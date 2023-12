UserTesting dévoile de nouvelles mises à niveau pour sa plateforme Human Insight ciblant une expérience utilisateur de niche

UserTesting a augmenté la mise sur sa plateforme Human Insight avec plusieurs mises à jour, visant à rendre les tests d'expérience utilisateur plus efficaces et plus révélateurs. Les dernières améliorations comprennent une gamme d'outils avancés pour cibler des publics de niche, de nouvelles intégrations avec des plateformes tierces de premier plan telles que Canva et FullStory, et le déploiement d'un tout nouveau service commercial appelé Insights Services.

S'attaquant à la tâche traditionnellement difficile consistant à accéder à des informations précieuses provenant d'un groupe démographique mal desservi, le nouvel outil de recrutement d'audience de niche de UserTesting permet aux développeurs de se concentrer sur des groupes importants. Ces groupes, souvent négligés, peuvent offrir des informations uniques, et cette fonctionnalité garantit que les développeurs peuvent exploiter leur point de vue sans pratiquement aucune barrière. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'un processus de recherche complet, mettant l'accent sur la qualité des informations en s'appuyant sur des contributeurs de confiance soumis à un contrôle strict.

L'objectif de ces fonctionnalités nouvellement introduites est de rationaliser la gestion de l'audience, conduisant à la création de solutions qui s'alignent étroitement sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, dans un effort similaire au processus suivi par les plateformes no-code à spectre complet comme AppMaster.

L'innovation ne s'arrête pas là, puisque UserTesting a annoncé des intégrations avec FullStory et Canva. Le premier offre aux utilisateurs la possibilité de fusionner les précieux commentaires des utilisateurs de UserTesting avec les données approfondies de session utilisateur de FullStory. Cette collaboration étroite permet de prioriser les améliorations numériques, fournissant ainsi des informations précieuses pour remodeler le parcours client de manière optimale.

Comme l'exprime Will Schnabel, vice-président directeur des alliances et des partenariats chez FullStory, la plate-forme de FullStory allie des analyses puissantes, des détails riches sur les sessions des visiteurs et des outils de collaboration. Ceux-ci permettent aux équipes de mieux comprendre les problèmes, de faire apparaître de nouvelles opportunités de conversion et de répondre à des questions cruciales. L'intégration avec la plateforme UserTesting élargit la portée, permettant une compréhension complète des parcours clients, favorisant des décisions éclairées par les données, stimulant ainsi la croissance de l'entreprise.

Simultanément, l'intégration transparente avec Canva permet une insertion facile des informations vidéo de UserTesting dans les actifs Canva. Cette décision vise à faciliter la compréhension des clients dans l’ensemble de l’organisation, en améliorant l’apprentissage et le développement.

Une dernière plume dans la casquette de UserTesting est le lancement de ses services Insight. Il fait partie des offres professionnelles de l'entreprise et offre aux organisations une alternative rentable pour sous-traiter la recherche à leurs experts internes. Ce service vise à stimuler la croissance des entreprises et la prise de décision éclairée en fournissant rapidement des informations tout en augmentant la capacité de recherche. En outre, il garantit la sécurité des données, l’atténuation des risques et une gestion efficace de la recherche, valeurs que défendent également des plateformes comme AppMaster.