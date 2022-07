¿Cómo convertirse en desarrollador de software con herramientas sin código?

En el post anterior, aprendiste cómo la aparición de plataformas sin código permite a cualquiera convertirse en un desarrollador de software profesional. Ahora, deberías explorar los consejos específicos y las herramientas sin código que deberías utilizar para convertirte en un desarrollador de software, ya que su demanda está aumentando enormemente.

Es habitual que la gente piense que el desarrollo de software es un procedimiento muy complejo que implica largas líneas de codificación. Los lenguajes de codificación tradicionales requieren ciertamente una gran experiencia y capacidad de análisis para un desarrollo eficaz.

Lo bueno es que hay un cambio significativo en la industria del desarrollo de software está evolucionando. Las plataformas sin código y las herramientas de programación visual están aportando más avances tecnológicos y accesibilidad para garantizar que incluso las personas que no poseen conocimientos de TI puedan trabajar en plataformas sin código o de bajo código para desarrollar soluciones de nivel empresarial.

Sigue leyendo para saber cómo puedes convertirte en programador de software con herramientas sin código.

¿Puedo crear software sin codificar?

Puedes construir el software de tus sueños sin saber codificar con la ayuda de herramientas de programación visual. Basta con un concepto para utilizar varias herramientas sin código para construir un software a medida según sus necesidades. El desarrollo sin código nunca podrá sustituir por completo a la codificación tradicional. Las personas que pueden profundizar en una situación para mejorarla siempre tendrán un papel en el desarrollo de software.

Lo que te convertirá en un excelente programador es la experiencia única en el campo, no las habilidades de codificación tradicionales. Sólo tú sabes lo que hará que tu trabajo sea más sencillo, y nadie entiende mejor que tú tu idea y los detalles de lo que acelerará y mejorará la eficiencia de tu flujo de trabajo.

Aprender a utilizar una plataforma sin código de manera eficiente es útil para cumplir con sus requisitos de TI. Lo bueno es que este tipo de plataformas se basan en los principios de la programación visual, por lo que puedes aprenderlas rápidamente. Además, las empresas que están detrás de las herramientas de programación visual también proporcionan guías y tutoriales exhaustivos para ayudar a los principiantes a aprender el uso de dichas plataformas.

Esto le ayudará a resolver los problemas que le impiden a usted y a su equipo desempeñar sus funciones de la manera más eficaz y eficiente posible cada día. La programación visual a través de los constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar y las herramientas sin código ha hecho posible que usted reconstruya, reestructure y reorganice todos esos procesos por su cuenta. Se espera que la popularidad del enfoque de desarrollo sin código siga aumentando, ya que cada vez más personas se interesan por crear software sin escribir código.

¿Qué se puede hacer con las herramientas sin código?

En la actualidad no hay restricciones sobre lo que se puede hacer con una herramienta que permite crear software sin escribir líneas de código. En realidad, hay varias cosas que has hecho antes sin darte cuenta de que eran sin código. Hay muchas opciones, desde diseñar una página web hasta desarrollar una app. Puedes gestionar tus datos, automatizar tareas en casa o en el trabajo, o utilizar métodos de pago sin código para ser compensado.

¿Recuerdas la última vez que realizaste una encuesta por Internet? Eso también fue un método sin código. Puedes codificar o no. Esa ya no es la cuestión. No-code utiliza varias técnicas y no se concentra en un solo sector de la economía o línea de negocio. Eso no altera la realidad de que cada herramienta de no-código cumple una función, ya sea en un negocio o en otro.

¿Cuáles son tres ejemplos de herramientas sin código?

Hoy en día existe una gran variedad de herramientas en la industria del software que ayudan a construir software sin escribir código, ya que muchas empresas diferentes ofrecen herramientas de programación visual. Con el tiempo, estas herramientas son cada vez más avanzadas para soportar requisitos complejos y permitir que la gente desarrolle aplicaciones sin escribir código.

A continuación, los 3 mejores ejemplos de herramientas sin código:

Backendless

Esta plataforma sin código es perfecta para las startups, ya que ofrece una variedad de partes, temas y APIs que permiten a los usuarios crear aplicaciones visuales sin la ayuda de programadores. Utilizando esta plataforma, uno puede crear fácilmente un frontend y un backend escalables, lo que aumenta sus funcionalidades.

