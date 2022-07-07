Как стать разработчиком программного обеспечения с помощью инструментов no-code?

В предыдущей статье вы узнали, как использование no-code платформ дает возможность любому специалисту стать профессиональным разработчиком программного обеспечения. Теперь вам следует изучить конкретные практические советы и no-code инструменты, которыми нужно воспользоваться, чтобы стать разработчиком различных приложений, поскольку спрос на таких специалистов чрезвычайно растет.

Обычно люди думают о разработке программного обеспечения как о сложном, долгом процессе. Традиционные языки программирования, безусловно, требуют большого опыта, аналитических навыков и феноменальной усидчивости для эффективного написания кода.

Однако в IT отрасли происходят значительные изменения и в последнее время можно заметить растущий спрос на быстрые и недорогии разработки. В этом контексте no-code платформы и инструменты визуального программирования приносят больше технологического прогресса и являются более доступными, чтобы даже пользователи, не обладающие техническими навыками, могут работать на no-code и low-code платформах для разработки решений любого уровня.

Далее вы узнаете, как стать программистом с помощью инструментов no-code.

Могу ли я создавать программное обеспечение без программирования?

Вы можете создать программное обеспечение своей мечты, не зная ни одного языка программирования, с помощью визуальных интерфейсов. Достаточно лишь использовать различные no-code инструменты для создания пользовательского программного обеспечения в соответствии с вашими требованиями. Но все таки, no-code разработка никогда не сможет полностью заменить традиционное написание кода. Невозможно заменить настоящих профессионалов, которые могут глубоко вникнуть в различные проблемы, чтобы их решить. Человеческие качества всегда будут играть ключевую роль в разработке программного обеспечения и не только.

Именно фундаментальные знания в своей области сделают вас отличным программистом. Только вы знаете, что сделает вашу работу более результативной, и никто лучше вас не поймет, что может повысить эффективность вашего рабочего процесса.

Изучение более эффективного использования no-code платформ поможет быстрее выполнить ваши требования. Хорошо то, что такие платформы основаны на принципах визуального программирования, поэтому вы сможете быстро их освоить. Более того, многие платформы визуального программирования также предоставляют подробные руководства и инструкции, чтобы даже новичок мог освоить эти инструменты.

No-code платформы помогут решить проблемы, которые мешают вам и вашей команде выполнять свои обязанности максимально эффективно и качественно. Визуальное программирование с помощью drag-and-drop конструкторов приложений и инструментов no-code позволяет вам самостоятельно настроить и упорядочить работу. Ожидается, что популярность no-code платформ будет продолжать расти, поскольку все больше компаний и обычных пользователей интересуются разработкой без написания кода.

Что вы можете делать с помощью инструментов no-code?

В настоящее время не существует ограничений на то, что вы можете делать с помощью no-code платформ, позволяющих создавать программное обеспечение без написания кода. В действительности, есть несколько вещей, которые вы делали раньше, не осознавая, что работаете с no-code инструментами. Существует множество вариантов: от создания веб-сайта до разработки приложений. Вы можете управлять своими данными, автоматизировать работу по дому или на работе, или использовать онлайн-платежи.

Проводили ли вы когда-нибудь интернет-опрос? Это тоже был ноукод метод. Стоит ли изучать языки программирования или нет, выбор за вами. No-code использует различные методы и не концентрируется на каком-то одном секторе экономики или направлении бизнеса. Это не меняет того факта, что каждый инструмент no-code выполняет определенную функцию в абсолютно разных сферах.

Какие сервисы пригодятся no-code разработчику?

В настоящее время в индустрии программного обеспечения существует огромное количество инструментов визуального программирования, которые помогают создавать программное обеспечение без кода. Эти инструменты становятся все более совершенными, чтобы поддерживать сложные требования и позволять пользователям разрабатывать приложения программирования.

Ниже приведены 3 лучших no-code платформы:

Backendless

Эта no-code платформа идеально подходит для стартапов, поскольку она предлагает множество различных решений, которые позволяют пользователям создавать приложения без помощи профессиональных разработчиков. Используя эту платформу, можно легко создать масштабируемый фронтенд и бэкенд, что расширяет его функциональные возможности.

Пользователи приложений могут создавать логику и API, используя визуальные блоки. Функции Backendless, не требующие разработки, включают в себя push-уведомления, сообщения внутри приложения, шаблоны электронной почты, визуальное управление пользователями и многое другое.

Бесплатный пробный план на платформе Backendless, делает возможным разработку приложения абсолютно без вложений, потому что нет необходимости в найме разработчиков. Вы можете с легкостью положиться на платформы no-code, чтобы стать отличным визуальным программистом.

AppMaster

AppMaster - это платформа, которая позволяет пользователям и предпринимателям создавать собственные веб- и мобильные приложения, не привлекая разработчиков. Платформа предоставляет пользователям бэкенд с поддержкой искусственного интеллекта, который будет неотличим от того, что предоставили бы профессиональные разработчики.

После того как вы завершите создание приложения и убедитесь, что все ошибки устранены, вы можете опубликовать его в любом месте и в любом облаке. Например в облаке AppMaster, GCS, Azure, AWS - а также ваше собственное частное облако.

Дополнительным преимуществом является возможность получить исходный код вашего приложения в формате бинарного файла. Таким образом, устраняется зависимость от платформы. Техническая документация также генерируется автоматически, а это значит, что если вам понадобится обновить исходный код вашего приложения, это будет легко и безболезненно для вашего продукта.

Все это делает платформу AppMaster одним из самых мощных no-code решений на сегодняшний день.

