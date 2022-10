Evan You, un programador de JavaScript de Google, aportó los parches iniciales al programa en julio de 2013, y el sistema lanzó su primer anuncio público en febrero de 2014. Sabiendo cómo utilizar vue.js como diseñador web, Evan buscó crear cualquier cosa que diera las características de AngularJS, otra estructura de JavaScript que permitía múltiples enlaces de datos y diseños personalizables, con un estilo más ligero.

"Estoy pensando, ¿qué pasaría si simplemente pudiera aislar la parte de Angular que siempre me encantó y desarrollar algo increíblemente endeble?", dice Evan. En este artículo, repasaremos los fundamentos de Vue.js, incluido qué es Vue.js, sus usos, popularidad y pros y contras.

¿Qué es Vue.js?

Vue.js es un marco JavaScript dinámico para crear interfaces de usuario. Este sistema es conocido por su pronunciada curva de aprendizaje. Sin embargo, es un marco tan accesible y sencillo que podemos comenzar a construir aplicaciones web en Vue.js con solo una comprensión básica de HTML, CSS y JavaScript. La corta curva de aprendizaje es una característica de este marco progresivo. Es flexible y se puede utilizar como una utilidad o un marco integral en el desarrollo web.

Cada marco de JavaScript tiene un conjunto único de capacidades y cualidades que le dan prioridad sobre los otros sistemas. Vue.js ha recibido la mayor cantidad de calificaciones durante los últimos cinco años en Github.com. Aunque la industria de Vue.js es menor que el grupo React JS, el registro de calificación de Vue.js describe y habla bien de Vue.js.

La biblioteca principal de Vue se basa en el componente del modelo de vista, lo que permite la coordinación dinámica entre el prototipo y los componentes de la vista mediante el enlace de datos bidireccional. Esto facilita la creación de programas web estándar que utilizan el concepto de aplicación de una sola página. La base de la biblioteca de Vue es HTML, CSS y JS. Con la vinculación de datos, Vue renueva dinámicamente los archivos Html que están "vinculados" a los modelos centrales de Vue. Esto permite a los diseñadores crear aplicaciones web que pueden operar en la computadora de un usuario y ofrecer un componente inmersivo sin necesidad de actualizar la página.

Los diseñadores pueden usar Vue para construir cualquier cosa, desde conversaciones en vivo hasta juegos de computadora dinámicos dentro de un navegador de Internet, ya que puede ajustar el HTML y CSS que se muestra en el visor en reacción a las cosas en el JavaScript básico. Además, Vue.js tiene representación del lado del servidor. Puede convertir un archivo HTML en el servidor en una página HTML utilizando la representación del lado del servidor.

Vue.js presenta parte de la documentación más aceptable que hemos visto y recomendado. Este documento nos guía en un proceso fácil y por etapas que no parece que esté ocurriendo un conocimiento complejo de algún tipo aleatorio. En comparación con react.JS y Angular, el patrón de comprensión es simple. Pero el aspecto más notable de Vue.js son sus atributos HTML que permiten la extensión de HTML por parte de los programadores.

¿Es Vue.jS lo mismo que JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que le permite generar información constantemente actualizada, manipular medios, crear gráficos y hacer mucho más. Por otro lado, Vue.js es uno de los marcos de JavaScript más famosos. Es un sistema accesible que busca mejorar la funcionalidad de los marcos front-end.

¿Para qué se utiliza Vue.js?

Las interfaces web y las aplicaciones de una sola página son las principales aplicaciones creadas con vue.js. Sin embargo, debido a que las extensiones HTML y la base JS funcionan junto con una arquitectura Electron, también se pueden emplear para desarrollar aplicaciones de escritorio y teléfonos inteligentes, lo que la convierte en una solución de interfaz de usuario muy preferida. Las directivas de Vue.js son su característica destacada que permite la extensión de HTML por parte de los desarrolladores.

Vue utiliza la estructura estándar del controlador de vista de modelo (MVC) para mostrar la interfaz de una aplicación o sitio web, con la biblioteca central actuando como la arquitectura básica en capas. Sin embargo, es ajustable debido a su capacidad para trabajar con CBA, como lo hace el marco React. A continuación se muestran algunos ejemplos que muestran cómo se puede usar Vue.js.

Desarrollo de aplicaciones móviles

Según su comprensión de Vue CLI, HTML, CSS y JavaScript, los desarrolladores de software pueden usar Vue.js para desarrollar aplicaciones de Android e iOS decentes en una sola pieza de código. Se puede emplear para crear aplicaciones móviles nativas y ser una herramienta de desarrollo.

Fuente de la imagen angelengineering.com

Entity Framework, visualización dependiente y ofertas de lista son solo algunas de las capacidades que ofrece Vue.js. Usando Nativescript-Vue, un complemento que permite a los desarrolladores de aplicaciones crear aplicaciones prácticas para teléfonos inteligentes con Vue, es factible crear aplicaciones móviles.

prototipos

Los profesionales del diseño practican convirtiendo sus pensamientos en prototipos físicos, que van desde la hoja hasta la digital. Para capturar ideas de diseño y pruebas de usuarios, los diseñadores crean prototipos con diferentes niveles de realismo. Puede mejorar y evaluar sus ideas utilizando maquetas, lo que le permite a su empresa lanzar los artículos adecuados.

