Hoe industriële onderneming Metiz-Prom de productie optimaliseerde en een waarschuwingssysteem opzette via Telegram

Metiz-Prom is een industriële onderneming in de Republiek Kazachstan, die een breed scala aan producten van metaal, kunststof en composietmaterialen produceert.

Het bedrijf gebruikt geautomatiseerde productielijnen. Bijna alle apparatuur is programmagestuurd (CNC) en werkt en produceert producten zonder menselijke tussenkomst.

Apparatuur vereist voortdurend onderhoud en optimalisatie, daarom probeert Metiz-Prom altijd de beste manier te vinden om:

de onderhouds- en beheerprocessen van de apparatuur te optimaliseren;

logistieke operaties te automatiseren.

Het gebruik van menselijke middelen voor deze taken rechtvaardigde zich niet, en de beste oplossing was de implementatie van software.

Aleksey Bazhin, CEO van het bedrijf, zei dat toen het bedrijf probeerde dergelijke software te lanceren, het geconfronteerd werd met een aantal gemeenschappelijke problemen:

hoge ontwikkelingskosten;

een lang proces van het selecteren en inhuren van een ontwikkelingsteam;

constante veranderingen in de apparatuur die overeenkomstige API-veranderingen veroorzaken.

Dit laatste is de sleutel tot het verbinden van systemen.

Doelstellingen

De software moest de uitbreiding van het engineeringteam overbodig maken, het onderhoudsproces van de apparatuur versnellen en een constante lijnbewaking mogelijk maken.

Het team moest verschillende doelen bereiken

een meldingssysteem creëren voor noodgevallen op productielijnen; de processen van opslag en aankoop van voorraden optimaliseren.

Oplossing

Als oplossing voor de vraag van Metiz-Prom bouwden we op het AppMaster.io-platform een serverapplicatie om de productielijnen van een onderneming te bewaken en te onderhouden. We creëerden ook een dienst voor het automatisch bestellen van verbruiksgoederen uit magazijnen en het voorspellen van de behoefte aan materialen.

Serverapplicatie

De applicatie werkt als volgt: de apparatuur van de productielijn zendt in real-time telemetrie naar de applicatie. Met andere woorden: de applicatie verricht metingen op afstand en verzamelt de door de lijnen verstrekte informatie.

Een deel van de lijnapparatuur was geconfigureerd om gegevens naar het webhookadres van de serverapplicatie te sturen. Het andere deel verzond telemetrie via verzoeken aan de API van deze apparatuur.

Metiz-Prom was het eerste project waarbij de bijgewerkte applicatie-eindpunten op AppMaster.io werden gebruikt, die XML-formaat ondersteunen, en WebSockets (WSS) bij verbinding met industriële apparatuur.

De vereisten en beperkingen van de belasting veroorzaakten enige moeilijkheden, maar we slaagden erin dit probleem te overwinnen door de serverapplicatie te hosten op bedrijfsservers in geïsoleerde containers in clustermodus.

Bewakingssysteem

Een andere belangrijke taak was het creëren van een systeem om de toestand van de apparatuur te controleren, zodat het mogelijk zou zijn systematisch en snel onderhoud uit te voeren, de resterende verbruiksgoederen te controleren en de magazijnen op tijd aan te vullen.

Daartoe creëerden we een paneel dat de status van alle onderdelen van de productielijn en de resterende voorraad verbruiksgoederen weergeeft. Het paneel geeft toegang tot informatie over de status van technische processen, lijnfouten en belangrijke meldingen en voorspelt de behoefte aan onderhoud van de apparatuur.

Het systeem schat het materiaalverbruik op basis van voorgaande perioden, waarbij de nadruk ligt op het aantal uitgevoerde bewerkingen voor de verwerking van producten en hun soorten. Bovendien kunnen oude gegevens met trends voor een bepaalde periode worden bekeken.

Meldingssysteem

Om tijdig meldingen te doen over noodgevallen op de lijnen en de komende noodzaak om voorraden aan te vullen, creëerden we een meldingssysteem dat werkt via Telegram bot. Zo kon het team onmiddellijk berichten krijgen wanneer zich een noodsituatie voordeed.

Het implementeren van dergelijke functionaliteit is vrij eenvoudig op AppMaster.io dankzij de ingebouwde modules en het gemak waarmee diensten van derden met het platform kunnen worden geïntegreerd.

Resultaten

Na de implementatie van de serverapplicatie slaagde het bedrijf erin de risico's op onderbreking van de productielijnen te verminderen. Ze optimaliseerden het proces van aankoop en opslag van reserveonderdelen aanzienlijk. Als gevolg daarvan stapelden de voorraden zich niet op en kwamen de leveringen voor de productie op tijd aan zonder het werk te vertragen.

Het team begon meldingen van noodsituaties in real time te ontvangen. Bovendien werd de noodzaak om het personeelsbestand van servicemonteurs en dienstdoende medewerkers uit te breiden verminderd.

Componenten: backend, webapplicatie, Telegram-module, web hooks, web sockets, applicatiecluster.