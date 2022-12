Over GSE

GSE LLP is een systeemintegrator die al meer dan tien jaar actief is op het grondgebied van de Republiek Kazachstan. Het bedrijf is gespecialiseerd in de levering van server- en netwerkoplossingen, fabriceert computers, systeemeenheden, monoblokken en servers.

Probleem: stijgende onderhoudskosten van een legacysysteem

Het bedrijf werd geconfronteerd met een sterke stijging van de onderhoudskosten van een verouderd systeem.

Voordat GSE de oplossing van AppMaster.io implementeerde, gebruikte het bedrijf Microsoft Excel en registreerde het handmatig garanties van klanten, hield het deze bij en bood het serviceondersteuning. Deze aanpak begon meer tijd en moeite te kosten door de toegenomen productievolumes. Toen ontstond de behoefte aan robuustere en betrouwbaardere tools.

Het team was beperkt, en het handmatig bijhouden kostte de medewerkers veel tijd. Het nieuwe systeem moest zo snel mogelijk worden gebouwd om het proces te vereenvoudigen, het team productief te houden en de klanten niet te laten wachten.

We hadden het systeem dringend nodig en zonder grote uitgaven. We hadden geen tijd om ontwikkelaars in te huren, het idee uit te leggen en maanden te besteden aan de lancering van het project. De klanten hadden een betere service nodig, en we moesten ons haasten om ze bij ons te houden. Nurtay Saudzhanov, hoofd klantenservice

Oplossing: webdashboard & mobiele apps gebouwd met AppMaster.io

Met behulp van het AppMaster.io-platform ontwikkelde en lanceerde het bedrijf een dienst die de vervanging en het onderhoud van apparatuur voor klanten onder de verstrekte garantievoorwaarden vereenvoudigde.

De brede functionaliteit van het platform en de mogelijkheid om te werken met complexe logica in de Business Processes Editor maakte het mogelijk om een multifunctionele backend te bouwen, een webinterface voor servicemedewerkers, een webapplicatie voor klanten en native mobiele applicaties voor iOS en Android te creëren.

Alle gecreëerde oplossingen werden geïntegreerd met de interne systemen van het bedrijf via aanpasbare eindpunten.

Het doel van de applicatie was om het werk van de dienst en de verwerking van verzoeken van klanten te versnellen. Door het serienummer van de gekochte apparatuur te scannen, konden сlients via de applicatie contact opnemen met de technische ondersteuning met een probleem. Zij konden afbeeldingen en gedetailleerde informatie over het probleem verstrekken, zodat het klantenserviceteam het probleem beter kon begrijpen. Het supportteam had snel toegang tot de verzoeken en kon ze onmiddellijk verwerken en het probleem oplossen.

Met AppMaster.io slaagden we erin om in een paar weken een volledig werkende oplossing voor garantieservice voor onze klanten samen te stellen. We hebben geen nieuwe ontwikkelaars ingehuurd en het geheel zelf gebouwd. Alikhan Kenzhebayev, hoofd softwareontwikkeling

Resultaten: 40% tijdsbesparing & groot aanpassingsvermogen

Het nieuwe GSE-systeem verminderde de tijd die medewerkers besteedden aan garantietracering en serviceondersteuning met 40%.

Na de implementatie van een nieuw systeem minimaliseerde het team het risico op onopzettelijke fouten bij het werken met gegevens, zoals het verwijderen van een blad of het verplaatsen van een rij in Excel.

Bovendien kan GSE nu gemakkelijk wijzigingen aanbrengen in zijn softwareoplossing. Het team gebruikt AppMaster.io met succes om elke paar weken wijzigingen in het systeem aan te brengen om de workflows te verbeteren en aan de eisen van de klant te voldoen.