Con Prototipos, puede proporcionar a todos los participantes una plantilla clara de las posibles ventajas, riesgos y costos relacionados con los que puede ir un prototipo al tener una base sólida a partir de la cual generar sugerencias para mejoras. Con estos prototipos, puede ajustar los cambios antes de tiempo para evitar la lealtad a una única versión erróneamente perfecta, quedar atrapado en los máximos regionales de UX y, en última instancia, pagar altos gastos debido a errores.

Aplicaciones existentes

La capacidad de cualquier tecnología en desarrollo para interactuar con las aplicaciones actuales es una característica crucial. Es muy simple usar Vue.js ya que usa JavaScript y funciona sin otras soluciones. Además, puede usar HTML, JS o JSX para crear las plantillas usando vue.js. Vue se puede utilizar en casi cualquier aplicación debido a sus componentes y diseño liviano.

Aplicaciones de una sola página

Una aplicación de una sola página es aquella en la que la mayor parte del contenido es estático y solo se debe modificar un pequeño componente a la vez. Por ejemplo, a medida que navega por su buzón, verá que no hay demasiados turnos: el encabezado y la barra lateral permanecen iguales a medida que lee en su buzón.

Con cada clic, el SPA solo proporciona los datos que necesita, que luego son procesados por su navegador. Esto es distinto de una carga de página típica, en la que el sistema proporciona a su sistema una página completa recién procesada para cada acción que realiza. Como resultado, los usuarios ven un tiempo de respuesta sustancialmente más rápido debido a nuestro enfoque gradual del lado del cliente. También reduce la cantidad de datos que debe transferir un servidor, lo que aumenta la eficiencia de todo el procedimiento y beneficia tanto a los usuarios como a las empresas.

El enfoque más sencillo para describir aplicaciones de una sola página es pensar en ellas como páginas de Internet estáticas. Por lo tanto, se parecen mucho a las aplicaciones móviles. Sin embargo, en lugar de páginas de carga completamente nuevas, el trasfondo de este fenómeno incluye la sobrescritura dinámica del sitio web actual con nuevos datos de la aplicación web.

Plantillas HTML

Vue.js también se usa para generar plantillas basadas en HTML que aumentan la productividad, especialmente para personas con experiencia sólida en HTML, pero esto es discutido. Además, las plantillas de Vue ayudan a agregar capacidades de interactividad a las aplicaciones de páginas web ya existentes. La función de representación del modelo de objeto de documento simulado (DOM) está incluida en las plantillas de Vue. En consecuencia, Vue solo realiza una cantidad mínima de operaciones DOM cuando cambia el contexto de una aplicación.

¿Por qué Vue.js es tan popular?

Una de las principales razones de la popularidad de Vue.js es su curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje fácil de usar de Vue convence tanto a los desarrolladores novatos como a los experimentados. Los ingenieros de software fueron encuestados para su estudio State of Vue.js y, como resultado, descubrieron que la curva de aprendizaje es lo que genera tanta atención en Vue.

Una vez que lea el contenido de la guía oficial, no necesita tener ningún conocimiento previo de ES2015, TypeScript, JSX o cadenas de herramientas para crear su aplicación Vue inicial. Sin embargo, debe tener un conocimiento práctico de HTML, CSS y JavaScript para comenzar. En particular, si desea desarrollar aplicaciones de páginas web muy complicadas, es valiosa cierta experiencia previa en el uso de marcos, incluso si no es obligatorio.

Otra razón de su popularidad es su excelente accesibilidad . Los desarrolladores de software de rápido movimiento pueden liberar todo su potencial creativo con Vue gracias a su gran preparación porque no tienen que dedicar mucho tiempo a familiarizarse con las mejoras adicionales del lenguaje. Crear un grupo para una tarea o integrar Vue en uno es más sencillo y rápido. Aunque hay pocos expertos de Vue disponibles, los profesionales de React con experiencia pueden migrar a Vue y comenzar a proporcionar valor en aproximadamente una semana.

Las ventajas de Vue.js

Excelentes aplicaciones integradas

Vue.js es rápido. Aunque Vue.js no es el marco de JavaScript más rápido en el interior, tiene características más que suficientes para crear una experiencia de usuario impecable en SPA y UI. Además, Vue crea proyectos más rápido que Angular y React en el campo de las aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Es fundamental tener en cuenta el rendimiento de Vue al elegir un marco de JavaScript, ya que el 53 % de los consumidores abandona los sitios que tardan más de 3 segundos en abrirse.

