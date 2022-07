Wie wird man ein Softwareentwickler mit No-Code-Tools?

Im vorigen Beitrag haben Sie erfahren, wie das Aufkommen von No-Code-Plattformen es jedem ermöglicht, ein professioneller Softwareentwickler zu werden. Jetzt sollten Sie die spezifischen Tipps und Non-Coding-Tools erkunden, die Sie verwenden sollten, um Softwareentwickler zu werden, da die Nachfrage danach extrem steigt.

Die meisten Menschen denken, dass die Softwareentwicklung ein hochkomplexes Verfahren ist, das lange Codierungszeilen erfordert. Herkömmliche Programmiersprachen erfordern in der Tat umfangreiche Erfahrungen und analytische Fähigkeiten für eine effiziente Entwicklung.

Das Gute daran ist, dass sich in der Softwareentwicklungsbranche ein bedeutender Wandel vollzieht. No-Code-Plattformen und visuelle Programmiertools bringen mehr technologischen Fortschritt und Zugänglichkeit, um sicherzustellen, dass auch Menschen ohne IT-Kenntnisse auf No-Code- oder Low-Code-Plattformen arbeiten können, um Lösungen auf Unternehmensebene zu entwickeln.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit No-Code-Tools Softwareprogrammierer werden können.

Kann ich Software entwickeln, ohne zu programmieren?

Mit Hilfe von visuellen Programmierwerkzeugen können Sie die Software Ihrer Träume erstellen, ohne zu wissen, wie man programmiert. Ein Konzept reicht aus, um mit verschiedenen No-Code-Tools individuelle Software nach Ihren Anforderungen zu erstellen. Die No-Code-Entwicklung kann die traditionelle Programmierung niemals vollständig ersetzen. Menschen, die sich tief in eine Situation hineinversetzen können, um sie zu verbessern, werden in der Softwareentwicklung immer eine Rolle spielen.

Es ist das einzigartige Fachwissen, das Sie zu einem ausgezeichneten Programmierer macht, nicht die traditionellen Programmierkenntnisse. Nur Sie wissen, was Ihre Arbeit einfacher macht, und niemand versteht Ihre Idee und die Details besser als Sie, was Ihren Arbeitsablauf beschleunigen und effizienter machen würde.

Wenn Sie lernen, wie man eine No-Code-Plattform effizient nutzt, können Sie Ihre IT-Anforderungen erfüllen. Das Gute daran ist, dass solche Plattformen auf den Prinzipien der visuellen Programmierung beruhen, so dass Sie sie schnell erlernen können. Darüber hinaus bieten die Unternehmen, die hinter den visuellen Programmierwerkzeugen stehen, ausführliche Anleitungen und Tutorien an, um Anfängern den Umgang mit solchen Plattformen zu erleichtern.

Sie helfen Ihnen, die Probleme zu lösen, die Sie und Ihr Team jeden Tag daran hindern, Ihre Aufgaben so effektiv und effizient wie möglich zu erledigen. Die visuelle Programmierung mit Hilfe von Drag-and-Drop-App-Buildern und No-Code-Tools ermöglicht es Ihnen, all diese Prozesse selbst neu zu gestalten, umzustrukturieren und neu zu ordnen. Es wird erwartet, dass die Popularität des No-Code-Entwicklungsansatzes weiter zunimmt, da immer mehr Menschen daran interessiert sind, Software zu entwickeln, ohne Code zu schreiben.

Was können Sie mit No-Code-Tools tun?

Derzeit gibt es keine Einschränkungen für die Möglichkeiten eines Tools, mit dem man Software erstellen kann, ohne Zeilen von Code zu schreiben. In Wirklichkeit gibt es viele Dinge, die Sie bereits getan haben, ohne zu wissen, dass es sich dabei um No-Code handelt. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Gestaltung einer Website bis zur Entwicklung einer App. Sie können Ihre Daten verwalten, Aufgaben zu Hause oder bei der Arbeit automatisieren oder No-Code-Zahlungsmethoden verwenden, um eine Vergütung zu erhalten.

Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal eine Internet-Umfrage durchgeführt haben? Das war auch eine no-code Methode. Sie können entweder codieren oder nicht. Das ist heute nicht mehr die Frage. No-code verwendet verschiedene Techniken und konzentriert sich nicht auf einen einzigen Wirtschaftszweig oder eine einzige Branche. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass jedes No-Code-Tool eine Funktion erfüllt, sei es in dem einen oder anderen Unternehmen.

Was sind drei Beispiele für no-code tools?

Heutzutage gibt es in der Softwarebranche eine Vielzahl von Tools, mit denen man Software erstellen kann, ohne Code zu schreiben, denn viele verschiedene Unternehmen bieten visuelle Programmierwerkzeuge an. Mit der Zeit werden diese Tools immer fortschrittlicher, um komplexe Anforderungen zu unterstützen und es den Menschen zu ermöglichen, Anwendungen zu entwickeln, ohne Code zu schreiben.

Im Folgenden finden Sie die 3 wichtigsten Beispiele für No-Code-Tools:

Backendless

Diese No-Code-Plattform eignet sich perfekt für Start-ups, da sie eine Vielzahl von Teilen, Themen und APIs bietet, mit denen Benutzer visuelle Anwendungen ohne die Hilfe von Programmierern erstellen können. Mit dieser Plattform kann man leicht ein skalierbares Frontend und Backend erstellen, was die Funktionalitäten erweitert.

Anwendungsnutzer können Logik und APIs mithilfe der von Backendless bereitgestellten codelosen Blöcke erstellen. Zu den Backendless-Funktionen, die keine Codierung erfordern, gehören Push-Benachrichtigungen nach dem Start, In-App-Nachrichten, E-Mail-Vorlagen, visuelle Benutzerverwaltung und vieles mehr. Sie werden in der Lage sein, gute Ergebnisse in Form von effizienten Apps zu erzielen, ohne Code zu schreiben.

Der kostenlose Testplan macht Backendless zu einem kostenlosen App-Ersteller, der keine Programmierung erfordert, und es kostet Sie nichts, Apps zu entwickeln, da keine Entwickler benötigt werden. Letztendlich können Sie sich auf No-Code-Plattformen verlassen, um ein hervorragender visueller Programmierer zu werden.

AppMaster

AppMaster ist eine Plattform, die es Nutzern und Unternehmern ermöglicht, ihre eigenen Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, ohne Entwickler hinzuziehen zu müssen. Die Plattform stellt den Nutzern ein KI-gestütztes Backend zur Verfügung, das nicht von dem zu unterscheiden ist, was professionelle Entwickler bereitgestellt hätten.

Sobald Sie Ihre Anwendung fertiggestellt und sichergestellt haben, dass alle Fehler beseitigt sind, können Sie sie überall und in jeder Cloud veröffentlichen. Dazu gehören die AppMaster-Cloud, GCS, Azure, AWS - und auch Ihre eigene private Cloud. Diese Funktionen werden Sie zu einem zuverlässigen visuellen Programmierer machen.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Quellcode Ihrer Anwendung im Binärdateiformat zu erhalten. Damit entfällt die Plattformabhängigkeit. Technische Dokumente werden ebenfalls automatisch generiert, was bedeutet, dass eine Aktualisierung des Quellcodes Ihrer Anwendung einfach und problemlos möglich ist. Sie werden endlich die nötige Flexibilität haben und nicht mehr in eine Ecke gedrängt werden.

All dies macht die AppMaster-Plattform zu einer der leistungsfähigsten No-Code-Lösungen auf dem Markt.

Adalo

Adalo ist ein visuelles Programmiertool, das die Erstellung von Frontend-Anwendungen sehr einfach macht. Das Drag-and-Drop-System des App-Tools ist eine hervorragende Funktion für Startups, um einen starken visuellen Eindruck zu hinterlassen und es der Anwendung einfach zu machen, das UI-Konzept zu vermitteln. Sie benötigen keine speziellen Programmierkenntnisse, um diese Plattform zu nutzen.