Los usuarios de aplicaciones pueden crear lógica y APIs utilizando los bloques sin código que proporciona Backendless. Las características de Backendless que no requieren codificación incluyen las notificaciones push posteriores al lanzamiento, la mensajería dentro de la aplicación, las plantillas de correo electrónico, la gestión visual de usuarios y mucho más. Podrás obtener buenos resultados en forma de aplicaciones eficientes sin necesidad de escribir código.

Su plan gratuito de prueba convierte a Backendless en un creador de aplicaciones gratuito que no requiere codificación, y no te cuesta nada desarrollar aplicaciones porque no hay necesidad de desarrolladores. En definitiva, puedes confiar en las plataformas sin código para convertirte en un excelente programador visual.

AppMaster

AppMaster es una plataforma que permite a los usuarios y empresarios crear sus propias aplicaciones web y móviles, sin tener que involucrar a los desarrolladores. La plataforma proporciona a los usuarios un backend potenciado por la IA que será indistinguible de lo que habrían proporcionado los desarrolladores profesionales.

Una vez que haya terminado de crear su aplicación y se haya asegurado de que todos los errores han desaparecido, podrá publicarla en cualquier lugar y en cualquier nube. Esto incluye la nube de AppMaster, GCS, Azure, AWS - así como su propia nube privada. Estas características te convertirán en un programador visual fiable.

Una ventaja adicional es la capacidad de obtener el código fuente de su aplicación en formato de archivo binario. Así se elimina la dependencia de la plataforma. Los documentos técnicos también se generan automáticamente, lo que significa que si necesitas actualizar el código fuente de tu aplicación, será fácil y sin complicaciones. Por fin tendrá la flexibilidad necesaria y ya no estará arrinconado.

Todo esto hace que la plataforma AppMaster sea una de las soluciones sin código más potentes que existen.

Adalo

Adalo es una herramienta de programación visual que hace que la creación de aplicaciones centradas en el frontend sea muy sencilla. El sistema de arrastrar y soltar en la herramienta de aplicaciones es una característica excelente para que las startups causen una fuerte impresión visual y hagan que la aplicación transmita el concepto de interfaz de usuario de forma sencilla. No se requieren conocimientos especiales de programación para utilizar esta plataforma.

Además, las aplicaciones sin código creadas con este constructor de aplicaciones pueden publicarse en varias plataformas. Adalo no proporciona lógica de backend. Cuando construyes una aplicación con Adalo, tienes la posibilidad de conectar páginas y añadir características como las notificaciones push. Esta es la herramienta ideal para cualquier persona que quiera convertirse en un programador visual.

¿Cómo empiezo con no-code?

Una vez que comienzas tu viaje para convertirte en un programador de software sin código o de bajo código, debes tener claro tu camino y el tipo específico de herramientas que utilizarás para cumplir tu objetivo.

Como dice el título, las plataformas sin código significan que no tienes que escribir código al crear tu aplicación. Puedes empezar a crear software en cualquier momento con la ayuda de este tipo de plataformas, incluso si no tienes conocimientos de programación o son limitados.

Puedes crear potentes aplicaciones con funciones de arrastrar y soltar y utilizar la IA para crear bases de datos con plataformas como AppMaster. Por otro lado, el enfoque de programación de bajo código depende principalmente de plataformas sin código con un poco de codificación. El enfoque de bajo código es adecuado para las personas que están familiarizadas con los fundamentos de la programación.

Lo bueno de los enfoques de desarrollo de bajo código y sin código es que se puede crear un software altamente eficiente y escalable que incluso las organizaciones más grandes pueden utilizar para gestionar los datos empresariales de forma segura.

¿Puedo crear mi propio software?

Puede crear fácilmente su aplicación o software personalizado a través de una plataforma fiable de no-código sin necesidad de escribir código. Los pasos típicos para desarrollar una aplicación utilizando una plataforma sin código son

Planificar la app para asegurarte de que tienes todos los requisitos que quieres cumplir a través de la app. Elegir si quieres construir una aplicación web progresiva o una aplicación nativa. Seleccionar una plataforma sin código o de bajo código adecuada. Comienza el diseño y el desarrollo con la página de inicio, el contacto y otras pantallas. Crear un backend fiable con una plataforma como AppMaster para manejar los datos de negocio e integrar los componentes. Probar y publicar la aplicación.