Entorno de desarrollo flexible y versátil

Vue viene con un entorno de desarrollo web flexible y versátil. En Vue, los programas web se desarrollan utilizando módulos o componentes. Además, los módulos/componentes de un solo archivo de Vue están poco conectados, lo que aumenta la reutilización y reduce el tiempo de producción, aunque ya proporciona a los desarrolladores una cantidad sustancial de versatilidad según las demandas del proyecto.

La estructura basada en componentes es la mejor opción cuando se desarrollan aplicaciones para hacerlas crecer en el futuro. El desarrollo masivo de aplicaciones con Vue requiere el uso de un mecanismo modular de diseño y construcción. Los colaboradores de la campaña que recomienda Vue, Webpack o Browserify, permiten a los usuarios modificar posteriormente el código fuente utilizando los preprocesadores elegidos, lo que brinda a los desarrolladores una libertad considerable.

Ecosistema decadente y versatilidad

El universo Vue contiene todos los instrumentos que un desarrollador puede necesitar, incluidos muchos complementos. Las herramientas famosas que mejoran la empresa de desarrollo son los enrutadores Vue para navegar y vincular los valores de su aplicación de una sola página a las URL apropiadas y el excelente Vuex para la administración pública.

Además, Vue ofrece sus DevTools que están disponibles en forma de complementos de navegador. DevTools facilita la resolución de problemas de las aplicaciones y el examen de la arquitectura y el estado de sus componentes. Le permiten viajar en el tiempo, inspeccionar su software para ver versiones antiguas y los ajustes realizados, monitorear actividades únicas y editar su aplicación en vivo.

Talla pequeña

El archivo zip descargable del marco tiene un tamaño de 18 KB. Al ser liviano, se instala rápidamente y mejora la clasificación y el rendimiento de su motor de búsqueda.

Reactividad

Vue tiene herramientas de reactividad integradas que actualizan la interfaz de usuario. Como resultado, el programador puede concentrarse en agregar otras funcionalidades y, al mismo tiempo, volverse más eficiente al usar el tiempo y los bloques de código adicionales que mantiene este enfoque.

Enlace de datos bidireccional

Existe una relación de enlace de datos entre el esquema de la base de datos y la plantilla DOM o HTML visual. El enlace de datos en un canal permite a los lectores pasar del prototipo a la interfaz. Las modificaciones al origen cambian automáticamente el DOM, pero esto no funciona a la inversa ya que el DOM tiene credenciales de solo lectura para el prototipo. El enlace de datos bidireccional permite el intercambio de información entre el prototipo y la interfaz en ambos aspectos.

Los contras de Vue.js

Escalabilidad inadecuada

Vue.js tiene un ecosistema regional con una pequeña cantidad de programadores. Como resultado, no es expandible, lo que lo hace inadecuado para grandes proyectos. Un marco debe tener una red amplia para la asistencia oportuna en soluciones si se va a utilizar en proyectos complejos.

Los expertos con amplia experiencia son escasos

Dado que este es un marco nuevo y progresivo, hay menos profesionales con experiencia sustancial en Vue. Además, este sistema se cambia a menudo, lo cual es un inconveniente; incluso los constructores experimentados deben aprender o investigar nuevas capacidades desde cero para obtener todos los beneficios de Vue.

Flexibilidad extrema en el código.

Si bien la flexibilidad del código ofrece muchas ventajas a los desarrolladores, la flexibilidad extrema puede resultar en una mayor inconsistencia y errores de codificación. La mayoría de los retrasos en la codificación son provocados por equipos demasiado flexibles que pueden emplear múltiples paradigmas de programación diferentes a la vez.

¿Cómo contratar al desarrollador de Vue.js adecuado?

Es un desafío contratar al desarrollador de Vue.js adecuado entre cientos. Para elegir el desarrollador adecuado, debe evaluar sus calificaciones. Como resultado, decidimos enumerar las características clave a las que debe prestar atención al seleccionar al miembro más nuevo del equipo.

Un desarrollador profesional de Vue js debe poseer las siguientes habilidades:

Experto en HTML y CSS

Tener una sólida comprensión de JavaScript clásico y contemporáneo.

El desarrollador debe saber usar Git

Debe ser un usuario experimentado de NPM o Yarn

Aprenda a usar el lenguaje de codificación Vue, el enrutador Vue y la CLI de Vue.

Ahora sabe cómo encontrar un desarrollador Vue talentoso. Este proceso puede resultar bastante desafiante si no es un desarrollador y no puede evaluar las calificaciones de un profesional. ¿Qué hacer? Preste atención al enfoque sin código (sin código es un método para crear y utilizar software que no implica escribir ningún código). Una de esas herramientas es AppMaster. Un dato interesante es que AppMaster genera aplicaciones web utilizando vue3 . Usando AppMaster en su proyecto, terminará con un buen código limpio y una aplicación que funciona mucho más rápido y más barato que si la desarrollara tradicionalmente.

Ultimas palabras

En esta publicación, discutimos qué es Vue.js, incluido por qué es popular, sus beneficios y sus inconvenientes. Con suerte, ha mejorado su comprensión de lo que es Vue.js para que pueda crear aplicaciones front-end que sean escalables y altamente efectivas.