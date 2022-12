2 weken in plaats van 8 maanden: Automatisering voor een online datadienst van AppMaster.io

EMIS is een online dienst voor een automatische overdracht van gegevens van hotelbezoekers aan de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie. Het project werd in 2019 gelanceerd om de bediening van hotels te vereenvoudigen met de procedure voor de overdracht van gegevens aan het hoofddirectoraat voor migratiezaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft nu meer dan 500 klanten in het hele land en beheert meer dan 2.000 verzoeken per dag.

Probleem: omgaan met ontwikkelaars

De EMIS-dienst is geruime tijd ontwikkeld volgens de gebruikelijke methoden waarbij ontwikkelaars werden ingehuurd. Deze methode had echter zijn nadelen. Het was moeilijk om kwaliteitsontwikkelaars te vinden in de post-pandemische omgeving, het budget werd vaak overschreden en het was moeilijk om de technische schuld bij te houden.

Tijdens het ontwikkelingsproces van het project ondervonden we vrij vaak problemen zoals concurrentie om de beste ontwikkelaars, gebrek aan financiering en technische schuld, omdat het oorspronkelijke plan van het product voortdurend moest worden gewijzigd. Na 8 maanden werd het noodzakelijk om de ontwikkeling van de EMIS-dienst te vereenvoudigen en te versnellen. Nataliya Egorova, COO

Oplossing: automatisering van bedrijfslogica op AppMaster.io

Begin 2021 probeerde het EMIS-ontwikkelteam het no-code platform AppMaster.io uit.

Het kostte ons ongeveer twee weken om de functionaliteit van AppMaster.io uit te zoeken en zelfstandig het prototype in elkaar te zetten, dicht bij wat we de afgelopen acht maanden hadden ontwikkeld. Dmitry Reyson, CTO

Het bedrijf heeft meerdere workflows ontwikkeld met aangepaste bedrijfsprocessen om gegevens te parsen, te analyseren en naar de federale migratiedienst te sturen zonder enige code te schrijven.

Resultaten: flexibele, snelle backend voor een fractie van de prijs

Na enkele weken testen werd de dienst gecertificeerd op het AppMaster.io-platform en gelanceerd. EMIS moest de applicatie op hun servers implementeren om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dus dat was wat het platform voor hen onderscheidde.

Met AppMaster.io kunnen we de broncode en binaries exporteren, de nodige certificeringen doorstaan en het eindproduct op beveiligde servers plaatsen. Het is ook geweldig dat we de bedrijfslogica op elk moment kunnen aanpassen en de nieuwe versie binnen enkele minuten kunnen publiceren zonder ons zorgen te maken over de kwaliteitscontrole. Dmitry Reyson, CTO

Momenteel wordt alleen de EMIS-backend gegenereerd door AppMaster.io. Naarmate het platform echter verbetert en meer componenten toevoegt, is het projectteam van plan om ook de frontend over te brengen naar AppMaster.io.