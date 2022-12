L'estate è già arrivata e l'industria delle vacanze e dei servizi di viaggio è di nuovo aperta agli affari! Le catene alberghiere colpite duramente dalle devastazioni economiche della recente pandemia sono di nuovo disponibili per gli affari. Annoiati dal fatto di essere stati virtualmente chiusi per quasi due anni, i turisti stanno cercando di recuperare il tempo di vacanza perduto. Molti hotel ne sono consapevoli e stanno lanciando nuovi servizi per attirare i viaggiatori desiderosi del dopo-pandemia. Migliaia di viaggiatori entusiasti stanno setacciando i siti web di prenotazione alberghiera per trovare le migliori offerte di camere nei loro hotel preferiti. Dopo un lungo periodo di inattività, questo viaggio è atteso da tempo e ben meritato!

Le catene alberghiere sono ansiose di recuperare gli introiti persi e hanno avviato campagne di marketing su larga scala. Molti hotel stanno proponendo nuovi pacchetti e servizi per attirare i visitatori nei loro alberghi con pubblicità allettanti sui nostri schermi televisivi. Gli albergatori più avveduti hanno anche investito in applicazioni di prenotazione alberghiera per far fronte al volume previsto di transazioni alberghiere da parte dei visitatori. Queste applicazioni di prenotazione alberghiera possono essere mobili o basate sul web e aiutano i gestori degli hotel a elaborare senza problemi le transazioni relative alle prenotazioni. Le applicazioni di prenotazione alberghiera forniscono agli utenti informazioni dettagliate e convenienti sui servizi alberghieri e sulle offerte promozionali.

Gli hotel che investono nello sviluppo di applicazioni di prenotazione mobile con schermate interattive, chatbot amichevoli e funzioni automatizzate efficienti riescono a far fronte meglio alla carenza di personale. Le applicazioni di prenotazione alberghiera automatizzano in modo significativo i servizi di prenotazione e i processi amministrativi, riducendo la dipendenza degli hotel dal personale. L'improvviso assenteismo del personale in molti hotel, dovuto alle severe misure di chiusura e ai dipendenti che si sono ammalati, ha colto di sorpresa molti albergatori. Molti direttori di hotel sono stati lasciati in preda alla frenesia nel tentativo di coprire le carenze di personale e di gestire le numerose cancellazioni di hotel.

Perché le app di prenotazione alberghiera sono così popolari?

Le app di prenotazione alberghiera sono popolari tra le catene alberghiere e gli utenti per diversi motivi. Le funzioni e i servizi online sono apprezzati dagli utenti e dagli hotel, tanto che la domanda di app di prenotazione mobile ha registrato un forte aumento nel 2022!

Gli hotel possono offrire

Servizio clienti reattivoIlsuccesso delle catene alberghiere dipende dalla reattività del loro servizio clienti. Le applicazioni di prenotazione alberghiera sono un'estensione della loro forza lavoro fisica e possono fornire prontamente informazioni dettagliate agli utenti. Gli utenti che hanno bisogno di informazioni rapide e chiare per prenotare il loro soggiorno in hotel apprezzano queste comode funzioni delle applicazioni mobili. Questo crea un'esperienza di servizio al cliente migliorata per gli utenti che beneficiano delle funzioni di servizio al cliente dedicate dell'applicazione mobile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nessuna barriera linguisticaLe catenealberghiereaccolgono una varietà di visitatori provenienti da tutto il mondo. Questi ospiti possono parlare una moltitudine di lingue ed è quasi impossibile trovare un numero sufficiente di dipendenti multilingue per soddisfare questa esigenza. Le app di prenotazione alberghiera mobile con funzioni di traduzione offrono molte opzioni linguistiche sulle loro piattaforme. Di conseguenza, gli utenti possono beneficiare di queste funzioni selezionando la lingua di loro scelta per ricevere informazioni dettagliate sul loro soggiorno. Questo facilita un processo di prenotazione alberghiera senza soluzione di continuità per gli utenti, indipendentemente dalla lingua.

