Kodsuz Araçlarla Nasıl Yazılım Geliştirici Olunur?

Önceki gönderide, kodsuz platformların ortaya çıkmasının herkesin profesyonel bir yazılım geliştiricisi olmasına nasıl izin verdiğini öğrendiniz. Şimdi, talep son derece arttığı için bir yazılım geliştiricisi olmak için kullanmanız gereken belirli ipuçlarını ve kodlama dışı araçları araştırmalısınız.

İnsanların yazılım geliştirmeyi uzun kodlama satırlarını içeren oldukça karmaşık bir prosedür olarak düşünmeleri yaygındır. Geleneksel kodlama dilleri, verimli geliştirme için kesinlikle kapsamlı deneyim ve analitik beceriler gerektirir.

İyi olan şu ki, yazılım geliştirme endüstrisinde önemli bir değişiklik gelişiyor. Kodsuz platformlar ve görsel programlama araçları, BT becerilerine sahip olmayan kişilerin bile kurumsal düzeyde çözümler geliştirmek için kodsuz veya düşük kodlu platformlarda çalışabilmesini sağlamak için daha fazla teknolojik ilerleme ve erişilebilirlik getiriyor.

Kodsuz araçlarla nasıl yazılım programcısı olabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Kodlama olmadan yazılım yapabilir miyim?

Görsel programlama araçları yardımıyla kodlama bilmeden hayallerinizdeki yazılımı oluşturabilirsiniz. Gereksinimlerinize göre özel yazılımlar oluşturmak için çeşitli kodsuz araçları kullanmak için bir konsept yeterlidir. Kodsuz geliştirme asla geleneksel kodlamanın yerini tamamen alamaz. Bir durumu iyileştirmek için derinlemesine kazabilen insanlar, yazılım geliştirmede her zaman bir role sahip olacaktır.

Sizi mükemmel bir programcı yapacak olan, geleneksel kodlama becerileriyle değil, benzersiz alan uzmanlığıyla ilgilidir. İşinizi neyin daha kolay hale getireceğini yalnızca siz bilirsiniz ve iş akışınızı neyin hızlandıracağı ve verimliliğini artıracağı konusunda fikrinizi ve ayrıntılarınızı sizden daha iyi kimse anlayamaz.

Kodsuz bir platformu nasıl verimli bir şekilde kullanacağınızı öğrenmek, BT gereksinimlerinizi karşılamada yardımcı olur. İşin iyi yanı, bu tür platformların görsel programlama ilkelerine dayanması, böylece bunları hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca, görsel programlama araçlarının arkasındaki şirketler, yeni başlayanların bu tür platformların kullanımını öğrenmelerine yardımcı olacak kapsamlı kılavuzlar ve öğreticiler de sağlar.

Sizin ve ekibinizin görevlerinizi her gün olabildiğince etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmenizi engelleyen sorunları çözmenize yardımcı olur. Sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları ve kod gerektirmeyen araçlar aracılığıyla görsel programlama, tüm bu süreçleri kendi başınıza yeniden oluşturmanızı, yeniden yapılandırmanızı ve yeniden düzenlemenizi mümkün kıldı. Gittikçe daha fazla insanın kod yazmadan yazılım oluşturmaya ilgi duymasıyla, kodsuz geliştirme yaklaşımının popülaritesinin artışı sürdürmesi bekleniyor.

Kodsuz araçlarla neler yapabilirsiniz?

Şu anda, kod satırları yazmadan yazılım oluşturmanıza olanak tanıyan bir araçla yapabilecekleriniz konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Gerçekte, daha önce kodsuz olduklarını fark etmeden yaptığınız birkaç şey vardır. Bir web sitesi tasarlamaktan bir uygulama geliştirmeye kadar birçok seçenek var. Verilerinizi yönetebilir, evdeki veya işteki işleri otomatikleştirebilir veya tazmin için kodsuz ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

En son ne zaman bir internet anketi yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Bu aynı zamanda kodsuz bir yöntemdi. Kodlayabilir veya kodlayamazsınız. Artık soru bu değil. No-code, çeşitli teknikler kullanır ve ekonominin tek bir sektörüne veya iş koluna odaklanmaz. Bu, ister bir işte ister başka bir işte olsun, her kodsuz aracın bir işleve hizmet ettiği gerçeğini değiştirmez.

