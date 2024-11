Riepilogo FFDC 2024: approfondimenti chiave dalla FlutterFlow Developers Conference di New York

La FlutterFlow Developers Conference (FFDC) 2024, tenutasi dal 17 al 18 settembre al The Times Center di New York City, ha riunito appassionati di tecnologia e sviluppatori per due giorni di innovazione e networking nello sviluppo di app. L'evento, ora concluso, ha fornito preziose informazioni su come le piattaforme di sviluppo visuale come FlutterFlow stanno trasformando la creazione di applicazioni mobili e web di alta qualità.

Punti salienti della conferenza

Annunci esclusivi: i partecipanti sono stati i primi a ricevere aggiornamenti su nuove funzionalità e capacità che promettono di migliorare ulteriormente la piattaforma FlutterFlow , offrendo processi di sviluppo app più rapidi ed efficienti.

i partecipanti sono stati i primi a ricevere aggiornamenti su nuove funzionalità e capacità che promettono di migliorare ulteriormente la piattaforma , offrendo processi di sviluppo app più rapidi ed efficienti. Best practice: le sessioni condotte da esperti hanno trattato tecniche avanzate e suggerimenti per ottimizzare l'uso di FlutterFlow , aiutando gli sviluppatori a sfruttare appieno il potenziale della piattaforma nei loro progetti.

le sessioni condotte da esperti hanno trattato tecniche avanzate e suggerimenti per ottimizzare l'uso di , aiutando gli sviluppatori a sfruttare appieno il potenziale della piattaforma nei loro progetti. Opportunità di networking: l'evento ha facilitato le connessioni tra sviluppatori, leader del settore ed esperti, creando un ambiente per promuovere relazioni e collaborazioni preziose all'interno della comunità tecnologica.

Leader del settore e organizzatori

La conferenza ha visto la partecipazione di personaggi chiave del settore tecnologico. Erica Hanson, Head of Growth presso FlutterFlow, ha guidato l'evento insieme a illustri organizzatori come Ralph Yozzo di Tidalforce, Anna Nerezova, un'organizzatrice GDG, Bhavik Chopra della Metropolitan Transportation Authority e Shivika Arora, Executive Director of Product presso JP Morgan.

Espansione degli orizzonti nello sviluppo no-code

AppMaster ha avuto l'opportunità di partecipare all'evento, interagendo con altri leader del settore per scambiare idee e discutere le principali tendenze e sfide all'interno dello spazio di sviluppo no-code. Questo ambiente collaborativo ha consentito conversazioni significative sul futuro dello sviluppo di app.