Comodità di prenotazione e add-on Un'applicazione mobile per la prenotazione alberghiera, accessibile su Android, iOS e web, offre comodità agli utenti. Le app di prenotazione alberghiera migliorano l'esperienza del cliente perché gli utenti possono accedere ai servizi aggiuntivi e agli upgrade dell'hotel attraverso un'unica comoda app. Le catene alberghiere più lungimiranti investono in queste app di prenotazione mobile perché semplificano il processo di prenotazione delle camere in hotel.

Le schermate dei dettagli dell'hotel facilitano l'ottenimento di informazioni sui servizi delle camere e sull'intrattenimento dell'hotel, nonché la partecipazione a promozioni fedeltà, grazie alle mappe delle proprietà dell'hotel. La comodità di avere un'app mobile che offre queste funzionalità su una semplice schermata del dispositivo migliorerà l'esperienza degli utenti.

Altre considerazioniBase dati dei clienti : Le catene alberghiere che utilizzano i servizi delle applicazioni di prenotazione traggono vantaggio dalle funzioni di raccolta dei dati. Queste funzioni facilitano la generazione di rapporti accurati sui ricavi, raccolgono informazioni dettagliate sugli utenti dell'applicazione e aiutano le catene alberghiere a curare programmi speciali di fidelizzazione e promozioni. I dettagli accurati ricavati dai dati delle applicazioni mobili per hotel forniscono alle catene alberghiere preziose informazioni sui clienti. Questi dati vengono utilizzati per creare esperienze curate ad hoc e per indirizzare gruppi specifici di utenti con offerte promozionali attraverso e-mail di marketing, newsletter o schermate di dettagli dell'hotel.

Servizio clienti di qualità: Le funzioni interattive automatizzate delle app per hotel mobili facilitano agli utenti un rapido processo di check-in delle camere. La comodità di utilizzare l'app di prenotazione alberghiera riduce le interazioni fisiche non necessarie con il personale dell'hotel e il potenziale di un servizio clienti scadente.

Gli utenti possono ricevere

Assistenza clienti 24/7Gli utentidelle app di prenotazione mobile preferiscono in genere le catene alberghiere con un servizio di concierge dedicato. Le applicazioni mobili che forniscono un servizio clienti 24/7 migliorano l'esperienza dei visitatori, creano interazioni positive e creano fiducia. Le applicazioni alberghiere fidelizzano inoltre i clienti alle catene alberghiere che offrono queste funzionalità. Le promozioni per la fidelizzazione dei clienti possono includere aggiornamenti automatici delle camere o sconti.

Accesso rapido alle informazioni Inquesto mondo frenetico, gli utenti delle app di prenotazione alberghiera hanno bisogno di un accesso rapido e comodo ai dettagli. Queste informazioni li aiutano a prendere decisioni sulle loro prenotazioni alberghiere. Le informazioni pronte, come i servizi alberghieri, i pacchetti e le tariffe promozionali, sono sensibili al tempo e gli utenti hanno bisogno di un accesso rapido a tali informazioni. Ulteriori dettagli sui servizi delle camere, sulla disponibilità e sui prezzi consentono agli utenti di fare scelte più informate sugli hotel da scegliere.

Registrazione online delle transazioniSegli utenti hanno domande, dubbi o reclami sui servizi dell'hotel, le app mobili forniscono una registrazione accurata dei dettagli della prenotazione. Le schermate dei dettagli dell'hotel forniscono informazioni sui pagamenti delle transazioni elaborate dall'hotel, in modo che gli utenti possano fornire una prova delle loro prenotazioni. Le app mobili memorizzano i dettagli dell'hotel relativi alle transazioni del gateway di pagamento, alle camere prenotate dagli utenti e ad altre informazioni rilevanti per il loro soggiorno. Queste informazioni vengono utilizzate per moderare le controversie e creare soluzioni per gli utenti insoddisfatti dei servizi dell'hotel.

Confronto dei prezziUnadelle caratteristiche più apprezzate delle app di prenotazione è la funzione di ricerca e filtro, che consente agli utenti di elencare e confrontare le tariffe delle camere. Questa funzione dell'app aiuta gli utenti a cercare e filtrare le offerte di hotel o le sistemazioni in camera più adatte. La ricerca di camere d'albergo in base al prezzo aiuta gli utenti attenti al budget a selezionare i servizi e i pacchetti alberghieri che possono permettersi. Per questo motivo, lo strumento di ricerca per confronto dei prezzi può essere considerato una delle funzioni di ricerca e filtro più utili delle app di prenotazione alberghiera.

