Volete creare un ristorante o un'app per ristoranti? Se sì, questa guida fa al caso vostro.

Perché è necessario creare app per ristoranti?

In qualità di proprietari di un ristorante, la chiave per creare un'esperienza indimenticabile per il cliente è rendere il processo di ordinazione del cibo il più semplice e continuo possibile per il cliente. Questa esperienza è ciò che può fare o distruggere un'azienda; se il cliente non è soddisfatto, si può essere certi che l'intero regno dei social media ne verrà a conoscenza!

Quindi, cosa possono fare gli imprenditori più intraprendenti per aumentare i loro clienti, al di fuori dei normali programmi di fidelizzazione offerti da molti imprenditori, per creare un'esperienza di ordinazione al ristorante che sia piacevole per il cliente? Dopo aver chiesto al proprio team di gestione di rivedere il processo aziendale, molti proprietari spesso decidono che, oltre a far ordinare i clienti dal sito web del ristorante, è necessario un altro strumento utile. Di solito, la risposta giusta è la creazione di app per ristoranti mobili che offrano ai clienti un'altra opzione per ordinare il cibo in modo semplice e incentrato sul cliente.

La creazione di un'applicazione mobile per ristoranti è vantaggiosa sia per il cliente che per il proprietario del ristorante. Oltre a creare un'esperienza di ordinazione di cibo più fluida, riduce i tempi di attesa e la probabilità di ordini errati.

Come funzionano le app per ristoranti?

Per il proprietario dell'attività, aumentano la notorietà del marchio e possono creare una fidelizzazione al ristorante attraverso programmi di fidelizzazione in-app. Le app mobili consentono di conoscere meglio le preferenze dei clienti, facilitano la promozione di programmi di fidelizzazione in-app e riducono lo stress del personale di sala. E quindi aumentano la redditività.

La creazione di app mobili per ristoranti richiede i servizi di esperti nel campo dello sviluppo di app mobili. Può comportare lo sviluppo di un software personalizzato, a seconda delle funzionalità e delle caratteristiche necessarie. Tuttavia, investire in un'applicazione mobile per ristoranti ben progettata vale la pena. Il confronto anno per anno mostra che ogni anno l'uso delle app per ristoranti è aumentato in modo significativo e sta rapidamente diventando lo strumento preferito dai clienti per ordinare il cibo!

Fasi fondamentali per la creazione di un'app per ristoranti

Ricerca di mercato

Comprendere il mercato di riferimento è il primo passo per sviluppare un'applicazione mobile per ristoranti efficace. È necessario innanzitutto scoprire quali sono le situazioni che creano problemi al ristorante per il proprietario dell'attività e per i suoi clienti. Sulla base dei dati ricavati da questa ricerca, sarete in grado di scegliere la migliore soluzione di sviluppo software per la vostra attività, in modo da affrontare il problema in modo da rendere più semplice il processo di ordinazione al vostro ristorante!

Considerate la vostra strategia

Per creare un'applicazione mobile efficace, è necessario considerare gli obiettivi e le finalità aziendali generali. Cosa spera di ottenere la vostra azienda? In che modo lo sviluppo di un'applicazione mobile per ristoranti può contribuire al raggiungimento di questi obiettivi? L'analisi della visione aziendale e degli indicatori di performance chiave da parte del team di gestione aiuterà il processo di sviluppo dell'app ad allinearsi con gli obiettivi aziendali.

Scegliere il miglior team di sviluppo software

Ora che avete identificato gli obiettivi generali dell'azienda e il modo in cui lo sviluppo di un'applicazione mobile per ristoranti si allineerà a questi obiettivi aziendali, una parte fondamentale del miglioramento del processo di ordinazione al ristorante è la selezione del miglior team di sviluppo software per portare a termine il lavoro nel modo giusto!

Un team di project management efficace, esperto nello sviluppo di app per dispositivi mobili e nel processo di sviluppo delle app, come la suite di servizi utilizzati nella concept app di MLSDev, è un ottimo inizio per rendere la vostra azienda più reattiva alle esigenze dei clienti. Questo si traduce in un aumento delle vendite e della redditività nel lungo periodo, dato che un maggior numero di clienti, impressionati dalla facilità del processo di ordinazione, diffonderà la notizia sui social media e su altre piattaforme!

Creare un concetto di app e caratteristiche funzionali

Quando si decide di creare un'applicazione mobile per ristoranti, una delle caratteristiche principali da considerare è la funzionalità o il design previsti come parte del processo di sviluppo dell'applicazione. Ad esempio, quando il sito web del ristorante è sovraccarico di nuovi ordini, l'app mobile è progettata per togliere il carico dal sito principale e convogliare i clienti verso l'app mobile del ristorante? L'app mobile è progettata per ridurre i tempi di attesa per ordinare il cibo?

