Moduł Custom SMTP dodaje podstawowe ustawienia umożliwiające wysyłanie maili bezpośrednio z aplikacji.

Aby formularz do wysyłania listów pojawił się w aplikacji, należy dodać brakujące ustawienia i niezbędne elementy. Algorytm działań będzie wyglądał następująco:

Dodaj stronę lub okno, w którym będzie znajdował się formularz listu. Podłącz moduł, dodaj do niego parametry serwera SMTP oraz nazwę użytkownika i hasło. Utwórz związany z modułem proces biznesowy, endpoint oraz formularz.

Pokażmy, jak to zrobić w aplikacji internetowej na przykładzie usługi pocztowej Gmail.

Tworzenie strony

Przejdź do edytora i utwórz nową stronę, z której będziesz pisał posty. Wskaż nazwę swojej strony ("Title"), jej adres ("Page URL") oraz grupy użytkowników, którzy mogą wysyłać wiadomości ("Show for groups"). Kliknij "Zapisz".

Zapisz zmiany i przejdź do bloku modułu.

Dodawanie i konfiguracja modułu

Znajdź moduł Custom SMTP w zakładce Marketplace i kliknij przycisk Install, aby dodać go do aplikacji.

Przejdź do zakładki "Zainstalowane", gdzie znajdują się wszystkie moduły zainstalowane w Twojej aplikacji, i kliknij pole "Custom SMTP", aby otworzyć jego ustawienia. Po lewej stronie wyświetlone są podstawowe informacje o module oraz przycisk do usunięcia go z aplikacji. Po prawej stronie znajdują się pola, które musisz wypełnić:

W polach "Login" i "Hasło" wpisz dane skrzynki pocztowej, z której będziesz wysyłać wiadomości. Określ ustawienia połączenia SMTP - są one inne dla każdej usługi e-mail. Domyślnie do modułu dodane są ustawienia Gmaila. W polu "From Name" wpisz nazwę, która będzie wyświetlana odbiorcom Twoich listów.

Ważne!!! Aby wysyłać wiadomości za pośrednictwem Gmaila, musisz włączyć aplikacje innych firm na swoim koncie Google.

Więcej informacji o tym, czym są moduły, jak je aktualizować i dostosowywać, znajdziesz w naszej dokumentacji.

Pamiętaj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Tworzenie procesu biznesowego, punktu końcowego i formularza

Proces biznesowy, punkt końcowy i formularz to powiązane ze sobą elementy, które należy konsekwentnie skonfigurować. Współdziałając ze sobą, zakończą one konfigurację Twojej aplikacji - a na stronie pojawi się formularz do wysłania wiadomości.

Więcej o tych elementach możesz przeczytać w naszej dokumentacji.

Proces biznesowy

Przejdź do zakładki "Logika biznesowa" i kliknij przycisk, aby utworzyć nowy proces biznesowy.

Wprowadź nazwę procesu (wymagana), jego opis (opcjonalny) i kliknij przycisk "Utwórz".

Każdy proces biznesowy w edytorze jest wizualnie podzielony na bloki - części składowe odpowiedzialne za różne funkcje. Po utworzeniu nowego procesu automatycznie pojawiają się w nim "Start" i "Koniec". Wszystkie inne bloki, które można dodać, zostaną wyświetlone po lewej stronie.

Po instalacji moduł "Custom SMTP" dodał do tej listy "Custom SMTP: Send Email". Aby włączyć ten blok do procesu biznesowego, przeciągnij go na pole edytora za pomocą wskaźnika myszy. Pojawi się okno "Custom SMTP: Send Email", którego pola zawierają zmienne, od których zależy treść Twojego przyszłego formularza wysyłania wiadomości:

"Subject" - temat listu;

"Body" - pole z tekstem listu;

"Do" - adres odbiorcy;

"Cc" - adres do wysłania kopii;

"From name" - nazwa nadawcy;

"Bcc" - adres do wysłania ślepej kopii węglowej.

Teraz należy połączyć "Start", "Custom SMTP: Send Email" i "End" - aby pokazać, że stanowią one jeden proces biznesowy:

1. Przesuń wskaźnik myszy na pole "Start" w bloku "Start", przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuń na pole "In" w bloku "Custom SMTP: Send Email" - powstaje połączenie między blokami.

2. Podobnie utwórz połączenie pomiędzy polem "Out" w bloku "Custom SMTP: Send Email" a polem "End" w bloku "End"

Teraz w bloku "Start" musisz stworzyć nowe pola (zmienne) i powiązać je ze zmiennymi w bloku "Custom SMTP: Send Email". Pola, które dodasz do bloku "Start", pojawią się w Twoim formularzu wysyłania wiadomości. Wyobraź sobie, że nie będziesz wysyłał kopii i ślepych kopii, więc blok "Start" będzie zawierał następujące pola:

"Sender" (nazwa nadawcy) - powiązane z from_name;

"Address" (do kogo wysłano) - skojarzone z "to";

"Subject" (temat); - związane z "subject" (nazwy zmiennych w różnych blokach mogą być takie same);

"Message" (tekst listu) - skojarzony z "body".

Aby związać zmienne, muszą one odpowiadać sobie pod względem typu. Typ zmiennej można sprawdzić klikając na blok, w którym się ona znajduje i otwierając menu edycji.