Come funziona un'app di prenotazione alberghiera?

Le app di prenotazione alberghiera hanno una particolare caratteristica di prodotto minimo variabile (MVP) che gli utenti si aspettano da queste applicazioni di prenotazione alberghiera.

Registrazione

Questa prima fase della transazione avviene tra gli utenti e l'applicazione di prenotazione alberghiera e stabilisce la fiducia nei servizi offerti. In questa fase, gli utenti creano un profilo personale, che l'applicazione di prenotazione alberghiera utilizza per generare campagne speciali mirate. Queste campagne alberghiere possono assumere la forma di promozioni e servizi della casa in base alle preferenze indicate dagli utenti dell'app. Il processo di registrazione dell'app di prenotazione alberghiera crea un'esperienza personalizzata per gli utenti. Questi ultimi apprezzano la funzione automatizzata delle app di prenotazione alberghiera, che opera come concierge virtuale. Gli utenti possono creare un profilo di registrazione per le prenotazioni alberghiere che consente loro di accedere in modo comodo e immediato a informazioni dettagliate sulla loro prenotazione alberghiera.

Cruscotto di prenotazione alberghiera

L'app di prenotazione alberghiera si apre con una schermata di dettagli della prenotazione in cui gli utenti possono inserire informazioni dettagliate sul loro soggiorno in hotel. Gli utenti forniscono informazioni sulla prenotazione alberghiera come la data del viaggio, il numero di camere d'albergo necessarie, la durata del soggiorno e i servizi alberghieri preferiti. Nella schermata dei dettagli della prenotazione alberghiera della maggior parte delle app mobili, gli utenti possono filtrare le fasce d'età dei visitatori, prenotare i trasporti e controllare le mappe per verificare la vicinanza delle attrazioni locali.

Gli utenti possono anche inserire la data e la durata del loro soggiorno, confrontare i prezzi, visualizzare i servizi promozionali, leggere le recensioni degli hotel e ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulla loro prenotazione. La schermata dei dettagli della prenotazione alberghiera aiuta gli utenti a selezionare l'hotel e l'esperienza di viaggio che preferiscono.

Altre caratteristiche di MVP

Gateway di pagamentoGli utentisi impegnano a prenotare il loro soggiorno in hotel pagando le camere attraverso il gateway di pagamento dell'app di prenotazione alberghiera. Le informazioni dettagliate elaborate attraverso i gateway di pagamento delle app di prenotazione alberghiera devono essere private e sicure. Questo garantisce agli utenti dei gateway di pagamento la sicurezza necessaria per elaborare le transazioni di prenotazione alberghiera senza temere violazioni dei dati.

I gateway di pagamento richiederanno misure di sicurezza come la certificazione di sito sicuro e la crittografia dei dati per migliorare la sicurezza degli utenti delle app mobili. Il processo di pagamento deve essere comodo, fluido e senza problemi per gli utenti delle app di prenotazione alberghiera. Gli errori dell'app mobile e altri problemi relativi al gateway di pagamento possono infastidire gli utenti che cercano di prenotare un hotel e devono essere ridotti al minimo.

Politica di rimborso

Gli hotel affidabili dispongono di standard di cancellazione delle prenotazioni e di informazioni dettagliate sulla loro politica di rimborso. La politica di rimborso include:

Dettagli legali dell'hotel.

Informazioni sulle disposizioni standard nelle camere d'albergo.

Accordi di utilizzo corretto per gli utenti.

In caso di inadempienza in queste aree, gli utenti consultano le applicazioni dell'hotel per conoscere la politica di rimborso, che viene utilizzata per fornire una soluzione. Informazioni dettagliate sulle politiche di rimborso creano fiducia nell'applicazione di prenotazione alberghiera e incoraggiano gli utenti a procedere con fiducia alla prenotazione. Gli utenti ricevono informazioni appropriate su come ottenere un risarcimento se la loro camera d'albergo o l'esperienza di prenotazione non sono soddisfacenti.

Come creare una prenotazione alberghiera online?