Un'applicazione mobile ben progettata, sviluppata da un team di sviluppo software competente che fornisce soluzioni software personalizzate, può far crescere la vostra attività se la funzionalità dell'applicazione mobile fornisce i risultati desiderati dai clienti quando ordinano il cibo dal vostro ristorante.

Progettare un'applicazione facile da usare

Durante il processo di progettazione, è importante che il team di gestione del progetto dell'applicazione mobile mostri grande considerazione per l'utente finale nelle caratteristiche del software durante tutto il processo di sviluppo dell'applicazione. L'esperienza dell'utente deve avere la massima priorità ed è particolarmente importante nei casi in cui un imprenditore decide di creare una soluzione software personalizzata per rispondere alle esigenze uniche dei propri clienti. Per questo motivo, i team di sviluppo software devono considerare i seguenti aspetti:

Navigazione facile da usare: quanto è facile o intuitiva l'esperienza di navigazione nell'app per l'utente medio nel completare il processo di ordinazione al ristorante?

Creazione del logo e del marchio del ristorante: il logo dell'azienda è ben visibile in tutta l'applicazione mobile?

Appeal visivo: i colori dell'app del ristorante sono coerenti, attraenti ed esteticamente gradevoli per l'utente?

Capacità di interfacciamento: l'app mobile si interfaccia bene con le varie piattaforme di social media?

Feedback: le funzionalità di questa app per ristoranti consentono all'imprenditore di raccogliere dati rilevanti e di ricercare le esigenze dei clienti che possono contribuire a migliorare l'attività?

Aggiornamenti e risoluzione dei problemi di sviluppo: durante il processo di sviluppo per la creazione dell'app per ristoranti, è possibile applicare facilmente aggiornamenti, update e correggere gli errori del software sul back-end?

Test, collaudo

Una società di sviluppo competente si avvale dei servizi di tester di app mobili per verificare le funzionalità dell'app mobile per ristoranti appena sviluppata. Durante questo importante aspetto del processo di sviluppo dell'app, i tester saranno utilizzati per simulare l'effettiva esperienza dell'utente finale quando ordina cibo attraverso l'app del ristorante.

Il loro compito è quello di identificare eventuali problemi riscontrati nell'utilizzo dell'applicazione e di verificare la fluidità dell'esperienza utente, fornendo un feedback critico al team di sviluppo del software. Questo feedback aiuta la società di sviluppo a risolvere e riparare eventuali problemi in sospeso con l'app del ristorante prima di lanciarla al pubblico.

Pronti, partenza, lancio

Dopo aver dedicato una grande quantità di ricerche, riflessioni e sforzi allo sviluppo di un'applicazione mobile per ristoranti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, è giunto il momento del lancio ufficiale dell'applicazione mobile per ristoranti. Questa operazione richiede senza dubbio una buona parte del budget di marketing e può essere un processo piuttosto costoso.

Tuttavia, il risultato di questo accurato processo di sviluppo e lo scopo del lancio di un'app per dispositivi mobili sarà quello di aumentare la conoscenza del marchio del vostro ristorante da parte dei clienti! Si prevede che questa maggiore consapevolezza si tradurrà in un aumento delle vendite e in un programma di fidelizzazione dei clienti più robusto, in quanto gli avventori si sentiranno maggiormente soddisfatti dal vostro marchio.

Risposta della folla

Una volta lanciata l'applicazione mobile, è molto importante misurare la reazione delle persone e analizzare se l'hanno trovata piacevole e facile da usare. L'obiettivo è rispondere alla domanda se la creazione di questa applicazione mobile per ristoranti per la vostra azienda abbia generato un'ulteriore fedeltà dei clienti al vostro marchio e aumentato la vostra base di clienti e, quindi, le vostre vendite. Questi dati forniranno a voi, proprietari dell'azienda, le informazioni necessarie e vi renderanno più consapevoli (in base al feedback degli utenti finali) se lo sviluppo di questa applicazione mobile ha soddisfatto le esigenze dei vostri clienti.

Monitoraggio dei risultati e ottimizzazione

Un'efficiente assistenza agli utenti delle app mobili è fondamentale per mantenere la funzionalità delle caratteristiche dell'app per ristoranti in modo che sia ottimale quando viene utilizzata dai clienti. Ciò implica anche la competenza del team di supporto agli utenti dello sviluppo del software nella risoluzione di problemi, come i malfunzionamenti o i bug dell'app mobile, e l'aggiornamento delle sue funzionalità per mantenere l'app del ristorante il più possibile aggiornata. Anche la compatibilità con i vari sistemi operativi è importante, soprattutto in presenza di una tecnologia in costante evoluzione. I proprietari di aziende sensibili sono consapevoli di questi problemi tecnologici dinamici e molti scelgono di esternalizzare lo sviluppo e la manutenzione delle app mobili a un team esterno di gestione dei progetti di sviluppo software.

