La forza dell'utilizzo delle app tecnologiche e la rivoluzione digitale, che semplifica ogni aspetto della nostra vita, consentono alle persone di essere senza contanti, senza carte, eppure bancabili. La tecnologia è diventata così radicata nella nostra vita quotidiana che ha quasi reso obsoleti oggetti essenziali come il denaro contante. Ora le persone non devono più lottare per trovare il bancomat più vicino quando sono a corto di denaro. Gli utenti possono semplicemente effettuare un pagamento peer-to-peer attraverso l'applicazione mobile p2p o il portafoglio digitale. Quasi 70 milioni di persone negli Stati Uniti utilizzano app di pagamento p2p mobile o portafogli digitali per sfruttare le tecnologie order-in-one-click, evitare l'uso di carte di credito e sostenere un'economia senza contanti. Il settore delle app continuerà a crescere e se volete creare le vostre app di pagamento peer-to-peer, dovete prima capire cos'è e come funziona il pagamento p2p.

App Peer-to-Peer

I clienti possono utilizzare un'app per trasferire fondi dai loro conti bancari o dalle loro carte di credito. Qualsiasi cosa, dalla divisione del conto del pranzo al pagamento dell'affitto, può essere inclusa nelle transazioni. Effettuare pagamenti peer-to-peer utilizzando un'app mobile non è certo un'impresa da poco. Si tratta di una procedura semplice, che richiede solo pochi passaggi da parte del cliente:

Fase 1: tutti gli utenti creano un account con le app di pagamento p2p.

Fase 2: tutti gli utenti collegano il proprio conto bancario o la propria carta di credito alle app di pagamento p2p.

Fase 3: tutti gli utenti inseriscono i propri dati personali, rispondono alle domande di sicurezza e creano una password per utilizzare l'app.

Fase 4: per inviare denaro, gli utenti selezionano il destinatario, inseriscono l'importo e completano la transazione utilizzando le app di pagamento p2p. (L'app avviserà gli utenti dopo che i fondi saranno stati prelevati dal loro conto).

Perché dovreste impegnarvi nello sviluppo di un sistema di applicazioni di pagamento peer-to-peer?

Negli ultimi anni, le app di pagamento peer-to-peer hanno avuto un impatto significativo sul panorama fintech degli utenti. Gli utenti di smartphone sono in aumento, con oltre 6 milioni di persone che li utilizzano attualmente. Si prevede che il numero di utenti crescerà di diverse centinaia di milioni nei prossimi anni. Di conseguenza, aumenterà la domanda di fintech senza contanti, senza carte e con pagamento senza contatto, il che sarà una manna per gli utenti. L'importo delle transazioni dirette da cliente a cliente tramite app mobile raggiungerà i 785,19 miliardi di dollari nel 2021. La realizzazione di un'applicazione contactless client-to-client è un investimento utile, dato che questo volume si espanderà negli anni futuri. Con il suo successo, sarete in grado di catturare l'attenzione sia degli attuali utenti del software che degli utenti non bancari con la giusta strategia di marketing.





App Peer-to-Peer popolari (P2P)

Per creare applicazioni di pagamento peer-to-peer di spicco con l'aiuto del vostro team tecnico, iniziate con una ricerca sulla concorrenza. Le seguenti applicazioni per i pagamenti peer-to-peer che il vostro team di sviluppo dovrebbe considerare come applicazioni ideali.

PayPal

L'applicazione PayPal è uno dei più noti fornitori di servizi di pagamento peer-to-peer, che offre opzioni sia alle aziende che ai privati. Il vostro team di software deve studiarne le funzionalità. Tutti gli utenti possono trasferire denaro a persone in tutto il mondo collegando il proprio conto bancario, la carta di debito o la carta di credito al conto PayPal. Il valore totale di PayPal cresce ogni trimestre e oltre 416 milioni di persone hanno utilizzato PayPal nel terzo trimestre del 2021. Oltre all'interfaccia desktop, PayPal ha introdotto anche un'applicazione mobile con funzioni di interfaccia all'avanguardia per i clienti.

Venmo

L'app Venmo è di proprietà e gestita da PayPal, ma i due pagamenti peer to peer funzionano in modo indipendente, il che è una caratteristica interessante che la vostra truppa di sviluppatori deve prendere in considerazione. L'app Venmo rende i pagamenti più sociali, consentendo agli utenti di disporre di funzioni come la condivisione di emoji e messaggi insieme ai pagamenti. Le carte e i conti bancari dei clienti possono essere collegati a un conto Venmo. Non ci sono commissioni quando gli utenti inviano denaro da una carta di debito o da un conto bancario, ma i pagamenti con carta di credito prevedono una commissione di transazione del 3%. Lasciate che il vostro team tecnico studi a fondo le sue funzioni avanzate.