Preparare una lista di controllo

Prima di iniziare la ricerca tra centinaia di camere d'albergo nelle schermate delle applicazioni di prenotazione, considerate il tipo di esperienza alberghiera che state cercando. Forse avete già una lista di controllo dei servizi e dei dettagli preferiti per gli hotel che desiderate visitare. Per alcuni si tratta della posizione fisica, quindi gli utenti consultano le mappe online nella speranza di trovare hotel con strutture e servizi nelle vicinanze, come escursioni, noleggio di veicoli, spiagge e ristoranti.

Per altri, invece, il fattore più importante è la dimensione e l'arredamento delle camere, per cui cercano con ansia nelle schermate dei dettagli dell'hotel la sistemazione perfetta. Durante la navigazione nelle schermate dei dettagli dell'hotel, è bene considerare le dimensioni del gruppo di viaggiatori, poiché i gruppi più numerosi richiederanno un numero maggiore di camere o una dimensione maggiore rispetto a una coppia. Il numero, le dimensioni, i servizi e l'ubicazione delle camere dei vostri hotel preferiti possono fare la differenza in una vacanza.

Considerate le vostre esigenze di alloggio

I visitatori che desiderano un soggiorno più tranquillo possono prenotare una camera in una sezione dell'hotel lontana dalla piscina o dalle aree di intrattenimento. Queste aree tendono a essere più rumorose e questo può rendere l'esperienza in camera pessima se si preferisce la tranquillità. Nella scelta delle camere, occorre tenere in particolare considerazione gli anziani, le persone incinte o inferme e le persone con disabilità fisiche.

La vicinanza della camera al pronto soccorso, al ristorante e alle scale deve essere presa in considerazione per le persone con particolari condizioni mediche o disabilità. I servizi delle camere d'albergo che rispondono a esigenze particolari possono includere camere di dimensioni maggiori, accesso per sedie a rotelle e corrimano robusti per il sostegno.

Ulteriori procedure di prenotazione

Ricerca e ordinamentoIvisitatori dell'app di prenotazionemobilepossono cercare tra gli elenchi di camere d'albergo adatte selezionando le preferenze nella schermata dei dettagli dell'hotel. La ricerca dei servizi migliori nella schermata dei dettagli dell'hotel non deve essere difficile. Utilizzate la schermata dei dettagli dell'hotel per filtrare e cercare le informazioni sulle camere. I visitatori possono elencare, confrontare e selezionare gli hotel con i servizi preferiti per le camere. Alcuni visitatori utilizzano la schermata dei dettagli dell'hotel per cercare e ordinare le posizioni sulla mappa degli hotel più vicini ai tour d'avventura della comunità locale. La funzionalità di geolocalizzazione dell'applicazione può aiutare gli utenti a individuare in anticipo le escursioni avventurose desiderate nei pressi di questi hotel.

Prenotare una cameraUna voltaeffettuata la ricerca nella schermata dei dettagli dell'hotel e trovata una camera soddisfacente, è possibile prenotare la camera online. Nella schermata dei dettagli dell'hotel, dovrete inserire le dimensioni, le diverse camere, i servizi preferiti, la data del soggiorno e il numero di visitatori. Il tentativo di prenotare le camere sull'app restituirà immediatamente sullo schermo un risultato di ricerca con lo stato di disponibilità delle camere.

Pagamento della prenotazione alberghieraPagatela prenotazione della camera utilizzando il gateway di pagamento sicuro presente nella schermata dei dettagli dell'hotel. È possibile utilizzare una carta di credito o un altro processore di pagamento internazionale come PayPal sul gateway di pagamento della maggior parte delle schermate dei dettagli dell'hotel. Una volta completata la prenotazione della camera, la prenotazione e il pagamento, riceverete una fattura o una ricevuta di pagamento via e-mail e una prenotazione stampabile. Alcuni hotel si spingono oltre, includendo una lista di controllo delle attrazioni dell'hotel, delle politiche, del codice di abbigliamento e altre informazioni di concierge. Molti sfruttano l'occasione per introdurre programmi di fidelizzazione dei clienti, tra cui sconti sulla prossima prenotazione di una camera.

Come si crea un'app di prenotazione?

