Licenziamenti tecnologici del 2024: l'ondata continua che colpisce l'innovazione

L'ondata di licenziamenti nel settore tecnologico continua inesorabilmente nel 2024. Sono già state effettuate significative riduzioni, che hanno avuto un impatto su oltre 60.000 lavoratori in 254 aziende, secondo Layoffs.fyi. Attori chiave come Tesla, Amazon, Google, TikTok e Microsoft sono tra coloro che hanno ridotto sostanzialmente la propria forza lavoro. Anche le startup più piccole sono state duramente colpite, con alcune che hanno chiuso.

Monitorare questi licenziamenti fornisce informazioni sullo stato dell'innovazione sia nelle grandi aziende che nelle startup emergenti, mostrando come il panorama mutevole dovuto all'intelligenza artificiale e all'automazione stia modificando la sicurezza del lavoro. Questa ondata serve anche come un duro promemoria dell'impatto umano coinvolto, poiché questi cambiamenti spingono le aziende verso una maggiore innovazione.

Agosto 2024

Infineon sta licenziando 1.400 dipendenti in tutto il mondo, con molti ruoli interessati nel suo stabilimento tedesco. Altri 1.400 dipendenti vengono trasferiti in paesi con costi di manodopera inferiori.

sta licenziando 1.400 dipendenti in tutto il mondo, con molti ruoli interessati nel suo stabilimento tedesco. Altri 1.400 dipendenti vengono trasferiti in paesi con costi di manodopera inferiori. Jam City ha ridotto la sua forza lavoro di circa 85 persone, colpendo il 10% del suo team di sviluppo di videogiochi.

ha ridotto la sua forza lavoro di circa 85 persone, colpendo il 10% del suo team di sviluppo di videogiochi. Dell ha condotto licenziamenti non specificati per diventare "più snella" e concentrarsi sui prodotti di intelligenza artificiale.

ha condotto licenziamenti non specificati per diventare "più snella" e concentrarsi sui prodotti di intelligenza artificiale. Intel ha annunciato tagli significativi, colpendo il 15% dei suoi dipendenti, traducendosi in 15.000 posti di lavoro.

Luglio 2024

Rad Power Bikes ha condotto il suo quinto round di tagli di posti di lavoro dal 2021. Il numero specifico di dipendenti interessati rimane sconosciuto.

ha condotto il suo quinto round di tagli di posti di lavoro dal 2021. Il numero specifico di dipendenti interessati rimane sconosciuto. Match Group ha ridotto la sua forza lavoro del 6%, interrompendo i servizi di live streaming su Plenty of Fish e BLK a favore dell'intelligenza artificiale.

ha ridotto la sua forza lavoro del 6%, interrompendo i servizi di live streaming su e a favore dell'intelligenza artificiale. Bungie ha licenziato il 17% del suo personale, con ripercussioni su tutti i livelli dell'organizzazione.

ha licenziato il 17% del suo personale, con ripercussioni su tutti i livelli dell'organizzazione. Pocket FM ha tagliato quasi 200 ruoli di scrittura negli Stati Uniti.

Giugno 2024

RealPage ha annunciato una riduzione della forza lavoro di circa il 4%.

ha annunciato una riduzione della forza lavoro di circa il 4%. Planet ha licenziato circa il 17% della sua forza lavoro.

ha licenziato circa il 17% della sua forza lavoro. Moxion Power ha tagliato oltre 100 dipendenti a seguito dell'ampliamento degli uffici.

ha tagliato oltre 100 dipendenti a seguito dell'ampliamento degli uffici. eBay ha continuato la sua ristrutturazione globale con licenziamenti in Israele.

Maggio 2024

Gro Intelligence ha cessato le operazioni in seguito a un licenziamento su larga scala a marzo.

ha cessato le operazioni in seguito a un licenziamento su larga scala a marzo. Jasper Health ha ridotto significativamente la sua forza lavoro, principalmente nei reparti di ingegneria e progettazione dei prodotti.

ha ridotto significativamente la sua forza lavoro, principalmente nei reparti di ingegneria e progettazione dei prodotti. Cirium ha licenziato 37 dipendenti del settore tecnologico, consolidando le sue operazioni.

ha licenziato 37 dipendenti del settore tecnologico, consolidando le sue operazioni. Salesforce ha eliminato circa 300 dipendenti per semplificare le operazioni.

Le aziende si stanno sempre più rivolgendo a tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'automazione per ristrutturare la propria forza lavoro e ridurre i costi.

Questi licenziamenti riflettono una tendenza significativa nel settore tecnologico, con importanti implicazioni sia per l'innovazione che per i panorami occupazionali. La strada da seguire per molti dipendenti e aziende interessati potrebbe essere dettata dall'adozione tecnologica e dall'adattamento del mercato. Sebbene la potente ondata di tagli al personale indichi un periodo difficile per i lavoratori, sottolinea le trasformazioni in corso guidate dall'intelligenza artificiale e dall'automazione nella ridefinizione del futuro del lavoro.