W polach bloków, obok każdej zmiennej znajduje się ikona, której kolor, oraz kształt zależy od jej typu - aby ułatwić poruszanie się w nich. W naszym przykładzie występują dwa rodzaje zmiennych:

"Subject", "body" i "from_name" są typu "String",

To, cc i bcc są typu Email Array.

Tworzenie zmiennych

Aby stworzyć pierwszą zmienną w bloku "Start", kliknij na nią - wyświetli się lista (póki jest pusta). Kliknij na "+".

W otwartym oknie wprowadź nazwę zmiennej: nazwa "nadawca", typ "String". Kliknij "Utwórz".

Podobnie dodaj "adres", "temat" i "wiadomość". Teraz lista zmiennych w bloku "Start" wygląda tak:

Połącz je z odpowiednimi zmiennymi w bloku Custom SMTP: Send Email:

Tak powinny ostatecznie wyglądać zależności między zmiennymi. Zapisz zmiany i przejdź do tworzenia punktu końcowego.

Endpoint

Kliknij "Create endpoint" - znajdziesz się w ustawieniach na zakładce "Business Logic", tutaj musisz określić następujące ustawienia:

"Endpoint route" - nazwa endpointa, przez którą będziesz rozumiał jego funkcję;

"Endpoint Groups" - nazwa grupy, w której będzie się znajdował;

"Typ żądania" - wybierz "POST";

"Business Process" - wybierz stworzony przez Ciebie proces biznesowy send_email.

Następnie przejdź do zakładki "Middleware".

Na zakładce "Middleware" musisz skonfigurować uprawnienia do wykonywania akcji z tym endpointem (a więc do uruchamiania powiązanego z nim procesu biznesowego). Innymi słowy, określisz, kto może wysyłać e-maile z Twojej aplikacji. Aby to zrobić, musisz zmienić ustawienie tokenu autoryzacji "Token Auth".

Uwaga!!! Jeśli to ustawienie nie zostanie zmienione, to wszyscy użytkownicy będą mieli prawo do wysyłania maili!

Kliknij na ikonę koła zębatego obok "Token Auth". W otwartym oknie włącz selektor, w polu "Allowed groups" wybierz grupę "Admins" (lub inną, której chcesz dać dostęp). Kliknij "Zapisz"





Teraz zapisz endpoint, klikając "Utwórz".

Procesy wysyłania wiadomości są skonfigurowane. Teraz możesz stworzyć wizualną reprezentację formularza wysyłania wiadomości.

Formularz

Aby stworzyć formularz, wróć do edytora aplikacji internetowej, do utworzonej wcześniej zakładki. Przeciągnij element Form na płótno strony.

W otwartym oknie kliknij "Create record", w polu "Save Record to" pojawi się lista dostępnych endpointów - wybierz ten, który właśnie stworzyłeś. Kliknij "Przypisz".

Na płótnie pojawi się utworzony przez Ciebie kształt. Kliknij obrazek koła zębatego, aby przejść do jego ustawień.

W zakładce "Look & Fee "l w polu "Title" wpisz tytuł dla formularza. Tutaj możesz również zmienić jego wygląd i zobaczyć nazwę, pod którą jest zapisany w ustawieniach.

Na zakładce "Dane" - informacje o trybie pracy formularza i punkcie końcowym. Również tutaj możesz zmienić położenie pól, przesuwając je względem siebie.

Ułóż pola w logicznej kolejności: Nadawca, Adres, Temat, Wiadomość. Aby zmienić szczegółowe ustawienia każdego pola (na przykład jego nazwę) - kliknij na ikonę koła zębatego obok. Kliknij "Zapisz", aby zapisać wprowadzone zmiany.

Dodawanie przycisku dla formularza

Aby formularz działał, musisz dodać przycisk potwierdzenia wysłania. Użyj elementu "Button" - przeciągnij go za pomocą wskaźnika myszy do obszaru pod formularzem.

Otwórz ustawienia przycisku, klikając na niego. Na karcie "Look & Feel" zmień "Label" (nazwa przycisku, która będzie widoczna w aplikacji) i "Name" (nazwa, która będzie wyświetlana w ustawieniach).

Na zakładce "Triggers" dodaj akcję do wyzwalacza onClick: w polu "Target" wybierz swój formularz, w polu "Action" wybierz "Submit form". Kliknij "Zapisz".

Zachowanie, publikacja i weryfikacja

Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany, opublikuj je, kliknij ikonę przejdź do aplikacji.

Wprowadź dane do wysłania wiadomości. Jeśli pozostawisz pole nadawcy puste, automatycznie zostanie dodana nazwa, którą wpisałeś w ustawieniach modułu. Wyślij testową wiadomość na dowolny adres e-mail, do którego masz dostęp.

Po wysłaniu powinien pojawić się komunikat potwierdzający, a u adresata w folderze Skrzynka odbiorcza pojawi się list z podanymi danymi.

Jeśli zrobiłeś wszystko zgodnie z instrukcją, ale zamiast potwierdzenia wychodzi błąd lub list ląduje w folderze "Spam", napisz na nasz kanał telegramowy wsparcia technicznego.