Budget, budget, budget

Quanto costa creare un'applicazione per ristoranti? La creazione, lo sviluppo e la manutenzione di un'applicazione mobile, soprattutto nella categoria dei ristoranti, può essere un processo costoso per il quale è necessario mettere da parte un budget ragionevole per ottenere un'applicazione ben progettata e di facile utilizzo. Per questo motivo, è necessaria un'attenta pianificazione da parte dell'imprenditore astuto per ottenere il massimo ritorno dall'investimento in questo sviluppo software.

Il prezzo di partenza generale per ottenere un'applicazione mobile funzionale per ristoranti può variare da 65.000 dollari in su, a seconda della complessità delle funzioni che si desidera aggiungere al progetto. Inoltre, nel processo di sviluppo del software, è necessario considerare elementi come la capacità di interfacciarsi con un'ampia varietà di sistemi operativi (ad esempio, Android o IOS), oltre ad altri aspetti del design come le animazioni e le funzioni di fantasia che si può scegliere di includere, a scopo di personalizzazione.

È ragionevole aspettarsi che più "campane e fischietti" o funzioni di fantasia vengono aggiunte, più il costo sarà elevato. Gli elementi aggiuntivi possono anche includere avatar personalizzabili, sistemi Chabot automatizzati, programmi ETA in tempo reale, sistemi di tracciamento delle consegne e persino elementi visivi e suoni di notifica personalizzati.

Un team medio di sviluppo di programmi software per la creazione di un'applicazione mobile per ristoranti è composto da esperti nel campo del design dell'interfaccia utente, della progettazione dell'esperienza utente e da programmatori mobili e backend. A ciò si aggiungono i costi associati all'ottenimento dei certificati SSL necessari per un checkout sicuro, all'acquisto di un nome di dominio e all'hosting web online.

Progettazione di app mobili fai-da-te

A causa dei costi considerevoli che possono essere associati alla creazione di app per ristoranti mobili, alcune persone possono tentare di creare queste app gratuitamente, utilizzando risorse da internet. Tuttavia, non è così facile come alcuni professionisti dello sviluppo di applicazioni software possono far credere e può richiedere una notevole quantità di tempo, di ricerca e anche di mal di testa per iniziare se non si è esperti nello sviluppo di applicazioni mobili, soprattutto nella categoria dei ristoranti!

Per fortuna esistono alcune risorse web e applicazioni di creazione di ristoranti che possono contribuire a semplificare notevolmente il processo di sviluppo di un'applicazione mobile. In alcuni casi sono disponibili modelli preimpostati che consentono di inserire il nome dell'applicazione per ristoranti e di personalizzare i colori, il layout e le funzionalità dell'applicazione come si desidera.

Strumenti per lo sviluppo

Molti strumenti hanno una versione gratuita che può essere aggiornata con una versione a pagamento per accedere a ulteriori funzioni di creazione di app mobili. Alcuni possono cercare di utilizzare al meglio gli strumenti gratuiti per creare una semplice app mobile, con un certo successo. Tuttavia, va notato che, sebbene le versioni gratuite abbiano un numero di opzioni significativamente inferiore rispetto a quelle a pagamento, sono comunque utili.

Tali risorse includono app builder per ristoranti come:

AppMaster - che può aiutare i ristoratori a soddisfare le esigenze dei loro clienti attraverso la creazione di servizi di app mobili. È inoltre possibile programmare una consulenza, in modo che il loro team di esperti nello sviluppo di software possa assistervi nella creazione di una soluzione di app mobile che si adatti al meglio alle vostre esigenze e alle vostre tasche. Inoltre, vantano un'interfaccia di pagamento sicura per la creazione di coupon e un sistema di gestione degli ordini in tempo reale.

Aumentate la vostra attività di ristorazione e portate a casa la pagnotta!

Per concludere, qualunque sia l'opzione scelta per gestire la creazione della vostra app per ristoranti, c'è un'opzione disponibile per soddisfare le vostre esigenze, preferenze e budget. Sia che scegliate di utilizzare strumenti per la creazione di app, sia che vi rivolgiate a un team di sviluppatori di software di questi e altri fornitori di servizi, è chiaro che l'investimento varrà la pena.

Un'applicazione mobile per ristoranti ben progettata aiuterà a scalare la vostra attività, consentendovi di servire più clienti e quindi di aumentare i vostri profitti. I vostri clienti saranno contenti, e questa è un'ottima notizia per i vostri profitti, perché porterete a casa la pagnotta e non solo!