogen van no-code technologieën om de burger-ontwikkelaar uit te sluiten of te beperken van verschillende projecthandelingen is wat hen hun waarde geeft. De marketingteams kunnen hun inhoud weergeven in een bruikbare database in plaats van in een diagram of spreadsheet als ze over de nodige tools beschikken.

In welke discipline ze ook werken, iedereen die ooit een project heeft geleid, weet dat de logistiek om het op tijd en binnen het budget op te leveren een grotere uitdaging wordt.

Sneller

In plaats van een ingenieur te vragen een database te bouwen en te koppelen aan uw dynamische contentsites, kunnen marketing- en ontwerpteams nu alle benodigde formulieren implementeren en koppelen met behulp van geavanceerde platforms waarmee u apps kunt bouwen zonder code te schrijven.

Uw marketingteam is niet langer afhankelijk van anderen om taken uit te voeren, wat het lanceringsproces versnelt en vereenvoudigt. Uw ontwerper kan de nodige formulieren integreren en aansluiten in plaats van een ontwikkelaar weg te halen van de productproductie. Uw contentstrateeg kan zorgen voor de modellering en structuur in plaats van een ingenieur in te schakelen om een database te bouwen en te koppelen aan uw dynamische contentsites.

Conclusie

De no-code revolutie in de software industrie omvat meer dan alleen het ontwikkelen van apps of websites. Het gaat erom mensen samen te brengen en hen de mogelijkheid te bieden te profiteren van de software-industrie zonder of met beperkte codeerervaring. Gebruik daarom no-code tools zoals AppMaster om van deze voordelen te profiteren.