Fase di scoperta

Prima di creare applicazioni alberghiere e app di prenotazione mobile, è necessario effettuare un adeguato processo di ricerca e marketing. Questa fase di ricerca è nota come "fase di scoperta" ed è la prima fase del processo di sviluppo di un'applicazione alberghiera. Gli hotel utilizzano la fase di scoperta per condurre ricerche di mercato approfondite sui concorrenti, sulle applicazioni mobili esistenti, sui prodotti e sui servizi per il settore dei viaggi.

Questa ricerca determina se l'applicazione alberghiera e l'applicazione di prenotazione mobile possono risolvere eventuali lacune esistenti nel mercato dei viaggi. Sulla base della ricerca, gli sviluppatori di app creano una lista di controllo delle caratteristiche MVP per la successiva fase di progettazione dell'app.

Fase di progettazione

Durante la fase di progettazione dell'applicazione mobile per hotel, le caratteristiche dell'applicazione vengono concettualizzate in base ai risultati della ricerca precedente. Le applicazioni mobili per hotel possono creare caratteristiche di design, funzioni di ricerca, filtro e prenotazione specifiche per una catena alberghiera. Queste caratteristiche dell'applicazione mobile evidenziano agli utenti le informazioni rilevanti sui loro servizi attraverso le schermate di dettaglio dell'hotel.

Le schermate di dettaglio dell'hotel contengono informazioni come le dimensioni, il numero di camere, le caratteristiche della mappa di localizzazione, le campagne promozionali e i servizi della camera. Il design dell'applicazione mobile dipende anche dalla sua proposta di valore unico, ovvero da come i suoi servizi e le sue funzionalità risolveranno i problemi unici dei suoi utenti finali.

Fase di sviluppo della creazione di un'app di prenotazione

Progettazione dell'applicazioneLo sviluppo di un'applicazionealberghieraconsiste nella creazione di un elenco di caratteristiche minime variabili del prodotto (MVP). Questo elenco di funzionalità dell'applicazione è destinato a soddisfare le esigenze della catena alberghiera. Ogni funzionalità dell'applicazione alberghiera deve inoltre fornire agli utenti una proposta di valore unica. Le caratteristiche di sviluppo dell'applicazione, come la schermata di base dei dettagli dell'hotel, l'elenco dei servizi nelle vicinanze, le mappe delle strutture, l'elenco dei filtri di ricerca e le informazioni generali sui servizi dell'hotel, sono caratteristiche fondamentali della maggior parte delle applicazioni di prenotazione alberghiera.

L'applicazione alberghiera deve inoltre facilitare funzioni come la ricerca, l'ordinamento e il filtro, con la possibilità di elencare i risultati in qualsiasi ordine. Le funzioni dell'applicazione mobile MVP aiutano gli utenti a confrontare i prezzi, a visualizzare le informazioni sulle camere e a elencare le strutture ricettive più vicine in base alle mappe di localizzazione.

Fase di sviluppoLe catenealberghierepossono contrattare servizi di sviluppo di app no-code da aziende affidabili che utilizzano piattaforme come AppMaster. Questa piattaforma può essere utilizzata per creare applicazioni alberghiere con funzioni MVP di base o per sviluppare applicazioni più complesse, complete di codice sorgente. La piattaforma AppMaster consente agli utenti di personalizzare il proprio codice sorgente per le applicazioni alberghiere.

Scegliete i giusti esperti di sviluppoSelezionateun team di esperti qualificati di applicazioni software per realizzare applicazioni alberghiere che soddisfino le vostre esigenze di sviluppo di applicazioni mobili. Molti albergatori scelgono la piattaforma AppMaster per lo sviluppo di applicazioni di prenotazione alberghiera e altri servizi software. Inoltre, questa piattaforma di sviluppo app è in grado di redigere la documentazione tecnica per le applicazioni mobili per hotel in modo più veloce, migliore e più economico.

La piattaforma di sviluppo AppMaster è così avanzata da generare 22.000 righe di codice sullo schermo al secondo. Questa piattaforma di sviluppo di applicazioni è eccellente per la creazione di applicazioni web e mobili. Può essere utilizzata per creare applicazioni alberghiere e applicazioni di prenotazione mobile in modo rapido e conveniente.