Kodsuz araçların üç örneği nelerdir?

Birçok farklı şirket görsel programlama araçları sunduğundan, günümüzde yazılım endüstrisinde kod yazmadan yazılım oluşturmanıza yardımcı olan çok çeşitli araçlar mevcuttur. Zamanla, bu araçlar karmaşık gereksinimleri desteklemek ve insanların kod yazmadan uygulama geliştirmesine olanak sağlamak için giderek daha gelişmiş hale geliyor.

Aşağıda kodsuz araçların ilk 3 örneği verilmiştir:

arka uçsuz

Bu kodsuz platform, kullanıcıların programcıların yardımı olmadan görsel uygulamalar oluşturmasını sağlayan çeşitli parçalar, temalar ve API'ler sunduğundan yeni başlayanlar için mükemmeldir. Bu platformu kullanarak, işlevlerini artıran ölçeklenebilir bir ön uç ve arka uç kolayca oluşturulabilir.

Uygulama kullanıcıları, Backendless tarafından sağlanan kodsuz blokları kullanarak mantık ve API'ler oluşturabilir. Kodlama gerektirmeyen arka uçsuz özellikler, lansman sonrası anında iletme bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, e-posta şablonları, görsel kullanıcı yönetimi ve daha fazlasını içerir. Kod yazmadan verimli uygulamalar şeklinde iyi sonuçlar elde edebileceksiniz.

Denemesiz planları, Backendless'ı kodlama gerektirmeyen ücretsiz bir uygulama yaratıcısına dönüştürür ve geliştiricilere ihtiyaç olmadığı için uygulama geliştirmenin size hiçbir maliyeti yoktur. Sonuç olarak, mükemmel bir görsel programcı olmak için kodsuz platformlara güvenebilirsiniz.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, kullanıcıların ve girişimcilerin geliştiricileri dahil etmek zorunda kalmadan kendi web ve mobil uygulamalarını oluşturmalarını sağlayan bir platformdur. Platform, kullanıcılara, profesyonel geliştiricilerin sağlayabileceğinden ayırt edilemeyecek, AI destekli bir arka uç sağlar.

Uygulamanızı oluşturmayı bitirdikten ve tüm hataların giderildiğinden emin olduktan sonra, bunları herhangi bir yerde ve herhangi bir bulutta yayınlayabilirsiniz. Buna AppMaster bulutu, GCS, Azure, AWS ve kendi özel bulutunuz dahildir. Bu özellikler sizi güvenilir bir görsel programcı yapacaktır.

Ek bir avantaj, uygulamanızın kaynak kodunu ikili dosya biçiminde alma yeteneğidir. Böylece platform bağımlılığını ortadan kaldırır. Teknik dokümanlar da otomatik olarak oluşturulur; bu, uygulamanızın kaynak kodunu güncellemeniz gerekirse, bunun kolay ve zahmetsiz olacağı anlamına gelir. Sonunda gereken esnekliğe sahip olacaksınız ve artık bir köşeye sıkışmayacaksınız.

Tüm bunlar, AppMaster platformunu piyasadaki en güçlü kodsuz çözümlerden biri yapar.

Adalo

Adalo, ön uç odaklı uygulamalar oluşturmayı çok basit hale getiren görsel bir programlama aracıdır. Uygulama aracındaki sürükle ve bırak sistemi, yeni başlayanlar için güçlü bir görsel izlenim bırakmak ve uygulamanın UI konseptini iletmesini kolaylaştırmak için mükemmel bir özelliktir. Bu platformu kullanmak için herhangi bir özel programlama becerisine ihtiyacınız yoktur.

