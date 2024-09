Ontslagen in de techsector in 2024: de aanhoudende golf die innovatie beïnvloedt

De golf van ontslagen in de tech-sector zet zich in 2024 onverminderd voort. Er hebben al aanzienlijke bezuinigingen plaatsgevonden, met gevolgen voor meer dan 60.000 werknemers in 254 bedrijven, aldus Layoffs.fyi. Belangrijke spelers zoals Tesla, Amazon, Google, TikTok en Microsoft behoren tot de bedrijven die hun personeelsbestand aanzienlijk hebben ingekrompen. Ook kleinere startups zijn hard getroffen, waarvan sommige zijn gesloten.

Door deze ontslagen bij te houden, krijgen we inzicht in de staat van innovatie bij zowel grote bedrijven als beginnende startups, en laten we zien hoe het veranderende landschap door AI en automatisering de baanzekerheid verandert. Deze golf dient ook als een harde herinnering aan de menselijke impact die hierbij komt kijken, aangezien deze veranderingen bedrijven aanzetten tot meer innovatie.

Augustus 2024

Infineon ontslaat wereldwijd 1.400 werknemers, waarbij veel functies in de Duitse fabriek worden beïnvloed. Nog eens 1.400 werknemers worden overgeplaatst naar landen met lagere arbeidskosten.

ontslaat wereldwijd 1.400 werknemers, waarbij veel functies in de Duitse fabriek worden beïnvloed. Nog eens 1.400 werknemers worden overgeplaatst naar landen met lagere arbeidskosten. Jam City heeft zijn personeelsbestand met ongeveer 85 mensen teruggebracht, wat gevolgen heeft voor 10% van het videogame-ontwikkelingsteam.

heeft zijn personeelsbestand met ongeveer 85 mensen teruggebracht, wat gevolgen heeft voor 10% van het videogame-ontwikkelingsteam. Dell heeft niet nader gespecificeerde ontslagen doorgevoerd om 'slanker' te worden en zich te richten op AI-producten.

heeft niet nader gespecificeerde ontslagen doorgevoerd om 'slanker' te worden en zich te richten op AI-producten. Intel heeft aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd, die gevolgen hebben voor 15% van zijn werknemers, wat neerkomt op 15.000 banen.

Juli 2024

Rad Power Bikes heeft zijn vijfde ronde van ontslagen sinds 2021 uitgevoerd. Het specifieke aantal getroffen werknemers blijft onbekend.

heeft zijn vijfde ronde van ontslagen sinds 2021 uitgevoerd. Het specifieke aantal getroffen werknemers blijft onbekend. Match Group heeft zijn personeelsbestand met 6% teruggebracht en de livestreamingdiensten op Plenty of Fish en BLK stopgezet ten gunste van AI.

heeft zijn personeelsbestand met 6% teruggebracht en de livestreamingdiensten op en stopgezet ten gunste van AI. Bungie heeft 17% van zijn personeel ontslagen, wat gevolgen heeft voor alle niveaus van de organisatie.

heeft 17% van zijn personeel ontslagen, wat gevolgen heeft voor alle niveaus van de organisatie. Pocket FM heeft bijna 200 Amerikaanse schrijversfuncties geschrapt.

Juni 2024

RealPage kondigde een personeelsreductie van ongeveer 4% aan.

kondigde een personeelsreductie van ongeveer 4% aan. Planet ontsloeg ongeveer 17% van zijn personeelsbestand.

ontsloeg ongeveer 17% van zijn personeelsbestand. Moxion Power ontsloeg meer dan 100 werknemers na de uitbreiding van het kantoor.

ontsloeg meer dan 100 werknemers na de uitbreiding van het kantoor. eBay zette zijn wereldwijde herstructurering voort met ontslagen in Israël.

Mei 2024

Gro Intelligence stopte met haar activiteiten na een grootscheepse ontslagronde in maart.

stopte met haar activiteiten na een grootscheepse ontslagronde in maart. Jasper Health heeft haar personeelsbestand aanzienlijk teruggebracht, voornamelijk in engineering en productontwerp.

heeft haar personeelsbestand aanzienlijk teruggebracht, voornamelijk in engineering en productontwerp. Cirium heeft 37 techmedewerkers ontslagen en haar activiteiten geconsolideerd.

heeft 37 techmedewerkers ontslagen en haar activiteiten geconsolideerd. Salesforce heeft ongeveer 300 werknemers ontslagen om de activiteiten te stroomlijnen.

Bedrijven wenden zich steeds vaker tot technologieën zoals AI en automatisering om hun personeelsbestand te herstructureren en kosten te verlagen. Startups die zich richten op AI, zoals AppMaster, blijven organisaties helpen om snel te bouwen en te innoveren, waarbij ze vaak de traditionele arbeidsbehoeften opnieuw vormgeven. Automatiserings- en AI-platforms, waaronder AppMaster, bieden robuuste alternatieven en dragen bij aan het hervormen van personeelsstructuren.

Deze ontslagen weerspiegelen een belangrijke trend in de technologiesector, met grote gevolgen voor zowel innovatie als werkgelegenheidslandschappen. De weg vooruit voor veel getroffen werknemers en bedrijven kan heel goed worden bepaald door technologische acceptatie en marktaanpassing. Hoewel de krachtige golf van banenverliezen een zware periode voor werknemers aangeeft, onderstreept het de voortdurende transformaties die worden aangestuurd door AI en automatisering bij het herdefiniëren van de toekomst van werk.