Zelle

Un gruppo di grandi banche americane possiede l'applicazione Zelle. Gestisce le transazioni peer-to-peer tramite app esclusivamente attraverso conti bancari statunitensi (nessun profilo business). L'utilizzo di un software contactless client-to-client così "bancocentrico" consente di inviare denaro direttamente attraverso i conti bancari. La funzionalità dell'app di pagamento è piuttosto semplice: gli utenti forniscono l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del destinatario e il denaro viene inviato direttamente sul suo conto. L'interfaccia non prevede costi né tempi morti. Queste innovazioni devono ispirare i membri del vostro team, a tutto vantaggio degli utenti.

Costruire un'applicazione Peer-to-Peer sicura e conforme?

Per creare un pagamento contactless client-to-client di successo con caratteristiche ottimali, è necessario considerare sia le caratteristiche commerciali che quelle tecnologiche dell'app, un aspetto fondamentale che il vostro team deve sempre tenere in considerazione per attirare i clienti. Perché concentrandosi esclusivamente sulle caratteristiche tecniche dell'app si otterrà un buon prodotto ma con scarse vendite e non si riuscirà ad attirare i clienti. Se invece ci si concentra esclusivamente sulle caratteristiche commerciali, si otterrà un grande slancio al momento del lancio dell'applicazione, ma il prodotto sparirà rapidamente dal mercato a causa delle sue scarse caratteristiche. L'applicazione deve essere a misura di cliente. Oltre a caratteristiche come le capacità di transazione e un gateway protetto per salvaguardare i dati, il team di sviluppo deve prendere in considerazione alcuni altri componenti, come la decisione delle caratteristiche necessarie per garantire che l'applicazione di elaborazione contactless da cliente a cliente funzioni senza problemi.

Caratteristiche da includere nel sistema dell'app P2P

Registrazione

Dopo aver scaricato l'applicazione, la prima cosa da fare è completare la procedura di registrazione. Si tratta di raccogliere tutte le informazioni di base del cliente, come nome, indirizzo e-mail e informazioni di contatto. Sono tutti fattori importanti che devono essere presi in considerazione dal team di sviluppo.

Portafoglio digitale

Il vostro gruppo di sviluppo deve prendere in considerazione l'inclusione di funzionalità come un portafoglio digitale nelle applicazioni client-to-client, che daranno agli utenti la possibilità di memorizzare la propria valuta elettronica e di effettuare pagamenti tramite un portafoglio digitale. L'applicazione di pagamento è spesso collegata alla carta di credito o al conto bancario del cliente per ottenere la massima funzionalità.

Notifiche in tempo reale

Il vostro team di sviluppo deve assicurarsi che le applicazioni p2p abbiano caratteristiche tali da poter fornire informazioni in tempo reale su tutte le loro attività. Dopo aver installato l'app, gli utenti devono ricevere notifiche push che li informino dei pagamenti ricevuti, delle scadenze, dei punti fedeltà, ecc.

Conversione di valuta

Caratteristiche di questo tipo nell'applicazione consentiranno ai clienti di effettuare transazioni transfrontaliere con il p2p se si implementa questa funzionalità dell'applicazione di pagamento. Il team di sviluppo deve avere una chiara comprensione di questo aspetto. Il metodo ideale per utilizzare questa funzione è quello di sincronizzare l'applicazione di pagamento p2p con il tasso di cambio della banca al momento della transazione.

ID unico o OTP

Una delle caratteristiche più importanti delle app di pagamento p2p è la sicurezza, un altro punto importante che il team di sviluppo deve considerare. Un OTP consente agli utenti di convalidare una transazione prima che venga dedotta, e quindi il p2p li protegge da transazioni involontarie, frodi e così via durante l'utilizzo dell'applicazione. Una volta decise le caratteristiche che desiderate includere nella vostra applicazione di pagamento p2p, potete passare alla creazione di un software per la vostra applicazione di pagamento p2p.

Fase 1: Scegliere un tipo di applicazione P2P

Le app peer to peer si presentano in diverse forme. Le soluzioni bancarie e autonome sono le scelte più comuni. È possibile scegliere un software basato su banche che coinvolge una banca come uno dei partecipanti alle transazioni. È anche possibile utilizzare soluzioni autonome nell'applicazione, come l'app Venmo e l'app PayPal, che sono ottimi fornitori nell'attuale mondo delle app finanziarie.

Fase 2: Selezionare la migliore tecnologia software

Il settore delle applicazioni software fintech sta attraversando una fase di transizione digitale, con l'introduzione di nuove tecnologie ogni giorno. La scelta dell'applicazione tecnologica corretta per le vostre applicazioni di pagamento p2p contactless è molto importante. Sarebbe utile se non aveste paura di abbracciare applicazioni e strumenti tecnologici all'avanguardia per costruire la vostra app di pagamento, poiché più veloce, comodo e redditizio è il vostro prodotto, meglio è. Di conseguenza, dovreste ricercare i progressi fintech p2p e elencare le caratteristiche dell'applicazione, e considerare la soluzione tecnologica p2p più conveniente per le vostre esigenze. NFC, Blockchain, Intelligenza Artificiale, ID biometrico e altre tecnologie sono attualmente le caratteristiche più utilizzate nell'applicazione.