Ek olarak, bu uygulama oluşturucu ile oluşturulan kodsuz uygulamalar çeşitli platformlarda yayınlanabilir. Adalo, arka uç mantığı sağlamaz. Adalo ile bir uygulama oluşturduğunuzda, sayfaları bağlama ve push bildirimleri gibi özellikler ekleme olanağınız olur. Bu, görsel programcı olmak isteyen herkes için ideal bir araçtır.

Kodsuz kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Kodsuz veya düşük kodlu bir yazılım programcısı olma yolculuğunuza başladığınızda, yolunuz ve amacınızı gerçekleştirmek için kullanacağınız belirli araç türleri konusunda net olmalısınız.

Başlığın dediği gibi, kod platformlarının olmaması, uygulamanızı oluştururken kod yazmanız gerekmediği anlamına gelir. Bu tür platformların yardımıyla, herhangi bir programlama beceriniz olmasa veya sınırlı olsa bile, istediğiniz zaman yazılım oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Sürükle ve bırak işleviyle güçlü uygulamalar oluşturabilir ve AppMaster gibi platformlarla veritabanları oluşturmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Öte yandan, düşük kodlu programlama yaklaşımı, temel olarak biraz kodlamaya sahip kodsuz platformlara bağlıdır. Düşük kod yaklaşımı, programlamanın temellerine aşina olan kişiler için uygundur.

Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme yaklaşımlarının iyi yanı, en büyük ölçekli kuruluşların bile iş verilerini güvenli bir şekilde yönetmek için kullanabileceği yüksek verimli ve ölçeklenebilir yazılımlar oluşturabilmenizdir.

Kendi yazılımımı oluşturabilir miyim?

Kod yazmadan güvenilir bir kod içermeyen platform aracılığıyla uygulamanızı veya özel yazılımınızı kolayca oluşturabilirsiniz. Kodsuz bir platform kullanarak bir uygulama geliştirmenin tipik adımları şunlardır:

Uygulama aracılığıyla yerine getirmek istediğiniz tüm gereksinimlere sahip olduğunuzdan emin olmak için uygulamayı planlama. Aşamalı bir web uygulaması mı yoksa yerel bir uygulama mı oluşturmak istediğinizi seçin. Uygun bir kodsuz veya düşük kodlu platform seçin. Ana sayfa, iletişim ve diğer ekranlarla tasarım ve geliştirmeye başlayın. İş verilerini işlemek ve bileşenleri entegre etmek için AppMaster gibi bir platformla güvenilir bir arka uç oluşturun. Uygulamayı test edin ve yayınlayın.

Kodsuz gelecek mi?

Evet, BT çözümlerine yönelik hızla artan talep ve kodsuz platformların kod yazmadan uygulamalar oluşturma yeteneği nedeniyle, hayır veya sınırlı kodlama, yazılım geliştirme endüstrisinde zamanla daha popüler hale gelecektir. Bu platformlar, herkesin kodlama becerisi ve programlama bilgisi olmadan yazılım geliştirmesine olanak tanır.

Aşağıda kodlamanın olmadığının veya sınırlı kodlamanın geleceğin olduğunu kanıtlayan kodsuz platformların önemli faydaları şunlardır:

Ulaşılabilirlik

Görsel programlama araçlarının tanıtılması, BT sektörüne ve yazılım geliştirme endüstrisine önemli katkılar sağlıyor. Kodsuz platformların ortaya çıkışı, kodlama uzmanlığı olmayan veya sınırlı olan kişilerin geliştirme endüstrisine katılmalarına ve yazılım geliştirme yoluyla kendilerini ifade etmeye başlamalarına olanak tanır.

