Hier volgt een snelle vergelijking tussen Webflow en Appmaster.io. Beide zijn no-code platforms, maar hebben verschillende functies, functionaliteiten en mogelijkheden.

Hieronder staan 7 verschillen tussen Webflow en Appmaster.io:

Doel van het platform

Webflow is alleen voor websites, het wordt gebruikt als een tool om volledig responsieve websites te bouwen en te ontwerpen vanaf de beginfase tot het eindproduct dat klaar is voor publicatie.

Appmaster.io is voor het maken van web- en mobiele applicaties. Het zorgt ook voor de ontwikkeling van het project vanaf het begin tot de lancering en laat gebruikers hun apps onderhouden, zelfs na publicatie.

Gebruikersinterface

Webflow UI is gebaseerd op drag & drop visuals en canvas waarmee elke gebruiker de website kan structureren met behulp van het grafische aspect. Het is duidelijk en elke drag & drop optie bevat een beschrijving.

Appmaster.io UI heeft een vergelijkbare structuur. Het enige verschil is dat er meerdere canvassen zijn omdat het platform ook webapplicaties en mobiele apps laat bouwen.

Vrijheid om te ontwerpen

Aanvankelijk was Webflow bedoeld voor ontwerpers om pixel-perfecte websites te maken. Het biedt een breed scala aan animaties en heeft veel sjablonen om uit te kiezen. Echter, soms zou het platform automatisch elementen lokaliseren en werken met stijlen om consistentie in het ontwerp te bereiken.

In tegenstelling tot Webflow gaat het bij Appmaster.io vooral om de functie, en niet zozeer om het ontwerp. Het heeft geen automatische indeling van elementen en een grote verscheidenheid aan voorgemaakte sjablonen, waardoor gebruikers verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de locatie van elementen en extra aankleding.

Werkstromen

Webflow is gericht op het ontwerp, dus het werkt alleen met frontend en event triggers ontwikkeling. Dit maakt het moeilijk om voorwaardelijke situaties te verwerken en Webflow te koppelen aan een backend of API. Bovendien vereist Webflow integratie met andere platforms om workflows te bouwen en te verbinden met diensten van derden.

Appmaster.io gaat over de functionaliteit, het geeft de mogelijkheid om te werken met frontend, backend, en element triggers, waardoor het creëren van geavanceerde workflows en logica, het verbinden van API, backends, het beheren van voorwaardelijke systemen met gemak, en native integreren van diensten van derden.

Plannen en prijzen

Webflow biedt een grote verscheidenheid aan maandelijkse abonnementsopties waaruit u kunt kiezen. Er zijn speciale Site-plannen, Account- en Enterprise-abonnementen, en zelfs Gratis-opties voor alle gebruikers. Alle plannen bevatten ook onderverdelingen en subplannen waarop u zich kunt abonneren.

Net als Webflow biedt Appmaster.io maandelijkse abonnementen aan. Het aantal opties is echter teruggebracht tot Free, Startup, Professional en Enterprise. Er is ook een alternatief in de vorm van een flexibele Speciale Aanbieding die kan worden gemaakt voor niet-standaard klanten met betrekking tot non-profit of educatieve organisaties.

Leergemak

In vergelijking met andere platforms is het gemakkelijker om Webflow eerst onder de knie te krijgen, vooral als je al ervaring hebt met het werken met Html en CSS. Het geeft niet die overvloed aan functionaliteit opties, maar het geeft gebruikers de mogelijkheid om websites van hoge kwaliteit te ontwerpen met een consistent ontwerp.

Appmaster.io is een platform waar je misschien iets meer tijd aan moet besteden om alle processen en logica te leren, omdat het gebruikers volledig functionerende mobiele en webapplicaties laat maken.

Publiceren en onderhouden

Op Webflow kunt u uw website binnen 10 seconden publiceren door simpelweg op de knop "Publiceren" te klikken. De gebruiker kan op elk moment de lopende website onderhouden en wijzigingen aanbrengen vanaf het platform en deze gewoon opnieuw publiceren om bij te werken.

Met de Appmaster, na het publiceren van de gebruiker krijgt om de toepassing bij te werken op het platform, alsmede de echte vel code te wijzigen, die aan elke gebruiker na het voltooien van de toepassing built.#nbsp;

Algemene voor- en nadelen - Webflow:

Voordelen:

creëert responsieve websites

geeft een verscheidenheid aan animaties en vooraf gemaakte sjablonen

gebruiksvriendelijke interface#nbsp;

werkt met frontend

past drag & drop visuals bouwtechniek toe

veel verschillende prijsplannen voor een maandelijks abonnement#nbsp;

snel publiceren en website updaten

gemakkelijker te leren dan andere platformen#nbsp;

beschikbare tutorials, documentatie en aanwijzingen beschrijving

Nadelen:

moeilijk om complexe workflows te maken met voorwaardelijke situaties#nbsp;

geen backend#nbsp;

geen geïntegreerde diensten van derden

geen apart blad met code

Algemene voor- en nadelen - Appmaster.io:

Voordelen:

creëert web en mobiele toepassingen

gericht op functies en potentiële kenmerken van de app#nbsp;;

begrijpelijke gebruikersinterface#nbsp;

werkt met frontend en backend

kan geavanceerde workflows maken met voorwaarden en integraties met derden#nbsp;

drag & drop bouwer

verscheidenheid aan prijsplannen#nbsp;

snel publiceren en website updaten

biedt echte code sheet van de toepassing#nbsp;

beschikbare documentatie en pointers beschrijving#nbsp;

Nadelen:

vereist tijd om te leren#nbsp;

slechts een paar video tutorials#nbsp;

geen vooraf gemaakte sjablonen