Fase di test per la creazione di un'app di prenotazione

Fase di testQuestafase consiste in un lancio soft dell'applicazione per hotel per testare le funzionalità di sviluppo dell'app e l'esperienza dell'utente. Gli utenti possono verificare la qualità dell'applicazione mobile nell'elencare i servizi dell'hotel, i comfort e le informazioni sulle camere nella schermata dei dettagli dell'hotel. Durante questo processo vengono identificati problemi come bug, mappe non corrette, risultati di ricerca lenti, glitch, messaggi di errore o mancanza di risultati di ricerca accurati sullo schermo. L'esperienza dell'utente viene valutata anche per determinare la facilità di navigazione sullo schermo e l'accessibilità ai social media, oltre che per verificare il grado di interfacciamento dell'applicazione con piattaforme più grandi come Google Maps.

LancioIllancio della nuova applicazione alberghiera ai nuovi utenti rende più comoda la loro esperienza di prenotazione alberghiera. Le interessanti funzionalità della nuova applicazione mobile per la prenotazione alberghiera genereranno un rinnovato interesse per l'elenco delle offerte della catena alberghiera. Le catene alberghiere che dispongono di un'applicazione mobile sono viste come più innovative e orientate al cliente dai loro visitatori. Per pubblicizzare il lancio dell'applicazione mobile di prenotazione alberghiera al pubblico, si possono utilizzare campagne di marketing e promozionali.

Aggiornamento e manutenzioneDopo losviluppo e il lancio dell'applicazione mobile per hotel, potrebbe essere necessario affrontare altri problemi. Ad esempio, errori di ricerca nella schermata dei dettagli dell'hotel o bug con lo strumento di confronto dei prezzi dell'applicazione mobile.

Quanto costa sviluppare un'applicazione di prenotazione?

La realizzazione di applicazioni alberghiere con funzioni intuitive sullo schermo può essere costosa. Tuttavia, se si preferisce un processo di sviluppo dell'applicazione più rapido, più economico e meno impegnativo, sono disponibili delle opzioni. I team di sviluppo no-code della piattaforma AppMaster possono fornire agli hotel servizi di sviluppo per realizzare applicazioni alberghiere senza problemi.

Se l'applicazione presenta semplici funzioni MVP con una schermata di base per i dettagli dell'hotel, sarà molto più veloce da costruire e lanciare rispetto a una schermata più complessa. Queste soluzioni applicative dispongono di semplici modelli no-code che consentono di automatizzare facilmente i processi delle applicazioni per hotel senza la necessità di un team di sviluppo a tempo pieno.

Esistono opzioni per gli hotel che preferiscono avere il controllo sui codici sorgente delle proprie applicazioni mobili. AppMaster può creare applicazioni di prenotazione alberghiera a basso codice in modo altrettanto rapido. Tuttavia, queste soluzioni hanno caratteristiche più personalizzate e complesse, in base alle specifiche della catena alberghiera.

A seconda del numero di ore dedicate allo sviluppo dell'applicazione e della complessità delle sue caratteristiche di design, i costi iniziali saranno inizialmente più elevati. I costi variano dalla creazione di applicazioni alberghiere con funzionalità più complesse, a partire da circa 150.000 USD se si sceglie lo sviluppo classico. Scegliendo lo sviluppo senza codice, invece, si risparmieranno molti soldi e tempo.

Conclusione

Anche se l'esborso iniziale può essere costoso, a seconda del numero di funzioni a schermo e non, avere un'applicazione mobile per hotel ne vale la pena! Fa risparmiare agli hotel tempo, denaro ed energia nel lungo periodo. Inoltre, migliora l'efficienza delle prenotazioni e aumenta la fedeltà dei clienti, il che equivale a un aumento dei profitti per la vostra attività alberghiera. La tranquillità di sapere di avere un processo di prenotazione alberghiera completamente automatizzato e il supporto del servizio clienti 24/7 di AppMaster non ha prezzo! Non c'è bisogno di cercare in tutto il mondo lo sviluppo di un'applicazione mobile quando i migliori esperti di sviluppo no-code sono a una telefonata di distanza. Prenotate una consulenza oggi stesso!