No-code, insanlara, aksi halde şansı olmayacak yaratıcılar olma fırsatı sunar. Uzmanlıktan bağımsız olarak, modern kodsuz platformlar, insanların daha fazla görevi hızla tamamlamasını sağlar.

Orijinal kodsuz platformların yapamadığı karmaşık görsel öğeler, dinamik animasyonlar ve diğer etkileşimli özellikler içeren web siteleri oluşturabilen daha karmaşık web sitesi oluşturucuları ortaya çıktı.

Kod yazmadan uygulama geliştirmek için birçok uygulama var. Sadece web siteleri oluşturmanın ötesine geçer. Dahili araçlar, entegrasyonlar, ses uygulamaları, mobil uygulamalar, web uygulamaları ve görev otomasyonu oluşturmak için kullanılabilir.

Tek satır kod yazmadan Shopify'ı kullanarak çevrimiçi mağazalar çalıştırmak, çeşitli uygulamaları Zapier'e bağlamak ve otomatik iş akışları oluşturmak mümkündür. AppMaster gibi kod gerektirmeyen platformlar, iş süreçlerini geliştirmek için özel araçlar geliştirebilir. No-code'un yetenekleri kapsam olarak genişliyor.

Geliştiriciler ve daha derin teknik geçmişe sahip kişiler, sıfırdan kod yazma yükünü hafifleterek daha karmaşık projeler üzerinde çalışmak için zamanlarını boşa çıkarır. No-code onları gereksiz kılmaz. Teknoloji çözümlerini geliştirme ve optimize etme becerileri her zaman talep görecektir.

Basit Prototip

Kodsuz platformlar, kod üzerinde bir soyutlama katmanı sağlar. Başka bir deyişle, kodlamanın temellerini basit bir sürükle ve bırak çözümüne dönüştürerek geliştiricilerin en yeni uygulamaları ve web sitelerini grafiksel olarak oluşturmasını sağlar. Dijital bir ürünün prototipleri, genellikle lansman aşamasında olduğu kadar teknik harcamaya ihtiyaç duymaz.

Daha Az Bağımlılık

Kodsuz teknolojilerin vatandaş geliştiriciyi çeşitli proje operasyonlarından hariç tutma veya kısıtlama yeteneği, onlara değerini veren şeydir. Pazarlama ekipleri, gerekli araçlara sahiplerse, içeriklerini yalnızca bir diyagram veya elektronik tablo yerine kullanılabilir bir veritabanında sunabilir.

Hangi disiplinde çalışırlarsa çalışsınlar, bir projeyi yönetmiş olan herkes, onu zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmenin lojistiğinin daha zor hale geldiğini bilir.

daha hızlı

Bir mühendisten bir veritabanı oluşturmasını ve dinamik içerik sitelerinize bağlamasını istemek yerine, pazarlama ve tasarım ekipleri artık kod yazmadan uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olan son teknoloji ürünü platformları kullanarak gerekli tüm formları uygulayabilir ve bağlayabilir.

Pazarlama ekibiniz, lansman sürecini hızlandıracak ve basitleştirecek olan görevleri tamamlamak için başkalarına güvenme ihtiyacından kurtulacaktır. Tasarımcınız, bir geliştiriciyi ürün üretiminden uzaklaştırmak yerine gerekli formları entegre edebilir ve bağlayabilir. İçerik stratejistiniz, dinamik içerik sitelerinize bir veritabanı oluşturmak ve bağlamak için bir mühendis getirmek yerine modelleme ve yapıyla ilgilenebilir.

Çözüm

Yazılım endüstrisindeki kodsuz devrim , yalnızca uygulama veya web sitesi geliştirmekten fazlasını kapsar. İnsanları bir araya getirmek ve kodlama deneyimi olmayan veya sınırlı olan yazılım endüstrisinden yararlanma fırsatı sunmakla ilgilidir. Bu nedenle, bu avantajlardan yararlanmak için AppMaster gibi kodsuz araçlar kullanmalısınız.