Außerdem können die mit diesem App-Builder erstellten No-Code-Anwendungen auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden. Adalo bietet keine Backend-Logik. Wenn Sie eine Anwendung mit Adalo erstellen, haben Sie die Möglichkeit, Seiten zu verbinden und Funktionen wie Push-Benachrichtigungen hinzuzufügen. Dies ist das ideale Werkzeug für alle, die ein visueller Programmierer werden wollen.

Wie fange ich mit no-code an?

Wenn Sie sich auf den Weg machen, ein No-Code- oder Low-Code-Softwareprogrammierer zu werden, sollten Sie sich über Ihren Weg und die spezifische Art von Tools im Klaren sein, mit denen Sie Ihr Ziel erreichen wollen.

Wie der Titel schon sagt, bedeuten No-Code-Plattformen, dass Sie bei der Erstellung Ihrer Anwendung keinen Code schreiben müssen. Mit Hilfe solcher Plattformen können Sie jederzeit mit der Erstellung von Software beginnen, auch wenn Sie keine oder nur begrenzte Programmierkenntnisse haben.

Mit Plattformen wie AppMaster können Sie leistungsstarke Anwendungen mit Drag-and-Drop-Funktionalität erstellen und KI zum Aufbau von Datenbanken nutzen. Der Low-Code-Programmieransatz hingegen ist hauptsächlich auf No-Code-Plattformen mit ein wenig Codierung angewiesen. Der Low-Code-Ansatz ist für Personen geeignet, die mit den Grundlagen der Programmierung vertraut sind.

Das Gute an Low-Code- und No-Code-Entwicklungsansätzen ist, dass Sie hocheffiziente und skalierbare Software erstellen können, mit der selbst große Unternehmen ihre Geschäftsdaten sicher verwalten können.

Kann ich meine eigene Software erstellen?

Sie können Ihre Anwendung oder benutzerdefinierte Software ganz einfach über eine zuverlässige No-Code-Plattform erstellen, ohne Code zu schreiben. Die typischen Schritte bei der Entwicklung einer App mit einer No-Code-Plattform sind:

Planung der App, um sicherzustellen, dass Sie alle Anforderungen, die Sie mit der App erfüllen möchten, erfüllen können. Entscheiden Sie, ob Sie eine progressive Web-App oder eine native App entwickeln möchten. Wählen Sie eine geeignete No-Code- oder Low-Code-Plattform. Beginnen Sie mit dem Design und der Entwicklung der Startseite, der Kontaktseite und anderer Bildschirme. Erstellen Sie ein zuverlässiges Backend mit einer Plattform wie AppMaster, um Geschäftsdaten zu verwalten und die Komponenten zu integrieren. Testen und veröffentlichen Sie die App.

Ist No-Code die Zukunft?

Ja, der Verzicht auf Kodierung wird in der Softwareentwicklungsbranche mit der Zeit immer beliebter werden, da die Nachfrage nach IT-Lösungen rapide steigt und No-Code-Plattformen die Möglichkeit bieten, Anwendungen ohne das Schreiben von Code zu erstellen. Diese Plattformen ermöglichen es jedem, Software ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Vorteile von No-Code-Plattformen aufgeführt, die beweisen, dass keine oder nur eine begrenzte Codierung die Zukunft ist:

Zugänglichkeit

Die Einführung visueller Programmiertools leistet einen bedeutenden Beitrag zum IT-Sektor und zur Softwareentwicklungsbranche. Das Aufkommen von No-Code-Plattformen ermöglicht es Menschen, die keine oder nur begrenzte Programmierkenntnisse haben, in die Entwicklungsbranche einzusteigen und sich durch Softwareentwicklung auszudrücken.