Adalo

Adalo - это инструмент визуального программирования, который делает создание приложений, ориентированных на фронтенд, очень простым. Система drag-and-drop в инструменте для создания приложений - отличная возможность для стартапов, позволяющая создать сильное визуальное впечатление и просто передать концепцию интерфейса пользователям. Для использования этой платформы не требуется специальных навыков программирования.

Кроме того, приложения, созданные с помощью этого конструктора, могут быть опубликованы на различных платформах. Adalo не предоставляет бэкенд. Когда вы создаете приложение с помощью Adalo, у вас есть возможность соединять страницы и добавлять такие функции, как push-уведомления. Это идеальный инструмент для тех новичков и тех, кто хочет стать разработчиком визуальынх решений.

Как начать работу с no-code?

Как только вы начнете свое путешествие в качестве no-code или low-code программиста, вы должны четко определить свой путь и конкретный тип инструментов, которые вы будете использовать для достижения своей цели.

Как видно из названия статьи, платформы no-code означают, что вам не придется писать код при создании своего приложения. Вы можете начать создавать программное обеспечение в любое время с помощью этих платформ, даже если у вас нет навыков программирования или они минимальны.

Вы можете создавать мощные приложения с функцией drag-and-drop и использовать искусственный интеллект для создания баз данных с помощью таких платформ, как AppMaster. С другой стороны, подход low-code программирования основан на минимальном количестве кода и использовании базовых технических знаний. Такой low-code метод подходит для специалистов, знакомых с основами программирования.

Ключевая особенность low-code и no-code подходов к разработке заключается в том, что вы можете создавать высокоэффективное и масштабируемое программное обеспечение, которое могут использовать даже крупные корпарации для безопасного управления данными.

Могу ли я создать свое собственное программное обеспечение?

Вы можете легко создать свое приложение или пользовательское программное обеспечение с помощью надежной платформы no-code без написания навыков программирования. Основными этапами разработки приложения с использованием no-code платформ являются:

Разработка плана и требований, которые вы хотите выполнить с помощью приложения. Выбор приложения, которое вы хотите создать - веб или мобильное приложение. Выбор подходящей no-code или low-code платформы. Начните разработку с главной страницы, контактов и других экранов. Создайте надежный бэкенд с помощью такой платформы, как AppMaster, для обработки бизнес-данных и интеграции компонентов. Протестируйте и опубликуйте приложение.

Является ли no-code будущим разработки?

Да, no-code разработка со временем станет более популярным инструментом создания программного обеспечения из-за быстро растущего спроса на ИТ-решения и способности no-code платформ создавать приложения, экономя время и ресурсы. Эти платформы позволяют каждому создавать различные приложения без навыков программирования и технических знаний.

Ниже перечислены основные преимущества no-code платформ, которые доказывают, что no-code и low-code разработки - это будущее:

Доступность

Внедрение инструментов визуального программирования вносит значительный вклад в IT сектор и индустрию разработки программного обеспечения. Появление платформ no-code позволяет людям с отсутствием или минимальными знаниями в области программирования войти в IT индустрию и начать создавать собственные проекты.

No-code дает возможность широкому кругу пользователей стать настоящими экспертами в области разработки. Независимо от опыта, современные no-code платформы позволяют выполнять большее количество задач, и быть на шаг впереди конкурентов.

На рынке сейчас появляются все более сложные конструкторы сайтов, которые могут создавать продукты со сложными визуальными элементами, динамической анимацией и другими интерактивными функциями, чего не могли большенство no-code платформ. Однако, все уже выходит за рамки простого создания веб-сайтов. Эти платформы можно использовать для создания внутренних инструментов, интеграций, голосовых приложений, мобильных приложений, веб-приложений и автоматизации задач.

Не написав ни строчки кода, можно использовать Shopify для запуска интернет-магазинов, интеграции различных приложений с помощью Zapier и создания автоматизированных рабочих процессов. Платформы no-code, такие как AppMaster, позволяют разрабатывать специализированные инструменты для улучшения бизнес-процессов. Как мы видим, возможности no-code расширяются.

У разработчиков и пользователей с более глубокими техническими знаними уже нет необходимости писать код с нуля, освобождая время для работы над более сложными проектами. No-code не заменит человеческих качеств. Их навыки в разработке и оптимизации технологических решений всегда будут востребованы.

Простота создания прототипов

No-code платформы превращают написание кода с нуля в простое решение "drag-and-drop", позволяя пользователям создавать качественные приложения и веб-сайты с помощью графических инструментов. Прототипы этих цифровых продуктов не требуют таких больших технических затрат, как на этапе запуска, что экономит ресурсы.

Автономность

Способность no-code технологий исключать или ограничивать вовлеченность пользователя - вот что придает им ценность. Например, отдел маркетинга может получить свой контент в виде простой базы данных, а не просто диаграммы или электронной таблицы.

Независимо от того, в каком направлении вы работаете, каждый, кто когда-либо руководил проектом, знает, что выполнение его в срок и в рамках бюджета становится все более сложной задачей.

Скорость

Вместо того чтобы просить технический отдел построить и связать базу данных вашего сайта с динамическим контентом, команды маркетологов и дизайнеров теперь могут внедрить и связать все необходимые решения с помощью современных no-code инструментов.

Ваш отдел маркетинга будет избавлен от необходимости полагаться на других людей для выполнения задач, что ускорит и упростит их работу. Ваши дизайнеры смогут интегрировать и подключать все необходимые решения, не отрывая разработчика от его задач. Ваш специалист по контенту сможет сфокусироваться на более важных задачах, вместо того, чтобы привлекать технических специалистов для создания и подключения базы данных к сайтам с динамическим контентом.

Заключение

No-code революция в индустрии программного обеспечения охватывает больше, чем просто разработку приложений или веб-сайтов. Речь идет об объединении людей и предоставлении им возможности пользоваться преимуществами новых технологий.