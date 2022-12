No-code tools zijn ontworpen om het leven van hun gebruikers te vergemakkelijken en het product zo snel mogelijk te lanceren zonder extra kosten voor de ontwikkelaars. Helaas gebeurt het vaak dat het product na enige tijd aan kracht wint en een serieuze upgrade nodig heeft, terwijl de mogelijkheden van het platform waarop het is gemaakt beperkt zijn en eenvoudigweg niet volstaan om de taken uit te voeren.

Om dergelijke problemen op te lossen, kiezen zij er vaak voor om het product niet volledig over te brengen naar een nieuw platform, maar om het te integreren met professionelere en modernere oplossingen die de taken kunnen uitvoeren. Zo kunt u met behulp van integratie uw product aanzienlijk upgraden tegen de laagste kosten en het beste van verschillende oplossingen erin combineren.

Voordelen van integratie met diensten van derden

Integratie met diensten van derden is een van de gemakkelijkste en snelste manieren om uw product te verbeteren. Bovendien is de integratie niet beperkt tot de keuze van één dienst, zodat de functies van het platform de ontwikkeling van uw toepassing niet vertragen; u kunt de functionaliteit uitbreiden zonder van tijd tot tijd op zoek te moeten gaan naar een modernere tool, u kunt veilig de chips kiezen die u nodig hebt en ze naar behoefte gefaseerd in uw project implementeren.

Door integratie met diensten van derden kunt u:

gebruikersauthenticatie configureren;

betalingsmodules en leveringsdiensten aansluiten

e-maildiensten aansluiten

toepassingen en websites integreren met CRM-systemen

de logica van uw toepassingen uitbreiden;

en nog veel meer.

Om het proces van integratie van uw product met diensten van derden te beginnen, moet u de taken identificeren die moeten worden opgelost. Verder, naar aanleiding van de vastgestelde taken, selecteert u een of meer diensten voor integratie. AppMaster kunt u ook integreren met populaire en niet alleen website- en applicatiebouwers.

Bubble en AppMaster

Bubble is een soort no-code ontwikkelingsmastodont. Je kunt er webapplicaties mee maken, het heeft een grote set tools, en kan uitbreiden met behulp van plugins.

Bubble bestaat al meer dan 10 jaar, en in die tijd is er een enorm aantal kleine en vrij grootschalige oplossingen op gemaakt. In die tijd ontwikkelden de technologieën zich echter net zo snel, en groeiden de eisen aan de functionaliteit van nieuwe oplossingen. Nu kan het nodig zijn de back-end mogelijkheden van Bubble te verbeteren, en hier komt de mogelijkheid om te integreren met modernere en krachtigere tools zonder uw project over te dragen te hulp. Eén zo'n oplossing is de integratie van Bubble met AppMaster.

AppMaster, in tegenstelling tot Bubbleis gericht op het werken met de back-end en het bouwen van complexe logica voor web en mobiele toepassingen. Hiermee kunt u complexe bedrijfsprocessen bouwen met behulp van een visuele editor en het heeft ook een ingebouwde editor voor externe API-verzoeken.

Bubble integratie met AppMaster zal u toelaten om:

Gebruik AppMaster als back-end voor Bubble projecten.

als back-end voor projecten. Een professionele database(PostgreSQL) aan uw project koppelen.

Complexe queryverwerkingslogica implementeren (gegevensanalyse, vertakkingen).

Snel extra microservices creëren en integreren in het project.

Bekijk een gedetailleerd voorbeeld van de integratie van AppMaster met Bubble.

Adalo en AppMaster

Adalo is een van de populairste no-code platformen voor het maken van mobiele toepassingen. Veel gebruikers kiezen Adalo voor zijn eenvoud en beknoptheid.

Adalo is een goede optie voor een snelle start, omdat je niet alleen met de front-end kunt werken, maar ook met de back-end, database en business logica. De mogelijkheden van het platform zijn echter vrij beperkt, alle functionaliteit is ontworpen voor een snelle start, en met deze beperkingen kunt u geen complexe professionele oplossing maken.

Als u al een kant-en-klare oplossing op Adalohoeft u die niet volledig over te zetten naar een ander platform of een duur ontwikkelingsteam in te huren; in dat geval kunt u de functionaliteit van de applicatie uitbreiden met behulp van integraties.

Integratie van Adalo met AppMaster zal u toelaten om:

Bouw op AppMaster back-end voor mobiele apps gebouwd op Adalo .

back-end voor mobiele apps gebouwd op . Een krachtigere database (PostgreSQL) koppelen aan je applicatie.

Complexere queryverwerking uit te voeren (gegevensanalyse, vertakkingen, enz.)

De functionaliteit van uw toepassingen uit te breiden met behulp van microservices.

Het AppMaster YouTube-kanaal heeft een gedetailleerde tutorial over integratie Adalo met AppMaster met behulp van externe API-verzoeken.

Tilda en AppMaster

Tilda is een uitstekende modulaire websitebouwer met een minimale opzet waarmee je letterlijk in een paar uur websites kunt maken.

Met Tilda kunt u:

Landingspagina's van goederen of diensten;

Promo en presentatie sites;

Kleine bedrijfssites;

Eenvoudige online winkels;

Blogs of portfoliosites.

In principe zijn alle producten die op Tilda zijn ontworpen om leads te verzamelen, maar hun verdere verwerking is moeilijker. Tilda heeft een ingebouwd CRM, dat alle aanvragen bevat die van de site worden ontvangen, maar het kan geen professionele hulpmiddelen voor leadbeheer vervangen.

Maar dit is geen reden tot wanhoop; Tilda heeft de mogelijkheid om te integreren met diensten van derden door gegevens te verzenden via webhooks. In dit geval kunt u uw eigen CRM maken, bijvoorbeeld met behulp van een no-code platform of een kant-en-klare oplossing gebruiken en via integratie alle inkomende aanvragen van een bestaande site op Tilda rechtstreeks naar uw CRM-systeem. Zo sluit u met behulp van no-code tools sluit u de taak van het verzamelen en verwerken van leads volledig af.

Een voorbeeld hiervan vindt u op het leerportaalAppMaster .

Tilda integratie met AppMaster maakt het mogelijk om:

AppMater gebruiken als platform voor het accepteren van ingevulde formulieren.

Toepassingen opslaan in een database voor verdere verwerking.

Formuliergegevens parseren en de nodige verwerkingslogica uitvoeren (filtering, spamcontrole, wiskundige functies).

Automatisch extra acties starten (versturen van SMS, e-mail, berichten naar instant messengers).

Conclusie

De markt groeit en ontwikkelt zich voortdurend, evenals de bestaande diensten, en om niet te verdrinken in de oceaan van concurrentie mogen de beperkingen van het platform dat u gebruikt om uw toepassing te maken geen struikelblok voor u worden. Het integreren van kant-en-klare oplossingen met diensten van derden is een geweldige optie om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd uw applicatie aanzienlijk te verbeteren, waardoor deze veilig, modern en technologisch geavanceerd wordt. Bovendien kunt u door de integratie complexe bedrijfsprocessen automatiseren, waardoor u tijd vrijmaakt voor de implementatie van nieuwe oplossingen.