No-Code bietet denjenigen die Möglichkeit, zu Schöpfern zu werden, die sonst nicht die Chance dazu hätten. Unabhängig vom Fachwissen ermöglichen moderne No-Code-Plattformen den Menschen, mehr Aufgaben schnell zu erledigen.

Es entstanden kompliziertere Website-Builder, mit denen Websites mit komplexen visuellen Elementen, dynamischen Animationen und anderen interaktiven Funktionen erstellt werden konnten, was mit den ursprünglichen No-Code-Plattformen nicht möglich war.

Es gibt viele Anwendungen für die Entwicklung von Anwendungen ohne das Schreiben von Code. Sie geht über die reine Erstellung von Websites hinaus. Sie kann zur Erstellung von internen Tools, Integrationen, Voice-Apps, mobilen Apps, Web-Apps und Aufgabenautomatisierung verwendet werden.

Ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen, ist es möglich, mit Shopify Online-Shops zu betreiben, verschiedene Anwendungen mit Zapier zu verbinden und automatisierte Arbeitsabläufe zu erstellen. No-Code-Plattformen wie AppMaster können spezielle Tools entwickeln, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern. Die Möglichkeiten von No-Code werden immer umfangreicher.

Entwickler und Personen mit vertieften technischen Kenntnissen müssen keinen Code mehr von Grund auf schreiben und haben dadurch mehr Zeit für komplexere Projekte. No-Code macht sie nicht überflüssig. Ihre Fähigkeiten bei der Entwicklung und Optimierung von Technologielösungen werden immer gefragt sein.

Einfacher Prototyp

Plattformen ohne Code bieten eine Abstraktionsschicht über dem Code. Mit anderen Worten: Sie verwandeln die Grundlagen der Codierung in eine einfache Drag-and-Drop-Lösung, die es Entwicklern ermöglicht, innovative Anwendungen und Websites grafisch zu erstellen. Die Prototypen eines digitalen Produkts benötigen oft nicht annähernd so viel technischen Aufwand wie in der Einführungsphase.

Geringere Abhängigkeiten

Die Fähigkeit der No-Code-Technologien, den Bürgerentwickler von verschiedenen Projektvorgängen auszuschließen oder einzuschränken, macht ihren Wert aus. Die Marketingteams können ihre Inhalte in einer brauchbaren Datenbank und nicht nur in einem Diagramm oder einer Tabellenkalkulation darstellen, wenn sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen.

Unabhängig von der Disziplin, in der sie arbeiten, weiß jeder, der schon einmal ein Projekt gemanagt hat, dass die Logistik für die rechtzeitige Lieferung und die Einhaltung des Budgets zu einer größeren Herausforderung wird.

Schneller

Anstatt einen Ingenieur zu bitten, eine Datenbank zu erstellen und mit Ihren dynamischen Inhaltsseiten zu verknüpfen, können Marketing- und Designteams jetzt alle erforderlichen Formulare mithilfe moderner Plattformen implementieren und verknüpfen, mit denen Sie Anwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

Ihr Marketingteam muss sich bei der Erledigung von Aufgaben nicht mehr auf andere verlassen, was den Einführungsprozess beschleunigt und vereinfacht. Ihr Designer kann alle erforderlichen Formulare integrieren und verbinden, anstatt einen Entwickler von der Produktproduktion abzuziehen. Ihr Content-Stratege kann sich um die Modellierung und Strukturierung kümmern, anstatt einen Ingenieur mit der Erstellung und Verknüpfung einer Datenbank mit Ihren dynamischen Inhaltsseiten zu beauftragen.

Fazit

Die No-Code-Revolution in der Softwarebranche umfasst mehr als nur die Entwicklung von Anwendungen oder Websites. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, von der Softwarebranche zu profitieren, auch wenn sie keine oder nur begrenzte Programmierkenntnisse haben. Daher sollten Sie No-Code-Tools wie AppMaster verwenden, um diese Vorteile zu nutzen.