Fase 3: progettare un'interfaccia facile da usare

Non bisogna trascurare il design dell'applicazione nella ricerca della funzionalità. L'applicazione software per il trasferimento di fondi deve essere semplice e richiedere il minor numero di clic possibile. Gli utenti devono essere in grado di interagire con l'interfaccia dell'applicazione in un modo che sia visivamente bello e intuitivo nell'elenco delle funzioni. È possibile aumentare il coinvolgimento strutturando correttamente l'interfaccia del software e dandogli una sensazione piacevole.

Fase 4: Sicurezza e conformità

All'interno dell'app, le informazioni sul conto del cliente, la cronologia delle transazioni e il processo di trasferimento dei fondi devono essere tenuti al sicuro nella tecnologia p2p. Il cliente può utilizzare uno scanner di impronte digitali, il riconoscimento facciale, l'autenticazione a due fattori e altre funzioni di sicurezza dell'app p2p. La vostra app di pagamento P2P deve avere caratteristiche conformi agli standard della nazione in cui viene utilizzata per il trasferimento di fondi. Perché creare un'app di pagamento p2p universale che possa soddisfare i criteri di pagamento di tutte le località è eccezionalmente impegnativo. Dovreste scegliere una regione target per i pagamenti e progettare un'applicazione di pagamento P2P che aderisca alle sue leggi e linee guida.

Fase 5: reclutamento di un team di sviluppo software

Dopo aver completato le fasi preliminari dell'applicazione di pagamento peer 2 peer, è essenziale reclutare un team di sviluppo esperto che vi assista nel dare vita alle vostre idee. Dovreste optare per un team di sviluppo software con le conoscenze tecniche necessarie per sviluppare l'applicazione di pagamento p2p e anche un portafoglio digitale per conservare il vostro denaro. Dovreste esaminare tutti i loro precedenti progetti di successo di applicazioni fintech di pagamento peer 2 peer simili al vostro. Inoltre, è indispensabile esaminare le testimonianze dei clienti e altre informazioni sul team di sviluppo.

Fase 6: la fase di test

Elencate i parametri e testate le vostre applicazioni p2p nella fase finale, quando avete finito di sviluppare il software per i pagamenti. È preferibile individuare tempestivamente i bug nell'applicazione di pagamento peer 2 peer e risolverli piuttosto che offrire al mercato un prodotto difettoso. I test possono aiutarvi a capire se la vostra applicazione di pagamento p2p funziona come dovrebbe e se è comoda da usare. Ripetete i test finché non siete soddisfatti del risultato. Ricordate che bastano pochi clic e passaggi perché un cliente si formi un'opinione sulla vostra app di pagamento peer 2 peer e decida se utilizzarla o meno. Dopo aver riscontrato per la prima volta problemi di prestazioni con un'app di pagamento, molti consumatori non la utilizzano più.

Qual è il costo dello sviluppo di un'app di pagamento peer-to-peer personalizzata?

La costruzione di un'app di pagamento peer-to-peer richiede tempo e una notevole quantità di conoscenze ed esperienza. Il costo di un'app di pagamento P2P e i prezzi del software dipendono da vari criteri, tra cui la data di lancio, il numero di funzioni a listino, la posizione geografica dell'azienda e altro ancora. Per dare una stima approssimativa dell'applicazione di pagamento, il costo di un software peer-to-peer con funzionalità di base, una volta terminato lo sviluppo dell'intero software, può variare da 15.000 a 40.000 dollari. L'investimento per un software di pagamento può raggiungere i 100.000 dollari o più con funzionalità avanzate, a seconda dell'elenco delle strutture da includere nel software.





Conclusione

Il team di sviluppo deve avere una buona conoscenza delle applicazioni di pagamento peer-to-peer senza contatto o dei sistemi di pagamento p2p, che attualmente rappresentano un segmento di nicchia. Ma stanno per subire un enorme stravolgimento nei prossimi anni. La sua crescente popolarità indica che gli individui si stanno gradualmente allontanando dai pagamenti in contanti e con carta per passare alle transazioni tramite mezzi elettronici. Quindi, nello sviluppo di software client-to-client per i pagamenti e le transazioni, il vostro team di sviluppo software deve concentrarsi sulle ultime tendenze degli utenti. Quindi, acquisire il vantaggio del primo arrivato è il momento più significativo per investire tempo e denaro nello sviluppo di solide applicazioni di pagamento P2P.