¿Es la ausencia de código el futuro?

Sí, la no codificación o la codificación limitada está destinada a hacerse más popular con el tiempo en la industria del desarrollo de software debido al rápido aumento de la demanda de soluciones de TI y a la capacidad de las plataformas sin código para construir aplicaciones sin escribir código. Estas plataformas permiten a todo el mundo crear software sin necesidad de conocimientos de codificación y programación.

A continuación se detallan las importantes ventajas de las plataformas sin código que demuestran que la codificación nula o limitada es el futuro:

Accesibilidad

La introducción de herramientas de programación visual está contribuyendo significativamente al sector de las TI y a la industria del desarrollo de software. La llegada de las plataformas sin código permite a las personas sin conocimientos de codificación o con conocimientos limitados unirse a la industria del desarrollo y empezar a expresarse a través del desarrollo de software.

No-code ofrece la oportunidad de convertirse en creadores a personas que, de otro modo, no tendrían esa posibilidad. Independientemente de los conocimientos, las plataformas modernas sin código permiten a las personas completar más tareas rápidamente.

Surgieron constructores de sitios web más complicados que podían crear sitios web con elementos visuales complejos, animaciones dinámicas y otras características interactivas que las plataformas sin código originales no podían.

Hay muchas aplicaciones para desarrollar aplicaciones sin escribir código. Va más allá de la creación de sitios web. Puede utilizarse para crear herramientas internas, integraciones, aplicaciones de voz, aplicaciones móviles, aplicaciones web y automatización de tareas.

Sin escribir una sola línea de código, es posible utilizar Shopify para gestionar tiendas online, conectar varias aplicaciones con Zapier y crear flujos de trabajo automatizados. Las plataformas sin código como AppMaster pueden desarrollar herramientas especializadas para mejorar sus procesos de negocio. Las capacidades del no-código están ampliando su alcance.

Los desarrolladores y las personas con una formación técnica más profunda alivian la carga de escribir código desde cero, liberando su tiempo para trabajar en proyectos más complejos. El no-código no los hace innecesarios. Sus habilidades para desarrollar y optimizar soluciones tecnológicas siempre serán demandadas.

Prototipo sencillo

Las plataformas sin código proporcionan una capa de abstracción sobre el código. En otras palabras, transforman los fundamentos de la codificación en una simple solución de arrastrar y soltar, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones y sitios web de vanguardia de forma gráfica. Los prototipos de un producto digital no suelen necesitar tanto gasto técnico como en la fase de lanzamiento.

Menos dependencias

La capacidad de las tecnologías sin código para excluir o restringir al ciudadano desarrollador de varias operaciones del proyecto es lo que les da su valor. Los equipos de marketing pueden representar su contenido en una base de datos utilizable en lugar de un simple diagrama u hoja de cálculo si disponen de las herramientas necesarias.

Independientemente de la disciplina en la que trabajen, cualquiera que haya gestionado alguna vez un proyecto sabe que la logística para entregarlo a tiempo y dentro del presupuesto se vuelve más

Más rápido

En lugar de pedir a un ingeniero que construya y vincule una base de datos a sus sitios de contenido dinámico, los equipos de marketing y diseño pueden ahora implementar y conectar los formularios necesarios utilizando plataformas de última generación que le ayudan a construir aplicaciones sin escribir código.

Su equipo de marketing no tendrá que depender de otros para completar las tareas, lo que acelerará y simplificará el proceso de lanzamiento. Su diseñador podrá integrar y conectar los formularios necesarios en lugar de apartar a un desarrollador de la producción del producto. Su estratega de contenidos puede encargarse del modelado y la estructura en lugar de traer a un ingeniero para que construya y vincule una base de datos a sus sitios de contenido dinámico.

Conclusión

La revolución del no-código en la industria del software abarca más que el simple desarrollo de aplicaciones o sitios web. Se trata de reunir a las personas y ofrecerles la oportunidad de beneficiarse de la industria del software sin experiencia en codificación o con experiencia limitada. Por lo tanto, debería utilizar herramientas sin código como AppMaster para disfrutar de estos beneficios.